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Укріплення навколо Бахмуту "будували капітально" і завчасно, - Міноборони

бахмут

Тримати оборону на Бахмутському напрямку та зараз на ньому наступати вдається в тому числі завдяки завчасно підготовленим укріпленням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила в телеграмі заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Ворог на цьому напрямку перейшов до оборони, намагаючись утримати займані позиції. Наразі ворог стягує свої резерви на цей напрямок з глибини для захисту. Вагнерівці залишаються подекуди у тилових підрозділах. Станом на зараз бойові дії веде регулярна армія РФ, задіює десантно-штурмові загони", - ідеться в повідомленні.

Маляр зауважила, що так довго тримати оборону Бахмутського напрямку та зараз на ньому наступати вдається в тому числі завдяки зазделегідь підготовленим укріпленням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони рухаються на флангах на Бахмутському напрямку. Ворог втрачає позиції, - Сирський. ВIДЕО

"Вся місцевість довкола - це фактично укріпрайон. Готувалось укріплення завчасно силами наших військ та місцевих військових адміністрацій. Будували капітально", - підсумувала Маляр.

Автор: 

Бахмут (1560) Маляр Ганна (525) наступ (230)


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Топ коментарі
+27
так і є 💪 протискаєм фронт потихеньку.Слава ЗСУ!!!!
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07.06.2023 13:10
+18
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07.06.2023 13:17
+18
Все буде Україна! Слава ЗСУ!

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07.06.2023 13:23
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так і є 💪 протискаєм фронт потихеньку.Слава ЗСУ!!!!
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07.06.2023 13:10 Відповісти
Ви на повному серьозі порівнюєте пана генерала Залужного і товаріща Герасімова у розумових здібностях?
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07.06.2023 14:00 Відповісти
Місто Бахмут в низині. Для цього не треба бути Залужним. Наступ йде по флангах там де висоти, а не в самому місті.
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07.06.2023 14:21 Відповісти
піховшик ? ніби був колись у на ТБ такий проросійський пропаг@ндон
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07.06.2023 15:51 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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07.06.2023 13:15 Відповісти
Ганзя Маляр , це вона серйозно про заздалегідь підготовлені укріплення???
сама будувала ???
ця дама , то є наочний приклад для підручників з психіатрії ((
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08.06.2023 05:32 Відповісти
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07.06.2023 13:17 Відповісти
Самый страшный - в правой колонке 3-й сверху. У него внутри пушка-рельсотрон, а в окнах разгонные магниты. Внизу батарея аккумуляторов, питающих эту пушку, потому он такой длинный.
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07.06.2023 13:29 Відповісти
А ліворуч - killdozer Хімайера, до чого він тут?
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08.06.2023 08:44 Відповісти
Все буде Україна! Слава ЗСУ!

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07.06.2023 13:23 Відповісти
Если даже ************ так говорит,знач усьо серйозно,часов яр переименовался в ненацьк
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07.06.2023 13:29 Відповісти
Та ні, ненацьк був вчора в херсонській області, тепер думають де робити новий контрнаступ, щоб кацапи знову в останній момент щось під ноги не вилили.
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07.06.2023 13:34 Відповісти
Цей етап- розвідка боєм, намагання витягнути резерви русні, аналогічний тому як минулого літа ЗСУ почали качелі під Херсоном.
Туди стягнулись москалі, а ЗСУ вдарили під Чугуєвим. А потім і Херсон звільнили теж.
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07.06.2023 14:24 Відповісти
,,,, силами наших військ та місцевих військових адміністрацій. Знатно администрациям подлизнула, которые не в состоянии даже действующими убежищами обеспечить
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07.06.2023 13:41 Відповісти
Зеленський свідомо вносить розлад в діяльність ЗС України.

Генерал Сирський, мотивуючи свої дії його інструкціями, не виконує директивних вимог Генерального штабу ЗСУ. 😡
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07.06.2023 13:57 Відповісти
бл*, це ніби сантехнік про роботу агронома розказує. маляр, на таку інфу є генштаб
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07.06.2023 14:03 Відповісти
Схоже на граблі...
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07.06.2023 15:12 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3423255/tse_tsynichna_brehnya_viyiskovoslujbovets_sprostovuye_zayavu_minoborony_pro_kapitalni_ukriplennya_navkolo
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07.06.2023 16:59 Відповісти
******** тварь
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07.06.2023 17:23 Відповісти
Та вже є розповіді воїнів, які не бачили ніяких підготовлених укріплень і викривають зелених чортів в брехні.
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07.06.2023 19:24 Відповісти
Ганна Маляр - це Подоляк від МО.
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07.06.2023 18:15 Відповісти
Очевидно пані Маляр особисто будувала завчасно укріплення, бо більше ніхто із зелених адміністрацій на "передку" замічений не був. В Монако, знаєте, якось комфортніше. Та ще й на дармові гроші, вкрадені у військових...
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07.06.2023 20:18 Відповісти
А як ЦЕ назвати?
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07.06.2023 21:45 Відповісти
Цікаво, скільки на цьому ********?
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07.06.2023 21:56 Відповісти
на жаль не в грошах справа а так все!!!!!
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08.06.2023 00:26 Відповісти
От тільки була інша інформація,що відступати було НІКУДИ,бо Сирський нічого не збудував,ні другої лінії,ні третьої.І в це можна повірити,бо за всіма ознаками він "людина" єрмака.Де він встиг "заробити" звання генерал-полковника,у яких звитягах,у яких боях?Чи може як "прогнозист" Буданов?Він, до речі, ще не МАРШАЛ??
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07.06.2023 22:02 Відповісти
"Это циничная ложь", - военнослужащий опровергает заявление Минобороны о "капитальных укреплениях" вокруг Бахмута Источник:
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08.06.2023 04:42 Відповісти
"Велике крадівництво" ми бачили, виявляється ще є і "велике укріпництво". От що значить досвід, як можна ********* бабла на рівному місці
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08.06.2023 05:03 Відповісти
Маляр брехуха!!! Вже відзвітувала, що зимовий одяг для військ на 100 відсотків забезпечено!
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08.06.2023 06:43 Відповісти
Так, військові, піхота там нарила окопів, але назвати це укріпрайоном язик неповертається. Були укріплені висоти але чи докладала туди руки військова адміністрація? Думаю ні. Все зробили підрозділи які там мали займати оборону і якщо якийсь підрозділ і заходив в уже готову лінію оборони то тільки тому що ішов на ротацію і її вирив до нього такий же підрозділ. І ці всі речі я пишу впевнено ніколи небудучи біля Бахмута. Просто у військової адміністрації немає своїх підрозділів стройбату які би можна було використовувати для спорудження оборонних споруд. Навіть тероборона має свою вертикаль і до вца жодним боком.
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08.06.2023 08:35 Відповісти
Брешут как дышат
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08.06.2023 09:08 Відповісти
Це свідома брехня від Маляр! Під Бахмутом місцева адміністрація набудувала рівно стільки ж укріплень скільки #іздабол Гайдай в Луганській.
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08.06.2023 09:11 Відповісти
іноді краще промовчати - за розумного приймуть. Пані Маляр ця приказка невідома, нажаль.
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08.06.2023 10:43 Відповісти
 
 