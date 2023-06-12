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На Бахмутському напрямку ЗСУ просунулися до 700 метрів, - Череватий

бахмут

На флангах біля Бахмута Сили оборони просунулися ще на відстань до 700 метрів. Окупанти намагаються контратакувати.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.

"На Бахмутському напрямку продовжуються позиційні бої. Російські окупанти намагаються контратакувати, але безрезультатно. Минулої доби на цьому напрямку сталося три бойові зіткнення, ворог здійснив 249 артобстрілів і два авіанальоти", - йдеться в повідомленні.

Сили оборони продовжували контратакувати там, де були можливості.

"На флангах пройшли від 250 до 700 метрів, відсунувши ворога", – сказав Череватий.

Водночас 66 окупантів було знищено, 83 поранено, троє потрапили в полон.

Сили оборони спалили дві російські бойові машини піхоти, дві бойові машини десанту, БТР, два самохідні міномети "Нона", гаубицю Д-30, протитанковий ракетний комплекс та польовий склад боєприпасів.

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12.06.2023 11:29 Відповісти
Менше було лялякать про наступ тепер по 700 м відбивать в укріпрайонах кацапів і якою ціною.
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12.06.2023 11:58 Відповісти
 
 