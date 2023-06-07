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Миколаївська область (2206) риба (221) Херсонщина (5364) Каховська ГЕС (565)

На Миколаївщині заборонили ловити й продавати рибу

мор,риба,риби

В окремих територіальних громадах Миколаївської області заборонили протягом 10 днів ловити й продавати рибу. МОЗ каже, цього не можна робити ще й на Херсонщині та Запоріжжі.

Рішення про заборону вилову риби на території Снігурівської та Горохівської громад ухвалила місцева влада на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомив глава Снігурівської МВА Іван Кухта, інформує Цензор.НЕТ.

"Другу добу на території громади спостерігається мор риби. Щоб не допустити розповсюдження інфекційних захворювань, на території Снігурівської та Горохівської громад повністю заборонено вилов та продаж риби на 10-денний термін. Рекомендації мешканцям поки що взагалі утриматися від придбання та вживання у їжу свіжозловленої риби", - написав він у телеграмі.

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Кухта зазначив, що "деякі несвідомі мешканці" вже продають мертву рибу.

В Міністерстві охорони здоров’я тим часом закликали мешканців Херсонщини та підтоплених районів Запорізької області не чіпати мертву рибу.

"У наступні 3-5 днів на Херсонщині та підтоплених районах на Запоріжжі через стрімке падіння рівня води спостерігатиметься мор риби. Збирати таку рибу і вживати (солити чи в’ялити) категорично заборонено! Є ризик захворювання на ботулізм", - йдеться в повідомленні МОЗ.

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Топ коментарі
+13
А касапів полонених нею годувати хіба не можна??
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07.06.2023 11:05
+9
А хіба конвенція забороняє годувати кацапів рибою?
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07.06.2023 11:10
+7
щас тебе напишут шо это нарушение жванецкой конвекции
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07.06.2023 11:08
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А касапів полонених нею годувати хіба не можна??
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07.06.2023 11:05 Відповісти
Бажано сирою.
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07.06.2023 11:07 Відповісти
щас тебе напишут шо это нарушение жванецкой конвекции
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07.06.2023 11:08 Відповісти
А хіба конвенція забороняє годувати кацапів рибою?
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07.06.2023 11:10 Відповісти
-ВІд чого кацап помер?
-Рибою обжерся.
-А чому весь в синцях?
-Їсти не хотів.
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07.06.2023 12:52 Відповісти
Ділки будуть ту рибу виловлювати і продавати.
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07.06.2023 11:09 Відповісти
Тільки у нас під час щорічноі заборони риболовлі можуть заборонити ловити рибу
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07.06.2023 11:25 Відповісти
А до чого ваш туто тупий смайлик,со ************??? У людей горе,а ви підете,як конь підірваний.
Фу,гидота. Смішно йому. Як це убого та ущербно.
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07.06.2023 12:01 Відповісти
Для того щоб у такого умніка як ти був привід доібатися!
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07.06.2023 12:04 Відповісти
Знову комуністи почали щось корисне забороняти.✍️🕵️
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07.06.2023 12:27 Відповісти
 
 