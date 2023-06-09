У Лаврі молитимуться за гетьмана Мазепу, якого російська церква піддала анафемі
У Києво-Печерській Лаврі вперше відправлять панахиду за її меценатом - гетьманом Іваном Мазепою, якого російська церква 315 років тому піддала анафемі.
Про це повідомили в Міністерстві культури, інформує Цензор.НЕТ.
Богослужіння відбудеться 11 червня, в день Всіх святих, у Всіхсвятській церкві Києво-Печерської лаври, яка була збудована коштом Івана Мазепи. Воно буде присвячено 325 річниці освячення храму.
"Жодна з українських церков ніколи не визнавала чинності цієї анафеми (Мазепі. - Ред.), а українці по всьому світу молилися за його упокій. Натомість в московському патріархаті "проклинати" Мазепу продовжували і за часів незалежної України, і навіть після початку війни у 2014 році. Відтепер історичну і духовну справедливість буде відновлено", - йдеться у повідомленні Мінкульту.
Під час заходу також оголосять про старт реставрації церкві Всіх святих та представлять новий проєкт - Музейний центр "Гетьман Іван Мазепа та його доба", розташований в Онуфріївській вежі.
У заході візьмуть участь в.о. намісника Лаври архімандрит Авраамій, міністр культури Олександр Ткаченко, представниця офісу ЮНЕСКО в Україні К’яра Децци Бардескі, духовенство, науковці та почесні гості.
Гетьмана Івана Мазепу було відлучено від Православної російської церкви за наказом російського царя Петра I у 1708 році. Цар наказав зробити це через те, що під час Великої Північної війни гетьман перейшов на бік шведського короля Карла XII.
Вселенський патріарх і синод Константинопольської церкви не визнають дійсною анафему на Івана Мазепу і вважають, що вона була накладена суто з політичних мотивів.
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Victoria Joy 🇺🇦:
Alina Semeryakova
Символічно, що підірвавши дамбу, недолюди крутанули колесо історії назад - і виходить, випустили на волю особливе, сакральне для України місце - Великий Луг.
І невдовзі з води вигулькнуть назовні ті ж таки знамениті дніпровські плавні, 400 квадратних кілометрів водяних лабіринтів, які охороняли Запорізьку Січ.
А разом з ними - 90 затоплених тоді радянською владою давніх козацьких сіл, десятки церков, цвинтарів. У 50-их для нашого краю це була велика трагедія. Людей виселяли з хат і просто у них на очах все їхнє життя з діда-прадіда зникало під водою.
Зараз усе повторюється.
Тільки, ввижається мені, що тепер з болотяної твані на дні водосховища таки піднімуться розтривожені духи Великого Лугу. І допоможуть нам вимести нарешті цю погань з козацької землі. Помстяться за всю наругу, ще з часів Катерини і донині.
А тоді їм у поміч піднімуться й тисячі наших душ, на чиїх кістяках стоїть Петербург.
Якби я писала сценарій епосу у дусі Володаря кілець, зробила б саме так.
ДИКЕ ПОЛЕ
Біси дохнуть, сонце сходить
Ця земля воїнів родить
Хай сміливих смерть обходить
Гуляй, дике поле
Ворог сунеться без перестану
Із землі прадіди повстануть
І затягне на той світ, враже
Наше дике поле
А 1851-го у храмі сталася цікава історія. Сюди навідався цар Микола I і був чимало здивований, почувши в одній частині служби анафему «ізмєнніку Мазєпє», а в другій - молебень на честь «блаженного создатєля храма сєго».
https://www.radiosvoboda.org/a/24684045.html