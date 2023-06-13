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визволення (561) Донецька область (7557)

Ворог намагається повернути визволену Макарівку, стираючи її з лиця землі, - Сили оборони

макарівка

На Таврійському напрямку ворог намагається вести наступальні дії в районах Мар’їнки та Авдіївки, а також повернути деокуповану Макарівку на Донеччині. За добу вбитими, пораненими та полоненими він втратив майже чотири роти.

Про це повідомив речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, інформує Цензор.НЕТ.

"На Таврійському напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій у районах Мар’їнки та Авдіївки, а також відзначається веденням активної оборони на Новопавлівському і Времівському напрямках. У ніч на вівторок російські окупаційні війська обстріляли Гуляйполе, застосовуючи РСЗВ "Град", було вбито цивільного, пошкоджено приватний будинок і господарчу споруду. Маємо жертви серед мирного населення в місті Оріхів - 1 вбитий і 1 поранений внаслідок удару керованими авіабомбами", - зазначив речник.

За його словами, російські загарбники намагаються повернути деокуповане село Макарівка, стираючи його з землі із застосуванням авіації, артилерії та спроб використання системи "Солнцепьок". Наразі у цьому населеному пункті тривають стабілізаційні дії, що здійснюються морпіхами 35 окремої бригади імені контрадмірала Михайла Остроградського.

Також читайте: 35 ОБрМП показала кадри визволення Макарівки на Донеччині: Тривають стабілізаційні дії. ВIДЕО

Шершень зазначив, що на Мар'їнському напрямку українські захисники відбили всі 14 атак ворога в околицях міста Мар’їнка. Російські терористи завдали авіаударів по околицях Старомихайлівки та Красногорівки. Також ворог обстріляв Марїнку, Георгівку, Максимільянівку, Побєду, Новомихайлівку та Красногорівку.

Раніше у Міноборони повідомили, що у Донецькому та Таврійському операційних районах визволено 7 населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.

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Топ коментарі
+30
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13.06.2023 12:48
+16
Вдачі, наснаги та Божого захисту ВОЇНАМ УКРАЇНИ!
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13.06.2023 12:48
+16
Ну, що Гуттереш - як там зернова угода ? Чого молчишь про сьогоднішній обстріл кацапми ? Може ще про їх аміак почнешь волати ? Бідні кацапі- не можуть аміак продати Цуки гребені
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13.06.2023 13:03
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13.06.2023 12:48 Відповісти
Вдачі, наснаги та Божого захисту ВОЇНАМ УКРАЇНИ!
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13.06.2023 12:48 Відповісти
Знайома лікарка каже в лікарнях повно поранених. Їм потрібні якісь футболки для перевдягання.
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13.06.2023 12:55 Відповісти
я знаю адресу і потреби найближчого шпиталю з 2014 року.
одяг-це перша потреба, навіть чай-цигарки - не настільки потрібні. бо хлопців привозять зазвичай одяг у крові, його просто викидають. потрібні футболки краще великих розмірів. якщо толстовки -то такі що розстібуються спереду.
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13.06.2023 13:38 Відповісти
Ну, що Гуттереш - як там зернова угода ? Чого молчишь про сьогоднішній обстріл кацапми ? Може ще про їх аміак почнешь волати ? Бідні кацапі- не можуть аміак продати Цуки гребені
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13.06.2023 13:03 Відповісти
А він не може достеменно визначити, хто це зробив... Потрібне вивчення... Треба створити комісії, комітети...
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13.06.2023 13:17 Відповісти
... ще років з 10-20 порозслідувати та виявити, що винний один єдиний орк Вася, якого ще 10 років тому собаки доїли. Все. Винні покарані, верховенство права перемогло і не заплямоване!
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13.06.2023 13:24 Відповісти
аміак потрібен також для виробництва пороху для зброї наших партнерів. отакий парадокс
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13.06.2023 13:28 Відповісти
якщо Макарівку дійсно стирають артою, то наша піхота чи дсант із цим нічого не зроблять.
Потрібні геть інші засоби. Власне,наші літаки чи хоча б ППО, арта чи ударні дрони у великій кількості.
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13.06.2023 13:35 Відповісти
я думаю, під Харковом так все порівняно добре пройшло, бо єрмак і гімнокомандувач нічого не знали про плани Залужного. а тепер командує м'ясник сирський, та ще й єрмак все доповідає своїм кураторам.
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13.06.2023 14:06 Відповісти
Рівняйте кацапів з землею.
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13.06.2023 14:08 Відповісти
 
 