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Миколаївська область (2207) підтоплення (196) Каховська ГЕС (565)

У Миколаївській області підтоплено 31 населений пункт, дві особи загинули, - ОВА

миколаївщина

Внаслідок підриву Каховської ГЕС у Миколаївській області підтоплено 31 населений пункт.

Про це під час брифінгу повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"На Миколаївщині після теракту на Каховській ГЕС загинуло двоє людей – чоловік та жінка. Також підтоплено 31 населений пункт, з них 20 - у Баштанському, 11 - у Миколаївському районах", - сказав Кім.

Зафіксовано підтоплення 540 домоволодінь. Особливо складна ситуація у населених пунктах, які перебувають на березі річки Інгулець, що є притокою Дніпра.

"Але вода потроху спадає. У Миколаєві її рівень знизився на 58 см. Гірше на річці Інгулець, там вода спала на 1,55 метра від пікової, але ще зашиється рівень вище 4 метрів. Населений пункт Афанасіївка нині перетворився на острів, там немає сполучення по суші, лише човнами", - сказав очільник ОВА.

Кім зазначив, що за прогнозами вода спадатиме тиждень.

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12.06.2023 13:56 Відповісти
 
 