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Розміщення російської ядерної зброї на території РБ було вимогою до Росії, - Лукашенко

лукашенко

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що розміщення в країні ядерної зброї було його проханням і "наполегливою вимогою "до російської сторони, щоб "гарантувати безпеку" РБ.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на "БЕЛТА", інформує Цензор.НЕТ. 

На запитання, навіщо в Білорусі ядерна зброя і які умови її зберігання та використання, Лукашенко відповів: "Навіщо це потрібно? Щоб жодна нога якихось сволот не ступала більше на білоруську землю".

"Я думаю, навряд чи комусь захочеться воювати з країною, у якої є така зброя. Це зброя стримування. Однак ситуацій, коли довелося б її застосувати, зрозуміло, хотілося б уникнути. Не дай боже мені доведеться ухвалювати рішення на застосування цієї зброї в сучасний час. Але жодного коливання не буде, якщо тільки проти нас буде агресія", – сказав Лукашенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Немає жодних ознак переміщення ядерної зброї з Росії у Білорусь, - Білий дім

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Топ коментарі
+17
на кого эта дурь рассчитана? на коленьку?
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13.06.2023 12:28
+11
Тебе це бульбофюрер не врятує!
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13.06.2023 12:28
+8
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13.06.2023 12:33
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Тебе це бульбофюрер не врятує!
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13.06.2023 12:28 Відповісти
То він про себе сказав "сволота"
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13.06.2023 12:30 Відповісти
Україна має повне право вимагати розміщення ядерної зброї США і Великобританії на території України,як гарантів.Усі договори про територіальну цілісність України порушені РФ,тепер вони ще розміщують ядерної зброї в Білорусі.То ми просто зобов'язані теж симетрично відповісти.
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13.06.2023 12:52 Відповісти
на кого эта дурь рассчитана? на коленьку?
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13.06.2023 12:28 Відповісти
А хто мати цього ******..ка коденькі? Яку прибиральницю сортірів покрив цей старий хряк?
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13.06.2023 12:30 Відповісти
Ирина Абельская, в 90-е и начале 00-х его личная врачиха. В благодарность за "правильное" поведение Лука назначил её маму, заведующую поликлиникой, министром здравоохранения.

Когда узнал что забеременела - так её избил, что лежала вся синяя. Но дал родить.

