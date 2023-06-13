Підрив Каховської ГЕС: на Херсонщині евакуювали 2757 людей, врятували - 707

Після аварії на Каховській ГЕС спеціалісти врятували в Херсонській області 707 осіб, у тому числі 30 дітей. Підтопленими залишаються 48 населених пунктів.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ, інформує Цензор.НЕТ.

"Всього у Херсонській області евакуйовано 2757 особи (у тому числі 263 дитини та 77 маломобільних осіб). Врятовано 707 осіб (у тому числі 30 дітей та 40 маломобільних осіб)", - йдеться у повідомленні.

В МВС додали, що зараз підтопленим залишається 31 населених пункт на підконтрольній Україні території та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території.

Рівень води в Дніпрі поступово знижується. Зараз на посту "Херсон" він становить 2,9 м.

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В області розгорнуто роботу 14 евакуаційних пунктів.