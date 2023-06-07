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підтоплення (196) Херсонщина (5364) Каховська ГЕС (565)

Підрив Каховської ГЕС: рівень води у Голопристанській громаді подекуди сягає 3,5 метра

гола,пристань

Вода у населені пункти Голопристанської громади продовжує прибувати. Повністю затоплені села Кардашинка та Кохани.

Про це начальниця Голопристанської МВА Світлана Лінник, інформує Цензор.НЕТ.

"Також вода продовжує прибувати в Голій Пристані, східна частина якої вже повністю під водою. У центральній частині міста рівень води сягає від 1 до 1,5 метра. Водночас затоплена берегова лінія села Старої Збур’ївки.

Місцеві жителі самотужки намагаються евакуюватися на човнах до безпечних місць", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Масовий мор риби через підрив греблі Каховської ГЕС у селі Мар’янське на Дніпропетровщині. ВIДЕО

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07.06.2023 12:28 Відповісти
УЯВИТЬ ЯКУ ТЕХНОГЕННУ КАТАСТРОФУ в УКРАЇНІ ПЛАНУВАВ ***** ( разом з Гуттерешем), коли вони НЕЩОДАВНО почали наказувати Україні запустити у роботу АММІАЧНІЙ трубопровід
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07.06.2023 12:31 Відповісти
При підтримкє пахана Рімского
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07.06.2023 12:32 Відповісти
Так. Але знайшла цікаву аналитику , якА демонструє як кацапське фсб окопались уцентральний Европі
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07.06.2023 13:09 Відповісти
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07.06.2023 13:11 Відповісти
NYT: Взрыв изнутри - наиболее вероятная причина разрушения ГЭС
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07.06.2023 12:37 Відповісти
Капитаны Америка, в смысле очевидность трудятся в издании.
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07.06.2023 14:31 Відповісти
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07.06.2023 13:04 Відповісти
Зеленський, запросити Грин ПИС , бо ще гинуть і лісові тварини і риба , окрім українців.

подивимось , може Грин ПИС теж під кацапським впливом , бо щось мовчать 15 місяців

І ЩЕ, ну що там посланець папи ватиканського ? Подивився на варварів кацапських ?
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07.06.2023 13:07 Відповісти
 
 