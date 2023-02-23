Будапешт разблокирует встречи Комитета Украина-НАТО, если украинцы восстановят "исконные права венгерских меньшинств", - Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт разблокирует проведение встреч Комитета Украина-НАТО на уровне министров, если Киев выполнит требование прав венгерских меньшинств.
Об этом он сказал в интервью Index, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Передача оружия и бесправия венгерской национальной общины не имеют ничего общего между собой. Мы не поставляем оружие, потому что считаем, что это однозначно приведет лишь к продолжению и эскалации войны. Если бы украинцы восстановили извечные права венгерских меньшинств, мы бы не блокировали, а содействовали созыву министерского комитета Украина-НАТО. Мы четко связываем этот вопрос с делом венгерского меньшинства", - сказал Сийярто.
По его словам, Будапешт хочет, чтобы венграм вернули те права, которые у них были в Украине в 2014 году.
"Чтобы можно было изучать венгерский язык вплоть до университета, чтобы можно было закончить его на родном языке, чтобы не нужно было портить венгерские лекции в закарпатских культурных центрах украинским дубляжем. Проблема сейчас действительно актуальна, ведь с сентября этого года школы нацменьшинств практически прекратят свое существование". Остаются только государственные школы с обучением на языках национальных меньшинств", - сказал министр.
Напомним, венгерская сторона уже не впервые использует тему о якобы ущемлении права венгров. В частности, в прошлом году Сийярто в интервью заявил: если Украина не изменит свою политику по отношению к венгерскому меньшинству, это очень ограничит возможности правительства Венгрии оказать любую поддержку Киеву в конфликте с РФ.
В МИД тогда назвали утверждение Сийярто "надуманными и политизированными".
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Саму Угорщину просто викинути на х*й з НАТО та заблокувати їм в подальшому будь-який імпорт зброї, бо це ж за їх словами шлях до війни. Євросоюз повинен зрозуміти, що потрібно позбутись цих холуїв кацапів, бо вони руйнують єдність та притягують війну, як будь-які сепаратисти. Як свого часу зайшли, так зараз нехай виходять зі складу. Немає проблем. На такі ультиматуми просто серйозно ставити на розгляд завершення відносин з Угорщиною. Є постійні розбіжності - давайте, до побачення..
потрiбно переходити вiд правила консенсусу до голосування переважною бiльшiстю, щоб ця наволоч прокацапська не псувала життя в Европi.
"Понад 1100 років минуло з часу першої писемної згадки про місто. У літописі Аноніма (Аноніма нотаріуса, Аноніма хроніста Бели ІІІ) «Діяння угорців» зазначено про перехід 896 року угорського вождя Алмоша (Арпада) через Карпати й захоплення Мукачева, де він 40 днів святкував перемогу. 1263 року в грамоті королевича Іштвана V, сина короля Бели IV, ідеться про те, що село Чинадійово розташовано вище від міста Мукачева."
Тоді може хоч навчишся перевіряти факти перед публікацією, школота.
Коліном в с раку!
Ці йорбанські барани у себе вдома не можуть дійти до примирення та порозуміння з УГОРСЬКОЮ ГРОМАДОЮ, а як ті козли хочуть ще залізти в іншу державу та там встановлювати свої козлячі поняття і гадити...!!!
Одним словом в козлячій адміністрації йорбана, одні тупорилі ****** та йовбаки...!!!
Хай ці йовбаки ЗАПРОПОНУЮТЬ УГОРСЬКИМ МЕНШИНАМ переїхати у краще життя на землю обітовану...!!!
65% Угорської меншини з Закарпуття пошлють цього тупого вилупка сіярто разом з йорбаном та лацло і його пропідороськими посіпаками НАХ*Й....!!!
В Угорщині школярі та їхні батьки виходять на протести для захисту своїх учителів (ВІДЕО)
https://uatv.ua/uk/v-ugorshhyni-shkolyari-ta-yihni-batky-vyhodyat-na-protesty-dlya-zahystu-svoyih-uchyteliv-video/
Основна мова---- державна українська
Паралельно учіть ту мову яку вирішить громаду
Це правило --- так вирішіть раз і назавжди
точно. нiмцi проходили денацифiкацiю пiсля ДСВ, а мадяри поки що нi...
грає н раскладках "Великой Хунарии"