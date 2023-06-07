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кордон (4637) Польща (8248)

Польські фермери заблокували рух вантажівок з України через пункт пропуску "Шегині"

черга,вантажівки

7 червня перед пунктом пропуску "Медика" польські фермери заблокували рух вантажних транспортних засобів, що слідують з України до Польщі.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

"Пропуск легковиків, автобусів, а також вантажівок на в’їзд в Україну здійснюється у звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.

У ДПСУ закликали обрати інші шляхи до Польщі, поки пропускові операції через пункт пропуску "Шегині" не відновлені.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Близько 150 чоловіків щодня одержують відмови, виїжджаючи з України за кордон. ВIДЕО

Автор: 
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Топ коментарі
+14
Враховуючи кількість польської продукції на українському ринку, скажу, що і в Україні польські фермери добряче "харчуються".
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07.06.2023 14:27
+12
Кому будут продавать свою продукцию польские фермеры, если их грузовики будут блокировать немецкие фермеры?)
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07.06.2023 14:16
+11
Польські молочники поставляють 10% власної дотаційної із бюджету ЄС продукції в Україну знищуючи нашого виробника. Давайте закриємо польським аграріям і молочникам ринок, як це вони зробили для наших агровиробників. Тим сами врятуємо власну промисловість.
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07.06.2023 14:29
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Краще блокувати дороги, ніж працювати
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07.06.2023 14:12 Відповісти
Польша очень много делает для Украины. Но кто-то обнаглел.
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07.06.2023 14:17 Відповісти
Можешь не обилечиваться. Ты и тут нормально демографию улучшил, правда недоразвитыми, но всё же. Стесняюсь спросить, 2.7 ярда - это больше чем у нас на телемарафон, дороги, телеканалы и т.п., или меньше?

А 2 ярда - это прибыль или налоги? Если прибыль, то я считаю что сцаныч не позволил бы им пересечь границу. Он за 7 ярдов подготовку к войне большой просрал, но у быдла виноваты Поляки/Порошенко/и т.д.
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07.06.2023 14:34 Відповісти
Вот!

Аргументы у бота подоляковского кончились, и про "мову" теперь))
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07.06.2023 14:44 Відповісти
Суперу:

Не надо лить воду на кацапскую мельницу-

1. Польша прийняла 5 ( п'ять) миллионов украинских біженцев.

2. Поляки с распростертыми объятиями встречали всех беженцев на вокзалах и дорогах.

Несли им все- еду, вещи, предметы гигиены, давали бесплатный подвоз и многое другое.

3. Все желающие беженцы из Украины могли получить в Польше материальную поддержку от государства.
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07.06.2023 14:51 Відповісти
5 млн біженців ніхтот не приймав. Зараз там тільки 1.5 млн. Так що ти пишеш брехню. Німці також з обьятіями зустрічають і що?
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07.06.2023 17:48 Відповісти
І матеріальна допомога біженцям ішла із бюджету ЄС, а не з польського
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07.06.2023 18:00 Відповісти
Можна пошукати статтю в гугл, там не 2 млрд
Ukraińcy zapłacili 10 mld zł podatku w Polsce
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07.06.2023 15:22 Відповісти
Делает не больше других
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07.06.2023 14:28 Відповісти
А должны больше?

Вы как зебыдло про меркель, к примеру:"она такая-растакая!!!"

Да хоть какая! она зебылу что-то должна?!

От своего "правительства" слабо требовать что-либо, ну например не красть?
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07.06.2023 14:37 Відповісти
Так ти сам це клоунське правітєльство обрав. А тепер тебе пріколи не влаштовують.
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07.06.2023 14:42 Відповісти
Не права ты, подоляковская шкурка))
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07.06.2023 14:45 Відповісти
Товарищ Иванов, ваша провокация не удастся) Не должны, но и мы не должны продавать польские продукты в наших супермаркетах.
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07.06.2023 14:48 Відповісти
100% провокатор Шешеня, не должны)))
Только с вашим "правтельством" без польских продуктов голод наступит.
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07.06.2023 14:52 Відповісти
Серьезно, будет голод? )) Украина потребляет только 30% от того, что выращивает максимум. Никто в Европе не выращивает сельхоз продукции на експорт больше, поэтому поляки и ссутся.
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07.06.2023 14:55 Відповісти
ты б хотя бы статистику посмотрел. До войны топ-3 экспортера пшеницы в Европу: США, Канада, Рашка. Украина на 4-м месте с поставкой около 1% от собственного производства пшеницы в Европе.
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07.06.2023 15:15 Відповісти
А ты хотя бы читать научился и смысл понимать. Я написал " Никто в Европе не выращивает сельхоз продукции на експорт больше" Ты приводишь в пример США, Канаду, Рашку. С каких пор эти страны стали Европой? Во-вторых причем тут зерно? Зерно идет в Африку и на ближний Восток. Украина в Европу поставляет сахар, яйца ,молочку, мясо, олию, фрукты, вино, орехи, сахар и пр.. А добрые поляки перекрывают даже то, что еще до войны Украина поставляла. По олии Украин мировой лидер ,кстати.

