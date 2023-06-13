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опитування (1853) російська мова (300) КМІС (322)

84% українців не відчувають утисків російської мови, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

мова,російська

84% українців вважають, що російськомовні громадяни не зазнають утисків та переслідувань.

Про це свідчать результати опитування КМІС, повідомляє Цензор.НЕТ.

84% українців вважають, що в Україні немає проблем із використанням російської мови і російськомовні громадяни не зазнають утисків і переслідувань. Протилежної думки дотримуються лише 8%.

Серед тих, хто вдома спілкується переважно або лише російською мовою, 81% вважають, що жодних утисків чи переслідувань немає (і лише 13% вважають, що такі утиски мають місце).

Читайте на Цензор.НЕТ: Венеціанська комісія розкритикувала український закон про нацменшини через мовне питання

"В Україні не було і немає об’єктивних серйозних мовних проблем, а "утиски і переслідування" є витвором російських пропагандистів з метою розколу українського суспільства", - прокоментував результати опитування виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Опитування було проведене 26 травня - 5 червня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Опитано 984 респонденти з усіх регіонів, крім Криму, які проживають на вільній від загарбників території. Похибка не перевищує 3,4%.

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Топ коментарі
+15
я не беру на роботу, якщо людина не знає української
гадаю це не утиск, це просто справедливість
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13.06.2023 12:16
+15
до речі, особисто мої спостереження: Моя робота передбачає приймати телефонні дзвінки від партнерів існуючих та потенційних, іноді пропонують послуги, співпрацю, обслуговування, та інше. То, помітила що звернення/дзівнки надходять на 80-85 відсотків українською, і лише на 15 (приблизно) російською. А до повномасштабного вторгнення свинособак було точнісінько навпаки. Мене це тішить, дуже!
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13.06.2023 12:44
+14
Я це казав ще у 14 році. В нас одна державна мова і треба бути зовсім імбіцилом, щоб за роки незалежності не навчитися як мінімум її розумінити. Я знаю людей які за радянських часів не вивчали мову, але зараз викладають українською, а у повсякденні використовують російську, і ніхто їх не притісняє.
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13.06.2023 12:15
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Я досі відчуваю утиски саме української мови в Україні
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13.06.2023 12:29 Відповісти
Тим часом сьогодні утисків зазнав Тарасик Чорновол . Дозвиздівся , як кажуть .
І цілком правильно ,, бо хоч іноді треба - слідкувати за базаром .
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13.06.2023 12:30 Відповісти
А ти я бачу з коломойшино-єрмаківської тітушні? А Тарас , про коломойшиних хвойд, все правильно сказав. І буде казати, не сумнівайся.
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13.06.2023 12:32 Відповісти
Ну то добалакається що і взагалі відіб'ють голову .
Бо ображати дружин Героїв України , які до того ж воюють на фронті , на відміну від самого януковичського прихвосня , небезпечно для здоров'я .
І не треба сюди приплітати бєню і дерьмака . !!
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13.06.2023 12:37 Відповісти
Ні , я про дружину Да Вінчі .
До речі - Герой України пишеться з великої букви .
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13.06.2023 12:47 Відповісти
Ну хоче і що ? Вона ж не в свою честь хоче назвати ту вулицю і фонтан . ? Яке кому до цього діло . ?
Я теж хочу щоб вулицю в Полтаві назвали в честь мого загиблого товариша ,, то що в цьому крамольного. ?
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13.06.2023 13:05 Відповісти
тешо вона *******. в цьому проблема. і матиме наслідки.
от всі носилися із Савченко коли вона ще в росії в тюрмі сиділа. коли я тоді казав - вона *******Ю обреженіше з нею, не треба з неї героїню ліпити - мені затикали рота.
от і ця. ще побачиш.
там мій коментах вже у спамі, і цей буде -то я повторю тут, і можете знову спамити:
стрічка три місяці була засрана її активністю щодо "пам'яті Да Вінчі"
реально - фонтан у Львові, біля мене клумба, і хоче вулицю.
запам'ятай: це вона рдить не для Да Вінчі. А для себе.
і я не здивований що теперь вона має претензії на квартиру, яка їй НЕ НАЛЕЖИТЬ. більше того - їй насрати на батьків людини яку вона ніби так капець кохала.
за законом спадок отримують: діти, дружина або чоловік, батьки.
до цього все йшло - вона корисна особа,і іі активність має прагматичний здирницький характер.
я не здивований, що Да Вінчі з нею не одружився.
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13.06.2023 13:13 Відповісти
