205 бригада РФ в жовтні 2022-го: Дамбу замінували, її підірвуть в разі просування противника. Цинічно, але це війна. СКРИНШОТ

У телеграм-каналі 205 окремої мотострілецької бригади РФ, яка, за словами Данілова, підірвала Каховську ГЕС, ще в жовтні минулого року писали про мінування дамби та готовність знищити її в разі просування ЗСУ.

Відповідний пост досі доступний на каналі бригади, повідомляє Цензор.НЕТ. Допис було опубліковано 21 жовтня 2022 року, коли росіяни отримали від свого командування наказ відійти на лівий берег Дніпра.

"Є підтверджена інформація про замінування нами дамби та її підрив в разі неконтрольованого просування противника", - йдеться дописі.

Автор допису наводить цитату з плану операції та свою оцінку: "Крайній розвиток ситуації - підрив дамби. Вогневі позиції облаштовують поза зоною затоплення. ... Цинічно, згоден. Але це війна, і рішення з урахуванням цього".

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Автор допису також вказує, що, за його оцінкою, дамбу буде підірвано з імовірністю 70%. Та радить цивільним мешканцям евакуюватися.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що саме 205 мотострілецька бригада РФ здійснила підрив Каховської ГЕС.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила. Через підрив ГЕС затопило зоопарк у Новій Каховці, майже всі тварини загинули.

Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливостіпідірвати ГЕС. В Міноборони нагадують, що росіяни ретельно готувалися до цього підриву. За повідомленням американських ЗМІ, розвідка США має дані, що підтверджують провину Росії в підриві. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.