"Укрзалізниця" запустила жіночі купе (оновлено)
"Укрзалізниця" вже почала продавати квитки у жіночі купе.
Про це повідомив журналіст Олександр Рудоманов, передає Цензор.НЕТ.
"Укрзалізниця запустила жіночі купе. Поїзд 42 Трускавець-Дніпро на 30 червня має один жіночий вагон", - зазначив він.
У пресслужбі "УЗ" повідомили, що продаж квитків до жіночих купе відкрили у пілотному режимі.
"Продаж таких квитків відбуватиметься виключно у мобільному застосунку Укрзалізниці: для того, щоб отримати доступ до функції, достатньо оновити застосунок.
Поїзди з доступними для придбання жіночими купе будуть відповідно марковані у застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита виключно жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років. Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної, кількість квитків на одне замовлення так само обмежена чотирма", - йдеться в повідомленні.
Під час пілотного періоду жіночі купе будуть доступні на 4 рейсах далекого сполучення, які є серед лідерів за кількістю зареєстрованих конфліктних випадків з початку року:
- №81 Київ – Ужгород;
- №41 Дніпро – Трускавець;
- №75 Київ – Кривий Ріг;
- №15 Харків – Ясіня.
Жіночі купе у цих поїздах вже у продажу на поїздки від 30 червня.
Будь ласка, зачекайте...
"Сидить в купе, бухтить всю ніч напроліт, підхлистує щось з пластикової пляшечки і торохтить "за жизнь". На*ера мені це слухати, вже кажу "чувак, лягай же спать", не, блд, будить і давай знову якусь історійку зі свого нікчемного життя триндіть. "Я кофе куплю". Скандалить з ним? Так він п'яний, ще з котушок злетить, може неадекват, крім того, сусіди заткнуть скоріше за все мене, ще й будуть коситись, що я сама вела себе якось неправильно, що до мене цей чувак причепився."
З повагою, колега Кості Бобкета
Ти думаєш приємно жінці спати в обмеженому просторі з кількома незнайомцями.
Добре, якщо вони не компанія. Тоді взагалі стрьомно.
Це я про що? Це я про те, що "сусід каже, що за ніч 9 раз може? То й ви кажіть."©
Ну тепер всі важливі проблеми вирішено.
От пох на мільярдні розкрадання в Укрзалізниці.
Пох на тотальну корупцію та невластиві активи в Укрзалізниці.
Пох на закупки Укрзалізниці комплектуючих по потрійним цінам у жінок очільників БЕБ.
Головне - жіночі купе. Революція у перевезеннях. Велике жінкокупейнецтво!!!
АТ "Укрзалізниця" зробити окремий вагон для жінок та чоловіків у потягах
https://petition.kmu.gov.ua/petitions/5007
Поезд рассчитанный на 100 человек потребляет топлива на 50 000, независимо от того сколько человек в нем едет - стоимость билета 500 гривен.
Внимание вопрос: каким образом ты добьешь сумму до 50 000, если пассажиров стало не 100, а скажем так 75 (ведь мужчин в женские купе мы уже не сажаем, как и женщин в мужские) ?
P.S. вот примерно как ты - думает и власть, а потом удивляемся почему экономика катится в звезду.
Шагом марш в свій вагон! Там поможуть.
жоден ніколи не відправляв дочку або дівчину потягом, попередньо заходячи в купе подивитись на попутників, або телефонуючи по три рази чи все нормально і хто попутники
Ну не всім їм в 20% подорожей хочеться пояснювати, що вони просто хочуть доїхати до місця і не хочуть горілки і їбацця. Мова навіть не про згвалтування та інші злочини, а просто жінка не хоче натяків, сексуальної уваги, відшивати, а після цього їхати всю ніч в одному купе. Поставте себе на її місцу, або ж уявіть що це ваша жінка або дочка.
Я дуже багато поїздив потягами, і сам в них знайомився. І знаю що проблема реально була і є.
Я якщо своїх проводжав самих заходив в купе роздивлявся. Постійно. Або скільки разів мінялися купе якщо що.
Моя знайома, дуже приваблива і дуже небідна дівчина іздила в Київ якщо сама то завжди плацкартом.
І так, я не бабораб, читав всякі мд, знаю собі ціну і проти перекосів і зневаги до чоловіків.
Але проблема з нічними потягами була і є, і жінка має право купити квиток і просто доїхати до місця, без пригод та виправдань що вона не шльондра лише тому, що їде сама та в купе.
Ну і ось бачите, ви самі підтвердили мої слова, що плацкарт це вирішення проблеми.)
Але зараз для дружини або дочки я б хотів мати можливість купити жіноче купе
Ще є друга сторона медалі. А якби у вашої дочки були би діти, був би хлопчик і його би не пустили з матір'ю у жіноче купе?
на міліції спеціалізувався інший мій знайомий, який лякав їх простроченим прокурорським посідченням, або ж в кількох вагонах переставляв вогнегасники зі стінки в унітази туалетів, а потім йшов будив міліціянтів, предявляв ситуацію та робив їм догану. Він пив так, що було незрозуміло що він п'яний і в неадекваті.
може, з тих пір патрулі в потягах і прибрали, я точно не знаю )
а взагалі потяги - то така романтика та мільйон спогадів.
Можете ссылку скинуть на билет в женский вагон в этом поезде?
https://regiojet.ua/reservation/seating/there?routeId=6674214802&fromStationId=5990046024&toStationId=372825000&tariffs=REGULAR&seatClassKey=TRAIN_COUCHETTE_RELAX_FOR_WOMEN https://regiojet.ua/reservation/seating/there?routeId=6674214802&fromStationId=5990046024&toStationId=372825000&tariffs=REGULAR&seatClassKey=TRAIN_COUCHETTE_RELAX_FOR_WOMEN
Цей вагон призначений тільки для жінок та жінок з дітьми до 10 років.
https://regiojet.ua/reservation/seating/there?routeId=6674214802&fromStationId=5990046024&toStationId=372825000&tariffs=REGULAR&seatClassKey=TRAIN_COUCHETTE_RELAX_FOR_WOMEN