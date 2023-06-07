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Зеленський (22411) окупація (6526) СБУ (12500) ДБР (3295) Каховська ГЕС (565)

"Я для себе знаю", - Зеленський про встановлення винних у здачі Півдня та захопленні Каховської ГЕС. ВIДЕО

Наразі слідство ще не встановило, хто здав південь України. Розслідуванням цієї кримінальної справи займається ДБР та СБУ.

Про це президент України Володимир Зеленський зазначив, відповідаючи на запитання журналістів стосовно здачі Півдня, інформує Цензор.НЕТ. 

"Несе відповідальність той, хто, завдяки кримінальній справі буде встановлено, що він, вони несуть відповідальність. Кримінальна справа така є, ДБР та СБУ цим займаються. Ми ж з вами дорослі люди, розуміємо, якщо з якогось містечка хтось кудись іде, то ідуть усі. Хтось, хто не вийшов, або в полоні, або загинув. Треба дивитися, хто вийшов і які накази вони отримали", - зазначив Зеленський.

"Я для себе знаю, мені здається, я розумію", - додав глава держави, відповідаючи на уточнювальне запитання.

Читайте також: Бахмут узяв на себе функцію магніту у війні, туди спрямовується найкраще озброєння, - Зеленський про підготовку укріплень. ВIДЕО

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Топ коментарі
+171
Ми про тебе теж знаєм
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07.06.2023 12:52
+133
Хитросделанная ГНИДА 🤢 предатель , ты назначал Дерьмака , который саботировал СОПРОТИВЛЕНИЕ И ХВАСТАЛСЯ РАЗМИНИРОВАНИЕМ ЗА ТРИ ДНЯ ДО 24 Февраля , БАКАНОВА, Наумова сделал Генералом , лично назначил Кулинича , демченко,Татарова теперь это только твоя мера ответственности !
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07.06.2023 13:03
+110
Кожного дня у зеркалі його бачить
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07.06.2023 12:53
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Понимаем какую работу провело это ничтожество в Омане. Обычный договорные по сдаче коридора в Крым. Собственно ради этого его ***** через коломойшу и поставило.
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07.06.2023 17:43 Відповісти
...вас же все похоронили в начале войны, вам же кроме касок вообще ничго и не собирались давать... ©
Эхе-хе, Баян. Для того, чтобы об этом говорить, нужно хотя бы знать предысторию. Но ты, похоже, уехала из Казахстана в США и не в курсе того, что у нас происходило с весны 2019 года до самого начала войны.
Вкратце, нас потому и "похоронили", что, несмотря на все предупреждения наших западных партнеров о подготовке Х*йла к войне, наш "величайший" даже слышать об этом не хотел. Разваливал гособоронзаказ на разработку и производство нового вооружения, а вместо подготовки страны к защите от агрессора (напомню, война у нас идет с 2014 года) вбухивал бюджетные деньги в строительство дорог. Раздраженно обращался к партнерам: прекратите нагнетать, потому что наша экономика из-за этого терпит убытки.
После 24.02.2022 все его "убеждения" превратились в пыль. Например:
- "Война (с 2014-го) не заканчивается потому, что Путин не хочет ее завершить Порошенко наживается на ней!"
- "Неважно, на каком языке разговаривать. Главное, чтобы улица была заасфальтирована."
- "Чтобы война закончилась, надо просто перестать стрелять!" (и отдал приказ ВСУ не отвечать на обстрелы наших позиций агрессором)
Сейчас с этого можно было бы смеяться, если бы это все не привело к ужасающим трагедиям и потерям не только среди наших защитников, но и мирного населения, включая женщин, детей и стариков.
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07.06.2023 17:45 Відповісти
Кстати, ослик Оманский похерил саммит НАТО, хотя Украина , стараниями Пороха туда была приглашена.
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07.06.2023 17:52 Відповісти
українською можеш, клоунопатріот?
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07.06.2023 17:57 Відповісти
Це як з "справами Майдану"... Вова, не роби з себе довбня! Вже мільйони українців знають, ХТО ЗДАВ і Південь країни і інші території, один ти досі "вдаєшся за валенка"... Але ж після війни ти з власними посіпаками ОБОВ'ЯЗКОВО ВТРАТИТЕ владу! Ось тоді за кілька тижнів ми всі і побачимо, чому так трапилось, що так швидко здали ворогу величезні території країни, а особисто ти у лютому 2022 року замість того, аби закликати українців готуватись до відбиття агресії, закликав нас "готуватись до травневих шашликів"!!! П.С. Ну і ДОВБНЯ, цей "зелений пЕРзидент", ох і довбня!
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07.06.2023 17:13 Відповісти
Я для себе знаю. © Зе
Ми теж в курсі. Ще після відомої фрази, кинутої тобою у 2019-му під час дебатів на НСК Олімпійський.
Так воно насправді і вийшло:

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07.06.2023 17:21 Відповісти
Нажаль , не тільки ціх((((
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07.06.2023 22:25 Відповісти
янукович не був мені такий противний, як цей тупий нікчемний шут
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07.06.2023 17:34 Відповісти
Той був зек, а цей просто - зе
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07.06.2023 18:12 Відповісти
Будемо сподіватися, ще ж не вечір.
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08.06.2023 11:06 Відповісти
А тобі, боту, не зрозуміло чому? Яник на стадіоні не розігрувався спектакль. Він бив просто зеком, а цей корчив з себе порядну людину.
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08.06.2023 05:04 Відповісти
помилка на помилці: не "тобі", а вам (не тикайте). не боту (скоріше ви бот), яник - з маленької...і щодо спектаклю - яник брехав у кожному своєму беканні. він навіть не визнавав, що був зеком.

а взагалі, щодо яника : ви його так палко обстоюєте. голосували за яника, небійсь?
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08.06.2023 14:40 Відповісти
Той самий хто здав вагінерів лукашенко, той хто розважався в буковелі, коли вмирав солдат Журавель, хто віддав цемаха путіну, заарештував марцинівського, і ще накуролесив на кілька довічних строків
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07.06.2023 17:42 Відповісти
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08.06.2023 08:21 Відповісти
это фсб подстилка
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21.07.2023 23:41 Відповісти
https://t.me/Chornovil_official/14724 Тарас Чорновіл :
Ви звернули увагу, як в ці тижні бісяться слуги Зеленського? Всі цитують брутальні й дурні вихлопи Безуглої, але таких зараз дуже багато. Подібна риторика розколу суспільства на своїх і чужих звучала й раніше, але зараз буквально вибухнуло. Це ті істеричні заяви, коли до ворогів записують якраз найпатріотичнішу частину громадян, серед яких особливо багато військових, добровольців, волонтерів і, на противагу владній партії, нема зрадників та колаборантів. Але головне, що на озброєння владних пропагандистів і ботоферм узяли сталінсько-гітлерівські лозунги з закликами до знищення політичних опонентів. Зрештою, це й не дивно, бо владну пропаганду досі формують за рашистським схемами. Та й частина очільників політтехнологічних груп, як той же Подоляк - давні представники нижнього прошарку російської школи пропаганди.
Але може здивувати, чому ця лайняна бомба так гучно рвонула саме зараз? Тут лише припущення, яке побудоване на чутках, тому можу й помилятися. Банкова регулярно замовляє соціологічні опитування з чисто політичними питаннями, включно з електоральними симпатіями. Це під час війни вже аморально. Тому їх не публікують. Але там, з того, що знаю, намітилася невигідна для влади тенденція. Електорально все було не надто добре, але вони мали високий показник довіри, що випливало більше із довіри до інституції, але сприймалося дуже персоніфіковано. У них були плани видавити з аморфної довіри до посади електоральну довіру до Зеленського.
Але щось пішло не так. Просочуються чутки, що там суттєвий спад в усіх категоріях. І навіть у загальній довірі. А електорально все ще гірше. От і пішли психувати прислужники по політичних опонентах. Вишукують хоч якісь зачіпки або й без них. Основні мішені: Порошенко, Кличко, не напряму, але з відтиранням від інфопросоту - Залужний. Ніхто з них не критикував Зеленського чи владу. Не конче вони мають політичні плани на майбутнє: Залужний їх ніколи не демонстрував, а в Кличка загальноукраїнські перспективи не витягують. Порошенка ж жорстко ізолювали від загальнодоступних медіа.
Скорше тут ненависть до тих, на чиємо фоні сам Зеленський і його слуги-мародери виглядають занадто ущербно й ганебно. Ну, й до всіх, хто є їхніми прихильниками. Тут уже й мене притулячо-коломойсько-міхайловські зачепили. Звідти й пішли вказівки лити бруд. А там уже - хто на що здатний та в залежності від рівня власного безкультур'я. Бо ж це для нас іде страшна війна. А в них тільки майбутні вибори. А далі вже комплекс маленького наполеончика...
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07.06.2023 17:56 Відповісти
виглядають занадто ущербно й ганебно стосовно СПЕЦНАЗА ЧЕРВИНСЬКОГО --- ЗА ВАШ КОМЕНТ +++++++++++
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07.06.2023 18:23 Відповісти
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07.06.2023 19:14 Відповісти
І до ворожки не ходи ! Лакмус-форум на Цензорі.
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07.06.2023 19:32 Відповісти
о, знов хєрмачонок і знов про порохоботів)
то порохоботи хермака шісткою тадєєву призначили та примусили працювати на фсб
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07.06.2023 22:03 Відповісти
Гундосий блазень-малорос "для себе знає".
Читаючи про таке, рука мимоволі тягнеться за чимось важким і гострим
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07.06.2023 18:02 Відповісти
Жалюгідне видовище.
А ось це...
"Ми ж з вами дорослі люди і розуміємо, що якщо з якогось містечка або міста хтось кудись іде, то йдуть всі."
...нагадало ту беліберду, яку "найвеличніший" ніс ще на початку своєї каденції, коли ходив під "коксом":