Нам всего хватает, Украина зарабатывает основной валютный доход в экспорте на сельхозпродукции, а "добрые" соседи, в том числе поляки нож в спину вставляют.
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07.06.2023 16:02 Відповісти
Сахар, молочка, мяпл - рынок Европы до войны был закрыт, ничего Украина не поставляла.
Олия - в Европе в основном рапсовая, тоже без Украины как-то обходились. Фрукты... Вообще-то в Украину везли польские яблоки, а не наоборот. Про вино вообще смешно.
Хватит жить мифами.
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07.06.2023 16:08 Відповісти
Польких яблук в Україні вже років 3 не продають. Бо наші навчилися вирощувати значно кращі і дешевші
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07.06.2023 17:58 Відповісти
Я точно знаю, что до войны Польша покупала в большом количество сухое молоко и яичный порошок. И олию, вообще жиры и масла животного или растительного происхождения закупала
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07.06.2023 19:06 Відповісти
Яичный порошок может быть, в небольших количествах, производства фабрики Авангард (Ивано-Франковск).но сухое молоко нет. Был полный запрет на ввоз в ЕС.
Олия - на рынке ничтожная доля подсолнечного масла, покупают в основном украинцы. Основная масса - рапс.
Польских яблок не стало потому что после того как ввели санкции против рашки, польские аграрии вырезали сады т.к. рынок сбыта упал на 1\3 (рашка скупала треть урожая).
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07.06.2023 21:53 Відповісти
Учите матчасть про сухое молоко:

1) Экспорт сухого молока из Украины больше, чем в прошлом году

Львиная доля СНМ направлялась в Польшу (48%) и Израиль (28%).

https://ukragroconsult.com/ru/news/eksport-suhogo-moloka-iz-ukrainy-bolshe-chem-v-proshlom-godu/

2)

"В Европу Украина экспортировала две позиции: сухую сыворотку и сгущенное молоко. Они начали занимать хорошие позиции в Европе. Основными потребителями этой продукции была Польша", - сказал он в комментарии "Интерфакс-Украина".

https://ru.interfax.com.ua/news/general/904409.html
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08.06.2023 01:13 Відповісти
Посмотрел. Во-1-х, основной экспорт - обезжиренное молоко. С цельным пролет - оно запрещено к импорту в ЕС. Во-2-х, нет цифр по тому сколько продукция из Украины занимала в экспорте в Европу. Основные экспортеры - США, Китай, Бразилия. Ситуация похоже как с пшеницей - какие-то незначительные по европейским меркам объемы.
Далее, Украина не входит даже в 10 крупнейших производителей молока в мире. Кстати рашка и то на 6-м месте. В общем, сказки про то что "Украина кормит всю Европу" оставь себе.
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08.06.2023 01:25 Відповісти
1) Ссылку можно? Ни в одной из этих статей и других, которые я читал , ничего не написано что это было обезжиренное сухое молоко, а не цельное. Во-вторых самое главное, ты вообще ничего не говорил выше про процент жира, а категорически заявил, что "но сухое молоко нет. Был полный запрет на ввоз в ЕС." - Что уже оказалось неправдой.

2) "В общем, сказки про то что "Украина кормит всю Европу" оставь себе." -не надо придумывать то, чего не было. Я лишь писал ,что поляки( и другеи соседи) нынче мешают заработать. И что Украина самый крупный в общем и целом производитель сельхозпродукции в Европе. А не самый крупный поставщик, это ты сам придумал.
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08.06.2023 01:33 Відповісти
по твоей ссылке пишется про СНМ - сухое нежирное молоко (а не цельное).
Далее, по пшенице я данные приводит - экспорт Украины в ЕС до войны <1% от внутреннего производства в ЕС. Производство пшеницы в 2019 в мире - Украина на 8 месте (25 млн.т.) а Франция на 5 (35 млн.), к слову та же рашка на 3-м (73 млн.).
Как бы то ни было, никакого существенного влияния на рынок с\х продукции ЕС Украина не оказывала.
Я понимаю, сказки про то что "мы кормим всю Европу" сладки и приятны сердцу, но надо жить не сказками как рашка, а реальностью.
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08.06.2023 02:04 Відповісти
Блин, как это зебильство достало!!!

