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Новини
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У Лаврі молитимуться за гетьмана Мазепу, якого російська церква піддала анафемі

мазепа,іван

У Києво-Печерській Лаврі вперше відправлять панахиду за її меценатом - гетьманом Іваном Мазепою, якого російська церква 315 років тому піддала анафемі.

Про це повідомили в Міністерстві культури, інформує Цензор.НЕТ.

Богослужіння відбудеться 11 червня, в день Всіх святих, у Всіхсвятській церкві Києво-Печерської лаври, яка була збудована коштом Івана Мазепи. Воно буде присвячено 325 річниці освячення храму.

"Жодна з українських церков ніколи не визнавала чинності цієї анафеми (Мазепі. - Ред.), а українці по всьому світу молилися за його упокій. Натомість в московському патріархаті "проклинати" Мазепу продовжували і за часів незалежної України, і навіть після початку війни у 2014 році. Відтепер історичну і духовну справедливість буде відновлено", - йдеться у повідомленні Мінкульту.

Читайте: Комісія Мінкульту завершила роботи в Лаврі. Тепер УПЦ МП має піти, - Ткаченко

Під час заходу також оголосять про старт реставрації церкві Всіх святих та представлять новий проєкт - Музейний центр "Гетьман Іван Мазепа та його доба", розташований в Онуфріївській вежі.

У заході візьмуть участь в.о. намісника Лаври архімандрит Авраамій, міністр культури Олександр Ткаченко, представниця офісу ЮНЕСКО в Україні К’яра Децци Бардескі, духовенство, науковці та почесні гості.

Гетьмана Івана Мазепу було відлучено від Православної російської церкви за наказом російського царя Петра I у 1708 році. Цар наказав зробити це через те, що під час Великої Північної війни гетьман перейшов на бік шведського короля Карла XII.

Дивіться: Водієві Києво-Печерської лаври, який заперечував існування України, повідомили про підозру, - СБУ. ФОТО

Вселенський патріарх і синод Константинопольської церкви не визнають дійсною анафему на Івана Мазепу і вважають, що вона була накладена суто з політичних мотивів.

Автор: 

історія (1071) Лавра (294) Мазепа (45) Міністерство культури (760)