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07.06.2023 18:06 Відповісти
Я теж ніхера не зрозумів, про що він.... хто куди йде???! Було конкретне питання...
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08.06.2023 03:09 Відповісти
окей , це ***** , це не видповидь --- де литинант баканов ??? чому не заарештований ??? чому дали втекти хенералю наумову ??? хто дав втекти ??? за що сидить спецназ ЧЕРВИНСЬКИЙ ??? МАБУТЬ ПО НАКАЗУ ДЕРЬМАКА ЗА ВАГНЕРГЕЙТ ??? --- как здаровье бени калломойскаго ??? ******* из ,,привата,, вместе с боголюбовым 155 млрд грн по курсу 8 за доллар , обещал зельцу киоск покрасить но падла так и не покрасил --- война все не спишет -- рукописи не горят
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07.06.2023 18:07 Відповісти
хєрмачонок, ку-ку. тут про клоуна, нащо ти порошенка піриш?
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07.06.2023 22:04 Відповісти
Бачу, що там ще й прес-секретар ОПи-95 Нікіфоров таблом торгує.
Теж відомий, прости господи, діяч...

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07.06.2023 18:17 Відповісти
Шукають винних серед високопоставлених хто міг дати наказ розмінування Чонгару . Винний має бути мертвий,
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07.06.2023 18:23 Відповісти
«Кілька годин думали: ми вкладали кошти у комфорт для людей, як тепер руйнувати все це? Ми ж думали, що з того боку теж люди, що вони дбайливо ставитимуться до будинків, мостів та іншої інфраструктури», - так пояснили у Зеленського чому не підривали мости.========тобто вони думали, що русня буде вбивати українців, але не буде руйнувати будинки, мости та іншу інфраструктуру.=====Інакше для чого вони впустили їх в Україну?-------вони самі розповіли, як здавали південь.
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07.06.2023 22:39 Відповісти
"мені здається, я розумію". Да после пакетика с порошком всякое может "здаться".
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07.06.2023 18:23 Відповісти
У дзеркало глянуло аж там винуватець
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07.06.2023 18:33 Відповісти
Знов у нього все в "голові" відбувається... нам не зрозуміти...
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07.06.2023 18:42 Відповісти
Геніальна відповідь... Може друг Баканов???
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07.06.2023 18:44 Відповісти
здається підари є не тіко запаребриком
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07.06.2023 18:46 Відповісти
Всі їх знають - органи місцевого самоврядування, поліція , судді та чиновники з їх шестірками адвокатами
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07.06.2023 18:48 Відповісти
Цікава логіка у Президента...
Точніше не логіка, а юридична казуїстика.
Відповідальний не той хто вчинив, чи був бездіяльний, а той кого визначить завдяки кримінальній справі.
Та от лишенько, народ не вірить в об'єктивність розслідування ДБР та СБУ в таких вразливих для влади справах.
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07.06.2023 18:49 Відповісти
Господи.какой же он дебил!
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07.06.2023 19:06 Відповісти
