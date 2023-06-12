УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11905 відвідувачів онлайн
Новини
11 516 263
жінки (595) Укрзалізниця (6681)

"Укрзалізниця" запустила жіночі купе (оновлено)

вагон,уз,жінки,укрзалізниця,потяг,купе,жінка

"Укрзалізниця" вже почала продавати квитки у жіночі купе.

Про це повідомив журналіст Олександр Рудоманов, передає Цензор.НЕТ.

"Укрзалізниця запустила жіночі купе. Поїзд 42 Трускавець-Дніпро на 30 червня має один жіночий вагон", - зазначив він.

Укрзалізниця запустила жіночі купе 01

У пресслужбі "УЗ" повідомили, що продаж квитків до жіночих купе відкрили у пілотному режимі.

"Продаж таких квитків відбуватиметься виключно у мобільному застосунку Укрзалізниці: для того, щоб отримати доступ до функції, достатньо оновити застосунок.

Поїзди з доступними для придбання жіночими купе будуть відповідно марковані у застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита виключно жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років. Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної, кількість квитків на одне замовлення так само обмежена чотирма", - йдеться в повідомленні.

Під час пілотного періоду жіночі купе будуть доступні на 4 рейсах далекого сполучення, які є серед лідерів за кількістю зареєстрованих конфліктних випадків з початку року:

- №81 Київ – Ужгород;
- №41 Дніпро – Трускавець;
- №75 Київ – Кривий Ріг;
- №15 Харків – Ясіня.

