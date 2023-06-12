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Швейцарія (842) кібератака (337)

Пов’язані з Росією хакери атакували урядові сайти Швейцарії

парламент,швейцарія

Влада Швейцарії повідомила, що декілька урядових сайтів були атаковані пов’язаним із РФ хакерським угрупованням NoName. Зловмисники вчинили DDoS-атаку.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на LB.UA, про це пише The Guardian.

Припускають, що хакерський напад відбувся на тлі підготовки парламенту Швейцарії до відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

За інформацією Національного центру кібербезпеки (NCSC), "різноманітні вебсайти Федеральної адміністрації та підприємств, афілійованих з Конфедерацією, були недоступні".

"NCSC аналізує атаку разом із відповідними адміністративними підрозділами та визначає відповідні заходи", – ідеться у повідомленні.

Сьогоднішню атаку зі зверненням Зеленського агентство не повʼязує. Група NoName також стояла за окремою атакою на вебсайт швейцарського парламенту минулого тижня. Для своєї протиправної діяльності вони вербують людей у соцмережах.

Нагадаємо, 5 травня російські хакери з того ж угруповання вивели з ладу сайт французького сенату.

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нейтралітету в світі не буває

є добро та зло і міжними треба визначатись
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12.06.2023 14:51 Відповісти
Швейцарці, зрозумійте " моя хата с краю" сьогодні не працює, або ви. З нами або проти!!!! Вам монголоїди ще багато шкоди можуть зробити!!!! Ваш хід!!!!!!!!!
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12.06.2023 15:24 Відповісти
Уряд Швейцарії: "А нас за що? Ми ж нейтральні, ми ж не підтримуємо жодну із сторін. Ми навіть снаряди до "Гепардів" не дозволили німцям в Україну відправити і фінансову допомогу Україні вирішили не давати. А російські хакери нас атакували. З А що нам таке?
Що кажете? Кацапи в нас гроші ховають? Ета савсєм другоє.
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12.06.2023 15:25 Відповісти
Швейцарцы не поняли. Это им так кацапы благодарность выражают за позицию по Україні
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12.06.2023 18:29 Відповісти
а как же нейтральность? неужели она не спасла любителей коронок ?
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12.06.2023 23:05 Відповісти
це вони ще за Storm Shadow бiсяться 👹 та за те що Швейцарiя дозволила реекспорт свойеi зброi
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12.06.2023 23:15 Відповісти
 
 