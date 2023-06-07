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закон (2782) Польща (8248) Євросоюз (12769)

ЄС розпочав провадження проти Польщі через закон про російський вплив

польща

Колегія комісарів Європейського Союзу вирішила розпочати провадження щодо порушення Польщею законодавства ЄС у зв’язку з законом про створення комісії з розслідування російського впливу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Європейська комісія вже розкритикувала закон і попередила, що без вагань вживатиме заходів.

Наразі вирішено надіслати "лист з офіційним повідомленням".

Це перший етап процедури порушення, яка може закінчитися в Суді Європейського Союзу.

У Польщі є час, щоб виконати вимогу. Якщо вона цього не зробить, Єврокомісія перейде до наступного етапу, а це може означати подальші фінансові санкції.

Також читайте: Президент Польщі Дуда вирішив змінити закон про російський вплив після критики від ЄС та США

Це також означає, що Єврокомісія після аналізу дійшла висновку, що закон про створення комісії з розслідування російського впливу порушує законодавство ЄС.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда несподівано заявив у п'ятницю, що пропонує термінові поправки до суперечливого закону про російський вплив, який він підписав цього тижня і який викликав критику з боку США та Європейського Союзу.

Польська опозиція, насамперед партія "Громадянська платформа" та її лідер Дональд Туск, вважають, що ініціатива "Права й справедливості" спрямована проти них – передусім у контексті Смоленської авіакатастрофи 2010 року.

На думку опонентів, закон покликаний усунути Дональда Туска з політичної сцени перед парламентськими виборами або принаймні принизити його в очах виборців. Звідси назва закону у Польщі – "лекс Туск".

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Топ коментарі
+23
а про Угорщинy та її антиукраїнську політику - мовчання...
Угорщинa нe порушує законодавство ЄС ?
дуже дивний погляд на правa у ЄС 🙃
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07.06.2023 16:24
+22
А проти ******* відкрити провадження - ні?
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07.06.2023 16:19
+14
Польська опозиція, насамперед партія "Громадянська платформа" та її лідер Дональд Туск, вважають, що ініціатива "Права й справедливості" спрямована проти них - передусім у контексті Смоленської авіакатастрофи 2010 року."

ліваки з партії "Громадянська платформа" та її лідер Дональд Туск = друзі та агенти московиї. А комісія ЄС продукує маячню, яка не має права порушувати суверенітет країн. Дональд Туск довго сидів функціонером в управлінні ЄС = суцільна корупція на вигоду кремля
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07.06.2023 16:24
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не зовсім зрозуміло про що це
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07.06.2023 16:16 Відповісти
Їхні внутрішні передвиборчі тертя...
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07.06.2023 16:20 Відповісти
тільки в зоголовку про русню - насторожує
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07.06.2023 16:31 Відповісти
«Не зовсім зрозуміло про що це»- це дуже інтелігентно сказано.

Зовсім не зрозуміло!

Який закон? В чому його сенс? Де е питання?
Які зауваження ЕС? США?

Нічого цього не мае!

Таке враження що автори цього тексту самі не розуміють в чому проблема.

Журналістика, однако…
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07.06.2023 17:15 Відповісти
Не журналісти. Журналізди.
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08.06.2023 10:16 Відповісти
Що за закон?
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07.06.2023 16:17 Відповісти
Прикриваючись боротьбою з Росією нищать проєвропейську опозицію.
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07.06.2023 16:19 Відповісти
Левацкая партия не означает синоним проевропескости, скорее наоборот!
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07.06.2023 16:25 Відповісти
"опозиція" -- це Туск, що затягував Польщу в зашморг кацапської газової залежности?

Видно добре йому припекло, якщо так активізувався.
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07.06.2023 16:31 Відповісти
Яка роль Туска в Смоленській трагедії?
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07.06.2023 17:18 Відповісти
Отмазал кацапів. Мовляв, не винні вони. І взагалі "не треба псувати стосунки"
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07.06.2023 17:37 Відповісти
ЄС - дай закону трохи попрацювати!
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07.06.2023 16:18 Відповісти
А проти ******* відкрити провадження - ні?
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07.06.2023 16:19 Відповісти
o ce interesno - naskolko ja ponimaju zakon podrazumevaje proverku vseh politikov na svjazi s rjuzke......che ta tam zajorzali v EU mnogie....
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07.06.2023 16:20 Відповісти
Польська опозиція, насамперед партія "Громадянська платформа" та її лідер Дональд Туск, вважають, що ініціатива "Права й справедливості" спрямована проти них - передусім у контексті Смоленської авіакатастрофи 2010 року."

ліваки з партії "Громадянська платформа" та її лідер Дональд Туск = друзі та агенти московиї. А комісія ЄС продукує маячню, яка не має права порушувати суверенітет країн. Дональд Туск довго сидів функціонером в управлінні ЄС = суцільна корупція на вигоду кремля
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07.06.2023 16:24 Відповісти
Щодо Туска, то це доведений факт.
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07.06.2023 16:32 Відповісти
ах ти ж курва москальска !!
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07.06.2023 16:42 Відповісти
Туск вів із москалями таку саму політику, як ******* влада Грузії = "стратегічне терпіння"
Для москалів це недорого
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07.06.2023 17:33 Відповісти
туск - москальская курва, заказавшая #уйлу убийство Качинского
эту тварь еще предстоит вывести на чистую воду и грохнуть
(фото сделано на следующий день после крушения самолета под Смоленском)

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07.06.2023 17:56 Відповісти
это террористы с большим стажом

