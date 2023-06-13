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Венеціанська комісія (227) закон (2783) мова (735) нацменшини (190)

Венеціанська комісія розкритикувала український закон про нацменшини через мовне питання

комиссия,венецианская

Венеційська комісія в понеділок оприлюднила критичний висновок щодо закону України "Про національні меншини (спільноти)", ухвалення якого згадувалось серед рекомендацій Європейської комісії для надання кандидатського статусу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Фахівці "Венеційки" в цілому привітали ухвалення закону про нацменшини в Україні, а також відзначили співпрацю української влади в підготовці висновку. Водночас для повної відповідності міжнародним стандартам вони рекомендують "переглянути низку положень" закону.

Дивіться на Цензор.НЕТ: Венеціанська комісія рекомендувала Україні відкласти імплементацію закону про олігархів через війну, - Малюська. ВIДЕО

Більшість рекомендацій стосуються використання мови національних меншин, передбачених у статті 10. Серед іншого, Венеційська комісія закликає поширити право на проведення заходів мовами меншини на всіх людей та вилучити зобов’язання забезпечувати їх український переклад "або принаймні переглянути його у світлі принципу пропорційності".

Також експерти Ради Європи просять переглянути зобов'язання, пов'язані з виданням книг мовами нацменшин і книгарнями, уточнити питання перекладу "написів офіційних назв та інформації для загального ознайомлення мовою меншини" та ухвалити методологію стосовно використання мов нацменшин в органах влади (нині закон передбачає, що її має розробити уряд).

Також читайте: Будапешт розблокує зустрічі Комітету Україна-НАТО, якщо українці відновлять "споконвічні права угорських меншин", - Сійярто

Рекомендації стосуються перегляду й інших законів, зокрема щодо "обмеження свободи використання мови меншин та диференційоване ставлення до мов меншин" та права на доступ до ЗМІ мовами меншин шляхом скасування мовних квот у законі "Про медіа".

Окремо "Венеційка" просить учергове відкласти переведення системи освіти на українську мову й продовження перехідного періоду, переглянувши її у світлі попереднього висновку комісії.

Закон "Про національні меншини (спільноти)" набув чинності в Україні в березні 2023 року. Цей закон - серед семи рекомендацій Єврокомісії, які Україна має виконати для подальшого руху до ЄС. При цьому, у рекомендаціях прописано, що закон має враховувати думку "Венеційки".

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Україна не зверталася по такий висновок перед ухваленням закону у грудні 2022 року, хоча й використала попередні висновки ВК та запитала думку інших інституцій Ради Європи. Та Венеційська комісія ухвалила рішення проаналізувати закон без запиту з Києва.

Раніше обурення ухваленим законом про нацменшини висловлювала Румунія, яка неодноразово просила Україну його переглянути. Також до цієї теми неодноразово поверталась Угорщина, говорячи про утиски прав закарпатських угорців.

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Топ коментарі
+28
Чомусь закон про нацменшини не діє в Угорщині. Там що є назви українською мовою ? Школи ?
Для нас треба особливий закон виписати з урахуванням російської агресії.
Наша влада як завжди пасе задніх. Нічого не можуть попередити.
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13.06.2023 09:36
+25
По мовному закону я би послухала Ірину Фаріон , бо вона професор -філолог. Мені, наприклад, незручно коментувати, бо сама знаю мову слабо.

НО ОСЬ ЩО Я ПРОКОМЕНТУЮ -
У ЕС не беруть, у НАТО НЕ БЕРУТЬ, рашу( ВБИВЦЮ) із Радбезу не виганяють , на катастрофу Каховського водосховища світ не звернув увагу( хоча це як ядерний вибух), якщо би у центральний Европі таке видбувалось- то усі би допомагали,
ЗА ЖАРТИ ПРО АКУЛУ МОСКАЛЬ АРЕСТОВИЧ ЩЕ ЗВИНУВАТИВ УКРАЇНЦІВ У НЕЛЮДЯНОСТИ

СВІТ, ви там зовсім ОФУЕЛИ ⁉️⁉️⁉️⁉️
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13.06.2023 09:41
+23
Русньой смердить веніціанка.
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13.06.2023 09:35
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13.06.2023 09:33 Відповісти
По мовному закону я би послухала Ірину Фаріон , бо вона професор -філолог. Мені, наприклад, незручно коментувати, бо сама знаю мову слабо.

