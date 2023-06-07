МОЗ закликає на їсти рибу, яка загинула через падіння рівня води: може бути ботулізм
Міністерство охорони здоров’я закликає не вживати рибу, яка загинула через падіння рівня води внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС. Безпечного способу її приготувати не існує.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку міністерства у фейсбуці.
"Мертву рибу або ту, що вмирає, не можна збирати для подальшого зберігання, готувати чи споживати. Жоден спосіб приготування не зробить її безпечною для вас: таку рибу не можна вживати, у т.ч. сушити, в’ялити, смажити чи варити. Ця риба може містити збудники інфекційних хвороб, паразитів чи небезпечні хімічні речовини!" - попередили в МОЗ.
Одна з найбільших загроз при вживанні такої риби - ботулізм. Бактерія, яка його викликає - одна з насильніших відомих біологічних отрут. Відсутність лікування може призвести до паралічу та смерті.
В МОЗ нагадали симптоми ботулізму, які включають:
- виражену втому, слабкість, запаморочення, нудоту, головний біль;
- зниження чіткості зору (неможливо читати дрібний текст), "пелена" перед очима;
- сухість у роті та горлі, утруднення під час ковтання та мовлення;
- блювання, запор і здуття живота;
- параліч дихальних м’язів.
При цьому для ботулізму НЕ характерні підвищення температури та втрата свідомості, зауважили в міністерстві.
"Будьте дуже пильними. Якщо ви помітили перші ознаки харчового отруєння, не займайтеся самолікуванням, а терміново зверніться по медичну допомогу до лікарів", - закликали в МОЗ.
Раніше на Дніпропетровщині почався масовий мор риби. Ловити та продавати рибу заборонили в окремих територіальних громада на Миколаївщині.
Будь ласка, зачекайте...
PS Я не закликаю їсти рибу, що загинула, але ботулізм тут ні до чого.
А в цій дохлій рибі чого-чого, а от кисню хоч завалися. На відкритому повітрі гниє
Перепитую, щоб не поплутати.