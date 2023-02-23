Будапешт розблокує зустрічі Комітету Україна-НАТО, якщо українці відновлять "споконвічні права угорських меншин", - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт розблокує проведення зустрічей Комітету Україна-НАТО на рівні міністрів, якщо Київ виконає вимогу щодо прав угорських меншин.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню Index, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Передача зброї і безправ'я угорської національної громади не мають нічого спільного між собою. Ми не постачаємо зброю, бо вважаємо, що це однозначно призведе лише до продовження та ескалації війни. Якби українці відновили споконвічні права угорських меншин, ми б не блокували, а сприяли скликанню міністерського комітету Україна-НАТО. Ми чітко пов'язуємо це питання зі справою угорської меншини", - сказав Сійярто.

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За його словами, Будапешт хоче, щоб угорцям повернули ті права, які вони мали в Україні у 2014 році.

"Щоб можна було вивчати угорську мову аж до університету, щоб можна було закінчити його рідною мовою, щоб не треба було псувати угорські лекції в закарпатських культурних центрах українським дубляжем. Проблема зараз дійсно актуальна, адже з вересня цього року школи нацменшин практично припинять своє існування. Залишаться лише державні школи з навчанням мовами національних меншин", - сказав міністр.

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Нагадаємо, угорська сторона вже не вперше використовує тему про начебто утиски права угорців. Зокрема, минулого року Сійярто в інтерв’ю заявив: якщо Україна не змінить свою політику щодо угорської меншини, це дуже обмежить можливості уряду Угорщини надати будь-яку підтримку Києву у конфлікті з РФ.

В МЗС тоді назвали твердження Сійярто "надуманими та заполітизованими".