У Лаврі молитимуться за гетьмана Мазепу, якого російська церква піддала анафемі

У Києво-Печерській Лаврі вперше відправлять панахиду за її меценатом - гетьманом Іваном Мазепою, якого російська церква 315 років тому піддала анафемі.

Про це повідомили в Міністерстві культури, інформує Цензор.НЕТ.

Богослужіння відбудеться 11 червня, в день Всіх святих, у Всіхсвятській церкві Києво-Печерської лаври, яка була збудована коштом Івана Мазепи. Воно буде присвячено 325 річниці освячення храму.

"Жодна з українських церков ніколи не визнавала чинності цієї анафеми (Мазепі. - Ред.), а українці по всьому світу молилися за його упокій. Натомість в московському патріархаті "проклинати" Мазепу продовжували і за часів незалежної України, і навіть після початку війни у 2014 році. Відтепер історичну і духовну справедливість буде відновлено", - йдеться у повідомленні Мінкульту.

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Під час заходу також оголосять про старт реставрації церкві Всіх святих та представлять новий проєкт - Музейний центр "Гетьман Іван Мазепа та його доба", розташований в Онуфріївській вежі.

У заході візьмуть участь в.о. намісника Лаври архімандрит Авраамій, міністр культури Олександр Ткаченко, представниця офісу ЮНЕСКО в Україні К’яра Децци Бардескі, духовенство, науковці та почесні гості.

Гетьмана Івана Мазепу було відлучено від Православної російської церкви за наказом російського царя Петра I у 1708 році. Цар наказав зробити це через те, що під час Великої Північної війни гетьман перейшов на бік шведського короля Карла XII.

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Вселенський патріарх і синод Константинопольської церкви не визнають дійсною анафему на Івана Мазепу і вважають, що вона була накладена суто з політичних мотивів.