НО ОСЬ ЩО Я ПРОКОМЕНТУЮ -
У ЕС не беруть, у НАТО НЕ БЕРУТЬ, рашу( ВБИВЦЮ) із Радбезу не виганяють , на катастрофу Каховського водосховища світ не звернув увагу( хоча це як ядерний вибух), якщо би у центральний Европі таке видбувалось- то усі би допомагали,
ЗА ЖАРТИ ПРО АКУЛУ МОСКАЛЬ АРЕСТОВИЧ ЩЕ ЗВИНУВАТИВ УКРАЇНЦІВ У НЕЛЮДЯНОСТИ

СВІТ, ви там зовсім ОФУЕЛИ ⁉️⁉️⁉️⁉️
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13.06.2023 09:41 Відповісти
хай вода з каховського вдсх хлине на венецію і потопить ту комісію, щоб пішла слідом за берлусконі...
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13.06.2023 11:18 Відповісти
Якщо це про акулу, то пані послиця дурню меле.

Звичайно усі тільки "за" щоб акули їли кацапів, але не варто тут чіпати Голодомор.
Це надто святе у свідомості українців
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13.06.2023 10:30 Відповісти
Нееть, не згодна з Вашою думкою
ТРЕБА усім і політикам і не політикам і блогерам ДОКОРЯТИ СВІТУ за те , що відносяться до українців як до третього сорту
Сирийці у ЕС НИЧОГО не роблять , сидять на ШІІ, а українці усі працюють . Працюють всюди, зарплатня сама низка. О золотих руках і ппофесійності українців ходять легенди. В Брюсселе черга на одну українську бригаду по ремонтам . На автозаводах хапають українців першими. А перукарі і косметологи в ЕС З УКРАЇНИ - популярні , бо руки і вміння унікальні.

до 2 світовий війни українців в Україні було 80 млн . А зараз ? Доки українці не почнуть огризатися і бути егоїстами до своеі націі , доти Україну будуть нищити усілякі ПАРАЗИТИ
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13.06.2023 10:47 Відповісти
"Sophia-Maria Duglass"! Тобі ще не набридло розповсюджувати на "Цензорі.нет" свої рашистськи наративи намагаючись пробудити в українцях нацистські погляди притаманні вам роССійським нацистам?! Ну це просто смішно, бо українці не роССіяни, їм не притаманний фашизм який став ідеологією Московії (т.з. "роССії") при тому що самі себе ви московити (т.з. "роССіяни") називаєте "антифашистами"!
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13.06.2023 12:18 Відповісти
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13.06.2023 12:51 Відповісти
Підтверджую - близька співробітниця недавно приїхала ненадовго з Відня, каже австрійці в шоці від професійності наших дівчат-косметологинь і маникюрниць, вони набагато перевищують місцевих, до них зараз стоїть черга. При цьому росіянки, які там знаходяться, активно здають наших до правоохоронних органів, бо наші часто працюють нелегально, в той час як росіянки, перебуваючи там вже давно, працевлаштовані офіційно.
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13.06.2023 13:01 Відповісти
Фу, Фаріон ж зовсім ку-ку, вона зовсім правої орієнтації, майже фашистської. Це і не дивно від колишньої комуністки. Робить з українізації посміховисько.

https://youtu.be/fGsMVti9ueE
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13.06.2023 14:55 Відповісти
Задовбали вже.
Нам треба позбутись кацапщини.
Невже венеційщики цього не розуміють
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13.06.2023 09:34 Відповісти
Все вони розуміють.
Кацапня не може досягати успіху у відвертій війни з застосуванням всього, що в них є і не тільки у них (ядерну зброю звісно ж не рахуємо), тепер їм лишається лише використовувати по максимуму свій корупційний вплив та погрози.
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13.06.2023 10:56 Відповісти
Русньой смердить веніціанка.
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13.06.2023 09:35 Відповісти
Чомусь закон про нацменшини не діє в Угорщині. Там що є назви українською мовою ? Школи ?
Для нас треба особливий закон виписати з урахуванням російської агресії.
Наша влада як завжди пасе задніх. Нічого не можуть попередити.
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13.06.2023 09:36 Відповісти
Я важаю, що Зе мае впертися і гнути лінію України. Коли він впирається і не іде на поводу кацапських ООН ОБСЕ червоного хреста- то вони одразу відчеплюттся.

