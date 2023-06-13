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росія (63574) СБУ (12507)

Керівнику "Росморрічфлоту" Джіоєву, який забезпечив поромне перекидання російських військ в Україну, повідомили про підозру, - СБУ

джіоєв

З початку повномасштабного вторгнення чиновник сприяв Міноборони країни-агресора у перекиданні військ на територію України.

Про це пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"У результаті слідчих дій зібрано доказову базу на керівника федерального агентства морського та річкового транспорту РФ Захарія Джіоєва. Саме за його наказом у серпні 2022 року пороми російської компанії ТОВ "Оборонлогістика" залучалися до організації морського "трафіку" з Краснодарського краю до тимчасово окупованого Маріуполя", - йдеться в повідомленні.

Після вибуху на "Кримському мосту" Джіоєв віддав розпорядження на встановлення поромної переправи з території РФ до українського півострова.

Таким чином загарбники переправляли на південний фронт особовий склад, військову техніку та боєприпаси російських окупаційних угруповань.

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Крім того, рашисти використовували поромні "маршрути" для вивезення награбованого українського зерна до країни-агресора.

Джіоєву повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни). Оскільки фігурант перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

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Якомусь Джіоєву, який спокійно сидить в рашці повідомили про підозру, про що він навіть не здогадується. А "лучшему другу дєцтва", Ванє Баканову, який напризначав агентів ФСБ на керівні пости, коли підозра буде? Чи, як завжди, по відпрацьованій схемі - тоді, коли він вже буде за кордоном? Чи взагалі не буде? Бо він же ж "лучший друг дєцтва"...
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13.06.2023 12:26 Відповісти
зеімітація бурхливої діяльності ОПи...
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13.06.2023 12:39 Відповісти
СБУ, а вы не хотите за яйца по 17 гривен для ЗСУ по 17 лет строгача вкатить сами знаете кому вместо того, чтобы тратить время на этого тупого парашного чурку?
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13.06.2023 12:45 Відповісти
солнцу ещё подозрение предьявите, зо то, что дорогу кацапам освещало....
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13.06.2023 13:10 Відповісти
Наше підозріватое СБУ может даже всей рашке предьявить підозру. Там не страшно.
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13.06.2023 13:22 Відповісти
Комедь очередная и формальная как формалин. Так настохерело это.
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13.06.2023 14:20 Відповісти
Шапіто!
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13.06.2023 15:32 Відповісти
 
 