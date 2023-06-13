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Через підрив Каховської ГЕС можуть зрости ціни на харчі, - ООН

гес,каховська

Руйнування Каховської ГЕС матиме величезний вплив на глобальну продовольчу безпеку, спричинить зростання цін на харчі та проблеми з водопостачанням для сотень тисяч людей.

Про це заявив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань та координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Це житниця – вся ця територія, що спускається до Чорного моря та Криму, – є житницею не лише для України, а й для світу. Ми вже маємо труднощі з продовольчою безпекою, але ціни на харчі, я впевнений, обов’язково зростуть. Майже неминуче, що ми побачимо величезні проблеми зі збиранням і посівом наступного врожаю. І тому те, що ми побачимо, – це величезний вплив на глобальну продовольчу безпеку", - пояснив він

Гріффітс також відзначив, що завданий у такому масштабі збиток цивільній інфраструктурі повністю суперечить міжнародному гуманітарному праву. "Це очевидно. Той, хто це зробив, порушив Женевські конвенції", – відзначив Ґріффітс.

Також на Цензор.НЕТ: Притока до охолоджувального ставка Запорізької АЕС обміліла через підрив Каховської ГЕС. ФОТО

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливості підірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини. В телеграм-каналі 205 мотострілецької бригади РФ, яку підозрюють в підриві дамби, про мінування ГЕС і можливість підриву писали ще в жовтні 2022 року.

У Херсонській області внаслідок підриву російськими військами дамби Каховської ГЕС затопило території національного природного парку "Нижньодніпровський".

На окупованих територіях у перші дні повністю провалили евакуацію населення, рашисти не пускають волонтерів рятувати людей.

Міністерство охорони здоров’я закликає не вживати рибу, яка загинула через падіння рівня води внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС. Безпечного способу її приготувати не існує.

У Херсонській області станом на ранок 8 червня затоплено вже 600 квадратних кілометрів. Найважча ситуація на лівому березі Дніпра.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба та координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун домовились, що організація негайно сформує групи для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей на окупованих територіях на лівому березі Дніпра за умови, що Росія надасть доступ і гарантії безпеки.

Також читайте: В окупованій Новій Каховці почала спадати вода, в Корсунці пливуть небіжчики і труни, - мер Коваленко

В Укргідроенерго прогнозують, що потоп на Херсонщині триватиме приблизно ще два тижні. Лише в середині липня Дніпро відступить із затоплених населених пунктів півдня країни.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попереджає про збільшення загрози спалаху в Україні через підрив Каховської ГЕС низки інфекційних хвороб, зокрема холери та інших захворювань, що передаються через воду.

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Топ коментарі
+15
Українці себе прокормлять . А ти, гуттереш, йди у відставку , старий козел ‼️‼️
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13.06.2023 11:40
+13
"Той, хто це зробив" - кацапське бабло не дає сказати, що це расія.
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13.06.2023 11:45
+6
Стурбованість 1000 левелу.
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13.06.2023 11:38
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Стурбованість 1000 левелу.
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13.06.2023 11:38 Відповісти
Українці себе прокормлять . А ти, гуттереш, йди у відставку , старий козел ‼️‼️
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13.06.2023 11:40 Відповісти
Прогодувати зможе, але вже проходили через те, як, наприклад, українську олію везли сюди з ЄС, бо там вона була значно дешевша. Подібні заяви використають наші бариги, аби виправдати підняття цін (які і так щодня зростають на відміну від зарплат та пенсій) і на тлі зростання ще й тарифів чимало людей змушені будуть економити на всьому. Крім того, якщо можна буде більше заробити то продукти вивозитимуть за кордон і чхати вони хотіли на українців.
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13.06.2023 12:09 Відповісти
Ти плутаєш бізнес і благодійну діяльність. Нафіга аграріям сіяти поля аби потім продавати врожай собі в збиток? Якщо хочете дешеві харчі як у польщі - давайте мільйонні дотації хліборобам.
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13.06.2023 12:49 Відповісти
Та ну...
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13.06.2023 11:41 Відповісти
у нас они выросли в 3 раза еще до подрыва
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13.06.2023 11:42 Відповісти
В Україні паливо подорожчало вдвічі. З якого хєра продукти подешевшають?
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13.06.2023 12:50 Відповісти
ну не вдвічі - бенз евро был 32, сейчас 47 - в 1.4 раза
продукты в среднем в 2.5 -3, овощи фрукты в 4-5
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13.06.2023 15:36 Відповісти
"Той, хто це зробив" - кацапське бабло не дає сказати, що це расія.
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13.06.2023 11:45 Відповісти
ну, не підарня, га..
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13.06.2023 14:12 Відповісти
Вовчіку, призупині вивіз зерна з України. Шо зберуть у цьому році аграрі в порівняні з минулим роком? ПРИПИНИ!
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13.06.2023 11:45 Відповісти
Та ЗЕбобам піх;й на нас....аби вивезти і бабки по карманам....а там якщо буде недозбір чи неврожай- можна поклянчити у Заходу чи то бабки чи то хліб...Подвійний гешефт як ви не розумієте???)))))
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13.06.2023 11:51 Відповісти
Із вирощеного в Україні зерна, тільки 10% споживається в Україні. Нахєра тобі такі гігантські об'єми? Що ти з ним робитимеш?
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13.06.2023 12:51 Відповісти
А скіліки посівних площадей зараз не придатно до сільхозробіт? Через бойови дії, замінування, підтоплення та окупацію? Не підскажеш? У мілліонах га.
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13.06.2023 13:17 Відповісти
"Це очевидно. Той, хто це зробив, порушив Женевські конвенції" Джерело:

