84% українців не відчувають утисків російської мови, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
84% українців вважають, що російськомовні громадяни не зазнають утисків та переслідувань.
Про це свідчать результати опитування КМІС, повідомляє Цензор.НЕТ.
84% українців вважають, що в Україні немає проблем із використанням російської мови і російськомовні громадяни не зазнають утисків і переслідувань. Протилежної думки дотримуються лише 8%.
Серед тих, хто вдома спілкується переважно або лише російською мовою, 81% вважають, що жодних утисків чи переслідувань немає (і лише 13% вважають, що такі утиски мають місце).
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"В Україні не було і немає об’єктивних серйозних мовних проблем, а "утиски і переслідування" є витвором російських пропагандистів з метою розколу українського суспільства", - прокоментував результати опитування виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.
Опитування було проведене 26 травня - 5 червня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Опитано 984 респонденти з усіх регіонів, крім Криму, які проживають на вільній від загарбників території. Похибка не перевищує 3,4%.
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І цілком правильно ,, бо хоч іноді треба - слідкувати за базаром .
Бо ображати дружин Героїв України , які до того ж воюють на фронті , на відміну від самого януковичського прихвосня , небезпечно для здоров'я .
І не треба сюди приплітати бєню і дерьмака . !!
До речі - Герой України пишеться з великої букви .
Я теж хочу щоб вулицю в Полтаві назвали в честь мого загиблого товариша ,, то що в цьому крамольного. ?
от всі носилися із Савченко коли вона ще в росії в тюрмі сиділа. коли я тоді казав - вона *******Ю обреженіше з нею, не треба з неї героїню ліпити - мені затикали рота.
от і ця. ще побачиш.
там мій коментах вже у спамі, і цей буде -то я повторю тут, і можете знову спамити:
стрічка три місяці була засрана її активністю щодо "пам'яті Да Вінчі"
реально - фонтан у Львові, біля мене клумба, і хоче вулицю.
запам'ятай: це вона рдить не для Да Вінчі. А для себе.
і я не здивований що теперь вона має претензії на квартиру, яка їй НЕ НАЛЕЖИТЬ. більше того - їй насрати на батьків людини яку вона ніби так капець кохала.
за законом спадок отримують: діти, дружина або чоловік, батьки.
до цього все йшло - вона корисна особа,і іі активність має прагматичний здирницький характер.
я не здивований, що Да Вінчі з нею не одружився.
Я не знаю подробиць - що там з тією квартирою , знаю те що й всі , але вона стверджує що квартира куплена за спільні гроші . От нехай суд і вирішує .
Мова не про це , а про те що Чорноволу слід стулити пельку .!! Хто він такий що дозволяє собі сунути свого носа в чужі справи . ?
Думаю що овочний сраколиз , сховав би свій язик собі в зад , і боявся б його звідти витягнути , якби Да Вінчі був зараз живий .
то з якої причини срач розвели?
в побуті кодниї може говорити хоч китайською. це його власна справа. і спроби заборонити говорити рідною мовою в побуті окрім роздратування нічого не дасть.
в магазинах,транспорті, на роботі - українська в приорітеті, ясна річ.
такі закони.
І чому вона не має претендувати на квартиру, яку вони спільно купили? До чого тут батьки? Чи вони дали гроші на квартиру?
так, як не шкода, але і в героїв бувають ******* кохані жінки.
Паралельно вивчайте мову яку вирішить громада
Це вирішіть раз і назавжди
Якщо людина знає російську -- це не означає що він зрадник
Багато російсько мовних пішли на війну
А ''щірі'' українці в вишиванках виїхали за кордон
Тебе ніхто тут не тримає. І ні до чого не змушує.
Але.
В Україні державною мовою, мовою навчання, мовою науки, публічного простору буде виключно українська мова.
Це питання національної безпеки і виживання Української Нації.
На вибір до навчання можеш вибрати англійську, німецьку, польську (наших братів), португальську, хоч китайську.
Давно помітив. Як тільки ниття про ущемлення прав мови -- так в 99,9% ворожим казламордим нарєчієм.
Вважаю, що це треба робити вибірково, аналізуючи зміст цих сайтів на предмет наявності прихованої чи явної політичної агітації за русню.
Що стосується вивчення російської мови, то як би нам не хотілося заперечувати зворотнє, але, як мінімумум на протязі ще одного покоління, вона буде мовою міжнаціонального спікування на теренах бувшого СНД, а там багато наших союзників і симпатиків.