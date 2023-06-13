84% українців не відчувають утисків російської мови, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

84% українців вважають, що російськомовні громадяни не зазнають утисків та переслідувань.

Про це свідчать результати опитування КМІС, повідомляє Цензор.НЕТ.

84% українців вважають, що в Україні немає проблем із використанням російської мови і російськомовні громадяни не зазнають утисків і переслідувань. Протилежної думки дотримуються лише 8%.

Серед тих, хто вдома спілкується переважно або лише російською мовою, 81% вважають, що жодних утисків чи переслідувань немає (і лише 13% вважають, що такі утиски мають місце).

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"В Україні не було і немає об’єктивних серйозних мовних проблем, а "утиски і переслідування" є витвором російських пропагандистів з метою розколу українського суспільства", - прокоментував результати опитування виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Опитування було проведене 26 травня - 5 червня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Опитано 984 респонденти з усіх регіонів, крім Криму, які проживають на вільній від загарбників території. Похибка не перевищує 3,4%.

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