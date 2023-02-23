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Будапешт разблокирует встречи Комитета Украина-НАТО, если украинцы восстановят "исконные права венгерских меньшинств", - Сийярто

сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт разблокирует проведение встреч Комитета Украина-НАТО на уровне министров, если Киев выполнит требование прав венгерских меньшинств.

Об этом он сказал в интервью Index, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Передача оружия и бесправия венгерской национальной общины не имеют ничего общего между собой. Мы не поставляем оружие, потому что считаем, что это однозначно приведет лишь к продолжению и эскалации войны. Если бы украинцы восстановили извечные права венгерских меньшинств, мы бы не блокировали, а содействовали созыву министерского комитета Украина-НАТО. Мы четко связываем этот вопрос с делом венгерского меньшинства", - сказал Сийярто.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В МИДе ответили Сийярто: Венгрия не в той позиции, чтобы решать вопросы мирных переговоров

По его словам, Будапешт хочет, чтобы венграм вернули те права, которые у них были в Украине в 2014 году.

"Чтобы можно было изучать венгерский язык вплоть до университета, чтобы можно было закончить его на родном языке, чтобы не нужно было портить венгерские лекции в закарпатских культурных центрах украинским дубляжем. Проблема сейчас действительно актуальна, ведь с сентября этого года школы нацменьшинств практически прекратят свое существование". Остаются только государственные школы с обучением на языках национальных меньшинств", - сказал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Румыния просит Украину пересмотреть "евроинтеграционный" закон о нацменьшинствах

Напомним, венгерская сторона уже не впервые использует тему о якобы ущемлении права венгров. В частности, в прошлом году Сийярто в интервью заявил: если Украина не изменит свою политику по отношению к венгерскому меньшинству, это очень ограничит возможности правительства Венгрии оказать любую поддержку Киеву в конфликте с РФ.

В МИД тогда назвали утверждение Сийярто "надуманными и политизированными".

Венгрия (1963) НАТО (10002) нацменьшинства (231) Сийярто Петер (324)


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Топ комментарии
+69
Хтось ухуїв майже як кацапи. Хочете вивчати угорську - киздуйте в угорщину.
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23.02.2023 11:08
+67
Нема мадярських меншин - нема проблем.
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23.02.2023 11:08
+63
Споконвічні права сіярто, орбанів під Уралом.
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23.02.2023 11:09
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Права угорських меншин в Україні не порушуються, як ніколи не утискались права російськомовних громадян на сході. Якщо політика України на Закарпатті комусь не подобається, можуть переїхати в Угорщину, там війни немає та життя заможніше.

Саму Угорщину просто викинути на х*й з НАТО та заблокувати їм в подальшому будь-який імпорт зброї, бо це ж за їх словами шлях до війни. Євросоюз повинен зрозуміти, що потрібно позбутись цих холуїв кацапів, бо вони руйнують єдність та притягують війну, як будь-які сепаратисти. Як свого часу зайшли, так зараз нехай виходять зі складу. Немає проблем. На такі ультиматуми просто серйозно ставити на розгляд завершення відносин з Угорщиною. Є постійні розбіжності - давайте, до побачення..
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23.02.2023 11:52 Ответить
вони хочуть, щоб українські угорці виростали знаючи тільки угорську, щоб було кого потім на угорських будівництвах в якості гастарбайтерів використовувати? А ми хочемо, щоб угорці мали рівне з усіма право стати професором в Києві чи директором величезної компанії в Дніпрі, чи мером в Одесі наприклад. А для цього вони мають володіти українською мовою на рівні з усіма іншими громадянами України. Знання української мови не шкодить знати угорську для тих, хто цього хоче
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23.02.2023 11:54 Ответить
Мадяри уперто мріють про Велику Угорщину так само як їхні кровні брати кацапи про Велику Росію. Ще прийдуть ті часи коли вони під свій лемент вимушені забратися з центру Європи на історичну Батьківщину на Урал
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23.02.2023 13:16 Ответить
вони можуть мрiяти про що завгодно, нiяка Велика Угорщина в ЄС неможлива,а сама Угорщина без ЄС та НАТО нiщо.