І НЕ ТРЕБА ЗАБУВАТИ ЩО З ВЕНЕЦІАНСЬКОЮ КОМИСІЕЮ ПРАЦЮЮТЬ ЮРИСТИ МЕРТВЕТЧУКА І ЛЬОВОЧКІНА , а не ІРІНА Фаріон
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13.06.2023 09:44 Відповісти
Для подолання таких нападів нам потрібний сильний парламентаризм.
А хто у зелених є ?
Самі одоробла. Тупі і хамовиті, які чухають яйця на засіданні або переписуються зі шлюхами, або самі корабельні сосни.
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13.06.2023 09:48 Відповісти
Так, депутати - це якийсь сором . Арахамія- теж . ось я поважаю з депутатів тількі Гончаренко за
активну бойову позицію .
А в парламенті (у Янека) була фракція Свободи і теж активно боролась проти совку, НО У НИХ ( у Свободи) НА ВИБОРАХ 2014 року вкрали голоси , хоча Свобода проходила у парламент. І хто це зробив, відомо.

тому потрібно заборонити балотуватись у депутати і презіденти усім попередникам - досі зберігати СОВОК ‼️‼️‼️
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13.06.2023 10:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=zb64Fvfauz0 сильний парламентаризм при стефанчуках-єрмаках не можливий. Відстоювати наші інтереси у тому ж ПАРЄ нікому .
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13.06.2023 11:10 Відповісти
Хто ? "Какая разница" має впертися і гнути "лінію України"???
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13.06.2023 09:53 Відповісти
Мені Ваша боротьба за гетьманську булаву не цікавить - мені цікавить тилькі УКРАЇНСЬКА УКРАЇНА
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13.06.2023 11:00 Відповісти
Десь я вже чув щось ну ДУЖЕ схоже на те, що пише "Sophia-Maria Duglass"? Згадав, чув у рашистів - "РоССія для роССіян!", та німецьких нацистів - "Німеччина для німців!". Так виходить ця "Софі" рашистка яка бажає пробудити у українцях подібне до нацистських ідей?! Ой смішна, як же можливо пробудити нацизм у тих, у кого, на відміну від рашистів, нацизму НЕ МАЄ, скільки б на Московії (т.з. "роССії") не запевняли у протилежному!!!
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13.06.2023 12:14 Відповісти
Можливо Вас цікавить УКРАЇНСЬКА УКРАЇНА,але вона зовсім не цікавить зелену владу,судячи з того як дружно "новые лица" розграбовують Україну піл час повномасштабної війни.
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13.06.2023 15:34 Відповісти
Не успел о том же. Спасибо. У румынов кстати то же самое. И любопытное в тему. Никогда не бухтела Болгария. В г. Болграде Одесская обл живут тысячи болгар, и лучшая бринза на Привозе у них ещё с совковых времён очередь всегда. И все класс! Просто мадьяры отрабатывают пукину халяву.
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13.06.2023 11:58 Відповісти
Пішли всі міжнародні організації і комісії в дупу верблюда!! - коли ГЕС, згвалтування, розстріл полонених, кастрації - в них обід. Коли шось ляпнути - тут як тут
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13.06.2023 09:37 Відповісти
Йдіть слідом за рашистським лайном
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13.06.2023 09:37 Відповісти
Добре підіграла венеційка рашистам ,адже всім відомо що це робота напівфашиської Угорщини за гроші росії ,тобто злочини рашистів геноцид українського народу не помічають ,а як можна було розглядати це провокативне питання під час війни ?
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13.06.2023 09:43 Відповісти
Закон наш, а хтось вказує як нам його впроваджувати.
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13.06.2023 09:47 Відповісти
Ми винні виконувати вимогу союзу до якого бажаємо вступити, або відмовитися від вступу. Тож не нам це вирішувати, це по перше. А по друге перечитай уважніше вимоги у першоджерелі і побачиш, що нічого там крамольного не має!!!