В общем, "высокие отношения".
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13.06.2023 12:59 Відповісти
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13.06.2023 12:47 Відповісти
А чого їх всіх тіпає як в лихоманці?
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13.06.2023 12:50 Відповісти
хочуть подрочить, як і коля, на вусатого....
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13.06.2023 13:00 Відповісти
Не на коленьку. Це розраховане на те, щоб у разі запуску московитських ракет з території Білорусі, не було української відповіді. Розуміє гніда, що ми мовчати у відповідь не будемо.
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13.06.2023 14:15 Відповісти
воно дурне невиліковно... з мозгами таракана, не тільки вусами.
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13.06.2023 12:29 Відповісти
Оооо, ти ще живий старий колгоспний підор? Кобзон вже зачекався, а чорти у Пеклі прогули ставлять у табелі процедур. .
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13.06.2023 12:29 Відповісти
Прокапали, нагодували драниками зі сметаною. От він ожив і забалакав...
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13.06.2023 12:30 Відповісти
Живуча падлюка.
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13.06.2023 12:31 Відповісти
Ви недооцінюєте ефективність драників зі сметаною. Вони кого завгодно на ноги поставлять
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13.06.2023 12:32 Відповісти
Вимогою до росососії? )) Таракан щось може вимагати від кацапів? Як цікаво . Це як вимагати від гопніка шоб він не просто мабілу віджав, а ще й по хлібалу дав разок.
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13.06.2023 12:29 Відповісти
це область проекцій. з точністю до навпаки. не прямо він сказав, що це була вимога парашного ***** по відношенню до нього )
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13.06.2023 12:32 Відповісти
Не пи₴ди,чмо вусате. Тебе поставили перед фактом...і раком.
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13.06.2023 12:30 Відповісти
парадокс чотириногих - тільки 4 ноги чотириногих сволот, вирішив бульбохуйло допустити на землю білорусі )
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13.06.2023 12:30 Відповісти
Воно вже готуєтья до Гааги -- це добре !
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13.06.2023 12:30 Відповісти
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13.06.2023 12:31 Відповісти
брат- близнюк появився... як дві краплі...
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13.06.2023 12:32 Відповісти
Старый поц просто подставил белорусов под превентивный ядерный удар США вместе с парашниками, с чем я их всех и поздравляю.
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13.06.2023 12:31 Відповісти
В таком случае вполне логично чтоб Украина попросила США разместить в Украине ЯО, ну пару сотен топоров для начала
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13.06.2023 12:33 Відповісти
Не можна, бо буде ескалація. США вже виправдовувалися, що ніколи навіть ф16 які можуть нести ядерні ракети не дадуть.
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13.06.2023 12:40 Відповісти
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13.06.2023 12:33 Відповісти
та то мінський маньяк гонориться перед своєю біомасою. Віддав усе, підмели всі склади арти та танків,автомобілів і щоб якось загладити своє головотяпство домовився за ядерку. Буде Тихановскій погрожувати чи що.
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13.06.2023 12:33 Відповісти
Оно доступа к ней все равно не имеет. А писдит как будто ему и ключи запуска дали. Для своего тупого быдла наверное.
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13.06.2023 12:33 Відповісти
Не понимаю, как наличие ЯО на территории Бялорусии обеспечивает безопасность усатого таракана?
Ведь если что, то ответка полетит как по месту пуска, так и по засрашке.
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13.06.2023 12:34 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html 09.09.2023
Взяти повністю під контроль Білорусь у Росії не вийшло. Частина керівного апарату і військових не виконують розпорядження Москви. Де Лукашенко і що з ним, реально невідомо. Остаточне вирішення питання анексії очевидно буде оформлене під час т.з. "... размещения ядерного оружия на територии Беларуси"
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13.06.2023 12:38 Відповісти
Взагалі звичить вірогідно, ***** надає яо, а бульба надає плацдарм для наступу, бо без яо потім можна і пізди отримати.
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13.06.2023 12:39 Відповісти
Страшно Луці. Вирішив ядрьоною бімбою затулитися, у заручники всю Білорусь взяти і сусідів своєю неадекватність лякати.
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13.06.2023 12:40 Відповісти
Курвище, то чого ти тоді там ходиш? Картами підітрись...
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13.06.2023 12:40 Відповісти
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13.06.2023 12:41 Відповісти
Знаємо, плавали: "По просьбє трудщіхся"...
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13.06.2023 12:42 Відповісти
Кацапы поставят в Белоруси ядерное оружие и шмальнет оттуда по НАТО. А сами типа не при делах. А ответка прилетит в Белорусь.
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13.06.2023 12:43 Відповісти
Яке воно кончене,взявши відповідальність на себе замість кацапні.Це таке саме бздекливе у...ще як і наше.Я прожив 90ті та шо представляє такі люди як зе.Даже уті роки таких кадрів брехливих не поважали.
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13.06.2023 12:44 Відповісти
До ціх двох придурків потрібно третього - Лукашенко
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13.06.2023 12:47 Відповісти
У Києві облили зеленкою та кинули у смітник екснардепа Тараса Чорновола

https://www.newsroom.kh.ua/news/u-kiyevi-oblili-zelenkoyu-ta-kinuli-u-smitnik-eksnardepa-tarasa-chornovola-video https://www.newsroom.kh.ua/news/u-kiyevi-oblili-zelenkoyu-ta-kinuli-u-smitnik-eksnardepa-tarasa-chornovola-video

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13.06.2023 12:47 Відповісти
так и нада прихвостню ОПЗЖо
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13.06.2023 12:50 Відповісти
А ти чий прихвостень?
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13.06.2023 13:03 Відповісти
Це зробили зелені підлабузи. Вислужуються
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13.06.2023 12:55 Відповісти
Дівчина Дмитра Коцюбайла (позивний Да Вінчі) Аліна Михайлова пішла в суд після його смерті.

