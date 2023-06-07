Підрив Каховської ГЕС: рівень води у Голопристанській громаді подекуди сягає 3,5 метра

Вода у населені пункти Голопристанської громади продовжує прибувати. Повністю затоплені села Кардашинка та Кохани.

Про це начальниця Голопристанської МВА Світлана Лінник, інформує Цензор.НЕТ.

"Також вода продовжує прибувати в Голій Пристані, східна частина якої вже повністю під водою. У центральній частині міста рівень води сягає від 1 до 1,5 метра. Водночас затоплена берегова лінія села Старої Збур’ївки.

Місцеві жителі самотужки намагаються евакуюватися на човнах до безпечних місць", - йдеться у повідомленні.

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