Тебе помогают, а ты им срёшь!

Владимир сцаныч, это ты?!
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07.06.2023 15:29 Відповісти
Дальше лижите жопу полякам и русским) Самоуважение незнакомое слово. Вот польские фермеры себя уважают.
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07.06.2023 15:50 Відповісти
Вава, самоуважение начинается с осознанного выбора.

А категория граждан, которые жаждут халявы, чтобы кто-то другой что-либо для тебя делал, за чужой счет - это Криворожское гопничество.
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07.06.2023 16:00 Відповісти
Я такой зелебот ,как из тебя китайский летчик. Ты в каком городе живешь, дорогой товарищ? Точно в Украине? У нас тут вообще-то война. Речь не о помощи в этой статье, а о том, что поляки нас лишают возможности самим заработать
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07.06.2023 16:05 Відповісти
Город Киев, зелебот.

Сами зарабатывать можно по разному. По честному, или как твой зезедент - за счет других.

Вообще-то 10й год война.
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07.06.2023 16:09 Відповісти
Я порохобот) Так это и есть по-честному, Алеша, у нас есть товар, агропродукция, мы хотим его продать за деньги. Честнее быть не может.
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07.06.2023 19:08 Відповісти
Так поляки вроде все на фронте воюют!
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07.06.2023 14:14 Відповісти
Кому будут продавать свою продукцию польские фермеры, если их грузовики будут блокировать немецкие фермеры?)
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07.06.2023 14:16 Відповісти
Добре якби німці раз провчили поляків. Україну перекривають по любому поводу, нівіть коли це не повязано з нами
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07.06.2023 14:26 Відповісти
Враховуючи кількість польської продукції на українському ринку, скажу, що і в Україні польські фермери добряче "харчуються".
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07.06.2023 14:27 Відповісти
Тому треба їм харчування перекрити. Хай самі жруть, якщо не хочуть чесного бізнесу.
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07.06.2023 14:30 Відповісти
угу, ще напиши що то поляки завозять, а не наші ділки, бо польський товар меншої вартості
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07.06.2023 14:35 Відповісти
Ну чому відразу "ділки"? Нормальні торгівельні відносини. Але вони не мають бути односторонніми.
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07.06.2023 14:38 Відповісти
якби все завозилось в білу та сплачувались податки то так, але наші реалії трохи інші.
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07.06.2023 14:51 Відповісти
Что им опять не нравится? Уже Еврокомиссия запретила наш экспорт в Польшу. Пусть идут и работают. Машины едут транзитом
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07.06.2023 14:17 Відповісти
Они боятся потерять свой рынок сбыта в западной Европе. Алчные негодяи.
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07.06.2023 14:22 Відповісти
Вот уроды! В условиях свободного рынка все решает добросовестная конкуренция. Не выдерживаете - идите нах. Не позорьтесь
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07.06.2023 14:36 Відповісти
в Европе никогда не было "свободного рынка" с\х продкуции.
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07.06.2023 15:17 Відповісти
Я думаю, потрібно зробити простіше. І поляки тут не при чім.
Потрібно оголосити, що у звязку з надзвичайною ситуацією на півдні Запорізької і Херсонської областей (а це правда - не буду тут розписувати - але лихо на десятиляття) - Україна РОЗГЛЯДАЄ варіант припинення експорту зернових та олійних культур ВЗАГАЛІ!
Для накопичення необхідного власного резерву.

Не потрібно "ЗУПИНИЛА", "ПРИЗУПИНИЛА" і тд. - достатньо "РОЗГЛЯДАЄ".

Через тиждень світові ціни на продовольство піднімуться в 1,5 рази.