потрiбно переходити вiд правила консенсусу до голосування переважною бiльшiстю, щоб ця наволоч прокацапська не псувала життя в Европi.
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23.02.2023 21:10 Ответить
Вважаю що Україна має проводити агресивнішу політику до такої країни
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23.02.2023 21:18 Ответить
100 вiдсоткiв .
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24.02.2023 06:33 Ответить
Ти чмо з уралу, закрив би ти своє ....бало, ти поновив права румун, словаків, чехів, і також українців????????? О то ж !!!!!!
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23.02.2023 11:57 Ответить
Результати 1-ї світової нічому не навчили? За другим разом можуть так переділить, що ніц і не лишиться від мадярщини
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23.02.2023 11:58 Ответить
Цікаво, а які це "споконвічні права" у приблудного кочового племені? На Закарпаття зазіхають? Дата створення Мукачево набагато раніше, ніж в Європу ці кочівники забрели.
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23.02.2023 12:01 Ответить
мукачевого ще тоді не було, невігласе! Ужгород старший і гарнізон під керівництвом князя Лаборця був знищений саме арпадом...
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23.02.2023 12:39 Ответить
Відкрий хоч саме доступне джерело - Вікіпедію. Якщо так погано в Історії тямиш.
"Понад 1100 років минуло з часу першої писемної згадки про місто. У літописі Аноніма (Аноніма нотаріуса, Аноніма хроніста Бели ІІІ) «Діяння угорців» зазначено про перехід 896 року угорського вождя Алмоша (Арпада) через Карпати й захоплення Мукачева, де він 40 днів святкував перемогу. 1263 року в грамоті королевича Іштвана V, сина короля Бели IV, ідеться про те, що село Чинадійово розташовано вище від міста Мукачева."
Тоді може хоч навчишся перевіряти факти перед публікацією, школота.
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23.02.2023 12:47 Ответить
шо там було святкувати тому арпаду, лумпаку ти балогівський, три хати як і зараз з того мукачевого було, тігай далі цігаретлі контрабасер балогівський...
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23.02.2023 12:54 Ответить
поприлазили на нашу голову.

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24.02.2023 06:42 Ответить
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24.02.2023 06:45 Ответить
приперлися з паРашi

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24.02.2023 06:47 Ответить
кожен клоп воняє на своєму місті)))
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23.02.2023 12:02 Ответить
НЕТ дискриминации венгерских меньшинств! Украинский язык - для всех без исключений, даже для венгров!
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23.02.2023 12:05 Ответить
Звичайно, відновлять!

Коліном в с раку!
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23.02.2023 12:06 Ответить
Одне слово, мадяри - голота, - закінчив старий сапер Водічка...
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23.02.2023 12:10 Ответить
Споконвічні? Він рашизмомпокусаний?
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23.02.2023 12:15 Ответить
Саме так. Вони такі ж імперці, все згадують свою Австро-Угорську Імперію, от і нахабнічають, бо ніхто їх ще не послав куди треба.
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23.02.2023 12:29 Ответить
Вони точно хочуть добра меншинам ?
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23.02.2023 12:23 Ответить
а существует ли в Венгрии украинские школы, культурные центры и т.п.? я таки думаю на сегодня с таким количеством беженцев это интересно.
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23.02.2023 12:32 Ответить
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23.02.2023 12:33 Ответить
"споконвічні права угорських меншин" , це які? Ще до народження Христа?
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23.02.2023 12:37 Ответить
УСЯ УКРАЇНСЬКА ГРОМАДА ГУРТОМ СКАЖЕ мадьярським ******* та ЙОВБАКАМ з клану йорбана, ІДІТЬ НАХ*Й...!!!

Ці йорбанські барани у себе вдома не можуть дійти до примирення та порозуміння з УГОРСЬКОЮ ГРОМАДОЮ, а як ті козли хочуть ще залізти в іншу державу та там встановлювати свої козлячі поняття і гадити...!!!
Одним словом в козлячій адміністрації йорбана, одні тупорилі ****** та йовбаки...!!!

Хай ці йовбаки ЗАПРОПОНУЮТЬ УГОРСЬКИМ МЕНШИНАМ переїхати у краще життя на землю обітовану...!!!
65% Угорської меншини з Закарпуття пошлють цього тупого вилупка сіярто разом з йорбаном та лацло і його пропідороськими посіпаками НАХ*Й....!!!