Жіночі купе у цих поїздах вже у продажу на поїздки від 30 червня.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+40
Коли будуть "чоловічі" вагони, та вагони "без дітей"? Ще вагони "пенсіонер", "для курців", "для тих хто не визначився"
показати весь коментар
12.06.2023 12:02
+26
"Коли псу робить нема чого - він яйця лиже"!
показати весь коментар
12.06.2023 12:01
+23
Може я чогось не розумію але спочатку жінки робили все щоб було спільним, тепер хочуть окремо. Напевно фемінізм. - це коли брати на роботу, а коли роботу грузчиком - то "я дівчинка"
показати весь коментар
12.06.2023 12:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
показати весь коментар
12.06.2023 13:17 Відповісти
Реальна історія в купе, без треша, тільки що колега росказала
"Сидить в купе, бухтить всю ніч напроліт, підхлистує щось з пластикової пляшечки і торохтить "за жизнь". На*ера мені це слухати, вже кажу "чувак, лягай же спать", не, блд, будить і давай знову якусь історійку зі свого нікчемного життя триндіть. "Я кофе куплю". Скандалить з ним? Так він п'яний, ще з котушок злетить, може неадекват, крім того, сусіди заткнуть скоріше за все мене, ще й будуть коситись, що я сама вела себе якось неправильно, що до мене цей чувак причепився."
показати весь коментар
12.06.2023 13:19 Відповісти
У вас особисто були такі історії? Сусідка це таке. Я теж можу сказати, коли був студентом, багато сотен разів їздив на потягах і у купе і у плацкартах, жодного разу не бачив приставання саме до жінок, щоб закінчилося скандалом. Якщо воно п'яне, воно однаково до всіх пристає. І всі тоді гуртом його на місце ставлять.
показати весь коментар
12.06.2023 13:27 Відповісти
Колега сидить поряд, привіт передає, вчора їхала, сьогодні на роботу вийшла. Вона знає, що я коментую.
показати весь коментар
12.06.2023 13:29 Відповісти
Бачте, проблем в тому, що ви чоловік і ніколи не зрозумієте жінку. Жінки не затівають скандал самі по собі, стараються все згладити і не привертати до себе увагу. Ніхто з жінок не почне верещати, що до них хтось заговорив (у нас же не шаріат). Крім того, не приставав, тільки йому треба було поговорити. Психолога треба. Щоб хтось вислухав. Якого хрена я повинна надавати послуги психолога? Формально мені є що предьявити навіть лінійним відділкам поліції, які їздили в поїздах? Не бив, не приставав, все тихо. Так же? А це не психологічне бл_)ядь насилля не давати спати людині тому що напився і треба виносити мозок комусь? Ні блін, він не пішов шукати мужика для виливу своєї душі, йому треба "понімающа женщина".
З повагою, колега Кості Бобкета
показати весь коментар
12.06.2023 13:35 Відповісти
Я вас здивую, такі п'яні особи точно так само пристають до чоловіків з розмовами, і точно также заважають спати. І що, бити йому морду? Це вже насилля. Краще, щоб цим проводник і поліція займалися.
показати весь коментар
12.06.2023 13:53 Відповісти
Серйозно!??? Жінки не затівають скандал самі по собі??? де таку знайти???? це точно жінка??? Якщо жінка не скандалить хоча б 10 хвилин, ткніть в неї палкою, може вона вже не дихає
показати весь коментар
12.06.2023 13:56 Відповісти
Приношу свої співчуття, бо це не життя з такими дурами. Це ваші дружина і теща такі? Ще раз співчуваю. (тікай від них)
показати весь коментар
12.06.2023 18:14 Відповісти
Не можу, любов зла
показати весь коментар
12.06.2023 18:20 Відповісти
Мова про купе. Йолопе.
Ти думаєш приємно жінці спати в обмеженому просторі з кількома незнайомцями.
Добре, якщо вони не компанія. Тоді взагалі стрьомно.
показати весь коментар
12.06.2023 13:40 Відповісти
А може мені теж стрьомно спати з кимось іншим у купе?) Думаєте таке задоволення з кимось незнайомим, незнакомкою їхати? Хай в СВ собі купують квитки. Я купляв пару раз. А були скрутні часи і на 3-й полиці їздив.
показати весь коментар
12.06.2023 14:01 Відповісти
То ви переживаєте що за відсутності жінок згвалтують вас ?
показати весь коментар
12.06.2023 14:03 Відповісти
Саме так, нарешті ви вгадали)
показати весь коментар
12.06.2023 14:32 Відповісти
О, ви вже почали ображати, обзивати мене, незнайому людину? Дяую і ви будьте живі здорові І ще ви про якусь повагу до жінок хочете після цього? Я жодної жінки першим не образив. Але другим можу.
показати весь коментар
12.06.2023 14:03 Відповісти
Розуміли би ви як самі себе тут принижуєте
показати весь коментар
12.06.2023 14:05 Відповісти
Чим я себе принижую? Тим, що я наразі відстоюю права феміністок, які 100 років у важкій боротьбі намагалися довести, що жінки не " слаба стать"? А українські дівчати хочуть все це перекреслити?
показати весь коментар
12.06.2023 14:24 Відповісти
ну крайний раз, описанная ситуация была , только бухими и крикливыми было две бабы и шо?
показати весь коментар
12.06.2023 13:38 Відповісти
Реальна історія. Як я працював на не скажу яку фірму і був молодший, то багато їздив у відрядження містами України. То мені жінки проходу не давали, накидалися бувало по 2-3, а як молоді - то бувало й по 7 за поїздку. Прямо в інтерсіті, уявіть собі. А провідниця, замість того, щоб якось розбиратися з цим безладом, і собі наскакувалась вдосита.
Це я про що? Це я про те, що "сусід каже, що за ніч 9 раз може? То й ви кажіть."©
показати весь коментар
12.06.2023 13:39 Відповісти
а ти чим покропився?
показати весь коментар
12.06.2023 16:10 Відповісти
Ойвсьо!!!

Ну тепер всі важливі проблеми вирішено.
показати весь коментар
12.06.2023 13:22 Відповісти
Походу підтягнулися руськоязическіє подоляківці льоопати вухами по щокам цьому віковічному державному надбанню Укрзалізниці. Зараз ще Сєрьоня Лєщенко прискаче...