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13.06.2023 09:58 Відповісти
То може нехай ЄС нам Конституцію, Карний Кодекс та все інше перепише?
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13.06.2023 10:03 Відповісти
Вибачаюсь. Їхній монастир - їхній устав.
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13.06.2023 11:49 Відповісти
Веніційка - йде НАФУЙ!!!! А скільки арабських, та інших "нац. меншиннних" шкіл, назв, і т. д. в самій Венеції, Італіі, Франціі та "Німеціі"???? Там цілі райони і міста емігрантів "нацменшин" з африки і близького сходу!!!!!!!!! Де іхні школи з рідними мовами??????????? 😡😡😡😡
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13.06.2023 09:47 Відповісти
Перш ніж посилати когось кудись ознайомся з вимогами безпосередньо, а не у викладанні журналістів які зацікавлені у скандалах НА ПОРОЖНЬОМУ МІСТІ, бо потім дуже неприємно розуміти що ти просто повівся на поводу у побрехеньок!!!
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13.06.2023 10:03 Відповісти
Мені якось у Брюсселі один чорнявий сказав, що він француз. Я такий: "в смислє, француз"?Чому у творчості Дюма, Гюго, Бальзака, не було жодного героя афро-американця?! Бо до середини 20 століття чорних взагалі не було у цих країнах.
європейці знищують культурну і мовну ідентичність понаєхавших, а нас при цьому заставляють толерувати повагу до мови понаєхавших. А нічого, що ми на своїй землі?
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13.06.2023 10:06 Відповісти
Дюма був квартероном, тобто, на чверть негром. Його бабуся (матір батька) була рабинею-негритянкою на Гаїті.
Коли хтось пожартував над його походженням, Дюма відповів так, - "Мій батько був мулатом, моя бабуся була темношкірою, а мої прадіди і прабабки взагалі були мавпами. Мій родовід починається там, де ваш закінчується."
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13.06.2023 10:19 Відповісти
"Super Gut", ти тупий або прикидаєшся?! По перше, громадянин Франціє - француз за громадянством, і не обов'язково за національністю, як громадянин Німеччини - німець, України - українець і т.д. стосовно країн у назві яких використовується назва національності на відміну від, на приклад, США, Великобританії, Нової Зеландії, Австралії і т.п. По друге, якої національності буде дитина народжена від чоловіка француза за національністю і, на приклад, дружини ефіопки? У французів як правило за патріархальним принципом дитина отримує національність по батьківські лінії, тож найвірогідніше - француз і дуже можливо чорношкіра. То ж до чого претензія, ти расист?! А по третє, Націона́льність - приналежність особи до НАЦІЇ, або ДЕРЖАВИ, або НАРОДУ!!! Тож твій "Super Gut" пост є наслідком відсутності освіти, АБО схиляння до расизму-нацизму!
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13.06.2023 10:30 Відповісти
Венеціанська комісія розкритикувала український закон про нацменшини через мовне питання. Т.зв. Венеціанська комісія ще одна адвокатська контора Путіна
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13.06.2023 09:49 Відповісти
Перш ніж щось висловлювати ознайомся з першим джерелом, і зрозумієш, що твої висновки та претензії ХИБНІ!
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13.06.2023 10:00 Відповісти
Розкрийте ХИБНІСТЬ моїх претензій, будьте добрі. Звичайно, національні меншини повинні отримати все, що не заборонено Конституцією і не протирічить здоровому глузду. Однак, то процес не може бути ОДНОСТОРОННІМ. Що ж там з українськими меншинами в Польщі, в Угорщині...?