В Угорщині школярі та їхні батьки виходять на протести для захисту своїх учителів (ВІДЕО)
https://uatv.ua/uk/v-ugorshhyni-shkolyari-ta-yihni-batky-vyhodyat-na-protesty-dlya-zahystu-svoyih-uchyteliv-video/
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23.02.2023 12:38 Ответить
Оце ви начебто слово в слово повторили наративи Путін-***** про Вєлікій Расєйскій Нарот
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23.02.2023 13:19 Ответить
....
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23.02.2023 17:42 Ответить
Ці курви зауральські, споконвічні шльондри у всяких диктатур!
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23.02.2023 12:59 Ответить
Мадяр ще пару міністрів ЕС на куй пошлють і вони і без умов усе розблокують
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23.02.2023 13:12 Ответить
В громадах і у всій Україні
Основна мова---- державна українська
Паралельно учіть ту мову яку вирішить громаду
Це правило --- так вирішіть раз і назавжди
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23.02.2023 13:13 Ответить
Головне після війни не дати повернутись до України ухилянтам з мад'ярськими паспортами, які по цим паспортам втікли до Мад'ярщини на початку війни. Саме про них волає Сіятро, видаючи за українських біженців. Закріпити конституційно моноукраїнський статус Закарпаття, припинити фінансування усіх мад'яро-колобораційних спілок та установ, як ворожих. А зараз дайте посмоктати Орбану і Сіятро щось цікаве, може це їм нагадає кремлівське задоволення і вони вгамуються.
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23.02.2023 13:15 Ответить
у меня такой есть. Сдрыснул, сидит там и ноет, что не может вернуться в Украину, бо "призовут с*ки"
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23.02.2023 21:52 Ответить
валіза ( чемодан), вокзал (Чоп), угорщина (венгрія чи мадьярщина) і вперед до орбанів й *******. а як розуміють це мадьяроменшинства?
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23.02.2023 13:17 Ответить
Історична Родіна мадярів не в Мадярщині. Вона на Уралі. Звідти мадяри приперлися в Європу
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23.02.2023 13:22 Ответить
можна i в Ханти-Мансiйск, а потiм чмобiками в чорний пакетик.))
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24.02.2023 08:23 Ответить
я правильно зрозумів?! Вони хочуть за кошт українських платників податків. Навчати для угорщіни дітей. Які потім поїдуть туди працювати. Бо просто не знають української мови.
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23.02.2023 13:24 Ответить
Пособников путинских фашистов необходимо судить в Гааге вместе с их паханом.
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23.02.2023 13:29 Ответить
Мадяри вже як їх духовні наставники з московії діють. Шантажем та терором. Відробляють бабло кремля. Мадяри запам'ятайте шантаж ігнорують , терористів знешкоджують, мокшанська бабло криваве до добра не призведе. Угорщина загроза єдності НАТО та безпеці Європи. Їх треба викинути з всіх європейських інституцій.
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23.02.2023 13:40 Ответить
Угорщина - єдина країна, яка не буда покарана за співпрацю с фашистами. Ось і результат.
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23.02.2023 13:49 Ответить
.

точно. нiмцi проходили денацифiкацiю пiсля ДСВ, а мадяри поки що нi...
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24.02.2023 08:25 Ответить
Мы с террористами переговоров не ведём!
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23.02.2023 14:04 Ответить
сіярто, іди в сраку.
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23.02.2023 14:13 Ответить
Znacit vengram luchshe cherez blokirovku Ukrainy v ES, NATO derzhati ot sebea po dalishe ot zacarparskih anklavov? Golosuja vezde obeijmi rukami za Ukraiju chto by cherez te institucii imeti prakticheski bezprepiatsvennyj dostup c tem, za kogo oni seichas kak-by boriatsja lisheno logiki? vidimo Vengrija golosija protiv Ukrainy pod etim predlogom, ne presleduet imenno eti celi.
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23.02.2023 14:15 Ответить
Де б кацап не жив,він зилишвється кацапом.Як би себе кацап не називав,навіть мадяром,він все одне є кацап.
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23.02.2023 15:03 Ответить
Ну як говориться,нам день протриматись,та ніч простояти!! А закінчимо з кацапами,тоді і поговоримо з угорцями і все припомнимо....ВСЕ!!!! І в добавок ,будемо ВИМАГАТИ від них КОМПЕНСАЦІЇ за геноцид українського народу в період війни 1941-45 років!!! Моя мамця(покійна) розповідала,що мадяри були гірші за німців в багато разів,навіть були випадки,коли німці захищали українців від тих скотиняк!! Все припомнимо!!
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23.02.2023 15:30 Ответить
Ми вже маємо проблеми з однією недоімперією саме тому, що у свій час наплювали на розвиток української мови у регіоні і не обмежували вплив російської. А зараз, втрачаючи життя людей, виправляємо цю помилку.
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23.02.2023 16:33 Ответить
Та ми ж не проти! ********** область страждає від "обезселення" Хай їдуть у ті краї і заселяють Историческая родина" всё-таки
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23.02.2023 17:53 Ответить
В тому і "проблема" - там "верхушка
грає н раскладках "Великой Хунарии"
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23.02.2023 18:17 Ответить
Та не проблема.Але якщо це не суперечить законам України.В іншому випадку хай ідуть на #уй.
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23.02.2023 19:21 Ответить
НЕТ !!! ПРОСТО ТЫ ПОЙДЁШЬ НАХЙ !)
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24.02.2023 00:25 Ответить
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