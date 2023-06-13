Венеціанська комісія розкритикувала український закон про нацменшини через мовне питання
Венеційська комісія в понеділок оприлюднила критичний висновок щодо закону України "Про національні меншини (спільноти)", ухвалення якого згадувалось серед рекомендацій Європейської комісії для надання кандидатського статусу.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.
Фахівці "Венеційки" в цілому привітали ухвалення закону про нацменшини в Україні, а також відзначили співпрацю української влади в підготовці висновку. Водночас для повної відповідності міжнародним стандартам вони рекомендують "переглянути низку положень" закону.
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Більшість рекомендацій стосуються використання мови національних меншин, передбачених у статті 10. Серед іншого, Венеційська комісія закликає поширити право на проведення заходів мовами меншини на всіх людей та вилучити зобов’язання забезпечувати їх український переклад "або принаймні переглянути його у світлі принципу пропорційності".
Також експерти Ради Європи просять переглянути зобов'язання, пов'язані з виданням книг мовами нацменшин і книгарнями, уточнити питання перекладу "написів офіційних назв та інформації для загального ознайомлення мовою меншини" та ухвалити методологію стосовно використання мов нацменшин в органах влади (нині закон передбачає, що її має розробити уряд).
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Рекомендації стосуються перегляду й інших законів, зокрема щодо "обмеження свободи використання мови меншин та диференційоване ставлення до мов меншин" та права на доступ до ЗМІ мовами меншин шляхом скасування мовних квот у законі "Про медіа".
Окремо "Венеційка" просить учергове відкласти переведення системи освіти на українську мову й продовження перехідного періоду, переглянувши її у світлі попереднього висновку комісії.
Закон "Про національні меншини (спільноти)" набув чинності в Україні в березні 2023 року. Цей закон - серед семи рекомендацій Єврокомісії, які Україна має виконати для подальшого руху до ЄС. При цьому, у рекомендаціях прописано, що закон має враховувати думку "Венеційки".
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Україна не зверталася по такий висновок перед ухваленням закону у грудні 2022 року, хоча й використала попередні висновки ВК та запитала думку інших інституцій Ради Європи. Та Венеційська комісія ухвалила рішення проаналізувати закон без запиту з Києва.
Раніше обурення ухваленим законом про нацменшини висловлювала Румунія, яка неодноразово просила Україну його переглянути. Також до цієї теми неодноразово поверталась Угорщина, говорячи про утиски прав закарпатських угорців.
Будь ласка, зачекайте...
НО ОСЬ ЩО Я ПРОКОМЕНТУЮ -
У ЕС не беруть, у НАТО НЕ БЕРУТЬ, рашу( ВБИВЦЮ) із Радбезу не виганяють , на катастрофу Каховського водосховища світ не звернув увагу( хоча це як ядерний вибух), якщо би у центральний Европі таке видбувалось- то усі би допомагали,
ЗА ЖАРТИ ПРО АКУЛУ МОСКАЛЬ АРЕСТОВИЧ ЩЕ ЗВИНУВАТИВ УКРАЇНЦІВ У НЕЛЮДЯНОСТИ
СВІТ, ви там зовсім ОФУЕЛИ ⁉️⁉️⁉️⁉️
Звичайно усі тільки "за" щоб акули їли кацапів, але не варто тут чіпати Голодомор.
Це надто святе у свідомості українців
ТРЕБА усім і політикам і не політикам і блогерам ДОКОРЯТИ СВІТУ за те , що відносяться до українців як до третього сорту
Сирийці у ЕС НИЧОГО не роблять , сидять на ШІІ, а українці усі працюють . Працюють всюди, зарплатня сама низка. О золотих руках і ппофесійності українців ходять легенди. В Брюсселе черга на одну українську бригаду по ремонтам . На автозаводах хапають українців першими. А перукарі і косметологи в ЕС З УКРАЇНИ - популярні , бо руки і вміння унікальні.
до 2 світовий війни українців в Україні було 80 млн . А зараз ? Доки українці не почнуть огризатися і бути егоїстами до своеі націі , доти Україну будуть нищити усілякі ПАРАЗИТИ
https://youtu.be/fGsMVti9ueE
Нам треба позбутись кацапщини.
Невже венеційщики цього не розуміють
Кацапня не може досягати успіху у відвертій війни з застосуванням всього, що в них є і не тільки у них (ядерну зброю звісно ж не рахуємо), тепер їм лишається лише використовувати по максимуму свій корупційний вплив та погрози.
Для нас треба особливий закон виписати з урахуванням російської агресії.
Наша влада як завжди пасе задніх. Нічого не можуть попередити.
І НЕ ТРЕБА ЗАБУВАТИ ЩО З ВЕНЕЦІАНСЬКОЮ КОМИСІЕЮ ПРАЦЮЮТЬ ЮРИСТИ МЕРТВЕТЧУКА І ЛЬОВОЧКІНА , а не ІРІНА Фаріон
А хто у зелених є ?
Самі одоробла. Тупі і хамовиті, які чухають яйця на засіданні або переписуються зі шлюхами, або самі корабельні сосни.
активну бойову позицію .
А в парламенті (у Янека) була фракція Свободи і теж активно боролась проти совку, НО У НИХ ( у Свободи) НА ВИБОРАХ 2014 року вкрали голоси , хоча Свобода проходила у парламент. І хто це зробив, відомо.
тому потрібно заборонити балотуватись у депутати і презіденти усім попередникам - досі зберігати СОВОК ‼️‼️‼️
європейці знищують культурну і мовну ідентичність понаєхавших, а нас при цьому заставляють толерувати повагу до мови понаєхавших. А нічого, що ми на своїй землі?
Коли хтось пожартував над його походженням, Дюма відповів так, - "Мій батько був мулатом, моя бабуся була темношкірою, а мої прадіди і прабабки взагалі були мавпами. Мій родовід починається там, де ваш закінчується."
Є світова практика і є світовий сепаратизм, які використовують демократичні цінності в своїх цілях...
Такі начебто генії у владі, але чомусь їх геній починається і закінчується на питаннях розворовування.
хай роздрукують свою кінчену критику і ПІДІТРУТЬСЯ НЕЮ!
а те, що вони полізли без запрошення взагали свинячість і як бачимо свині водяться не тільки в росії.
і ще дещо.
якщо не буде обов'язкового синхрону українською то на зборах угорською мовою в Україні українець буде почуватися другосортним бо його позбавили права розуміти про що говорять.
може досить плодити расизм і робити з українців унтерменшів? чи вже всі забули про закон щодо євреїв по якому українці це другий сорт а євреї мають додатковий захист якого не мають инші етноси в тому числі українці?
пробачте мені, будь ласка.
Новий сепаратизм Україні не потрібен, Україні потрібні гарні дипломати які вміють відстоювати інтереси України
Сепаратизм Україні не потрібен ні в якій формі.
Не вистачало нам нового сепаратизму як це було на Донбасі.
Є інтереси України, вони на першому місці.
Мені твої нацменшинни до дупи як що вони не поважають Україну і забили на вивчення Української мови, другого Донбасу на Закарпатті Україні не треба. Подобається більше розмовляти на угорській чи румунський - хай туди ідуть і живуть.
Думаю так - спочатку українці повинні самі навчитись поважати свою мову, а потім вже турбуватись про нацменшини. Спочатку Україна, потім іноземці.
Приймання в ЄС України де більщість народу розмовляє расєйською це апофєоз маразму
Московія тоді почне проситись в ЄС також - чому їм можна в ЄС, а нам не можна 😁