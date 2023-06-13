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Економічний форум Путіна в Санкт-Петербурзі показує глибину ізоляції Росії, - Bloomberg

путін

В Росії 14 червня розпочнеться 26-й економічний форум у Санкт-Петербурзі. На нього приїдуть переважно дрібні чиновники з країн Близького Сходу, Латинської Америки та Азії.

Про це пише Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання нагадує, що колись гостями форуму були президент Франції Емманюель Макрон і канцлерка Німеччини Ангела Меркель. А тепер з європейців там буде міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Планується, що він виступить на панелі глобальної енергетики з міністром нафти Венесуели Педро Теллечеа.

Запрошення взяти участь у форумі відхилили президент Бразилії да Сілва та Казахстану Токаєв. Не збирається на форум і президент Сербії Мілорад Додік.

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Прем'єр-міністр Куби Мануель Марреро Крус візьме участь у нараді, присвяченій зв'язкам Росії та Латинської Америки. Посол Китаю в Москві Чжан Ханьхуей та лідер Союзу китайських підприємців у Росії стануть гостями на панелі, присвяченій двостороннім торговим відносинам. До секції з російсько-індійських відносин увійшли лише два представники індійського бізнесу з 12 перерахованих спікерів.

Згідно з програмою, найбільша міжнародна присутність буде з Близького Сходу. Міністр економіки Об'єднаних Арабських Еміратів Абдулла бін Тук Аль Маррі очолює групу офіційних осіб ОАЕ, які беруть участь у засіданні, присвяченому торговим відносинам з Росією.

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У форумі візьмуть участь російські олігархи, які перебувають під міжнародними санкціями - мільярдери Олег Дерипаска, Олексій Мордашов зі сталеливарної компанії "Северсталь", голова "Новатека" Леонід Міхельсон, Володимир Євтушенков із "Системи" та найбагатша людина Росії Володимир Потанін. Мільярдер Вадим Мошкович, акціонер RosAgro Plc та засновник школи "Летове" у Москві, приєднається до сесії, присвяченої освіті, з відеозв'язку.

Переважну більшість спікерів форуму тепер складають російські офіційні особи та експерти. Хоча участь у ньому візьмуть представники таких країн, як Шрі-Ланка, Лаос, В'єтнам, Туреччина та Таїланд.

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Організатори також нагадали іноземним відвідувачам на сайті ПМЕФ, що потрібно брати із собою до Санкт-Петербурга долари чи євро, оскільки санкції означають, що вони не зможуть використовувати свої банківські картки в Росії.

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Топ коментарі
+13
Трагически обстоят дела с организацией ПМЭФ. 😪
Питерский «экономический форум» по старой памяти именуется «международным». Но даже банту,догоны, чокве и другие племена Африки решили не рисковать своей репутацией и от приглашения на мероприятие отказались.
****
С трудом удалось уговорить «попыхтеть сигарами на входе» представителей мелкого мексиканского наркокартеля. Золотом зубов и большими сомбреро они должны будут придать «форуму» лоск настоящей «иностранщины».
Впрочем, ограничиваться «пыхтением» они не собираются. У картеля есть масштабный бизнес-проект.
Мексиканцы попросили прислать подробный план помещений ПМЭФ для оптимизации «закладок».
****
Не побрезговали приглашением на ПМЭФ и Агхори ( Индия, секта пожирателей трупов). Агхори не интересуются экономикой и не имеют бизнес-проектов, но они много слышали о «питерской расчлененке» и хотели бы ознакомиться с «вкусовой гаммой» Расчленинграда.

Все прочие «гости» форума примерно такого же пошиба. Но поскольку организаторам дана команда « сделать пышно» - то ожидается мощная массовка из мелких отечественных жуликов. Приглашения раздаются даже спекулянтам семечками с Кузнечного рынка.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев от участия в сомнительном мероприятии, разумеется, отказался. Слишком велик риск встретить на ПМЭФ путина. В прошлом году тот так и не смог выговорить имени казахского главы, обозвая его то «кемелом
жомартовичем», то «кежемашем ишемильевичем».
Нет никаких оснований предполагать, что умственные способности путина за этот год улучшились.

Впрочем, украсить «международный экономический» решили украсить по старому, «петровскому» принципу: «все дырки в гости будут к нам …. И запируем на просторе». Ожидается невиданное количество «эскортниц», которые в борьбе за клиента готовы отчаянно демпинговать.
Невзоров
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13.06.2023 10:01
+12
Лозунг этой компании "Не только казаться, но и быть!"
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13.06.2023 10:00
+9
"...що колись гостями форуму були президент Франції Емманюель Макрон і канцлерка Німеччини Ангела Меркель..."

щось змінилося? як приїжджала так і приїжджає усяка срань...
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13.06.2023 09:56
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"...що колись гостями форуму були президент Франції Емманюель Макрон і канцлерка Німеччини Ангела Меркель..."