От пох на мільярдні розкрадання в Укрзалізниці.
Пох на тотальну корупцію та невластиві активи в Укрзалізниці.
Пох на закупки Укрзалізниці комплектуючих по потрійним цінам у жінок очільників БЕБ.

Головне - жіночі купе. Революція у перевезеннях. Велике жінкокупейнецтво!!!
показати весь коментар
12.06.2023 13:30 Відповісти
Це реація на ось цю петицію :

АТ "Укрзалізниця" зробити окремий вагон для жінок та чоловіків у потягах

https://petition.kmu.gov.ua/petitions/5007
показати весь коментар
12.06.2023 14:04 Відповісти
к примеру все места в поезде заняты, а в женских купе свободные места есть - мужик, которому нужно ехать, не уехал - равноправие оно такое
показати весь коментар
12.06.2023 13:39 Відповісти
Ось коли такі випадки будуть тоді й жалійтесь а не висмоктуйте з пальця проблему якої нема. Якщо таких вагонів не багато то місця в них скінчаться набагато раніше.
показати весь коментар
12.06.2023 13:56 Відповісти
А мужик нехай їде до мацкви зі своїм узьким язиком.
показати весь коментар
12.06.2023 14:09 Відповісти
так я коля не могу ни куда ехать - я твою жопу на фронте прикрываю
показати весь коментар
12.06.2023 15:24 Відповісти
Щонасправді треба було зробити - це бляха нарешті диверсифікувати ціну за нижнє і верхнє місце. Бо бляха навіть якщо вдається дістати нижню полицю, її в тебе все одно відберуть нахаби, яким "потрібніше", бо вони "привілейованіші". А так хоча б якщо страждаєш на верхній, то хоча б гроші на поїздці економиш.
показати весь коментар
12.06.2023 13:42 Відповісти
Чого стільки галасу? Нехай собі їдуть...
показати весь коментар
12.06.2023 13:48 Відповісти
Чого вас так плющить від тих купе ?
показати весь коментар
12.06.2023 13:49 Відповісти
Тому, що у країні розруха, а блазні фігньою займаються.
показати весь коментар
12.06.2023 14:08 Відповісти
Задача для третьего класса, надеюсь ты ее решишь:

Поезд рассчитанный на 100 человек потребляет топлива на 50 000, независимо от того сколько человек в нем едет - стоимость билета 500 гривен.

Внимание вопрос: каким образом ты добьешь сумму до 50 000, если пассажиров стало не 100, а скажем так 75 (ведь мужчин в женские купе мы уже не сажаем, как и женщин в мужские) ?

P.S. вот примерно как ты - думает и власть, а потом удивляемся почему экономика катится в звезду.
показати весь коментар
12.06.2023 14:19 Відповісти
Підвищенням ціни на білет, а як інакше?
показати весь коментар
12.06.2023 14:59 Відповісти
Опять лечат понос затыканием жопы ))
показати весь коментар
12.06.2023 14:09 Відповісти
А якщо квиткiв у звичайнi купе не вистачить, можна iдентифiкувати себе як жiнка на час поїздки?
показати весь коментар
12.06.2023 14:10 Відповісти
Звичайно можна. Головне, щоб "ідентифікатор" не встав, коли жінка при вас почне перевдягатись.
показати весь коментар
12.06.2023 20:41 Відповісти
Вот это Европа.... а нет это арабский мир какой-то, а может индийский.
показати весь коментар
12.06.2023 14:12 Відповісти
Фашизды...
показати весь коментар
12.06.2023 14:15 Відповісти