Дело спасения утопающих в руках самих утопающих. Спаскруг ніхто не кине. Але де будее відсиджуватись, леприкон х...в.
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07.06.2023 19:35 Відповісти
Думаю для клоуна і тюрма потрібна особлива, з манєжем де він буде
час від часу виступати перед співкамерниками і адміністрацієй тюрми.
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07.06.2023 19:40 Відповісти
виборці теж мають знати........які тварині "подякувати"
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07.06.2023 19:52 Відповісти
Охеренный ответ!! Голохвастов отдыхает!!
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07.06.2023 20:13 Відповісти
@банько!
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07.06.2023 20:23 Відповісти
Только зеленский предпочитает забыть, шо оно - призидент. И отвечает за всех тех зрадныкив, яких поназначал своей волей и подписанным приказом за всё время своего правления. Зеленский и весь его моносброд - СЛУГИ ***** путина!!!!!
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07.06.2023 20:50 Відповісти
Аиноват охранник поликлиники и еще у него найдут флаг ссср
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07.06.2023 20:59 Відповісти
Маленька така помилка.Не "я ДЛЯ себе знаю". А "я ПРО себе знаю".
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07.06.2023 21:05 Відповісти
Інший вже давно пішов би в відставку і під суд разом збєнями,єрмаками всим шоблом...а оце тільки для СЕБЕ знає ????
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07.06.2023 21:05 Відповісти
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07.06.2023 21:08 Відповісти
""Я для себе знаю, мені здається, я розумію" Джерело: "

То чому б не написати зізнання?!
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07.06.2023 21:27 Відповісти
Чергова демонстрація ефекту Даннінга-Крюгера!
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07.06.2023 21:43 Відповісти
В ході розслідування, головне - не вийти на самого себе.
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07.06.2023 22:02 Відповісти
С другой стороны, если б Украина попыталась остановить россиян на границе, то могла бы положить там всю свою кадровую армию.
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07.06.2023 22:11 Відповісти
Нужно понимать географию, окупационные войска РФ, заходили через окупированый Украинский Крым, через узкий перешеек, эта местность должна была быть заминирована, а эта местность пристреляна артиллерией ЗСУ, они бы просто не прошли бы маршем в сотни машин. Они бы все там остались бы. Мосты подорвать, артиллерию навести и пи...ики всем им бы было. Тогда не был бы окружённый Мариуполь, не было бы оккупации Херсонской области.
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08.06.2023 03:03 Відповісти
Вот точно, запечатать бутылочное горло, можно было бы как то постараться сделать ряд мероприятий.
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08.06.2023 09:59 Відповісти


https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html ‎07.‎06.‎2023

Станом на кінець 2019 року під тимчасовою російською окупацією перебувало 43 300 км², або 7 % української території.

