Керівнику "Росморрічфлоту" Джіоєву, який забезпечив поромне перекидання російських військ в Україну, повідомили про підозру, - СБУ

З початку повномасштабного вторгнення чиновник сприяв Міноборони країни-агресора у перекиданні військ на територію України.

Про це пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"У результаті слідчих дій зібрано доказову базу на керівника федерального агентства морського та річкового транспорту РФ Захарія Джіоєва. Саме за його наказом у серпні 2022 року пороми російської компанії ТОВ "Оборонлогістика" залучалися до організації морського "трафіку" з Краснодарського краю до тимчасово окупованого Маріуполя", - йдеться в повідомленні.

Після вибуху на "Кримському мосту" Джіоєв віддав розпорядження на встановлення поромної переправи з території РФ до українського півострова.

Таким чином загарбники переправляли на південний фронт особовий склад, військову техніку та боєприпаси російських окупаційних угруповань.

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Крім того, рашисти використовували поромні "маршрути" для вивезення награбованого українського зерна до країни-агресора.

Джіоєву повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни). Оскільки фігурант перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.