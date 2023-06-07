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обстріл (27070) повітряна тривога (797)

В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу (оновлено)

тривога

Вдень 7 червня у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Станом на 12.03 пішли відбої тривоги по регіонах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог. 

Спершу тривогу оголосили у столиці, а далі вона стрімко стала поширюватися на інші регіони.

Наразі карта тривог виглядає так:

В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу 01

З чим пов'язано оголошення тривоги - наразі не зазначається.

Станом на 11.44 вся Україна "почервоніла". 

Також читайте: Минулої доби росіяни вбили 5 цивільних, ще 2 зазнали поранень. ІНФОГРАФІКА

Моніторингові канали повідомляють про зліт літака МіГ-31К ВКС РФ з аеродрому "Саваслейка", який є носієм ракети Х-47м2 "Кинджал".

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Хто діпілов розбудив??
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07.06.2023 11:35 Відповісти
поки не почнемо фізично знищувати вище керівництво русні, яке розпочало війну або їхніх родичів, війна триватиме довго. для цього не треба ні літаків, ні ракет.
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07.06.2023 11:40 Відповісти
Від отруєння напоєм "Містер Сидр" у кількох регіонах Росії померли вже 30 осіб, ще понад 70 людей госпіталізували. Ще зранку повідомляли про 28 загиблих, а вчора - про одинадцятьох.

Найбільше постраждала Ульяновська область, де від отруєння з 4 червня померли 20 осіб, а ще понад 50 у лікарні. Влада області каже, що стан людей тяжкий і середній.

У Самарській області від отруєння сидром померли семеро, ще двоє в Нижньогородський, одна людина - в Удмуртії.

Всі вони пили неякісний розливний алкогольний напій, куди домішували небезпечні спирти.
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07.06.2023 11:43 Відповісти
Так не наганяй на нас жаху.. я сам останнім часом тільки сидр п'ю, тільки чорну смородину..
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07.06.2023 11:48 Відповісти
ви ж не на росії - спакойна !
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07.06.2023 12:09 Відповісти
УВАЖНО! Є зліт одразу 4 бортів МіГ-31к з з аеродрому "Саваслейка" рф

UPD: вже 5 бортів

Уже сім мігів в повітрі 😠
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07.06.2023 11:48 Відповісти
Уже 7 мигов подняли. Могут быть пуски
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07.06.2023 11:49 Відповісти
 
 