............... Ну а тоді?????
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07.06.2023 14:52 Відповісти
селянська партія Польщі була за радянських часів вірним сателітом Польської Об'єднаної Робітничої партії, не здивуюся, якщо й нині за такими акціями цих селян стирчать вуха Хутіна.
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07.06.2023 14:19 Відповісти
Неправильні якісь полячки , або схиблені на кацапських грошах 😠
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07.06.2023 14:20 Відповісти
Досить було тупо не спаплюжити налагоджені відносини і договори з ЄС. Ні! Зелена срань може тільки все побудоване до них спаплюжити.
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07.06.2023 14:21 Відповісти
Яким чином хто що паплюжив? Чи тобі аби висратись?
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07.06.2023 14:24 Відповісти
На Зомбомарафоні імені Зельонського не говорять про продаж контрабандної с/х продукції на території ЄС?? Та ти шо! Та ніхто і не дивується. Це в зельоних звичка до схематозів. Завезти по одним документам, і скинути по демпінговим цінам поклавши на підписані договори та хороші відносини.
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07.06.2023 15:56 Відповісти
Ні, в цьому вина тільки поляків. Вже їхнім фермерам і субсидії дали, а вони не угомоняться. Чому їхня продукція продається досі в Україні? Треба нахер викинути польскі сири і молочу з України, заколебали вже.
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07.06.2023 14:30 Відповісти
Є думка що держава Польща теж зацікавлена в блокуванні нашої продукції, а фермери всього лиш виконавці, зацікавлені виконавці.
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07.06.2023 14:36 Відповісти
Якщо не помиляюсь, в договорі була прописана цифра не більше ніж 5% від збору урожаю. Але зе-спекулятори почали завалювати ринки ЄС продаючи те, що мало йти через Європу транзитом. Через митниці проходили по документам транзитного вантажу, але вивалювали по дешевим цінам всередині ЄС. Хто б промовчав? Пряме порушення закону.
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07.06.2023 15:52 Відповісти
Не наговорюйте на українців. Поки ***** не схоче, кобель не вскоче, знаєте таке? Як ви собі уявляєте практично: " вивалювати" і "завалювати". Кому належать польскі оптові ринки і оптові бази, у Польші? Теж Зе? Оце він барига, всю Польшу скупив По-друге про 5%, до війни Польша залюбки купувала наш яєчний порошок, сухе молоко, олію, цукор тощо. І не 5% а тільки давай. А зараз що, не смачне стало?? Я підозрюю, що там російські агенти фермерів підбурюють.
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07.06.2023 16:32 Відповісти
Ви тупо нічого не знаєте. Через блокаду вивозу продукції по морю, ЄС пішла назустріч і дозволила транзит по своїй території. Навіть забили логістичні шляхи, і створились пробки на виїзних митницях. А ж зе-гешефтники почали масово скидувати на місцеві ринки. Чим звалили ціни. Ви б хоч прочитали які скандали в пресі та ТВ регулярні викриття зе-корупції на зерновому коридорі, а тепер ще й з фіктивним транзитом, в ЄС висвітлюється. Це вам не політики, які Зелю улещують, щоб Україну кацапам по договору не здав. Журналісти і народ все більше озлоблюються. Чим кацапня радо користується, і підігріває. Бо, ****, має на чому!
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07.06.2023 16:53 Відповісти
Так навіщо польща заборонила експорт олії, круп, цукру, молочик, фруктів, меду, горіхів, якщо контрабас був тільки зерна?
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07.06.2023 17:56 Відповісти
Мабуть заборонили, бо можуть собі це дозволити. Пихаті ляхи)
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07.06.2023 19:09 Відповісти
Зелені тут ні до чого. Просто хтось дуже звик отримувати дотації та надприбутки, а зараз боїться, що "миска" трохи менша стане.
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07.06.2023 14:32 Відповісти
В договорі з ЄС була прописана конкретна доля продажу с/х продукції на ринках Європи. Зельониє почали скидувати на ринок ЄС контрабандну продукцію, яку завозили через митниці як транзитну. Та ще й по демпінговим цінам. Бо вони не фермери, а перекупники, як дістали під прикриттям Офісу право на єкспорт. Скупили за безцінь від наших фермерів, у яким другого виходу не залишили, і гуляй кабаре!
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07.06.2023 15:47 Відповісти
Так польські бариги і посадовці непогано заробили на контрабасі. Про це сомусь зрадофіли не вєщають
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07.06.2023 17:54 Відповісти
***** не могло не заметить ещё одно слабое звено обратной стороны многоликой Европы ,
а где тонко там рвётся
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07.06.2023 14:23 Відповісти
Польські молочники поставляють 10% власної дотаційної із бюджету ЄС продукції в Україну знищуючи нашого виробника. Давайте закриємо польським аграріям і молочникам ринок, як це вони зробили для наших агровиробників. Тим сами врятуємо власну промисловість.
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07.06.2023 14:29 Відповісти
Польша вместе с Велой Британией и сша есть самый близкий и надежный друг Украины.

