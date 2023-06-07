Укріплення навколо Бахмуту "будували капітально" і завчасно, - Міноборони

Тримати оборону на Бахмутському напрямку та зараз на ньому наступати вдається в тому числі завдяки завчасно підготовленим укріпленням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила в телеграмі заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Ворог на цьому напрямку перейшов до оборони, намагаючись утримати займані позиції. Наразі ворог стягує свої резерви на цей напрямок з глибини для захисту. Вагнерівці залишаються подекуди у тилових підрозділах. Станом на зараз бойові дії веде регулярна армія РФ, задіює десантно-штурмові загони", - ідеться в повідомленні.

Маляр зауважила, що так довго тримати оборону Бахмутського напрямку та зараз на ньому наступати вдається в тому числі завдяки зазделегідь підготовленим укріпленням.

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"Вся місцевість довкола - це фактично укріпрайон. Готувалось укріплення завчасно силами наших військ та місцевих військових адміністрацій. Будували капітально", - підсумувала Маляр.