На Миколаївщині заборонили ловити й продавати рибу

В окремих територіальних громадах Миколаївської області заборонили протягом 10 днів ловити й продавати рибу. МОЗ каже, цього не можна робити ще й на Херсонщині та Запоріжжі.

Рішення про заборону вилову риби на території Снігурівської та Горохівської громад ухвалила місцева влада на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомив глава Снігурівської МВА Іван Кухта, інформує Цензор.НЕТ.

"Другу добу на території громади спостерігається мор риби. Щоб не допустити розповсюдження інфекційних захворювань, на території Снігурівської та Горохівської громад повністю заборонено вилов та продаж риби на 10-денний термін. Рекомендації мешканцям поки що взагалі утриматися від придбання та вживання у їжу свіжозловленої риби", - написав він у телеграмі.

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Кухта зазначив, що "деякі несвідомі мешканці" вже продають мертву рибу.

В Міністерстві охорони здоров’я тим часом закликали мешканців Херсонщини та підтоплених районів Запорізької області не чіпати мертву рибу.

"У наступні 3-5 днів на Херсонщині та підтоплених районах на Запоріжжі через стрімке падіння рівня води спостерігатиметься мор риби. Збирати таку рибу і вживати (солити чи в’ялити) категорично заборонено! Є ризик захворювання на ботулізм", - йдеться в повідомленні МОЗ.

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