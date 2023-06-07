Польські фермери заблокували рух вантажівок з України через пункт пропуску "Шегині"
7 червня перед пунктом пропуску "Медика" польські фермери заблокували рух вантажних транспортних засобів, що слідують з України до Польщі.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.
"Пропуск легковиків, автобусів, а також вантажівок на в’їзд в Україну здійснюється у звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.
У ДПСУ закликали обрати інші шляхи до Польщі, поки пропускові операції через пункт пропуску "Шегині" не відновлені.
Топ коментарі
+14 Tychus Findlay
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+12 Grigorij Art
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+11 Super Gut
показати весь коментар07.06.2023 14:29
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Будь ласка, зачекайте...
А 2 ярда - это прибыль или налоги? Если прибыль, то я считаю что сцаныч не позволил бы им пересечь границу. Он за 7 ярдов подготовку к войне большой просрал, но у быдла виноваты Поляки/Порошенко/и т.д.
Аргументы у бота подоляковского кончились, и про "мову" теперь))
Не надо лить воду на кацапскую мельницу-
1. Польша прийняла 5 ( п'ять) миллионов украинских біженцев.
2. Поляки с распростертыми объятиями встречали всех беженцев на вокзалах и дорогах.
Несли им все- еду, вещи, предметы гигиены, давали бесплатный подвоз и многое другое.
3. Все желающие беженцы из Украины могли получить в Польше материальную поддержку от государства.
Ukraińcy zapłacili 10 mld zł podatku w Polsce
Вы как зебыдло про меркель, к примеру:"она такая-растакая!!!"
Да хоть какая! она зебылу что-то должна?!
От своего "правительства" слабо требовать что-либо, ну например не красть?
Только с вашим "правтельством" без польских продуктов голод наступит.
Нам всего хватает, Украина зарабатывает основной валютный доход в экспорте на сельхозпродукции, а "добрые" соседи, в том числе поляки нож в спину вставляют.
Олия - в Европе в основном рапсовая, тоже без Украины как-то обходились. Фрукты... Вообще-то в Украину везли польские яблоки, а не наоборот. Про вино вообще смешно.
Хватит жить мифами.
Олия - на рынке ничтожная доля подсолнечного масла, покупают в основном украинцы. Основная масса - рапс.
Польских яблок не стало потому что после того как ввели санкции против рашки, польские аграрии вырезали сады т.к. рынок сбыта упал на 1\3 (рашка скупала треть урожая).
1) Экспорт сухого молока из Украины больше, чем в прошлом году
Львиная доля СНМ направлялась в Польшу (48%) и Израиль (28%).
https://ukragroconsult.com/ru/news/eksport-suhogo-moloka-iz-ukrainy-bolshe-chem-v-proshlom-godu/
2)
"В Европу Украина экспортировала две позиции: сухую сыворотку и сгущенное молоко. Они начали занимать хорошие позиции в Европе. Основными потребителями этой продукции была Польша", - сказал он в комментарии "Интерфакс-Украина".
https://ru.interfax.com.ua/news/general/904409.html
Далее, Украина не входит даже в 10 крупнейших производителей молока в мире. Кстати рашка и то на 6-м месте. В общем, сказки про то что "Украина кормит всю Европу" оставь себе.
2) "В общем, сказки про то что "Украина кормит всю Европу" оставь себе." -не надо придумывать то, чего не было. Я лишь писал ,что поляки( и другеи соседи) нынче мешают заработать. И что Украина самый крупный в общем и целом производитель сельхозпродукции в Европе. А не самый крупный поставщик, это ты сам придумал.
Далее, по пшенице я данные приводит - экспорт Украины в ЕС до войны <1% от внутреннего производства в ЕС. Производство пшеницы в 2019 в мире - Украина на 8 месте (25 млн.т.) а Франция на 5 (35 млн.), к слову та же рашка на 3-м (73 млн.).
Как бы то ни было, никакого существенного влияния на рынок с\х продукции ЕС Украина не оказывала.
Я понимаю, сказки про то что "мы кормим всю Европу" сладки и приятны сердцу, но надо жить не сказками как рашка, а реальностью.
Тебе помогают, а ты им срёшь!
Владимир сцаныч, это ты?!
А категория граждан, которые жаждут халявы, чтобы кто-то другой что-либо для тебя делал, за чужой счет - это Криворожское гопничество.
Сами зарабатывать можно по разному. По честному, или как твой зезедент - за счет других.
Вообще-то 10й год война.
Потрібно оголосити, що у звязку з надзвичайною ситуацією на півдні Запорізької і Херсонської областей (а це правда - не буду тут розписувати - але лихо на десятиляття) - Україна РОЗГЛЯДАЄ варіант припинення експорту зернових та олійних культур ВЗАГАЛІ!
Для накопичення необхідного власного резерву.
Не потрібно "ЗУПИНИЛА", "ПРИЗУПИНИЛА" і тд. - достатньо "РОЗГЛЯДАЄ".
Через тиждень світові ціни на продовольство піднімуться в 1,5 рази.
............... Ну а тоді?????
а где тонко там рвётся
Так получилось исторически- у нас общий смертельный враг- параша.
Поэтому старание тут кацапских троллей свидетельствует только об одном- в Украине несмотря на крававую войну осталось еще часть про русского совка, которое работает против Украины.
Враг пытается деморализовать защитников Украины и добивается ее поражения.
русский фашизм не пройдёт.
разом до Перемоги!
Русизм. Українською - прямують.
Срать вони на вас хотіли.
Коли ви вже це усвідомите. Просто зараз їм зручно чужими руками захищати себе від ворога, бо вони наступні.
Але коли мова про гаманець, то вони вас навіть на свій базар поторгувати не пустять
Далі почався скандал, який різко погіршив сприйняття України й українців, ускладнив роботу нашого бізнесу. А місцеві фермери почали акції протесту й навіть готувалися перекрити дорогу Зеленському до Варшави. Найпікантніше, що заготували не лише трактори й вантажівки, але також пару цистерн-лайновозів. Дуда зумів їх переконати, що вирішить проблему. Тож ЄДИНИМ реальним наслідком такого пафосного візиту Зеленського до Варшави стало узгодження повної заборони на продаж української аграрної продукції в Польщі.
Народ, ви справді вірите, що з такоє тупою й злодійкуватою владою нам світять перспективи в ЄС і НАТО?https://t.me/Chornovil_official/13609
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Дибіли.