Дівчина хоче юридично закріпити факт проживання з воїном, який загинув на початку березня 2023-го у боях за Бахмут.

Зазначається, що сім'я кожного військового, який загинув під час повномасштабної війни, яку розв'язала Росія, має право отримати компенсацію. На виплату можуть претендувати батьки, чоловік чи дружина, діти до 18 років, утриманці.
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13.06.2023 13:02 Відповісти
Курва вона, Остапе, "от коломойші". Виставляла фото, де вона з Дмитром "в засос" (видно, щоб "юридично закріпити факт проживання з воїном"...). Коли її затримали п"яну "упень" за кермом - хамила поліціянтам, прикриваючись "проживанням з воїном". Мораль бродячої кішки. Основна мета - отримати гроші за Дмитра. І показуха. Не здивуємося, якщо зелена шобла включить її до партійних списків на чергових виборах в нардепи...
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13.06.2023 20:58 Відповісти
не надо мэнэ дурить я ще не пьяный
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13.06.2023 12:49 Відповісти
"За такое нас проклянут потомки":

Министр обороныУкраины РЕЗНИКОВ Высказался об отношениях Украины и Беларуси

18 февр. 2022 г. - Белорусский народ очень близок нам.

Никакой агрессии со стороны Украины не может быть в принципе.

За это нас проклянут наши потомки.

https://www.ukr.net ›
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13.06.2023 12:50 Відповісти
На Запорожском направлении сообщают о гибели высокопоставленного генерала рф
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13.06.2023 12:51 Відповісти
ЗСУ знищили начальника штабу 35-ї армії ВС РФ генерал-майора Горячьова Джерело:
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13.06.2023 12:56 Відповісти
Так цього високопоставленого кацапа ще вчора писали, що знищили.
Чи сьогодні знову, не зачасто? Хоча "хароших" кацапів мало не буває.
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13.06.2023 13:08 Відповісти
Мабуть, це був контрольний.
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13.06.2023 17:04 Відповісти
Яке воно дебільне ЧМО. Ухвалювати воно зібралось в разі чого. Я, в екстазі.
Воно наполягало? Може лягло, або раком ставало? Безпеки заходів? Користуйся гандоном. Ой, про що це я. Гандон не може користуватись гандоном.
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13.06.2023 13:05 Відповісти
Не нравится вам усатая сволочь Лука, а Резникову ндравится.

И Дональду нравится.
Он все отвлекает новостями не по теме от любимой усатой паскуды
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13.06.2023 13:07 Відповісти
Аліна Артурівна Михайлова - українська волонтерка, військовий медик ЗСУ, активістка. Депутат Київської міської ради IX скликання. Парамедик 1-ї окремої штурмової роти ДУК «Правий Сектор», керівниця медичної служби «УЛЬФ». 2022 року увійшла до списку «30 до 30: обличчя майбутнього» від «Forbes». https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Вікіпедія
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13.06.2023 13:19 Відповісти
Картопляний дуче навіть доступу до тієї зброї не має. Тож хай не кафнякає,що у НЬОГО є ядерка!
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13.06.2023 13:47 Відповісти
Це не коштує нашого часу - конпка як і була в Москві, а звідки бахнути з Білорусі чи Брянської області - пофіг
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13.06.2023 13:56 Відповісти
Нам надо оталкиватся от таких слов агронома, по части непринятия в НАТО. О восстановлении статуса страны с ЯО. Как только туда завезут. Это совпадает почти с саммитом. Пока не принимают, на этот период и вернут статус пусть нам. Именно подписанты гаранты должны это сделать. Есть все юридические обоснования у нас с учётом войны. Шанс редкий выпал. Пора долбить преза и его отряд, иначе повторится Вильнюс 2013 г!
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13.06.2023 14:17 Відповісти
Це кончене думає що його ядерка захистить.
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13.06.2023 15:05 Відповісти
Та кому ви, на@уй, потрібні, так само як кацапи... Живіть в своїх ****** та мухосранськах і не лізьте до нормальних людей!
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14.06.2023 00:06 Відповісти
 
 