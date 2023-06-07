Укріплення навколо Бахмуту "будували капітально" і завчасно, - Міноборони
Тримати оборону на Бахмутському напрямку та зараз на ньому наступати вдається в тому числі завдяки завчасно підготовленим укріпленням.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила в телеграмі заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
"Ворог на цьому напрямку перейшов до оборони, намагаючись утримати займані позиції. Наразі ворог стягує свої резерви на цей напрямок з глибини для захисту. Вагнерівці залишаються подекуди у тилових підрозділах. Станом на зараз бойові дії веде регулярна армія РФ, задіює десантно-штурмові загони", - ідеться в повідомленні.
Маляр зауважила, що так довго тримати оборону Бахмутського напрямку та зараз на ньому наступати вдається в тому числі завдяки зазделегідь підготовленим укріпленням.
"Вся місцевість довкола - це фактично укріпрайон. Готувалось укріплення завчасно силами наших військ та місцевих військових адміністрацій. Будували капітально", - підсумувала Маляр.
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сама будувала ???
ця дама , то є наочний приклад для підручників з психіатрії ((
Туди стягнулись москалі, а ЗСУ вдарили під Чугуєвим. А потім і Херсон звільнили теж.
Генерал Сирський, мотивуючи свої дії його інструкціями, не виконує директивних вимог Генерального штабу ЗСУ. 😡