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07.06.2023 17:58 Відповісти


При цьому Порох має дуже хороші стосунки з Туском і дуже погані з Дудою
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07.06.2023 18:03 Відповісти
Чтобы узнать, кто властвует над вами, просто выясните, кого вам не позволено критиковать.
(Вольтер)
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08.06.2023 18:32 Відповісти
Всем миром сейчас правит социалистический интернационал = социнтерн = коррупционные леваки
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08.06.2023 22:44 Відповісти
а про Угорщинy та її антиукраїнську політику - мовчання...
Угорщинa нe порушує законодавство ЄС ?
дуже дивний погляд на правa у ЄС 🙃
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07.06.2023 16:24 Відповісти
Нет, против ****** никто не финансировал, а там движуха начинается только если есть смазка.
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07.06.2023 16:34 Відповісти
Туск накосячил. Придется отвечать перед польским народом.
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07.06.2023 16:45 Відповісти
Дуже погано що на фоні війни України з росіяю політични апоненти у Польші прагнуть таким чином позбутися політичних конкурентів.Це ще раз доводить що радікальний націоналізм до добра не доводить.Правящя партія у Польщі націоналістична.
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07.06.2023 16:54 Відповісти
Розкажіть це для Ізраіля.
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07.06.2023 17:23 Відповісти
це все москалi воду вapять, затягують Польщу у різні скандали...

a oт Угорщинa-ii ніхто не критикує, тому що москалi не спонсорують скандали проти Угорщини
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07.06.2023 20:42 Відповісти
Леволибералы твердо намерены затянуть весь мир в ад.
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07.06.2023 17:02 Відповісти
Це замість того, щоб і собі створити таку ж комісію та розлідувати той вплив. Тим більше, що спецслужби європейських країн прекрасно знають наскільки великий рашистський вплив по всій Європі і не тільки.
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07.06.2023 17:05 Відповісти
"Спецслужби європейських країн прекрасно знають наскільки великий рашистський вплив по всій Європі і не тільки".

Саме тому цю справу і намагаються поховати. Тому що може багато чого може розкритися причепом по всій Європі.
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07.06.2023 17:40 Відповісти
Ви праві.
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07.06.2023 18:41 Відповісти
Угу ,, привіт від орбана. ,, Він точно жодного закону ес не порушив ,, дятли
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07.06.2023 17:45 Відповісти
Туск дуже слизький вуж. Я, наприклад, впевнений, що Качиньского вбили. Цілком можливо, що Туск отримав гроші від росіян, аби замовчати вбивство
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07.06.2023 18:32 Відповісти
Частково погоджуюсь з вами. Туск - непростий діяч, тоді був прем"єром і політичним опонентом Президента Качинського. Але Качинський тоді був як їжак в штанах в ЄС, особливо для Меркель і Саркозі, які не знали, як його здихатись тривалий час. І коли їм у цьому підіграв путін, за спиною медведєва, одним махом знищивши польську національну еліту, то Туск певно, скоріше на догоду тим згаданим лідерам ЄС, залишившись найвищою посадовою особою тоді в Польщі , спустив на гальмах розслідування катастрофи на користь росії. Всі антипольські діячі тоді були задоволені. Згодом меркелі віддячили Туску високою ЄС- ою посадою. І він, коли там був, а у нас вже була після 2014 року війна з кацапами, постійно сприяв Україні і Порошенку.
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07.06.2023 21:49 Відповісти
ого, значит влияние действительно есть осталось, причем - нехилое. все замазаны. только кацапо-бабло хоть и под разными физиономиями, но все равно - Хйловское. и "услуги" за то бабло соответствующие.
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07.06.2023 19:29 Відповісти
Я живу в Польше( не на заработках !) 10 лет. И то что тут стругают , по ходу тролли про прекрасную правящую партию в Польше - это полная хрень. Правящая партия в РП - это воры и беспредельщики , которые ломятся к авторитарному режиму типа в РФ. Экономика страны разворована и на грани банкротства. Это именно они в сговоре с укр товарищами наладили схему по недоставке укр зерна получателю(фальшивый транзит через Польшу). Зерно по докам ехало в Африку, а на самом деле сгружалось возле границы и подкладывали левые доки , и оно становилось польским. И за копейки на рынок ЕС. Во т по этому эмбарго и есть. А вы тут недоумеваете. Почему? Потому что укр воры сговорились с нашими из правительства и раскрутили контрабанду мега масштаба. Остального не знаете то и не суть. Этот закон противоречит конституции РП полностью и придуман был для расправы с проевропейской оппозицией и стремлением недопустить её победы в выборах. Тк в случае победы Туска все эти курвы будут сидеть. 4 апреля в поддержку Туска вышло пол миллиона граждан. Так что гавкающие тут тролли завалите. P.s надеюсь комментарий пропустят. Специально зарегился. Вы тут понятия не имеете о событиях у нас.
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07.06.2023 20:53 Відповісти
Можливо вам варто попрацювати, дивись і поправите польську економіку...
Бо працюючи тут, у мене лише позитивні враження, дивись і вас попустить...
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07.06.2023 22:06 Відповісти
Серьёзно? А может стоит обзавестись друзьями Поляками и спросить у них как они относятся к ПИСовской банде?А? Или газеты местные почитать? Телек посмотреть?( не TVP помойку конечно, если Вы в курсе что это ) на этих выходных приходи на демонстрации .Wrocław, Jelenia Góra itd. Послушай про эти чудеса демократии. Кстати , а за что я тут 10 лет живу, если ни хера не делаю? А? Поработать советует, работничек.
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07.06.2023 22:51 Відповісти
 
 