Та мля , - що тут такого , що вона хоче назвати вулицю ім Да Вінчі . ?? Ну хоче то й хоче , нехай як хоче . Це що - злочин чи що ?
Я не знаю подробиць - що там з тією квартирою , знаю те що й всі , але вона стверджує що квартира куплена за спільні гроші . От нехай суд і вирішує .
Мова не про це , а про те що Чорноволу слід стулити пельку .!! Хто він такий що дозволяє собі сунути свого носа в чужі справи . ?
Думаю що овочний сраколиз , сховав би свій язик собі в зад , і боявся б його звідти витягнути , якби Да Вінчі був зараз живий .
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13.06.2023 13:28 Відповісти
Цікаво - вони з коханим купили собі квартиру, щоб в ній жити. І вона в цій квартирі живе. Теперь вона має з неї висилятися, щоб у батьків коханого були 2 квартири, а у неї - жодної?? І ти її ******** за те називаєш? А точно вона, а не батькі *******? Якщо вона доведе громадянский брак, а вона його доведе - батьки гуляють лісом, бо саме вона наслідує за чоловіком, а не батьки.
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13.06.2023 13:47 Відповісти
Це як захист російської мови, бо в нас виявляється, не Українська Армія, а російськомовний передок.
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13.06.2023 12:46 Відповісти
вам невідомо,що на передку є російськомовні, а російський мат використовують і україномовні воїни?
то з якої причини срач розвели?
в побуті кодниї може говорити хоч китайською. це його власна справа. і спроби заборонити говорити рідною мовою в побуті окрім роздратування нічого не дасть.
в магазинах,транспорті, на роботі - українська в приорітеті, ясна річ.
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13.06.2023 13:03 Відповісти
Тарасик Чорновол і є титушня. Він - шльондра, яка легла під Януковича, чи забули вже?
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13.06.2023 13:49 Відповісти
После такого ее поведения с родителями погибшего Да Винчи, когда она хочет его квартиру забрать, в суд подала... Правильно ее Чорновол назвал. Бенина шл...
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13.06.2023 12:44 Відповісти
Правильно хоче . Вона купила її спільно з Да Вічні , на спільні кошти , і проживала в ній разом з ним . А його батьки тут - яким боком . ?
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13.06.2023 12:52 Відповісти
якщо те шо ви сказали - правда - то якщо вона не була його офіційно дружиною - то вона не є спадкоємицею, скільки б вона там не жила. Якщо доведе що вкладала в неї свої кошти - то може відсудити якусь компенсацію. не квартиру.
такі закони.
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13.06.2023 13:05 Відповісти
То може тій януковичській підстилці - сраному Тарасику , якого я ненавиджу ще з тих часів коли він вилизував овочу зад , треба діждатись рішення суду , перш ніж давати їй оцінки . ?
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13.06.2023 13:11 Відповісти
Наші закони кажуть, що якщо вона доведе, що у них був громадянський шлюб - цього досить, навіть без оформлення.
І чому вона не має претендувати на квартиру, яку вони спільно купили? До чого тут батьки? Чи вони дали гроші на квартиру?
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13.06.2023 13:42 Відповісти
Бреше. Жодна жінка не буде купувати квартиру і записувати її на "бойфренда", а от чоловік купить квартиру до шлюбу щоб мати можливість виставити з неї обридлу лахудру-приживалку в будь який момент.
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13.06.2023 13:24 Відповісти
Не судіть по собі. Ми коли купували квартиру - вкладали спільні збереження з дружиною - у тому числі й ті, які в неї були до шлюбу. Але квартира записана на мене.
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13.06.2023 13:44 Відповісти
Ви виняток або людина достатньо практична для того щоб з "дулею в кишені" розповідати про "любов" - де факто соломки підстелили і в ипадку розлучення маєте всі законні права вигнати жінку з квартири.
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13.06.2023 17:49 Відповісти
та вона *******.
так, як не шкода, але і в героїв бувають ******* кохані жінки.
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13.06.2023 13:06 Відповісти
На коханих жінках одружуються. Що не ясно?
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13.06.2023 14:08 Відповісти
"Следят за базаром" сиженые зэки и урки с мыловаренного завода! Ты из этих?
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13.06.2023 12:44 Відповісти
Воно тебе іпе . ??
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13.06.2023 12:48 Відповісти
Хто і з якою метою замовив та проплатив це опитування?
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13.06.2023 12:30 Відповісти
https://focus.ua/uk/ukraine/540197-menshe-bazikayte-boyec-zsu-postaviv-na-misce-farion-yaka-nazivala-rosiyskomovnih-ukrajinciv-tvarinami https://focus.ua/uk/ukraine/540197-menshe-bazikayte-boyec-zsu-postaviv-na-misce-farion-yaka-nazivala-rosiyskomovnih-ukrajinciv-tvarinami

