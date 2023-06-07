На Нікопольщині запроваджується режим економії води

У Нікопольському району ввели режим економії питної та технічної води.

Про це повідомив начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, вмикаємо режим жорстокої економії води. Як питної, так і технічної.

ОВА працює з АТБ щодо завезення додаткових об'ємів питної води в магазини мережі на території району", - йдеться в повідомленні.

Євтушенко закликав місцевих мешканців робити запаси води.

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