щось змінилося? як приїжджала так і приїжджає усяка срань...
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13.06.2023 09:56 Відповісти
Клоповник.
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13.06.2023 09:56 Відповісти
Легким движением руки буйла тундряной рейх превращается... превращается.... в заштатную страну "глобального Юга" 😂

так низько рашку ще ніхто не опускав за весь час її існування
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13.06.2023 10:18 Відповісти
навіть додік не приїде, той самий додік, який постійно топить за *****.
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13.06.2023 09:57 Відповісти
Лозунг этой компании "Не только казаться, но и быть!"
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13.06.2023 10:00 Відповісти
Неудивительно, если **** по-китайски - герой
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13.06.2023 10:13 Відповісти
Трагически обстоят дела с организацией ПМЭФ. 😪
Питерский «экономический форум» по старой памяти именуется «международным». Но даже банту,догоны, чокве и другие племена Африки решили не рисковать своей репутацией и от приглашения на мероприятие отказались.
****
С трудом удалось уговорить «попыхтеть сигарами на входе» представителей мелкого мексиканского наркокартеля. Золотом зубов и большими сомбреро они должны будут придать «форуму» лоск настоящей «иностранщины».
Впрочем, ограничиваться «пыхтением» они не собираются. У картеля есть масштабный бизнес-проект.
Мексиканцы попросили прислать подробный план помещений ПМЭФ для оптимизации «закладок».
****
Не побрезговали приглашением на ПМЭФ и Агхори ( Индия, секта пожирателей трупов). Агхори не интересуются экономикой и не имеют бизнес-проектов, но они много слышали о «питерской расчлененке» и хотели бы ознакомиться с «вкусовой гаммой» Расчленинграда.

Все прочие «гости» форума примерно такого же пошиба. Но поскольку организаторам дана команда « сделать пышно» - то ожидается мощная массовка из мелких отечественных жуликов. Приглашения раздаются даже спекулянтам семечками с Кузнечного рынка.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев от участия в сомнительном мероприятии, разумеется, отказался. Слишком велик риск встретить на ПМЭФ путина. В прошлом году тот так и не смог выговорить имени казахского главы, обозвая его то «кемелом
жомартовичем», то «кежемашем ишемильевичем».
Нет никаких оснований предполагать, что умственные способности путина за этот год улучшились.

Впрочем, украсить «международный экономический» решили украсить по старому, «петровскому» принципу: «все дырки в гости будут к нам …. И запируем на просторе». Ожидается невиданное количество «эскортниц», которые в борьбе за клиента готовы отчаянно демпинговать.
Невзоров
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13.06.2023 10:01 Відповісти
А тепер з європейців там буде міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Планується, що він виступить на панелі глобальної енергетики з міністром нафти Венесуели Педро Теллечеа.

Два голубка дадуть майстер клас на панелі.🤣
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13.06.2023 10:04 Відповісти
*************...
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13.06.2023 10:07 Відповісти
Із запізненням у 30 років до світу стало доходити, що будь-який контакт з Росією токсичний.
Якщо ти маєш зв'язки з росією, будь-які, то будь готовий, що у фіналі ти завжди програєш.
Або це політичні лідери, які вишиковувалися в чергу дружити з путіним, або світові бренди, які відкривають свої філії в росії, або інвестори, залучені надприбутками... Вони дуже різні. Об'єднує їх лише одне - усі вони у програші.
Не тому, що вони дурні чи невдачливі, а просто тому, що вони пішли на контакт із росією
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13.06.2023 10:20 Відповісти
здається прибудуть майбутні колонізатори наші)))ну-ну,шваль мокшан&ька
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13.06.2023 10:22 Відповісти
участь у ньому візьмуть представники таких країн, як Шрі-Ланка, Лаос, В'єтнам, Туреччина та Таїланд Джерело:

Туреччина, член НАТО. Це дніще!
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13.06.2023 10:26 Відповісти
І мадяри у НАТО! Правда,на панель випхали лише яйцеголового "ситро"
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13.06.2023 11:19 Відповісти
З мадярами ми ше після війни розберемося турків, на жаль, не потягнемо
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13.06.2023 14:16 Відповісти
І мад'яри тут як тут! Жополизи мокшанські!
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13.06.2023 10:29 Відповісти
Навіть зараз кацапи себе непогано почувають. Грощі в ниї є, зброю купують у китаю, пропаганда працює, що ще треба рядовому кацапу.
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13.06.2023 10:45 Відповісти
Водки. Маловато будет.
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13.06.2023 11:19 Відповісти
- Папа, а почему мы платим Украине репарации, а наш китайский хозяин бьёт нас бамбуковой палкой ? - Потому, что наши деды не интересовались политикой !!!
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13.06.2023 11:04 Відповісти
мрази
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13.06.2023 12:34 Відповісти
 
 