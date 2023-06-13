Рашисти завдали удару по Кривому Рогу ракетами повітряного базування Х-101, Х-555, - Повітряні сили

Вночі російські війська випустили по Кривому Рогу шість ракет повітряного базування Х-101, Х-555.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ракети повітряного базування Х-101, Х-555, як ми повідомляли. Спочатку було залучено 8 літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспію, зазвичай звідти випускають вони свої ракети. Ну, і ці ракети вночі долетіли до території України, була оголошена повітряна тривога, бачимо, на жаль, є такі наслідки, які сьогодні важко усвідомити, що окупант може бити по мирних будинках такою страшною зброєю в густонаселене місто. В перші хвилі атаки вдалося збити 10 крилатих ракет, і вже під ранок противник знову здійснив пуски з території Каспію. Було помічено в небі три стратегічні бомбардувальники, очікувалась друга хвиля атак, щоправда, лише одна ракета досягла до території нашої держави й була знищена уже близько 7.00 години нашою протиповітряною обороною", - сказав Ігнат.

Він відзначив, що це - черговий терористичний акт росіян, і на жаль, бракує засобів ППО, аби протидіяти ракетним атакам ворога. Ігнат вкотре нагадав, що Україна гостро потребує літаків для захисту території України.

Нагадаємо, вночі російські військові влучили ракетою у багатоповерхівку у Кривому Розі.

Станом на 10.00 13 червня кількість загиблих від ракетного удару становить 6 осіб. За словами очільника Криворізької МВА Олександра Вілкула, рятувальна операція триває.

В ОК "Південь" зазначили, що атака на Кривий Ріг свідчить, що ворог в істериці вишукує напрямки підтримки Сил оборони у наступальних діях, але влучає при цьому у житлові будинки.