Пов’язані з Росією хакери атакували урядові сайти Швейцарії

Влада Швейцарії повідомила, що декілька урядових сайтів були атаковані пов’язаним із РФ хакерським угрупованням NoName. Зловмисники вчинили DDoS-атаку.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на LB.UA, про це пише The Guardian.

Припускають, що хакерський напад відбувся на тлі підготовки парламенту Швейцарії до відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

За інформацією Національного центру кібербезпеки (NCSC), "різноманітні вебсайти Федеральної адміністрації та підприємств, афілійованих з Конфедерацією, були недоступні".

"NCSC аналізує атаку разом із відповідними адміністративними підрозділами та визначає відповідні заходи", – ідеться у повідомленні.

Сьогоднішню атаку зі зверненням Зеленського агентство не повʼязує. Група NoName також стояла за окремою атакою на вебсайт швейцарського парламенту минулого тижня. Для своєї протиправної діяльності вони вербують людей у соцмережах.

Нагадаємо, 5 травня російські хакери з того ж угруповання вивели з ладу сайт французького сенату.