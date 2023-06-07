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Дніпропетровщина (3261) Нікополь (1075) Каховська ГЕС (565)

На Нікопольщині запроваджується режим економії води

води,запаси

У Нікопольському району ввели режим економії питної та технічної води.

Про це повідомив начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, вмикаємо режим жорстокої економії води. Як питної, так і технічної.

ОВА працює з АТБ щодо завезення додаткових об'ємів питної води в магазини мережі на території району", - йдеться в повідомленні.

Євтушенко закликав місцевих мешканців робити запаси води.

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Марафонські зелені ікспьорди
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07.06.2023 10:25 Відповісти
Эксперты в Украине говорят только то чего люди хотят услышать. Или хочет власть. А потом удивляются отчего пересичные, которые просто верили экспертам верят во всякую чушь.
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07.06.2023 10:33 Відповісти
Або обурюються чого їх матюкають та частина котра їм не вірить.
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07.06.2023 10:47 Відповісти
Свiтан ще нiчого, а ось Жданов саме так, нажаль.
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07.06.2023 11:03 Відповісти
Неужели так сложно трубу бросить там где глубоко и всегда будет вода ?
Если город питается от Днепра то всегда будет основное русло и там вода будет всю жизнь.
Наверное тоже из зелёных диджитализаторов?
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07.06.2023 10:56 Відповісти
 
 