Європа вже напряму каже, що московія - то агресор, а не "та сторона". Тепер треба вчити безхребетне ООН таким словам. Але це буде складно - там багато кацапських грошей і керівників чи заступників різних організацій від московії.
Ну що ж... З такою реакцією цих імпотентів є велика вірогідність дочекатись погіршення "продовольчої безпеки у світі", але вже після підриву "Кримського титану".
Ставте галочку, що відреагували, відпрацювали зарплатню і занепокоюйтесь далі...
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13.06.2023 11:46 Відповісти
Потужна заява
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13.06.2023 11:50 Відповісти
Ви так вважаєте? Чи то була іронія?
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13.06.2023 12:20 Відповісти
Вважаю, це точно іронія
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13.06.2023 16:41 Відповісти
До побачення Херсонські кавуни і городина з Півдня України 🙁
ЦЕ РЕАЛЬНІСТЬ
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13.06.2023 11:55 Відповісти
І, що найгірше, наш довбаний зелений уряд просто забив на продовольчу безпеку України. Їм то все похрін. Їм, головне, щоб побільше продати і в офшори покласти. Ті ж кавуни і на одещиині чи миколаївщині можуть рости. Цибуля і буряк і на заході прекрасно родять, але ж ніхрена, суки! Соя, кукурудза, ріпак, пшениця... бо ж бабло в кишеню...
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13.06.2023 12:05 Відповісти
Поясни, куди дівати додаткову цибулю і буряк із Заходу?
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13.06.2023 12:53 Відповісти
По 65-75 грн. за кіло продавати... додаткову, пілять... А ще трошки шмигалі пошмигалять і по 100 буде. А що, наріт в нас багатий, буряк по 100 грн за кг хіба не осилить? Чи капусту по 120...? Давайте, придурки, ще трошки
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13.06.2023 13:41 Відповісти
Гріффітс також відзначив, що завданий у такому масштабі збиток цивільній інфраструктурі повністю суперечить міжнародному гуманітарному праву. "Це очевидно. Той, хто це зробив, порушив Женевські конвенції", - відзначив Ґріффітс. Джерело:
І хто ж то зробив? А зробив то все постійний член Радбезу ООН, ****, ерефія то зробила! Тобто, по-факту, весь той довбаний Радбез за то відповідає, бо ж навіть боїться сказати, хто ж то зробив. Падли, а нам похрін ваші ціни, на похрін голодні бібізяни. Вас турбує як китайців з іранцями нагодувати? А в нас свої люди тисячами гинуть, свої без харчів і даху над головою. А вас сук голодні негри турбують? А похрін!
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13.06.2023 11:57 Відповісти
Какое дипломатичное описание предстоящего голодного пи#деца.
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13.06.2023 12:04 Відповісти
Кеп
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13.06.2023 12:15 Відповісти
Україні треба негайно перестати відвантажувати с/г продукцію (особдиво для Ірану) і виразити нев'ї$енне занепокоєння з приводу зростання цін на харчі
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13.06.2023 12:26 Відповісти
Так с/г продукція особливо нікуди і не вивозиться. Моря закриті, а фурами дохєра не вивезеш
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13.06.2023 12:55 Відповісти
краще їм завжди мовчати. Херсон цент землеробства земної кулі?
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13.06.2023 12:36 Відповісти
То жеріть кацапське лайно паскуди імпотентні!
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13.06.2023 13:52 Відповісти
А мо через ціну світла?
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13.06.2023 13:56 Відповісти
Навіщо ? Щоб їх ніхто не купував ?
Ціни мають лишатись на рівні купівельної спроможності громадян.
І не видєлуйтесь.
Бо заходиш в магазин - те саме яйце то 1.90 то 5.60
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13.06.2023 14:17 Відповісти
Треба перестати стріляти! І подивиться у вічі *****!
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13.06.2023 15:31 Відповісти
Дякуэмо, Кеп! Щоб ми без вас робили!…хвилиночку
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13.06.2023 16:40 Відповісти
 
 