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Будапешт розблокує зустрічі Комітету Україна-НАТО, якщо українці відновлять "споконвічні права угорських меншин", - Сійярто

сийярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт розблокує проведення зустрічей Комітету Україна-НАТО на рівні міністрів, якщо Київ виконає вимогу щодо прав угорських меншин.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню Index, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Передача зброї і безправ'я угорської національної громади не мають нічого спільного між собою. Ми не постачаємо зброю, бо вважаємо, що це однозначно призведе лише до продовження та ескалації війни. Якби українці відновили споконвічні права угорських меншин, ми б не блокували, а сприяли скликанню міністерського комітету Україна-НАТО. Ми чітко пов'язуємо це питання зі справою угорської меншини", - сказав Сійярто.

Читайте: Краще б Байден з Путіним поговорили один з одним і зробили, щоб війна закінчилася якнайшвидше, - Сійярто

За його словами, Будапешт хоче, щоб угорцям повернули ті права, які вони мали в Україні у 2014 році.

"Щоб можна було вивчати угорську мову аж до університету, щоб можна було закінчити його рідною мовою, щоб не треба було псувати угорські лекції в закарпатських культурних центрах українським дубляжем. Проблема зараз дійсно актуальна, адже з вересня цього року школи нацменшин практично припинять своє існування. Залишаться лише державні школи з навчанням мовами національних меншин", - сказав міністр.

Також читайте: У МЗС відповіли Сійярто: Угорщина не в тій позиції, щоб вирішувати питання мирних переговорів

Нагадаємо, угорська сторона вже не вперше використовує тему про начебто утиски права угорців. Зокрема, минулого року Сійярто в інтерв’ю заявив: якщо Україна не змінить свою політику щодо угорської меншини, це дуже обмежить можливості уряду Угорщини надати будь-яку підтримку Києву у конфлікті з РФ.

В МЗС тоді назвали твердження Сійярто "надуманими та заполітизованими".

Автор: 

Угорщина (2295) НАТО (6463) нацменшини (190) Сійярто Петер (356)


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Топ коментарі
+69
Хтось ухуїв майже як кацапи. Хочете вивчати угорську - киздуйте в угорщину.
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23.02.2023 11:08
+67
Нема мадярських меншин - нема проблем.
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23.02.2023 11:08
+63
Споконвічні права сіярто, орбанів під Уралом.
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23.02.2023 11:09
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Права угорських меншин в Україні не порушуються, як ніколи не утискались права російськомовних громадян на сході. Якщо політика України на Закарпатті комусь не подобається, можуть переїхати в Угорщину, там війни немає та життя заможніше.

Саму Угорщину просто викинути на х*й з НАТО та заблокувати їм в подальшому будь-який імпорт зброї, бо це ж за їх словами шлях до війни. Євросоюз повинен зрозуміти, що потрібно позбутись цих холуїв кацапів, бо вони руйнують єдність та притягують війну, як будь-які сепаратисти. Як свого часу зайшли, так зараз нехай виходять зі складу. Немає проблем. На такі ультиматуми просто серйозно ставити на розгляд завершення відносин з Угорщиною. Є постійні розбіжності - давайте, до побачення..
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23.02.2023 11:52 Відповісти
вони хочуть, щоб українські угорці виростали знаючи тільки угорську, щоб було кого потім на угорських будівництвах в якості гастарбайтерів використовувати? А ми хочемо, щоб угорці мали рівне з усіма право стати професором в Києві чи директором величезної компанії в Дніпрі, чи мером в Одесі наприклад. А для цього вони мають володіти українською мовою на рівні з усіма іншими громадянами України. Знання української мови не шкодить знати угорську для тих, хто цього хоче
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23.02.2023 11:54 Відповісти
Мадяри уперто мріють про Велику Угорщину так само як їхні кровні брати кацапи про Велику Росію. Ще прийдуть ті часи коли вони під свій лемент вимушені забратися з центру Європи на історичну Батьківщину на Урал
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23.02.2023 13:16 Відповісти
вони можуть мрiяти про що завгодно, нiяка Велика Угорщина в ЄС неможлива,а сама Угорщина без ЄС та НАТО нiщо.

