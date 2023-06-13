Економічний форум Путіна в Санкт-Петербурзі показує глибину ізоляції Росії, - Bloomberg
В Росії 14 червня розпочнеться 26-й економічний форум у Санкт-Петербурзі. На нього приїдуть переважно дрібні чиновники з країн Близького Сходу, Латинської Америки та Азії.
Про це пише Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.
Видання нагадує, що колись гостями форуму були президент Франції Емманюель Макрон і канцлерка Німеччини Ангела Меркель. А тепер з європейців там буде міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Планується, що він виступить на панелі глобальної енергетики з міністром нафти Венесуели Педро Теллечеа.
Запрошення взяти участь у форумі відхилили президент Бразилії да Сілва та Казахстану Токаєв. Не збирається на форум і президент Сербії Мілорад Додік.
Дивіться також: Україна отримала понад 28 мільярдів із конфіскації та арештів активів росіян та зрадників, – StateWatch. ІНФОГРАФІКА
Прем'єр-міністр Куби Мануель Марреро Крус візьме участь у нараді, присвяченій зв'язкам Росії та Латинської Америки. Посол Китаю в Москві Чжан Ханьхуей та лідер Союзу китайських підприємців у Росії стануть гостями на панелі, присвяченій двостороннім торговим відносинам. До секції з російсько-індійських відносин увійшли лише два представники індійського бізнесу з 12 перерахованих спікерів.
Згідно з програмою, найбільша міжнародна присутність буде з Близького Сходу. Міністр економіки Об'єднаних Арабських Еміратів Абдулла бін Тук Аль Маррі очолює групу офіційних осіб ОАЕ, які беруть участь у засіданні, присвяченому торговим відносинам з Росією.
Також на Цензор.НЕТ: Michelin продав завод у Росії
У форумі візьмуть участь російські олігархи, які перебувають під міжнародними санкціями - мільярдери Олег Дерипаска, Олексій Мордашов зі сталеливарної компанії "Северсталь", голова "Новатека" Леонід Міхельсон, Володимир Євтушенков із "Системи" та найбагатша людина Росії Володимир Потанін. Мільярдер Вадим Мошкович, акціонер RosAgro Plc та засновник школи "Летове" у Москві, приєднається до сесії, присвяченої освіті, з відеозв'язку.
Переважну більшість спікерів форуму тепер складають російські офіційні особи та експерти. Хоча участь у ньому візьмуть представники таких країн, як Шрі-Ланка, Лаос, В'єтнам, Туреччина та Таїланд.
Читайте далі: Росія після війни може розпастися. Але є й інші сценарії, - глава МЗС Латвії Рінкевич
Організатори також нагадали іноземним відвідувачам на сайті ПМЕФ, що потрібно брати із собою до Санкт-Петербурга долари чи євро, оскільки санкції означають, що вони не зможуть використовувати свої банківські картки в Росії.
Будь ласка, зачекайте...
щось змінилося? як приїжджала так і приїжджає усяка срань...
так низько рашку ще ніхто не опускав за весь час її існування
Питерский «экономический форум» по старой памяти именуется «международным». Но даже банту,догоны, чокве и другие племена Африки решили не рисковать своей репутацией и от приглашения на мероприятие отказались.
****
С трудом удалось уговорить «попыхтеть сигарами на входе» представителей мелкого мексиканского наркокартеля. Золотом зубов и большими сомбреро они должны будут придать «форуму» лоск настоящей «иностранщины».
Впрочем, ограничиваться «пыхтением» они не собираются. У картеля есть масштабный бизнес-проект.
Мексиканцы попросили прислать подробный план помещений ПМЭФ для оптимизации «закладок».
****
Не побрезговали приглашением на ПМЭФ и Агхори ( Индия, секта пожирателей трупов). Агхори не интересуются экономикой и не имеют бизнес-проектов, но они много слышали о «питерской расчлененке» и хотели бы ознакомиться с «вкусовой гаммой» Расчленинграда.
Все прочие «гости» форума примерно такого же пошиба. Но поскольку организаторам дана команда « сделать пышно» - то ожидается мощная массовка из мелких отечественных жуликов. Приглашения раздаются даже спекулянтам семечками с Кузнечного рынка.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев от участия в сомнительном мероприятии, разумеется, отказался. Слишком велик риск встретить на ПМЭФ путина. В прошлом году тот так и не смог выговорить имени казахского главы, обозвая его то «кемелом
жомартовичем», то «кежемашем ишемильевичем».
Нет никаких оснований предполагать, что умственные способности путина за этот год улучшились.
Впрочем, украсить «международный экономический» решили украсить по старому, «петровскому» принципу: «все дырки в гости будут к нам …. И запируем на просторе». Ожидается невиданное количество «эскортниц», которые в борьбе за клиента готовы отчаянно демпинговать.
Невзоров
Два голубка дадуть майстер клас на панелі.🤣
Якщо ти маєш зв'язки з росією, будь-які, то будь готовий, що у фіналі ти завжди програєш.
Або це політичні лідери, які вишиковувалися в чергу дружити з путіним, або світові бренди, які відкривають свої філії в росії, або інвестори, залучені надприбутками... Вони дуже різні. Об'єднує їх лише одне - усі вони у програші.
Не тому, що вони дурні чи невдачливі, а просто тому, що вони пішли на контакт із росією
Туреччина, член НАТО. Це дніще!