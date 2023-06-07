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МОЗ (5362) риба (221) ботулізм (26) Каховська ГЕС (565)

МОЗ закликає на їсти рибу, яка загинула через падіння рівня води: може бути ботулізм

мор,риба,риби

Міністерство охорони здоров’я закликає не вживати рибу, яка загинула через падіння рівня води внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС. Безпечного способу її приготувати не існує.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку міністерства у фейсбуці.

"Мертву рибу або ту, що вмирає, не можна збирати для подальшого зберігання, готувати чи споживати. Жоден спосіб приготування не зробить її безпечною для вас: таку рибу не можна вживати, у т.ч. сушити, в’ялити, смажити чи варити. Ця риба може містити збудники інфекційних хвороб, паразитів чи небезпечні хімічні речовини!" - попередили в МОЗ.

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Одна з найбільших загроз при вживанні такої риби - ботулізм. Бактерія, яка його викликає - одна з насильніших відомих біологічних отрут. Відсутність лікування може призвести до паралічу та смерті.

В МОЗ нагадали симптоми ботулізму, які включають:

  • виражену втому, слабкість, запаморочення, нудоту, головний біль;
  • зниження чіткості зору (неможливо читати дрібний текст), "пелена" перед очима;
  • сухість у роті та горлі, утруднення під час ковтання та мовлення;
  • блювання, запор і здуття живота;
  • параліч дихальних м’язів.

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При цьому для ботулізму НЕ характерні підвищення температури та втрата свідомості, зауважили в міністерстві.

"Будьте дуже пильними. Якщо ви помітили перші ознаки харчового отруєння, не займайтеся самолікуванням, а терміново зверніться по медичну допомогу до лікарів", - закликали в МОЗ.

Раніше на Дніпропетровщині почався масовий мор риби. Ловити та продавати рибу заборонили в окремих територіальних громада на Миколаївщині.

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Топ коментарі
+9
Та, що хвостом б'є то небезпечна, а та що у "Сільпо" льодом пересипана то нешкідлива, так?!
Перепитую, щоб не поплутати.
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07.06.2023 16:14
+6
Дочого тут ботулізм взагалі? Ботулізм смертельний у консервах, бо бактерії мають виробити достатню дозу отрути. При цьому ця отрута нетривка до високих температур і розкладається без шкідливих залишків при термообробці.

PS Я не закликаю їсти рибу, що загинула, але ботулізм тут ні до чого.
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07.06.2023 15:58
+6
Ботулізм, взагалі, продукт анаеробного розвитку мікроорганізмів, тобто без доступу кисню.
А в цій дохлій рибі чого-чого, а от кисню хоч завалися. На відкритому повітрі гниє
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07.06.2023 16:02
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Дочого тут ботулізм взагалі? Ботулізм смертельний у консервах, бо бактерії мають виробити достатню дозу отрути. При цьому ця отрута нетривка до високих температур і розкладається без шкідливих залишків при термообробці.

PS Я не закликаю їсти рибу, що загинула, але ботулізм тут ні до чого.
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07.06.2023 15:58 Відповісти
ну та, що здохла та здулася - все може бути... Але до чого тут риба та, що вмирає? Чому її небезпечно збирати, ту, що ще хвостом б"ється на мілині?... Вибачте, я може справді туплю, поясніть стосовно ще живої риби.
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07.06.2023 16:02 Відповісти
Та, що ще жива - їстівна - хібащо екологічна ситуація у водоймі не найтраща....але якщо ви її їли до того - то різниці як на мене немає.
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07.06.2023 16:09 Відповісти
Ботулізм, взагалі, продукт анаеробного розвитку мікроорганізмів, тобто без доступу кисню.
А в цій дохлій рибі чого-чого, а от кисню хоч завалися. На відкритому повітрі гниє
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07.06.2023 16:02 Відповісти
Вона й під водою без кисню може гнити.
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07.06.2023 17:16 Відповісти
МОЗ перестраховується. Одні назбирають давно здохлої риби на продаж, а інші недостатньо її термічно оброблять (щоб в усі не розварилася) - в результаті збільшиться кількість харчових отруєнь. А МОЗ скаже: ну ми ж вас попереджали, ботулізмом лякали, які до нас тепер питання?
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07.06.2023 16:10 Відповісти
Очевидно що так. Правда, це не допоможе,бо масштаб події... Москалі потвори, та й по всьому.
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07.06.2023 18:05 Відповісти
Змініть "на" їсти на "не" їсти
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07.06.2023 16:00 Відповісти
Та шо загинула я теж не закликаю, але живу на мою думку можна чим вона відрізнятиметься від впійманої на вудку???
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07.06.2023 16:01 Відповісти
те ж саме питання. Якщо тріпочеться - взяв, менше сморіду
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07.06.2023 16:08 Відповісти
А що їсти пропонує МОЗ?
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07.06.2023 16:03 Відповісти
ти так дивно ставиш питання, як ніби окрім дохлої риби у тебе в житті більше не лишилося варіантів...
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07.06.2023 16:09 Відповісти
Это я про мозовские дурацкие советы вместо помощи пострадавшим.
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07.06.2023 16:13 Відповісти
в ресторані.. як чинуши з київа
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07.06.2023 16:18 Відповісти
Оркам, можна!
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07.06.2023 16:04 Відповісти
із сідром
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07.06.2023 16:10 Відповісти
Ну це вже перебір. Буде вже остаточне забруднення довкілля.
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07.06.2023 16:17 Відповісти
Та, що хвостом б'є то небезпечна, а та що у "Сільпо" льодом пересипана то нешкідлива, так?!
Перепитую, щоб не поплутати.
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07.06.2023 16:14 Відповісти
Значить не всьо там так гладко з екологією в тій водоймі, якщо роздувають тему бутулізму. Вчора ходила новина, що на дні водосховища могли бути різні отруйні речовини. То що получається, з водосховища хтось робив стічну яму?!
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07.06.2023 16:27 Відповісти
Налякали їжака голою дупою.
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07.06.2023 17:05 Відповісти
еволюція вступає до ладу
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07.06.2023 18:17 Відповісти
коротше в МОЗ її сидить комуніст Кучма і хоче, щоб люди з голоду померли, заборона на все хороше від комуністів, ми це проходили вже не раз.
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07.06.2023 18:30 Відповісти
 
 