потрiбно переходити вiд правила консенсусу до голосування переважною бiльшiстю, щоб ця наволоч прокацапська не псувала життя в Европi.
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23.02.2023 21:10 Відповісти
Вважаю що Україна має проводити агресивнішу політику до такої країни
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23.02.2023 21:18 Відповісти
100 вiдсоткiв .
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24.02.2023 06:33 Відповісти
Ти чмо з уралу, закрив би ти своє ....бало, ти поновив права румун, словаків, чехів, і також українців????????? О то ж !!!!!!
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23.02.2023 11:57 Відповісти
Результати 1-ї світової нічому не навчили? За другим разом можуть так переділить, що ніц і не лишиться від мадярщини
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23.02.2023 11:58 Відповісти
Цікаво, а які це "споконвічні права" у приблудного кочового племені? На Закарпаття зазіхають? Дата створення Мукачево набагато раніше, ніж в Європу ці кочівники забрели.
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23.02.2023 12:01 Відповісти
мукачевого ще тоді не було, невігласе! Ужгород старший і гарнізон під керівництвом князя Лаборця був знищений саме арпадом...
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23.02.2023 12:39 Відповісти
Відкрий хоч саме доступне джерело - Вікіпедію. Якщо так погано в Історії тямиш.
"Понад 1100 років минуло з часу першої писемної згадки про місто. У літописі Аноніма (Аноніма нотаріуса, Аноніма хроніста Бели ІІІ) «Діяння угорців» зазначено про перехід 896 року угорського вождя Алмоша (Арпада) через Карпати й захоплення Мукачева, де він 40 днів святкував перемогу. 1263 року в грамоті королевича Іштвана V, сина короля Бели IV, ідеться про те, що село Чинадійово розташовано вище від міста Мукачева."
Тоді може хоч навчишся перевіряти факти перед публікацією, школота.
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23.02.2023 12:47 Відповісти
шо там було святкувати тому арпаду, лумпаку ти балогівський, три хати як і зараз з того мукачевого було, тігай далі цігаретлі контрабасер балогівський...
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23.02.2023 12:54 Відповісти
поприлазили на нашу голову.

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24.02.2023 06:42 Відповісти
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24.02.2023 06:45 Відповісти
приперлися з паРашi

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24.02.2023 06:47 Відповісти
кожен клоп воняє на своєму місті)))
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23.02.2023 12:02 Відповісти
НЕТ дискриминации венгерских меньшинств! Украинский язык - для всех без исключений, даже для венгров!
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23.02.2023 12:05 Відповісти
Звичайно, відновлять!

Коліном в с раку!
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23.02.2023 12:06 Відповісти
Одне слово, мадяри - голота, - закінчив старий сапер Водічка...
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23.02.2023 12:10 Відповісти
Споконвічні? Він рашизмомпокусаний?
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23.02.2023 12:15 Відповісти
Саме так. Вони такі ж імперці, все згадують свою Австро-Угорську Імперію, от і нахабнічають, бо ніхто їх ще не послав куди треба.
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23.02.2023 12:29 Відповісти
Вони точно хочуть добра меншинам ?
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23.02.2023 12:23 Відповісти
а существует ли в Венгрии украинские школы, культурные центры и т.п.? я таки думаю на сегодня с таким количеством беженцев это интересно.
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23.02.2023 12:32 Відповісти
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23.02.2023 12:33 Відповісти
"споконвічні права угорських меншин" , це які? Ще до народження Христа?
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23.02.2023 12:37 Відповісти
УСЯ УКРАЇНСЬКА ГРОМАДА ГУРТОМ СКАЖЕ мадьярським ******* та ЙОВБАКАМ з клану йорбана, ІДІТЬ НАХ*Й...!!!

Ці йорбанські барани у себе вдома не можуть дійти до примирення та порозуміння з УГОРСЬКОЮ ГРОМАДОЮ, а як ті козли хочуть ще залізти в іншу державу та там встановлювати свої козлячі поняття і гадити...!!!
Одним словом в козлячій адміністрації йорбана, одні тупорилі ****** та йовбаки...!!!

Хай ці йовбаки ЗАПРОПОНУЮТЬ УГОРСЬКИМ МЕНШИНАМ переїхати у краще життя на землю обітовану...!!!
65% Угорської меншини з Закарпуття пошлють цього тупого вилупка сіярто разом з йорбаном та лацло і його пропідороськими посіпаками НАХ*Й....!!!