показати весь коментар
12.06.2023 14:29 Відповісти
Найбільш вдалий пост ... Я обожнюю пахла як музейного експоната !
показати весь коментар
12.06.2023 17:03 Відповісти
Ну нарешті! Я не буду більше чути цього: мущіна снімітє мнє матрас, мущіна опустітє мнє полку, мущіна закройтє окно, мущіна достаньтє мнє чімодан, мущіна памагітє мнє...
Шагом марш в свій вагон! Там поможуть.
показати весь коментар
12.06.2023 14:51 Відповісти
Збс
показати весь коментар
12.06.2023 15:14 Відповісти
Пропоную взагалі заборонити чоловікам користуватись підземними перехідами та ліфтами.
показати весь коментар
12.06.2023 15:52 Відповісти
Крім Де Капріо й Вінника
показати весь коментар
12.06.2023 17:04 Відповісти
Тепер би ще зробили окремі вагони для "яжемать" з їх **********...
показати весь коментар
12.06.2023 17:09 Відповісти
мабуть з отих сотень закомплексованих уйобків в коментах
жоден ніколи не відправляв дочку або дівчину потягом, попередньо заходячи в купе подивитись на попутників, або телефонуючи по три рази чи все нормально і хто попутники
показати весь коментар
12.06.2023 17:10 Відповісти
Мій товариш свою доньку вже в 11 років саму відправляв з Київа до бабусі, правда на електричці , але 4 години їхати. Тут сажав, там зустрічали, одна їхала. По-друге, а маленькі хлопчики не заслуговують на безпеку?
показати весь коментар
12.06.2023 17:48 Відповісти
не рівняйте електричку з купе
показати весь коментар
12.06.2023 21:38 Відповісти
Тоді не саджайте у купе, саджайте у плацкарт. Це та сама електричка.
показати весь коментар
13.06.2023 03:48 Відповісти
Я вам кажу не про дітей, а про дорослих жінок.
Ну не всім їм в 20% подорожей хочеться пояснювати, що вони просто хочуть доїхати до місця і не хочуть горілки і їбацця. Мова навіть не про згвалтування та інші злочини, а просто жінка не хоче натяків, сексуальної уваги, відшивати, а після цього їхати всю ніч в одному купе. Поставте себе на її місцу, або ж уявіть що це ваша жінка або дочка.
Я дуже багато поїздив потягами, і сам в них знайомився. І знаю що проблема реально була і є.
Я якщо своїх проводжав самих заходив в купе роздивлявся. Постійно. Або скільки разів мінялися купе якщо що.
Моя знайома, дуже приваблива і дуже небідна дівчина іздила в Київ якщо сама то завжди плацкартом.

І так, я не бабораб, читав всякі мд, знаю собі ціну і проти перекосів і зневаги до чоловіків.

Але проблема з нічними потягами була і є, і жінка має право купити квиток і просто доїхати до місця, без пригод та виправдань що вона не шльондра лише тому, що їде сама та в купе.
показати весь коментар
13.06.2023 14:27 Відповісти
У цьому і проблема. ) " і сам в них знайомився." Я, наприклад ніколи у купе не знайомився с жінками, і ніколи не чув від жінок про такі знайомства с ціллю поїбатися в потязі. Да мої дівчата і алкоголь не вживають, так що таке. У кожного свій світ навкруги) Я теж читав мд і пікап і все решта. Але потяги не моя фішка, там тільки спати хочеться. Бо на роботу або навчання з утра було.

Ну і ось бачите, ви самі підтвердили мої слова, що плацкарт це вирішення проблеми.)
показати весь коментар
13.06.2023 14:39 Відповісти
а я знайомився і дуже приємно згадувати. я молодим багато їздив у відрядження, і у мене були досвічені приятелі, які вчили менш інтеллігентним ніж мої методам. І більш дієвим.

Але зараз для дружини або дочки я б хотів мати можливість купити жіноче купе
показати весь коментар
13.06.2023 14:56 Відповісти
У мене не було жодного приятеля, які трахаються з незнайомками в потягах. Як є, може просто мені не повезло.) На вулиці можна знайомитися, у парку, на зупинці, в кафе, в інтернеті, не судить по собі, не обов'язково це робить саме в потязі.) Просто треба лінійні підрозіділи поліції повернути на залізницю, як було до 2015 року. Я за те, щоб боротися з причиною, а не з наслідками.

