На Нікопольщині запроваджується режим економії води
У Нікопольському району ввели режим економії питної та технічної води.
Про це повідомив начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Друзі, вмикаємо режим жорстокої економії води. Як питної, так і технічної.
ОВА працює з АТБ щодо завезення додаткових об'ємів питної води в магазини мережі на території району", - йдеться в повідомленні.
Євтушенко закликав місцевих мешканців робити запаси води.
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Если город питается от Днепра то всегда будет основное русло и там вода будет всю жизнь.
Наверное тоже из зелёных диджитализаторов?