Станом на 01.05.2023 під тимчасовою російською окупацією перебувало 125570 км², що складає 20.2 % української території
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07.06.2023 22:18 Відповісти
"Я для себя знаю", - Зеленский об установлении виновных в сдаче Юга и захвате Каховской ГЭС Источник:
================
Когда же оно научиться говорить без суфлера? Не "Для себя знаю", а "Про себя знаю"!
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07.06.2023 22:28 Відповісти
https://t.me/RostyslavS/2724 Ермак как школьника песочит ЗЕ. У когось ще є сумніви хто у країні презедент?!
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07.06.2023 22:52 Відповісти
Наразі слідство ще не встановило, хто здав південь України. МОЖЕТЕ НЕ ВСТАНОВЛЮВАТИ. ПРОСТО ЗАСТРЕЛІТЬСЯ!
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07.06.2023 23:07 Відповісти
80 бригада висунулась відбивати Нову Каховку , на підході колону було розбито. командир пропав на 4 дні.
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07.06.2023 23:51 Відповісти
Зелеботи коли не мають що казати то відразу Порошенко винен. Ви розкуражить що при вашем зебилє спромоглися щось путнє зробити, одні зашквари.
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07.06.2023 23:58 Відповісти
Рівень маячні, яку гундосить Верховний Торохтій, зростає в геометричній прогресії.
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08.06.2023 00:47 Відповісти
Нажаль, те що я раніше думав, що це моя конспірологія, виявилося правдою, що вони домовились здати, сухопутний коридор до Криму, орки брали сухий пайок на цьому напрямку на 2 дні, тобто, вони були впевнені, що супротиву не буде, були домовленості між владою України та РФ, а потім наша влада приймала рішення з коліс, хто був патріотом в керівництві МО України, приймали рішення самі, не чекали наказу зверху, піднімали літаки в повітря, розгорталися війська, а Зеленський і Ко, бездіяли і пристосовувалися під ситуацію, так як повстала вся країна, вони не дали зброю ТРО, наші мисливці взяли свою зброю і полювали на орків самі, я до того, що в Україні все відбувається в супереч нашій владі, це ппц. Я в оху... пазли сходяться
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08.06.2023 02:20 Відповісти
"Я для себе знаю"
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08.06.2023 02:20 Відповісти
Всі побачили, як йому тяжко відповідати на це питання?! Ну вони не були готові, що волонтери, наше військо ЗСУ, будуть давати такой ***** оркам, що вони самі були в шоці, тобто наша влада
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08.06.2023 02:45 Відповісти
А не в курсі, що люди інженери, ще до повномасштабного вторгнення заробітну плату не отримували, пів року, а такі прізвища як Артимюк і Костюк і їхній поплічник, - Тарасов, де вони зараз і скільки державних підприємств зруйнували?! А ну скажи?! Реформи, ублюдки Ви, навіть і не думайте що хтось повернеться, Вас ще чекають міжнародні цікаві суди, що Ви призводили людей до голоду і т.д.
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08.06.2023 05:13 Відповісти
"Я для себе знаю", - Зеленський про встановлення винних у здачі Півдня та захопленні Каховської ГЕС.

Якщо ви п. президент маєте таку інформацію і не повідомили її слідству - це державний злочин,
а ви співучасник державного злочину.‼️‼️
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08.06.2023 05:42 Відповісти
А что сказать то хотел?
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08.06.2023 06:13 Відповісти
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08.06.2023 06:56 Відповісти
Много слов и ни очём.Короче,продолжает заниматься словоблудием.
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08.06.2023 07:01 Відповісти
Сколько на нем крови!! Начиная со сбитого Боинга под Тегераном,что бы запугать,и "привести в чувство этого мудака-,когда его вербовали...И неизвестно сколько ещё будет!!!
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08.06.2023 07:11 Відповісти
Таке почуття,що каховська ГЭС то є друга серія тегеранского боїнга.Йому попередження.Тому він так мляво реагуючи- для себе знає,бо був привіт.А боржок,мабудь,є.
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08.06.2023 07:22 Відповісти
зєлєнскій переводить стрілки

він підміняє питання "чому розмінували Південь ?" питанням "чому відійшли війська після розмінування Півдня ?"

в принципі це кінець його політичної кар'єри, але має знайтись хтось хто цей кінець оформить
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08.06.2023 07:25 Відповісти
За проявом "синдрому мерехтливої свідомості" Зєлєдєнт намагається уникнути ПРЯМОЇ ВІДПОВІДІ на пряме запитання "Хто винен?"
Адже так не хочеться визнавати, що це він особисто з кодлом своїх посіпак.
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08.06.2023 07:46 Відповісти
Сиплого с его кодлой корешей ( дерьмаком, Баклановым, татаровым и остальными - на нары
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08.06.2023 08:21 Відповісти
Сиплая и Хриплая крыса Зеленский, отвечает, что знает виновников КТО сдал Херсон,. Чонгар и Запорожскую область,. Мы это тоже знаем;;Это президент Зеленский , Предатель Ермак-деьмак, ***** Верещук и второгодник и двоечник, мл. лейтенант БАКАНОВ с Наумовым..
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08.06.2023 20:25 Відповісти
І що? Де кримінальні справи?
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14.06.2023 11:24 Відповісти
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