Ще є друга сторона медалі. А якби у вашої дочки були би діти, був би хлопчик і його би не пустили з матір'ю у жіноче купе?
показати весь коментар
13.06.2023 15:04 Відповісти
чому з незнайомками. Спочатку ми знайомилися.

на міліції спеціалізувався інший мій знайомий, який лякав їх простроченим прокурорським посідченням, або ж в кількох вагонах переставляв вогнегасники зі стінки в унітази туалетів, а потім йшов будив міліціянтів, предявляв ситуацію та робив їм догану. Він пив так, що було незрозуміло що він п'яний і в неадекваті.
може, з тих пір патрулі в потягах і прибрали, я точно не знаю )
а взагалі потяги - то така романтика та мільйон спогадів.
показати весь коментар
13.06.2023 15:14 Відповісти
І від жодних моїх знайомих дівчат я жодного разу не чув, що їм приходилося виправдовуватися в купе, або умовляли пити горілку і ******. Вони більше переживали, що обворують. Мабуть їм теж не повезло, або вони були страшні.) Насправді, ці всі знайомства у потягах відходять у минуле, зараз всі в інтернеті знайомляться. Ну і навіть у потязі, як ви собі це уявляєте? Якщо я один, і якась дівчина одна, як я буду з нею кохатися при незнайомих двох інших людях? Це треба співпадіння, щоб я удвох з приятелем, і приваблива дівчина удвох з подругою співпали в одному купе. Це малоймовірно.
показати весь коментар
13.06.2023 15:30 Відповісти
Хочу купе для пьяниц и курящих. Без долбаных спиногрызов.
показати весь коментар
12.06.2023 17:42 Відповісти
Емпучие леваки в действии со своими феминистками.....Долой леваков и всю эту црань....
показати весь коментар
12.06.2023 19:33 Відповісти
Жіночі вагони є у Ірані, ОАЕ, Індії, Індонезії, Египті, Філіппінах, Мексиці, Бразилії. В тих країнах, де влада не може забезпечити безпеку у транспорті. Все це країни третього світу, чі країни, в яких жінки вважаються "другим сортом". В цивілізованих країнах такі ініціативи не прижилися. Це до питання, з яким світом ми себе ідентифікуємо.
показати весь коментар
12.06.2023 20:54 Відповісти
поезд пшемысль-прага. женские вагоны. Впервые слышу что польша и чехия, это 3ий мир 😁
показати весь коментар
12.06.2023 23:33 Відповісти
Пытался сейчас купить для интереса женский билет в поезде "пшемысль-прага". Проверить для интереса. И ничего не получается почему-то. Не знаю...
Можете ссылку скинуть на билет в женский вагон в этом поезде?
показати весь коментар
13.06.2023 01:40 Відповісти
вас гугл забанил? сочувствую.....

https://regiojet.ua/reservation/seating/there?routeId=6674214802&fromStationId=5990046024&toStationId=372825000&tariffs=REGULAR&seatClassKey=TRAIN_COUCHETTE_RELAX_FOR_WOMEN https://regiojet.ua/reservation/seating/there?routeId=6674214802&fromStationId=5990046024&toStationId=372825000&tariffs=REGULAR&seatClassKey=TRAIN_COUCHETTE_RELAX_FOR_WOMEN



Цей вагон призначений тільки для жінок та жінок з дітьми до 10 років.

https://regiojet.ua/reservation/seating/there?routeId=6674214802&fromStationId=5990046024&toStationId=372825000&tariffs=REGULAR&seatClassKey=TRAIN_COUCHETTE_RELAX_FOR_WOMEN
показати весь коментар
13.06.2023 14:42 Відповісти
ок. Хмм.. действительно, есть такое дело.
показати весь коментар
14.06.2023 01:17 Відповісти
Японія, Німеччина, Франція. Британія
показати весь коментар
13.06.2023 14:29 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 