В Угорщині школярі та їхні батьки виходять на протести для захисту своїх учителів (ВІДЕО)
https://uatv.ua/uk/v-ugorshhyni-shkolyari-ta-yihni-batky-vyhodyat-na-protesty-dlya-zahystu-svoyih-uchyteliv-video/
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23.02.2023 12:38 Відповісти
Оце ви начебто слово в слово повторили наративи Путін-***** про Вєлікій Расєйскій Нарот
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23.02.2023 13:19 Відповісти
....
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23.02.2023 17:42 Відповісти
Ці курви зауральські, споконвічні шльондри у всяких диктатур!
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23.02.2023 12:59 Відповісти
Мадяр ще пару міністрів ЕС на куй пошлють і вони і без умов усе розблокують
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23.02.2023 13:12 Відповісти
В громадах і у всій Україні
Основна мова---- державна українська
Паралельно учіть ту мову яку вирішить громаду
Це правило --- так вирішіть раз і назавжди
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23.02.2023 13:13 Відповісти
Головне після війни не дати повернутись до України ухилянтам з мад'ярськими паспортами, які по цим паспортам втікли до Мад'ярщини на початку війни. Саме про них волає Сіятро, видаючи за українських біженців. Закріпити конституційно моноукраїнський статус Закарпаття, припинити фінансування усіх мад'яро-колобораційних спілок та установ, як ворожих. А зараз дайте посмоктати Орбану і Сіятро щось цікаве, може це їм нагадає кремлівське задоволення і вони вгамуються.
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23.02.2023 13:15 Відповісти
у меня такой есть. Сдрыснул, сидит там и ноет, что не может вернуться в Украину, бо "призовут с*ки"
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23.02.2023 21:52 Відповісти
валіза ( чемодан), вокзал (Чоп), угорщина (венгрія чи мадьярщина) і вперед до орбанів й *******. а як розуміють це мадьяроменшинства?
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23.02.2023 13:17 Відповісти
Історична Родіна мадярів не в Мадярщині. Вона на Уралі. Звідти мадяри приперлися в Європу
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23.02.2023 13:22 Відповісти
можна i в Ханти-Мансiйск, а потiм чмобiками в чорний пакетик.))
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24.02.2023 08:23 Відповісти
я правильно зрозумів?! Вони хочуть за кошт українських платників податків. Навчати для угорщіни дітей. Які потім поїдуть туди працювати. Бо просто не знають української мови.
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23.02.2023 13:24 Відповісти
Пособников путинских фашистов необходимо судить в Гааге вместе с их паханом.
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23.02.2023 13:29 Відповісти
Мадяри вже як їх духовні наставники з московії діють. Шантажем та терором. Відробляють бабло кремля. Мадяри запам'ятайте шантаж ігнорують , терористів знешкоджують, мокшанська бабло криваве до добра не призведе. Угорщина загроза єдності НАТО та безпеці Європи. Їх треба викинути з всіх європейських інституцій.
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23.02.2023 13:40 Відповісти
Угорщина - єдина країна, яка не буда покарана за співпрацю с фашистами. Ось і результат.
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23.02.2023 13:49 Відповісти
.

точно. нiмцi проходили денацифiкацiю пiсля ДСВ, а мадяри поки що нi...
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24.02.2023 08:25 Відповісти
Мы с террористами переговоров не ведём!
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23.02.2023 14:04 Відповісти
сіярто, іди в сраку.
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23.02.2023 14:13 Відповісти
Znacit vengram luchshe cherez blokirovku Ukrainy v ES, NATO derzhati ot sebea po dalishe ot zacarparskih anklavov? Golosuja vezde obeijmi rukami za Ukraiju chto by cherez te institucii imeti prakticheski bezprepiatsvennyj dostup c tem, za kogo oni seichas kak-by boriatsja lisheno logiki? vidimo Vengrija golosija protiv Ukrainy pod etim predlogom, ne presleduet imenno eti celi.
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23.02.2023 14:15 Відповісти
Де б кацап не жив,він зилишвється кацапом.Як би себе кацап не називав,навіть мадяром,він все одне є кацап.
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23.02.2023 15:03 Відповісти
Ну як говориться,нам день протриматись,та ніч простояти!! А закінчимо з кацапами,тоді і поговоримо з угорцями і все припомнимо....ВСЕ!!!! І в добавок ,будемо ВИМАГАТИ від них КОМПЕНСАЦІЇ за геноцид українського народу в період війни 1941-45 років!!! Моя мамця(покійна) розповідала,що мадяри були гірші за німців в багато разів,навіть були випадки,коли німці захищали українців від тих скотиняк!! Все припомнимо!!
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23.02.2023 15:30 Відповісти
Ми вже маємо проблеми з однією недоімперією саме тому, що у свій час наплювали на розвиток української мови у регіоні і не обмежували вплив російської. А зараз, втрачаючи життя людей, виправляємо цю помилку.
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23.02.2023 16:33 Відповісти
Та ми ж не проти! ********** область страждає від "обезселення" Хай їдуть у ті краї і заселяють Историческая родина" всё-таки
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23.02.2023 17:53 Відповісти
В тому і "проблема" - там "верхушка
грає н раскладках "Великой Хунарии"
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23.02.2023 18:17 Відповісти
Та не проблема.Але якщо це не суперечить законам України.В іншому випадку хай ідуть на #уй.
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23.02.2023 19:21 Відповісти
НЕТ !!! ПРОСТО ТЫ ПОЙДЁШЬ НАХЙ !)
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24.02.2023 00:25 Відповісти
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