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Топ коментарі
+26
Нарешті!
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09.06.2023 14:22
+26
Армія! Мова! Віра!
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09.06.2023 14:30
+23
Слава Великому Гетьману Івану Мазепі !!! Геть мацковіцьких чортів !!!
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09.06.2023 14:30
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Нарешті!
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09.06.2023 14:22 Відповісти
Армія! Мова! Віра!
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09.06.2023 14:30 Відповісти
Слава Великому Гетьману Івану Мазепі !!! Геть мацковіцьких чортів !!!
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09.06.2023 14:30 Відповісти
Але наша прокацапська мерзота у владі зробила зараз підло, тишком-нишком щодо гетьмана І. Мазепи та українства іншу ганебну справу - зовсім прибирає гетьмана (ЄДИНОГО!) з українських грошей (монета 10 гривень) - вводиться інший дизайн монети, ніби на злобу дня. А отже Мазепа зникає для українців звідусіль, що стосується українських грошей та їхнього опису, історії, зображення - математика для школи, де ці монети не раз фігурують, нумізматика, популярна та спецлітература тощо. Нєт вашего прєдатеєля Мазєпи і нє будєт! Щось наші записні патріоти з цього приводу мовчать досі.
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09.06.2023 20:54 Відповісти
Кацап, иди за русским кораблем
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09.06.2023 14:32 Відповісти
Наступ йде по всіх фронтах. Комусь це не подобається?
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09.06.2023 14:33 Відповісти
Мені подобається така подія. Дуже подобається!
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09.06.2023 14:38 Відповісти
Лінія фронту пролягає не тільки по поверхні землі, а і в глибині людських душ.
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09.06.2023 15:09 Відповісти
Я не бачу як одне іншому заважає.
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09.06.2023 15:31 Відповісти
Гарна новина. Мазепа - Великий наш гетьман!
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09.06.2023 14:33 Відповісти
Мазепа бандеровец , завоют скрепоносцы на болотах.
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09.06.2023 14:38 Відповісти
все навпаки - всі бандерівці є ще й переконаними мазепинцями.
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09.06.2023 14:41 Відповісти
ви не зрозуміли , ********* скаже, що Мазепа на стороні Гітлера воевал
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09.06.2023 14:50 Відповісти
що хрюкає *********, то все матеріали для Гааги... чим більше в неї воплєй і соплєй, знасить більші наші успіхи.
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09.06.2023 15:40 Відповісти
Мазепинці - петлюрівці - бандерівці - порохоботи!
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09.06.2023 14:45 Відповісти
Запоріжжя волосся на собі дерти буде 100500 Хоча Козаки навколишє бидло навіть близько не підпускали! Але кого Історія цікавить. Он, хрякафф до 2014-го волав, шо був пєрваясталіцца
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09.06.2023 17:02 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин
Victoria Joy 🇺🇦:
Alina Semeryakova
Символічно, що підірвавши дамбу, недолюди крутанули колесо історії назад - і виходить, випустили на волю особливе, сакральне для України місце - Великий Луг.
І невдовзі з води вигулькнуть назовні ті ж таки знамениті дніпровські плавні, 400 квадратних кілометрів водяних лабіринтів, які охороняли Запорізьку Січ.
А разом з ними - 90 затоплених тоді радянською владою давніх козацьких сіл, десятки церков, цвинтарів. У 50-их для нашого краю це була велика трагедія. Людей виселяли з хат і просто у них на очах все їхнє життя з діда-прадіда зникало під водою.
Зараз усе повторюється.
Тільки, ввижається мені, що тепер з болотяної твані на дні водосховища таки піднімуться розтривожені духи Великого Лугу. І допоможуть нам вимести нарешті цю погань з козацької землі. Помстяться за всю наругу, ще з часів Катерини і донині.
А тоді їм у поміч піднімуться й тисячі наших душ, на чиїх кістяках стоїть Петербург.
Якби я писала сценарій епосу у дусі Володаря кілець, зробила б саме так.
ДИКЕ ПОЛЕ

Біси дохнуть, сонце сходить
Ця земля воїнів родить
Хай сміливих смерть обходить
Гуляй, дике поле

Ворог сунеться без перестану
Із землі прадіди повстануть
І затягне на той світ, враже
Наше дике поле
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09.06.2023 14:51 Відповісти
Міністерство культа змінило одних попів на інших. Культ з москалями залишився по суті однаковим, що й надалі дає змогу просувати ствердження "один народ". 21 вік, а брехня релігійна одна і та сама.
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09.06.2023 17:46 Відповісти
https://tsn.ua/********/ivana-mazepu-bez-perebilshennya-mozhna-nazvati-zasnovnikom-***********-mecenatskih-tradiciy-1648237.html
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09.06.2023 20:51 Відповісти
"Жодна з українських церков ніколи не визнавала чинності цієї анафеми (Мазепі. - Ред.), а українці по всьому світу молилися за його упокій. Натомість в московському патріархаті "проклинати" Мазепу продовжували і за часів незалежної України, і навіть після початку війни у 2014 році Джерело:

А 1851-го у храмі сталася цікава історія. Сюди навідався цар Микола I і був чимало здивований, почувши в одній частині служби анафему «ізмєнніку Мазєпє», а в другій - молебень на честь «блаженного создатєля храма сєго».
https://www.radiosvoboda.org/a/24684045.html
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09.06.2023 20:55 Відповісти
Ну, нарешті в Україні герої визнаються героями, а зрадники - зрадниками. Слава Україні!
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11.06.2023 13:49 Відповісти
 
 