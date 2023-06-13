Розміщення російської ядерної зброї на території РБ було вимогою до Росії, - Лукашенко
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що розміщення в країні ядерної зброї було його проханням і "наполегливою вимогою "до російської сторони, щоб "гарантувати безпеку" РБ.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на "БЕЛТА", інформує Цензор.НЕТ.
На запитання, навіщо в Білорусі ядерна зброя і які умови її зберігання та використання, Лукашенко відповів: "Навіщо це потрібно? Щоб жодна нога якихось сволот не ступала більше на білоруську землю".
"Я думаю, навряд чи комусь захочеться воювати з країною, у якої є така зброя. Це зброя стримування. Однак ситуацій, коли довелося б її застосувати, зрозуміло, хотілося б уникнути. Не дай боже мені доведеться ухвалювати рішення на застосування цієї зброї в сучасний час. Але жодного коливання не буде, якщо тільки проти нас буде агресія", – сказав Лукашенко.
Будь ласка, зачекайте...
Когда узнал что забеременела - так её избил, что лежала вся синяя. Но дал родить.
В общем, "высокие отношения".
Ведь если что, то ответка полетит как по месту пуска, так и по засрашке.
Взяти повністю під контроль Білорусь у Росії не вийшло. Частина керівного апарату і військових не виконують розпорядження Москви. Де Лукашенко і що з ним, реально невідомо. Остаточне вирішення питання анексії очевидно буде оформлене під час т.з. "... размещения ядерного оружия на територии Беларуси"
https://www.newsroom.kh.ua/news/u-kiyevi-oblili-zelenkoyu-ta-kinuli-u-smitnik-eksnardepa-tarasa-chornovola-video https://www.newsroom.kh.ua/news/u-kiyevi-oblili-zelenkoyu-ta-kinuli-u-smitnik-eksnardepa-tarasa-chornovola-video
Дівчина хоче юридично закріпити факт проживання з воїном, який загинув на початку березня 2023-го у боях за Бахмут.
Зазначається, що сім'я кожного військового, який загинув під час повномасштабної війни, яку розв'язала Росія, має право отримати компенсацію. На виплату можуть претендувати батьки, чоловік чи дружина, діти до 18 років, утриманці.
Министр обороныУкраины РЕЗНИКОВ Высказался об отношениях Украины и Беларуси
18 февр. 2022 г. - Белорусский народ очень близок нам.
Никакой агрессии со стороны Украины не может быть в принципе.
За это нас проклянут наши потомки.
https://www.ukr.net ›
Чи сьогодні знову, не зачасто? Хоча "хароших" кацапів мало не буває.
Воно наполягало? Може лягло, або раком ставало? Безпеки заходів? Користуйся гандоном. Ой, про що це я. Гандон не може користуватись гандоном.
И Дональду нравится.
Он все отвлекает новостями не по теме от любимой усатой паскуды