Так получилось исторически- у нас общий смертельный враг- параша.

Поэтому старание тут кацапских троллей свидетельствует только об одном- в Украине несмотря на крававую войну осталось еще часть про русского совка, которое работает против Украины.

Враг пытается деморализовать защитников Украины и добивается ее поражения.

русский фашизм не пройдёт.
разом до Перемоги!
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07.06.2023 15:00 Відповісти
Так а чому твій друг заблокував рух української агропродукції в ЄЄ? Це дружба така, чи ти довпойоп?
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07.06.2023 17:52 Відповісти
классный друг. Во время подрыва дамбы не нашел лучшего времени блокировать Украину. Скоты и негодяи
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07.06.2023 23:59 Відповісти
обязательно закроем, но после войны. Сейчас Украина не в том положении чтобы ссориться с самыми надежными союзниками.
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07.06.2023 15:18 Відповісти
Неправильный ответ. Самоуважение должно быть всегда, иначе зачмырят навеки.
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07.06.2023 16:50 Відповісти
Нічого особистого, просто бізнес...
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07.06.2023 14:32 Відповісти
транспортних засобів, що слідують з України до Польщі

Русизм. Українською - прямують.
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07.06.2023 14:39 Відповісти
А по суті є , що сказати?
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07.06.2023 14:50 Відповісти
Ну що, де тут ті, хто вчора в коментах кричав, що готові поляків в сраку цілувати, бо це наші друзі.
Срать вони на вас хотіли.
Коли ви вже це усвідомите. Просто зараз їм зручно чужими руками захищати себе від ворога, бо вони наступні.
Але коли мова про гаманець, то вони вас навіть на свій базар поторгувати не пустять
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07.06.2023 14:51 Відповісти
А я давно казав, що будемо ми ще поляків згадувати не злим тихим словом. Там гонору ой йой йой, на всю Європу вистачить
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07.06.2023 15:41 Відповісти
Я теж саме майже кожен день пишу) Раніше зі мною сперечалися, зараз трохи притихли)
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07.06.2023 16:52 Відповісти
Через війну з нас зняли митні й квотні обмеження на всю нашу продукцію. І під прикриттям сухопутного транзиту зерна любі друзі Зеленського рейдерськими методами скупили більшість зерна у трейдерів і виробників за мінімальною ціною та стали їх перепродувати самостійно, але вже за максимальними цінами. Тому й так боролися за морський коридор - там усе поки сходить з рук, хоча Україна через ці маніпуляції друзів Зеленського вже втратила мільярди доларів недоплачених податків!. А на суходолі погубила жадібність - замість транспортувати транзитом до Африки, вирішили, користаючись різницею цін, запустити схему продажу в Польщі й Центральній Європі, довівши до критичного стану польських фермерів.

Далі почався скандал, який різко погіршив сприйняття України й українців, ускладнив роботу нашого бізнесу. А місцеві фермери почали акції протесту й навіть готувалися перекрити дорогу Зеленському до Варшави. Найпікантніше, що заготували не лише трактори й вантажівки, але також пару цистерн-лайновозів. Дуда зумів їх переконати, що вирішить проблему. Тож ЄДИНИМ реальним наслідком такого пафосного візиту Зеленського до Варшави стало узгодження повної заборони на продаж української аграрної продукції в Польщі.

Народ, ви справді вірите, що з такоє тупою й злодійкуватою владою нам світять перспективи в ЄС і НАТО?https://t.me/Chornovil_official/13609
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07.06.2023 14:57 Відповісти
Продукти в Україні смачніші,ніж в Чехії,Болгарії,Італії...тому,блокують,бо ми їх конкуренти.
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07.06.2023 15:05 Відповісти
Не погоджуюсь з Вами. Продукти в ціх країнах - інші.
Те, що подобається Вам не повинно подобатись іншим.
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07.06.2023 15:41 Відповісти
Переробне в Україні не хочуть, ціни скаженні хочуть, ринок почніть з України, справжні бариги під час війни
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07.06.2023 15:30 Відповісти
Руйнуйте економіку України під 0, потім прийдуть братья вас рятувати🤦🤦🤦
Дибіли.
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07.06.2023 15:32 Відповісти
 
 