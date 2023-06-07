"Я для себе знаю", - Зеленський про встановлення винних у здачі Півдня та захопленні Каховської ГЕС. ВIДЕО
Наразі слідство ще не встановило, хто здав південь України. Розслідуванням цієї кримінальної справи займається ДБР та СБУ.
Про це президент України Володимир Зеленський зазначив, відповідаючи на запитання журналістів стосовно здачі Півдня, інформує Цензор.НЕТ.
"Несе відповідальність той, хто, завдяки кримінальній справі буде встановлено, що він, вони несуть відповідальність. Кримінальна справа така є, ДБР та СБУ цим займаються. Ми ж з вами дорослі люди, розуміємо, якщо з якогось містечка хтось кудись іде, то ідуть усі. Хтось, хто не вийшов, або в полоні, або загинув. Треба дивитися, хто вийшов і які накази вони отримали", - зазначив Зеленський.
"Я для себе знаю, мені здається, я розумію", - додав глава держави, відповідаючи на уточнювальне запитання.
Будь ласка, зачекайте...
Эхе-хе, Баян. Для того, чтобы об этом говорить, нужно хотя бы знать предысторию. Но ты, похоже, уехала из Казахстана в США и не в курсе того, что у нас происходило с весны 2019 года до самого начала войны.
Вкратце, нас потому и "похоронили", что, несмотря на все предупреждения наших западных партнеров о подготовке Х*йла к войне, наш "величайший" даже слышать об этом не хотел. Разваливал гособоронзаказ на разработку и производство нового вооружения, а вместо подготовки страны к защите от агрессора (напомню, война у нас идет с 2014 года) вбухивал бюджетные деньги в строительство дорог. Раздраженно обращался к партнерам: прекратите нагнетать, потому что наша экономика из-за этого терпит убытки.
После 24.02.2022 все его "убеждения" превратились в пыль. Например:
- "Война (с 2014-го) не заканчивается потому, что
Путин не хочет ее завершитьПорошенко наживается на ней!"
- "Неважно, на каком языке разговаривать. Главное, чтобы улица была заасфальтирована."
- "Чтобы война закончилась, надо просто перестать стрелять!" (и отдал приказ ВСУ не отвечать на обстрелы наших позиций агрессором)
Сейчас с этого можно было бы смеяться, если бы это все не привело к ужасающим трагедиям и потерям не только среди наших защитников, но и мирного населения, включая женщин, детей и стариков.
Ми теж в курсі. Ще після відомої фрази, кинутої тобою у 2019-му під час дебатів на НСК Олімпійський.
Так воно насправді і вийшло:
а взагалі, щодо яника : ви його так палко обстоюєте. голосували за яника, небійсь?
Ви звернули увагу, як в ці тижні бісяться слуги Зеленського? Всі цитують брутальні й дурні вихлопи Безуглої, але таких зараз дуже багато. Подібна риторика розколу суспільства на своїх і чужих звучала й раніше, але зараз буквально вибухнуло. Це ті істеричні заяви, коли до ворогів записують якраз найпатріотичнішу частину громадян, серед яких особливо багато військових, добровольців, волонтерів і, на противагу владній партії, нема зрадників та колаборантів. Але головне, що на озброєння владних пропагандистів і ботоферм узяли сталінсько-гітлерівські лозунги з закликами до знищення політичних опонентів. Зрештою, це й не дивно, бо владну пропаганду досі формують за рашистським схемами. Та й частина очільників політтехнологічних груп, як той же Подоляк - давні представники нижнього прошарку російської школи пропаганди.
Але може здивувати, чому ця лайняна бомба так гучно рвонула саме зараз? Тут лише припущення, яке побудоване на чутках, тому можу й помилятися. Банкова регулярно замовляє соціологічні опитування з чисто політичними питаннями, включно з електоральними симпатіями. Це під час війни вже аморально. Тому їх не публікують. Але там, з того, що знаю, намітилася невигідна для влади тенденція. Електорально все було не надто добре, але вони мали високий показник довіри, що випливало більше із довіри до інституції, але сприймалося дуже персоніфіковано. У них були плани видавити з аморфної довіри до посади електоральну довіру до Зеленського.
Але щось пішло не так. Просочуються чутки, що там суттєвий спад в усіх категоріях. І навіть у загальній довірі. А електорально все ще гірше. От і пішли психувати прислужники по політичних опонентах. Вишукують хоч якісь зачіпки або й без них. Основні мішені: Порошенко, Кличко, не напряму, але з відтиранням від інфопросоту - Залужний. Ніхто з них не критикував Зеленського чи владу. Не конче вони мають політичні плани на майбутнє: Залужний їх ніколи не демонстрував, а в Кличка загальноукраїнські перспективи не витягують. Порошенка ж жорстко ізолювали від загальнодоступних медіа.
Скорше тут ненависть до тих, на чиємо фоні сам Зеленський і його слуги-мародери виглядають занадто ущербно й ганебно. Ну, й до всіх, хто є їхніми прихильниками. Тут уже й мене притулячо-коломойсько-міхайловські зачепили. Звідти й пішли вказівки лити бруд. А там уже - хто на що здатний та в залежності від рівня власного безкультур'я. Бо ж це для нас іде страшна війна. А в них тільки майбутні вибори. А далі вже комплекс маленького наполеончика...
то порохоботи хермака шісткою тадєєву призначили та примусили працювати на фсб
Читаючи про таке, рука мимоволі тягнеться за чимось важким і гострим
А ось це...
"Ми ж з вами дорослі люди і розуміємо, що якщо з якогось містечка або міста хтось кудись іде, то йдуть всі."
...нагадало ту беліберду, яку "найвеличніший" ніс ще на початку своєї каденції, коли ходив під "коксом":
Теж відомий, прости господи, діяч...
Точніше не логіка, а юридична казуїстика.
Відповідальний не той хто вчинив, чи був бездіяльний, а той кого визначить завдяки кримінальній справі.
Та от лишенько, народ не вірить в об'єктивність розслідування ДБР та СБУ в таких вразливих для влади справах.
час від часу виступати перед співкамерниками і адміністрацієй тюрми.
То чому б не написати зізнання?!
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 07.06.2023
Станом на кінець 2019 року під тимчасовою російською окупацією перебувало 43 300 км², або 7 % української території.
Станом на 01.05.2023 під тимчасовою російською окупацією перебувало 125570 км², що складає 20.2 % української території
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Когда же оно научиться говорить без суфлера? Не "Для себя знаю", а "Про себя знаю"!
Якщо ви п. президент маєте таку інформацію і не повідомили її слідству - це державний злочин,
а ви співучасник державного злочину.‼️‼️
він підміняє питання "чому розмінували Південь ?" питанням "чому відійшли війська після розмінування Півдня ?"
в принципі це кінець його політичної кар'єри, але має знайтись хтось хто цей кінець оформить
Адже так не хочеться визнавати, що це він особисто з кодлом своїх посіпак.