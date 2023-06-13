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Ізраїль (1609) гуманітарна допомога (963) Каховська ГЕС (565)

Ізраїль передав гумдопомогу постраждалим внаслідок підриву Каховської ГЕС, - посол Бродський

херсонщина,затоплення

Посольство Ізраїлю в Україні та МАШАВ направили в Херсонську область приблизно 200 тис. літрів питної води і понад 10 тонн консервованих продуктів для допомоги постраждалим у зв’язку з підривом греблі Каховської ГЕС.

Про це повідомив посол Ізраїлю Міхаель Бродський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ізраїль надасть гуманітарну допомогу Україні у зв'язку з підривом Каховської греблі та викликаними цим повенями. Посольство Ізраїлю в Україні та МАШАВ направили в район лиха близько 200 тис. літрів питної води і понад 10 тонн консервованих продуктів", - написав посол.

За словами Бродського, на Херсонщині вже роздають місцевим жителям питну воду від посольства Ізраїлю та МАШАВ (Агентство з міжнародного співробітництва у сфері розвитку МЗС Ізраїлю).

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Ой вей...
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13.06.2023 13:10 Відповісти
Це той Бродський який займався незаконним видобутком піску і не сплачував податки? До того ж дружбан Шухрича.
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13.06.2023 13:14 Відповісти
Це посол Ізраїлю Міхаель Бродський.
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13.06.2023 13:18 Відповісти
Він же втік до Іудеї.
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13.06.2023 13:46 Відповісти
200 тис л води, якщо 1 л на одну людину в день, 200 тис населенню стане на день. 10 т консервантів, в середньому беру по 300 гр одна, стане на день приблизно на 33 тис населення.
І на тому дякуємо.👍
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13.06.2023 13:17 Відповісти
А Яшку Кедмі арештувати за 9 річні заклики до геноциду українців?
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13.06.2023 17:33 Відповісти
шапки и форшмак
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13.06.2023 20:53 Відповісти
 
 