Будапешт разблокирует встречи Комитета Украина-НАТО, если украинцы восстановят "исконные права венгерских меньшинств", - Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт разблокирует проведение встреч Комитета Украина-НАТО на уровне министров, если Киев выполнит требование прав венгерских меньшинств.

Об этом он сказал в интервью Index, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Передача оружия и бесправия венгерской национальной общины не имеют ничего общего между собой. Мы не поставляем оружие, потому что считаем, что это однозначно приведет лишь к продолжению и эскалации войны. Если бы украинцы восстановили извечные права венгерских меньшинств, мы бы не блокировали, а содействовали созыву министерского комитета Украина-НАТО. Мы четко связываем этот вопрос с делом венгерского меньшинства", - сказал Сийярто.

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По его словам, Будапешт хочет, чтобы венграм вернули те права, которые у них были в Украине в 2014 году.

"Чтобы можно было изучать венгерский язык вплоть до университета, чтобы можно было закончить его на родном языке, чтобы не нужно было портить венгерские лекции в закарпатских культурных центрах украинским дубляжем. Проблема сейчас действительно актуальна, ведь с сентября этого года школы нацменьшинств практически прекратят свое существование". Остаются только государственные школы с обучением на языках национальных меньшинств", - сказал министр.

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Напомним, венгерская сторона уже не впервые использует тему о якобы ущемлении права венгров. В частности, в прошлом году Сийярто в интервью заявил: если Украина не изменит свою политику по отношению к венгерскому меньшинству, это очень ограничит возможности правительства Венгрии оказать любую поддержку Киеву в конфликте с РФ.

В МИД тогда назвали утверждение Сийярто "надуманными и политизированными".