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Новини Агресія Росії проти України
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Кривий Ріг (1254) Повітряні сили (2340) Ігнат (773)

Рашисти завдали удару по Кривому Рогу ракетами повітряного базування Х-101, Х-555, - Повітряні сили

кривий,ріг

Вночі російські війська випустили по Кривому Рогу шість ракет повітряного базування Х-101, Х-555.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник  Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ракети повітряного базування Х-101, Х-555, як ми повідомляли. Спочатку було залучено 8 літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспію, зазвичай звідти випускають вони свої ракети. Ну, і ці ракети вночі долетіли до території України, була оголошена повітряна тривога, бачимо, на жаль, є такі наслідки, які сьогодні важко усвідомити, що окупант може бити по мирних будинках такою страшною зброєю в густонаселене місто. В перші хвилі атаки вдалося збити 10 крилатих ракет, і вже під ранок противник знову здійснив пуски з території Каспію. Було помічено в небі три стратегічні бомбардувальники, очікувалась друга хвиля атак, щоправда, лише одна ракета досягла до території нашої держави й була знищена уже близько 7.00 години нашою протиповітряною обороною", - сказав Ігнат.

Він відзначив, що це - черговий терористичний акт росіян, і на жаль, бракує засобів ППО, аби протидіяти ракетним атакам ворога. Ігнат вкотре нагадав, що Україна гостро потребує літаків для захисту території України.

Нагадаємо, вночі російські військові влучили ракетою у багатоповерхівку у Кривому Розі. 

Станом на 10.00 13 червня кількість загиблих від ракетного удару становить 6 осіб. За словами очільника Криворізької МВА Олександра Вілкула, рятувальна операція триває.

В ОК "Південь" зазначили, що атака на Кривий Ріг свідчить, що ворог в істериці вишукує напрямки підтримки Сил оборони у наступальних діях, але влучає при цьому у житлові будинки.

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Топ коментарі
+11
Мабуть, писала людина стукнута молотком по голові.
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13.06.2023 10:55
+4
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13.06.2023 11:08
+4
Чи довго ше ЦЕНЗОР.НЕТ буде давати посилання на цього самозванця вілкула? Такого, блть, лідера-захисника-патріота з себе корчить. Звісно ж, це легше, аніж усі доходи від своїх ГОКів та нерухомості/ТРЦ перераховувати на потреби ЗСУ.
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13.06.2023 11:31
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Мабуть, писала людина стукнута молотком по голові.
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13.06.2023 10:55 Відповісти
Підар кацапський здохни
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13.06.2023 11:03 Відповісти
Важко сьогодні усвідомити. Після року війни,що ворог б'є по цивільних. Мда.
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13.06.2023 10:53 Відповісти
Залужный с Будановым жопы рвут твоим согражданам и довольно успешно. А ты готовься, акула не дремлет. Сожрет и не подавится.
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13.06.2023 11:57 Відповісти
У Бандеры сосут твой Путин с Шойгу.
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13.06.2023 12:06 Відповісти
К сожалению такие удары по Днепропетровской области будут продолжатся, там сосредотачиваются резервы для наступления. Логичнее было бы часть ПВО туда перекинуть и прикрывать резервы, а не Киев.
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13.06.2023 11:01 Відповісти
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13.06.2023 11:08 Відповісти
Ви ше координати скупчення резервів вкажіть на форумі/в чатах!.. Сказано ж прямо усім язикатим: МОВЧАТИ, МОВЧАТИ.МОВЧАТИ !!!
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13.06.2023 11:35 Відповісти
раньше вокруг городов было пво отнего остались только заброшки бункера
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13.06.2023 12:24 Відповісти
Не будуть там ставити ПВО, адже кацапи мають чим знищувати радари.
до того ж КР всього 70 км. туди кацапи можуть навіть реактивною арилерією стрельнути якщо засічуть пуски ракет пво. Шкода що всепропальщікі не розуміють таку банальщину.
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13.06.2023 12:34 Відповісти
Чи довго ше ЦЕНЗОР.НЕТ буде давати посилання на цього самозванця вілкула? Такого, блть, лідера-захисника-патріота з себе корчить. Звісно ж, це легше, аніж усі доходи від своїх ГОКів та нерухомості/ТРЦ перераховувати на потреби ЗСУ.
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13.06.2023 11:31 Відповісти
Кажуть в Кривому Розі в будинку відсутні три під'їзда і розбирають завали.На відео зовнішня стіна ціла чи можливо не все видно ..якби ПВО то машини були всі в решето а так візуально цілі . Я так розумію що ракета впала і розірвалась біля будинку
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13.06.2023 13:10 Відповісти
Попало не только в этот дом, а ты другие места
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13.06.2023 13:35 Відповісти
Там 5 прильотів. Продовольчій склад завали розбирали від прямого влучання ракети, там як мінімум 6 загиблих.
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13.06.2023 15:15 Відповісти
 
 