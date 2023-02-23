Будапешт розблокує зустрічі Комітету Україна-НАТО, якщо українці відновлять "споконвічні права угорських меншин", - Сійярто
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт розблокує проведення зустрічей Комітету Україна-НАТО на рівні міністрів, якщо Київ виконає вимогу щодо прав угорських меншин.
Про це він сказав в інтерв'ю виданню Index, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Передача зброї і безправ'я угорської національної громади не мають нічого спільного між собою. Ми не постачаємо зброю, бо вважаємо, що це однозначно призведе лише до продовження та ескалації війни. Якби українці відновили споконвічні права угорських меншин, ми б не блокували, а сприяли скликанню міністерського комітету Україна-НАТО. Ми чітко пов'язуємо це питання зі справою угорської меншини", - сказав Сійярто.
За його словами, Будапешт хоче, щоб угорцям повернули ті права, які вони мали в Україні у 2014 році.
"Щоб можна було вивчати угорську мову аж до університету, щоб можна було закінчити його рідною мовою, щоб не треба було псувати угорські лекції в закарпатських культурних центрах українським дубляжем. Проблема зараз дійсно актуальна, адже з вересня цього року школи нацменшин практично припинять своє існування. Залишаться лише державні школи з навчанням мовами національних меншин", - сказав міністр.
Нагадаємо, угорська сторона вже не вперше використовує тему про начебто утиски права угорців. Зокрема, минулого року Сійярто в інтерв’ю заявив: якщо Україна не змінить свою політику щодо угорської меншини, це дуже обмежить можливості уряду Угорщини надати будь-яку підтримку Києву у конфлікті з РФ.
В МЗС тоді назвали твердження Сійярто "надуманими та заполітизованими".
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Саму Угорщину просто викинути на х*й з НАТО та заблокувати їм в подальшому будь-який імпорт зброї, бо це ж за їх словами шлях до війни. Євросоюз повинен зрозуміти, що потрібно позбутись цих холуїв кацапів, бо вони руйнують єдність та притягують війну, як будь-які сепаратисти. Як свого часу зайшли, так зараз нехай виходять зі складу. Немає проблем. На такі ультиматуми просто серйозно ставити на розгляд завершення відносин з Угорщиною. Є постійні розбіжності - давайте, до побачення..
потрiбно переходити вiд правила консенсусу до голосування переважною бiльшiстю, щоб ця наволоч прокацапська не псувала життя в Европi.
"Понад 1100 років минуло з часу першої писемної згадки про місто. У літописі Аноніма (Аноніма нотаріуса, Аноніма хроніста Бели ІІІ) «Діяння угорців» зазначено про перехід 896 року угорського вождя Алмоша (Арпада) через Карпати й захоплення Мукачева, де він 40 днів святкував перемогу. 1263 року в грамоті королевича Іштвана V, сина короля Бели IV, ідеться про те, що село Чинадійово розташовано вище від міста Мукачева."
Тоді може хоч навчишся перевіряти факти перед публікацією, школота.
Коліном в с раку!
Ці йорбанські барани у себе вдома не можуть дійти до примирення та порозуміння з УГОРСЬКОЮ ГРОМАДОЮ, а як ті козли хочуть ще залізти в іншу державу та там встановлювати свої козлячі поняття і гадити...!!!
Одним словом в козлячій адміністрації йорбана, одні тупорилі ****** та йовбаки...!!!
Хай ці йовбаки ЗАПРОПОНУЮТЬ УГОРСЬКИМ МЕНШИНАМ переїхати у краще життя на землю обітовану...!!!
65% Угорської меншини з Закарпуття пошлють цього тупого вилупка сіярто разом з йорбаном та лацло і його пропідороськими посіпаками НАХ*Й....!!!
В Угорщині школярі та їхні батьки виходять на протести для захисту своїх учителів (ВІДЕО)
https://uatv.ua/uk/v-ugorshhyni-shkolyari-ta-yihni-batky-vyhodyat-na-protesty-dlya-zahystu-svoyih-uchyteliv-video/
Основна мова---- державна українська
Паралельно учіть ту мову яку вирішить громаду
Це правило --- так вирішіть раз і назавжди
точно. нiмцi проходили денацифiкацiю пiсля ДСВ, а мадяри поки що нi...
грає н раскладках "Великой Хунарии"