Є світова практика і є світовий сепаратизм, які використовують демократичні цінності в своїх цілях...
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13.06.2023 10:21 Відповісти
Нижче, у моєму посту який був написаний раніше ніж останній Ваш, все написано, але Ви НЕ БАЖАЄТЕ читати розповсюджуючи ХИБНІ висновки навіть не спробувавши таки звернутись до першоджерела!!!
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13.06.2023 10:50 Відповісти
Не бачу у висновках комісії нічого що не можливо виконати, або щось що завадить обов'язковості знання та використання державної мови, бо пропорційність викладання офіційних документів на мові меншин місцевими органами влади ніяким чином не відміняє використання державної і буде виконуватись за рахунок саме цих структур а не держави загалом, і це їх справа робити це на мові меншин чи ні витрачаючи на це гроші. По методології теж зрозуміло, бо за рік можливо було її розробити і незрозуміло чому це не було зроблено. Та й стосовно квот у ЗМІ можливо залишити їх лише для тих які ведуть трансляцію на теренах усієї країни знявши для місцевих. Перехід навчальних закладів на державну мову також Венеціанською комісією не заперечується а вказують лише на потребу збільшення терміну впровадження. Але ніяких зауважень до використання ЄДИНОЇ державної мови як обов'язкової не має, а переклад на мову меншин - то справа самих меншин, чому центральні державні органи влади можуть сприяти, але НЕ ЗОБОВ'ЯЗАНІ!
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13.06.2023 09:54 Відповісти
Я от не розумію, як щось вкрасти, так наша влада геніальна. Як виписати закони, залишивши в них пункти задля махінацій так всі депутати генії. А написати закон, який формально задовольнить венеціанку разом з Угорщиною, Румунією та рептілоідів заодно - не можуть. В нас мало законів, які начебто і є і разом з тим вони не виконуються? Важко прийняти, а реалізацію пустити під откос, як це роблять з антикорупцією? Прийняти, а потім внести мільйон змін і вивернути все іншою стороною?
Такі начебто генії у владі, але чомусь їх геній починається і закінчується на питаннях розворовування.
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13.06.2023 09:57 Відповісти
Тобто утискати права україномовних, які потрапляючи у Берегове, де море написів угорською без українського перекладу - це жодним чином не утиски? 🤔
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13.06.2023 10:00 Відповісти
Комісія не про це пише, а про закон, до якого попросили внести ДЕЯКІ зміни які не міняють суті, та розробити методологію на яку посилається закон і ЯКОЇ ДОСІ НЕ МАЄ!!!
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13.06.2023 10:04 Відповісти
що таке 'венеціанська комісія'? не знаю такого висеру.
хай роздрукують свою кінчену критику і ПІДІТРУТЬСЯ НЕЮ!
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13.06.2023 10:00 Відповісти
Як то не знаєте? Це з коаліції занепокоєних))
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13.06.2023 10:06 Відповісти
Світ ЗНАЄ що таке Венеціанська комісія, а те що ти не знаєш, то ТВОЇ ПРОБЛЕМИ, бо про ТЕБЕ світу не відомо!
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13.06.2023 10:06 Відповісти
Ти з якої нацменшини?Бачу,переживаєш,як за матір рідну.Що,утискає Україна,бідолагу?
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13.06.2023 10:36 Відповісти
рішення венеційки не є обов'язковими до виконання, вони носять рекомендаційний характер.

а те, що вони полізли без запрошення взагали свинячість і як бачимо свині водяться не тільки в росії.

і ще дещо.

якщо не буде обов'язкового синхрону українською то на зборах угорською мовою в Україні українець буде почуватися другосортним бо його позбавили права розуміти про що говорять.

