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Столтенберг Єнс (1595) деокупація (947)

В України є необхідна зброя для деокупації територій, - Столтенберг

столтенберг

Україна має необхідну зброю та боєприпаси для звільнення своєї території від російських окупантів.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, перебіг будь-якої війни непередбачуваний, тому ніхто не може точно сказати, чим вона скінчиться.

"Що ми знаємо, так це те, що Україні надані можливості, зброя, боєприпаси, а також підготовка (військових фахівців. - Ред.) від країн-членів НАТО та інших союзників", - сказав Столтенберг.

Генсек Альянсу також зазначив, що Україна показала свою здатність дати відсіч російським військам на прикладі визволення Київської, Харківської та Херсонської областей. У цьому контексті він закликав союзників посилити підтримку Україні на фронті, щоб наша держава повернула свої території, а Путін програв у війні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Україна зараз має достатньо спроможностей, щоб звільнити окуповані території", - Столтенберг

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Топ коментарі
+14
Зеленим треба ще підводний човен та ''зірку смерті''. Вони того наступу бояться так само як і москальня. От вербальною атакою вони людям мізки виносять вже пів-року.
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07.06.2023 21:45
+12
це такий тролінг договорняків в Омані?
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07.06.2023 21:43
+12
То виходить, що слуги «найвеличнішого» нам брешуть?
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07.06.2023 21:45
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цікаво спостерігати, як в очікуванні авіаційних піздюлєй вата вже обговорює з кацапами, які старі і ****** F-16.
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08.06.2023 03:32 Відповісти
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