ЄС розпочав провадження проти Польщі через закон про російський вплив
Колегія комісарів Європейського Союзу вирішила розпочати провадження щодо порушення Польщею законодавства ЄС у зв’язку з законом про створення комісії з розслідування російського впливу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.
Європейська комісія вже розкритикувала закон і попередила, що без вагань вживатиме заходів.
Наразі вирішено надіслати "лист з офіційним повідомленням".
Це перший етап процедури порушення, яка може закінчитися в Суді Європейського Союзу.
У Польщі є час, щоб виконати вимогу. Якщо вона цього не зробить, Єврокомісія перейде до наступного етапу, а це може означати подальші фінансові санкції.
Це також означає, що Єврокомісія після аналізу дійшла висновку, що закон про створення комісії з розслідування російського впливу порушує законодавство ЄС.
Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда несподівано заявив у п'ятницю, що пропонує термінові поправки до суперечливого закону про російський вплив, який він підписав цього тижня і який викликав критику з боку США та Європейського Союзу.
Польська опозиція, насамперед партія "Громадянська платформа" та її лідер Дональд Туск, вважають, що ініціатива "Права й справедливості" спрямована проти них – передусім у контексті Смоленської авіакатастрофи 2010 року.
На думку опонентів, закон покликаний усунути Дональда Туска з політичної сцени перед парламентськими виборами або принаймні принизити його в очах виборців. Звідси назва закону у Польщі – "лекс Туск".
Будь ласка, зачекайте...
Зовсім не зрозуміло!
Який закон? В чому його сенс? Де е питання?
Які зауваження ЕС? США?
Нічого цього не мае!
Таке враження що автори цього тексту самі не розуміють в чому проблема.
Журналістика, однако…
Видно добре йому припекло, якщо так активізувався.
ліваки з партії "Громадянська платформа" та її лідер Дональд Туск = друзі та агенти московиї. А комісія ЄС продукує маячню, яка не має права порушувати суверенітет країн. Дональд Туск довго сидів функціонером в управлінні ЄС = суцільна корупція на вигоду кремля
Для москалів це недорого
эту тварь еще предстоит вывести на чистую воду и грохнуть
(фото сделано на следующий день после крушения самолета под Смоленском)
При цьому Порох має дуже хороші стосунки з Туском і дуже погані з Дудою
(Вольтер)
Угорщинa нe порушує законодавство ЄС ?
дуже дивний погляд на правa у ЄС 🙃
a oт Угорщинa-ii ніхто не критикує, тому що москалi не спонсорують скандали проти Угорщини
Саме тому цю справу і намагаються поховати. Тому що може багато чого може розкритися причепом по всій Європі.
естьосталось, причем - нехилое. все замазаны. только кацапо-бабло хоть и под разными физиономиями, но все равно - Хйловское. и "услуги" за то бабло соответствующие.
Бо працюючи тут, у мене лише позитивні враження, дивись і вас попустить...