може досить плодити расизм і робити з українців унтерменшів? чи вже всі забули про закон щодо євреїв по якому українці це другий сорт а євреї мають додатковий захист якого не мають инші етноси в тому числі українці?
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13.06.2023 10:02 Відповісти
Там НІЧОГО крамольного не має, а от ХІПІШ який тут здіймається, то відверті волання людей які "НІКОМУ НІЧОГО НЕ ВИННІ", а прицьому бажають щоб їм "УСІ ДОПОМОГАЛИ"!!! Ви що тути, усі з Зеленського вирішили приклад брати, він ваш кумір???!!! БЕЗЛІЧ, просто БЕЗЛІЧ законів прийнятих Радою написані ТАК, що їх або неможливо виконати, бо протиріччять іншим законодавчим актам та не підкріплені механізмом виконання, або самі у собі маєть величезну кількість помилок. А для якщо виконувати вимоги ЄС та НАТО до вступу АБИ ЯК, ДЛЯ ВІДМАЗКИ, то тоді треба забути про вступ України до цих організацій. І у мене складається враження, ЩО САМЕ ЦЕ Й РОБЛЯТЬ "СЛУГИ" - на словах вони завступ у ЄС та НАТО, а по ділах роблять все ЩОБ ЦЬОГО НЕ ВІДБУЛОСЬ!!! Саме так обгрунтовував Янукович відмову від асоціації з ЄС, бо умови були "не вигідні", або "неприйнятні"! ЗАБУЛИ ВЖЕ?! ВИРІШИЛИ ПОВТОРИТИ під проводом "слуг" та Зеленського???!!! Зелебоби мать вашу так!!!
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13.06.2023 10:14 Відповісти
пане, я спробував розділити ваш текст на словесний пронос і на щось розумне але нічого не вийшло.

пробачте мені, будь ласка.
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13.06.2023 10:27 Відповісти
"Сашко Бабенко", я вже звик до того, що люди в яких малий словниковий запас, через погану освіту та малу кількість прочитаних книг, дуже схильні до відвертої вульгарності та намагань скривдити тих хто краще за цими якостями. У СРСР навіть слово "інтелігент" вважалось образою, бо через сталінський режим, що знищував заможних, освідчених, працьовитих та здібних до вільного мислення, більшість тих хто залишився у ньому були нащадками ледарів, НКВДістів, стукачів, та далеких від освіти людей. Час йде і інтелектуальні люди знов поповнюють ряди народів що населяють пострадянські країни, але такі як ви гідні нащадки совка поки що достатньо багаточисельні!
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13.06.2023 10:42 Відповісти
Про євреїв тут ти перегнув палицю, в іншому не заохочувати сепаратизм серед нацменшим України це добре, бо їх буде використовувати масква для сепарних скандалів в Україні.
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13.06.2023 10:52 Відповісти
хай ідуть ***** або покажуть подібну норму у наприклад французькому чи німецькому законодавстві
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13.06.2023 10:09 Відповісти
Слушно.
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13.06.2023 10:49 Відповісти
