У водоймах Миколаївщини перевищена норма по кишковій паличці, - ОВА

Водойми Миколаївщини у результаті підриву Каховського водосховища мають перевищення норми по кишковій паличці, тому купатися та ловити рибу наразі суворо заборонено.

Про це сказав голова обласної військової адміністрації Віталій Кім на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якість води у водоймах Миколаївщини у результаті підриву Каховського водосховища має перевищення по кишкових паличках, тому купатися, ловити та продавати рибу наразі суворо заборонено", - сказав Кім.

Водночас він зазначив, що питна вода, яка подається у місто Миколаїв, відповідає встановленим нормам. Що стосується Баштанського району, то там було затоплено 9 свердловин. Але одна все ж залишилася, і вона подає воду відповідної якості.

"Дуже важливо те, що у місцях підтоплення на нашій території не було кладовищ, скотомогильників, захоронення агрохімікатів тощо. Тому маємо надію, що ситуація найближчим часом вирівняється", - наголосив очільник області.