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МВС (3468) Херсонщина (5366) Каховська ГЕС (565)

Підрив Каховської ГЕС: на Херсонщині евакуювали 2757 людей, врятували - 707

херсонщина,затоплення

Після аварії на Каховській ГЕС спеціалісти врятували в Херсонській області 707 осіб, у тому числі 30 дітей. Підтопленими залишаються 48 населених пунктів.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ, інформує Цензор.НЕТ.

"Всього у Херсонській області евакуйовано 2757 особи (у тому числі 263 дитини та 77 маломобільних осіб). Врятовано 707 осіб (у тому числі 30 дітей та 40 маломобільних осіб)", - йдеться у повідомленні.

В МВС додали, що зараз підтопленим залишається 31 населених пункт на підконтрольній Україні території та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території.

Рівень води в Дніпрі поступово знижується. Зараз на посту "Херсон" він становить 2,9 м.

Дивіться: На Херсонщині зберігається тенденція на спад рівня води, наразі відомо про 10 загиблих, - ОВА. ВIДЕО

В області розгорнуто роботу 14 евакуаційних пунктів.

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Еще одним доказательством в международном суде, что ГС подорвала именно наРФия служит https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406865902/ Постановление Правительства РФ от 30 мая 2023 г. N 873 , опубликованное за неделю до взрыва Каховской ГЭС за подписью Мишутстина. Вступает в сиу с 5 июня 2023!
Вкратце, в пункте 7 отменить все мероприятия по организации безопасности объектов на захваченных территориях до 1 сентября 2023 г. и в пункте 10 до 1 января 2028 г. техническое расследование аварий на опасных производственных объектах и аварий гидротехнических сооружений, произошедших вследствие военных действий, диверсий и террористических актов, не проводится.
Иными словами, снять всю защиту и запрет на проведение расследований!
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13.06.2023 11:04 Відповісти
 
 