Дубль: У зауваженнях комісії НІЧОГО поганого для не має, а от ХІПІШ який тут здіймається, то відверті волання людей які "НІКОМУ НІЧОГО НЕ ВИННІ", а при цьому бажають щоб їм "УСІ ДОПОМАГАЛИ"!!! Ви що тут усі з Зеленського вирішили приклад брати, він ваш кумир???!!! БЕЗЛІЧ, просто БЕЗЛІЧ законів прийнятих Радою написані ТАК, що їх або неможливо виконати, бо мають протиріччя іншим законодавчим актам та не підкріплені механізмом виконання, або самі у собі мають величезну кількість помилок. А якщо виконувати вимоги ЄС та НАТО до вступу АБИ ЯК, ДЛЯ ВІДМАЗКИ, то тоді треба забути про вступ України до цих організацій. І у мене складається враження, ЩО САМЕ ЦЕ Й РОБЛЯТЬ "СЛУГИ" - на словах вони за вступ у ЄС та НАТО, а по ділах роблять все ЩОБ ЦЬОГО НЕ ВІДБУЛОСЬ!!! Саме так обгрунтовував Янукович відмову від асоціації з ЄС, бо умови були "не вигідні", або "неприйнятні"! ЗАБУЛИ ВЖЕ?! ВИРІШИЛИ ПОВТОРИТИ під проводом "слуг" та Зеленського???!!! Зелебоби мать вашу так!!!
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13.06.2023 10:17 Відповісти
Зелені п**араси але подібні закони також лобіює масква, чи зараз кремль не може фінансувати політиків ЄС через різні фонди, тому не треба слиною бризкатись на монітор
Новий сепаратизм Україні не потрібен, Україні потрібні гарні дипломати які вміють відстоювати інтереси України
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13.06.2023 10:56 Відповісти
ПОДІБНІ закони існують у багатьох цивілізованих країнах, і Московія (т.з. "роССія") саме до ЦЬОГО питання не має ніякого відношення!
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13.06.2023 11:10 Відповісти
Спочатку Україна має стати такою країною і не рівнятися на московію, що там є, а чого там немає.
Сепаратизм Україні не потрібен ні в якій формі.
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13.06.2023 11:12 Відповісти
Щоб давати менше зброї і знову дружити з пуйлом, захід вирішив повернути в Україну мову нацменшин на рівні української, включаючи мацковську, наступний етап повернути кремлю Крим і так далі, дивлюся всі мовчать, включаючи опозицію, чи її вже давно немає?
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13.06.2023 10:38 Відповісти
"matveich hard", вітаю, ви дуже яскравий приклад відвертого брехуна! Ви цьому навчались у Скабєєвої, а може Сімон'ян, а може у Красовського чи Мордана?! Досить вже вам рашистським троллям разводити українців своєю брехнею на розбрат та відмову від прихильності до вступу України у ЄС та НАТО. Ми ж не тупі рашисти, що просто прислуховуватись то маразму пропагандистів не аналізуючи САМОСТІЙНО хто й що каже, і чи відповідає це дійсності?!
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13.06.2023 10:47 Відповісти
а може я навчився у лещенка, мосейчучки, зеленського, у марафону 1+1 і у всієї його шобли гнидників, такий варіант влаштовує? я ніколи не доводитиму дебілу, що він тупий, а тим більше тій масі овець, яка голосувала в 2019 за єралаш
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13.06.2023 12:34 Відповісти
ВЕНЕЦІАНСЬКА КОМІСІЯ ІДИ НА ХІЙ