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13.06.2023 12:38 Відповісти
і де ж ті ****** 16, що відчувають??
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13.06.2023 12:38 Відповісти
Дуже шкода: я б заборонив законодавчо розмовляти на собачий мові!
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13.06.2023 12:42 Відповісти
до речі, особисто мої спостереження: Моя робота передбачає приймати телефонні дзвінки від партнерів існуючих та потенційних, іноді пропонують послуги, співпрацю, обслуговування, та інше. То, помітила що звернення/дзівнки надходять на 80-85 відсотків українською, і лише на 15 (приблизно) російською. А до повномасштабного вторгнення свинособак було точнісінько навпаки. Мене це тішить, дуже!
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13.06.2023 12:44 Відповісти
Та йдіть нх з тою "російською мовою" - найкращі хлопці гинуть...
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13.06.2023 12:45 Відповісти
А я дууже відчуваю.
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13.06.2023 12:47 Відповісти
Навчання в навчальних закладах на державній мові українській
Паралельно вивчайте мову яку вирішить громада
Це вирішіть раз і назавжди
Якщо людина знає російську -- це не означає що він зрадник
Багато російсько мовних пішли на війну
А ''щірі'' українці в вишиванках виїхали за кордон
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13.06.2023 12:50 Відповісти
С таким негативным отношениям к другим языкам(узкий,мадярский и т.д) дорога в Европу будет закрыта.
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13.06.2023 12:51 Відповісти
Не влаштовує мова --- ****** до растова!

Тебе ніхто тут не тримає. І ні до чого не змушує.

Але.

В Україні державною мовою, мовою навчання, мовою науки, публічного простору буде виключно українська мова.

Це питання національної безпеки і виживання Української Нації.

На вибір до навчання можеш вибрати англійську, німецьку, польську (наших братів), португальську, хоч китайську.

