Підрив Каховської ГЕС: на Херсонщині евакуювали 2757 людей, врятували - 707
Після аварії на Каховській ГЕС спеціалісти врятували в Херсонській області 707 осіб, у тому числі 30 дітей. Підтопленими залишаються 48 населених пунктів.
Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ, інформує Цензор.НЕТ.
"Всього у Херсонській області евакуйовано 2757 особи (у тому числі 263 дитини та 77 маломобільних осіб). Врятовано 707 осіб (у тому числі 30 дітей та 40 маломобільних осіб)", - йдеться у повідомленні.
В МВС додали, що зараз підтопленим залишається 31 населених пункт на підконтрольній Україні території та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території.
Рівень води в Дніпрі поступово знижується. Зараз на посту "Херсон" він становить 2,9 м.
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В області розгорнуто роботу 14 евакуаційних пунктів.
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Вкратце, в пункте 7 отменить все мероприятия по организации безопасности объектов на захваченных территориях до 1 сентября 2023 г. и в пункте 10 до 1 января 2028 г. техническое расследование аварий на опасных производственных объектах и аварий гидротехнических сооружений, произошедших вследствие военных действий, диверсий и террористических актов, не проводится.
Иными словами, снять всю защиту и запрет на проведение расследований!