Не вистачало нам нового сепаратизму як це було на Донбасі.
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13.06.2023 10:48 Відповісти
То ти пропонуєш не вступати Україні до ЄС та НАТО бо комусь НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ виконувати їх вимоги?! А це не те що ставить на меті Кремль???!!!
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13.06.2023 11:12 Відповісти
Головою думати треба, а не фанатично приймати все що каже європейська комісія.
Є інтереси України, вони на першому місці.
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13.06.2023 11:14 Відповісти
До чого тут "фанатизм" який є основою саме рашизму (роССійського нацизму)?! Це щось новеньке називати вимогу когось із ким ти бажаєш бути разом "надмірною", а розуміння виконання цієї вимоги "фанатизмом"! Ти "Grigor Sten" схожий на засланого козачка, який переслідує наміри відмовити українців від союзу з ЄС та НАТО на користь Кремля!!! Так само робив Янукович з Азаровим розповідаючи, що ЄС "занадто багато хоче" від України заради асоціації, та що його вимоги "неприйнятні"! Ой дуже, дуже схожі твої пости саме на це!!!
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13.06.2023 11:23 Відповісти
Гальмо "танчік" ти схожий на провокатора з Лахти який веде Україну до розколу.

Мені твої нацменшинни до дупи як що вони не поважають Україну і забили на вивчення Української мови, другого Донбасу на Закарпатті Україні не треба. Подобається більше розмовляти на угорській чи румунський - хай туди ідуть і живуть.
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13.06.2023 15:40 Відповісти
Та хрін із нею, венеціянкою. Спершу - ПЕРЕМОГА й НАТО, а далі - побачимо, хто диктуватиме умови.
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13.06.2023 11:13 Відповісти
У НАТО ті ж самі вимоги по питаннях законодавства що й в ЄС, то ж у будь якому випадку - виконуй вимоги, або ....... погоджуйся з інтересами Кремля!!! Особисто я, та знаю що й більшість українців, оберуть таки виконання вимог НАТО та ЄС, аніж стати такими ж уродами як московити (т.з. "роССіяни") та повертатись до радянсько-імперського минулого з агресивною ідеологією!!!
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13.06.2023 11:18 Відповісти
Справа в тому, що Венеціянка не хоче допустити панування Мови. В Україні, Карл! Хоче, щоб Мова розчинилася, розмилася серед інших. А "воно нам нада"? Тому нехай венеціянка поки гуляє зі своїми рекомендаціями.
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13.06.2023 12:19 Відповісти
"Marat Davydov"! Може досить маразму?! Невже до вас, розповсюджувачів брехні рашистської не доходить, що НУЛЬ, ну ПОВНИЙ НУЛЬ зиску від ваших намагань якось сплюндрувати вимоги ЄС та НАТО до України, які ці країни самі виконують, та відвернути українців від вступу до цих організацій?! Вас самих не задовбав Сізіфов труд?! Хоча з іншого боку витрачаючи на вас, рашистських троллів, гроші Кремль менше витрачає на зброю, а це для України добре!
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13.06.2023 12:29 Відповісти
Лахта, не бризкай слюною на монітор.
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13.06.2023 15:41 Відповісти
Згоден - з переможцями балакають на рівних, а не дивляться на них згори.
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13.06.2023 15:51 Відповісти
Перше, що треба зробити, це поставити закарпатських мад'ярів перед фактом - або ти здаєш угорський паспорт і залишаєшся громадянином України і тоді можеш чогось вимагати у рамках закону, або здаєш паспорт України і держава тобі нічим не зобов'язана. Чогось ми не чули волань від месхетинських турків, щоб їм викладали тільки турецькою. Якось у нас у школі була лінійка і одним з ведучих обрали учня-турка. Можна було заслухатися його промовою українською, у нас не усі українці так гарно розмовляють.
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13.06.2023 12:16 Відповісти
Спочатку треба громадянство тих нацменшин угорських перевірити а вже потім про закон Хоча знаючи наших законотворців може закон по дебільному написаний
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13.06.2023 12:44 Відповісти
Я ще рік тому казав. ЄС не дозволить панування одніє мови ,якби хтось не хотів іншого. Буде вимагати розвивати і угорьску і румунську і польску і інші мови нацменшин. Як у нас і в Конституції пишеться. Після війни, вангую, з часом ЄС заборонить і російську мову утискати в Україні. Так ,в них ходять русскоязычные в Німеччині і ніхто їх не чіпає. Який вихід? Наприклад, можно вступити тільки в НАТО, в ЄС не вступати. Іншого виходу немає.
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13.06.2023 14:48 Відповісти
Та хоч так - ВЖЕ ЖИЛИ В СРСР ДЕ ВИРОЩУВАЛИ ХОХЛІВ, українською розмовляти досі не всім зручно, комплексують, Карл пройшло вже 30 років після розпаду совка !
Думаю так - спочатку українці повинні самі навчитись поважати свою мову, а потім вже турбуватись про нацменшини. Спочатку Україна, потім іноземці.
Приймання в ЄС України де більщість народу розмовляє расєйською це апофєоз маразму
Московія тоді почне проситись в ЄС також - чому їм можна в ЄС, а нам не можна 😁
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13.06.2023 15:47 Відповісти
Якщо кожна курва в Україні почне вирішувати якою ложкою - мовою й що кому їсти то ви скоро переплюните Путіна й створите другу фюрерську державу, навіть якщо одна людина в державі їсть знання своєю ложкою -мовою то вона повинна мати такі ж самі права як і інші. Венеціанці праві, а ви думайте. Всі "великоукраїнці" попрямують в Академію Джунглів змінивши колір фейса вивчати дві останні заповіді, чи то пізнавати глину зхмішану з залізом(Даниїл). АРХАНГЕЛ МИХАЙЛО(р.s: - мене не їбе що ви про це не знаєте, нетреба було ложками розкидатись та зневажати цим БОГА)
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13.06.2023 15:11 Відповісти
А ось і Свідкі Єгови.
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13.06.2023 15:48 Відповісти
Хай ідйть в дупу !
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13.06.2023 15:15 Відповісти
 
 