Давно помітив. Як тільки ниття про ущемлення прав мови -- так в 99,9% ворожим казламордим нарєчієм.
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13.06.2023 14:45 Відповісти
Нах ты такой фашист в европе кому нужен будешь? Про 99%. Так больше половины сраны на нем и говорит, чего ты ожидал. Руские так боролись с немецким фашизмом, что сами в него превратились. Мы тоже, так сильно боремся с рашистским фашизмом и сами тоже туда движемся.
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13.06.2023 15:02 Відповісти
И давайте! Разгоняйте, что бы путькин ,или еще кто ни будь к Украине претензии выдвинул! Нет никакого "утиску", более того, даже на работе общались кацапскою, ну так получилось когда тебе далеко за 50 быстро формировать фразы не очень получается, но моя жена, всю жизнь прожившая в Украине и имеющая в аттестате "5" постоянно меня спрашивает, как перевести сложные фразы с кацапского на украинский!
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13.06.2023 12:51 Відповісти
В українців в Україні дві проблеми - антисемітизм та захист російської мови. Принаймні це виявилося пріоритетом для законотворчої діяльності Верховної Ради.
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13.06.2023 12:52 Відповісти
У кожній країні є державна мова, і кожна держава вимагає використання державної мови. Все інше маніпуляція
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13.06.2023 12:58 Відповісти
Російська мова є головним інструментом геноциду української нації. Не так?
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13.06.2023 13:05 Відповісти
А я вважаю, що тарифи, ціни, корупція.
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13.06.2023 14:35 Відповісти
Не треба мати великого розуму, аби збагнути, що це похідні речі від політичних команд приал владі, які зневажливо ставляться до своїх виборців, і до народу загалом. А команди зневажливо ставляться, бо це переважно вождистські передвиборчі політпроекти створені за півроку і набрані за принципом близькості до тіла вождя, і їм потрібно відбити мільйони доларів вкинутих на дорогу компанію. І є олігархами, або повязані з олігархами. Наприклад, попередній президент був сам хрестоматійним олігархом, корупцію лише прикрив на перший рік, створив в своїй адміністрації НКРЄКП, яке у десять раз підвищило тириф на газ. Клявся, що долар не може перевищувати 15. Якби то була стара партія з традиціями партійного будування і старими партійцями, то хоч було б на кого ображатися і кого демонізувати, а якщо це зброд набраний під вождя типу Народного Фронту чи БПП, які виглядають як бізнес-клуб, то на кого ображатися. Та ж Батьківщина (в мене не на першому місці), але годі собі уявити, що Тимошенко бере і 10 разів підвищує тарифи, їздить до олігархів (як Порошеко до Фірташа, Коломойський, Медведчук до нього по ночах). Про зелених я взагалі мовчу.
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13.06.2023 19:38 Відповісти
Мешкаю в Харкові, відчуваю утиск зі сторони російської. Таке враження , що нормальні люди виїхали, залишилось одне кацапське бидло. Мабуть і я поїду
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13.06.2023 13:30 Відповісти
У цьому ***..Ь і ВЕЛИКА ПРОБЛЕМА, що не відчувають... Сцуки...
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13.06.2023 13:33 Відповісти
Дуже шкода, що не відчувають! Ті, які говорять свинособачою повинні себе відчувати дуже погано та навіть боятися!
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13.06.2023 14:29 Відповісти
Російськомовний в Україні приносить державі в 100 разів більше користі ніж україномовна в Італії
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13.06.2023 15:24 Відповісти
Нема російської мови - нема проблем з її утисками.
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13.06.2023 14:30 Відповісти
Логика руских. Нет украины - нет проблем. Чем ты от репоедов отличаешся. Одинарод?
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13.06.2023 15:05 Відповісти
Відрізняюсь мабуть усім, крім біологічного виду. А до этого еще общее было язык, который для меня типа *родной* был вот уж 33 года. И последний год я перешел на украинский. Так що я зробив все, щоб не бути пов'язаним з цими варварами.
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13.06.2023 15:37 Відповісти
В Чехії, Словакії, Польщі всі ще 30 років тому знали і спілкувались російською. Не так, звісно, як в Україні, але жити в цих країнах, знаючи тільки російську, не складало жодних проблем. Діти вчили її в школі, студенти у вишах. Зараз їх молодь до 40 років взагалі не розуміє ані слова російською. Як показало життя, ці країни тільки виграли від цього.
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13.06.2023 14:56 Відповісти
Вот здравый комент. Вместо того чтоб решать проблемы корупции, которая привела до наводнения страны агентами, что разваливают оборону изнутри - решили найти крайнего(язык). Вот как начнут все на державной говорить - вот тогда заживем как люди.
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13.06.2023 15:09 Відповісти
Ти смієшся, але це пов'язано. Як один з елементів, щоб жити як люди - так. Треба перестати говорити свинособачою.
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13.06.2023 16:15 Відповісти
язык это культура, мировоззрение. Лексика, фонетика, идиомы, юмор, песни... Это как себя человек ощущает в мире, в стране, в городе. Я согласен, что прямой корреляции языка с уровнем коррупции нет. Но тем не менее.. Я очень много ездил по Украине, есть огромная разница восточных регионов с западными. Это нужно видеть, некоторые моменты очень бросаются в глаза. Оставим языковую разницу, есть существенная культурная разница. Там где на общей улице в селе во львовской области люди красят в белый цвет бордюры и доски забора у всех так выставлены, что можно уровнем сверять, в луганской области, в Краснодоне, стоит девятиэтажка, уже лет 10 наверное стоит, есть шахты под лифты, но самих лифтов нет, просто дыра на каждом этаже, и в эту дыру люди бросают мусор. На момент моего посещения уровень мусора был где то под второй этаж, вонь стоит летом страшная. Но люди живут, им так комфортно неверное, не знаю, не могу себе это представить где то в западных регионах.
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15.06.2023 10:49 Відповісти
Думаю руские из калининграда тоже не совсем ведут себя так как из какой-то сызрани. Чем ближе географически к европе тем это больше перенимается.
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15.06.2023 12:39 Відповісти
Вони виграли, а от чи виграли ми від такої ситуації?
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13.06.2023 17:20 Відповісти
Я відчуваю. Доля склалась так, що довго жив і працював в Криму і зараз тисну на себе, навіть пресую, щоб очистити свою рідну українську від суржика. Це не так легко, але я не здамся.
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13.06.2023 16:41 Відповісти
Це дуже погано, що відчувають утисків російського язіка. Вчить українську і тиснить на русогаварщіх, за них зараз ця війна. Це лайно , кацапська мова повинна на віки зникнути в Україні .
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13.06.2023 16:58 Відповісти
Основний наслідок утискання російської мови, який я відчуваю як українець, це тотальне блокування російських сайтів.

Вважаю, що це треба робити вибірково, аналізуючи зміст цих сайтів на предмет наявності прихованої чи явної політичної агітації за русню.

Що стосується вивчення російської мови, то як би нам не хотілося заперечувати зворотнє, але, як мінімумум на протязі ще одного покоління, вона буде мовою міжнаціонального спікування на теренах бувшого СНД, а там багато наших союзників і симпатиків.
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13.06.2023 17:15 Відповісти
Поясніть мені нарешті хоч хто-небудь, як, *****, можна утискувати те, чого взагалі НЕ існує?????
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13.06.2023 17:30 Відповісти
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