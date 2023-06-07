205 бригада РФ в жовтні 2022-го: Дамбу замінували, її підірвуть в разі просування противника. Цинічно, але це війна. СКРИНШОТ
У телеграм-каналі 205 окремої мотострілецької бригади РФ, яка, за словами Данілова, підірвала Каховську ГЕС, ще в жовтні минулого року писали про мінування дамби та готовність знищити її в разі просування ЗСУ.
Відповідний пост досі доступний на каналі бригади, повідомляє Цензор.НЕТ. Допис було опубліковано 21 жовтня 2022 року, коли росіяни отримали від свого командування наказ відійти на лівий берег Дніпра.
"Є підтверджена інформація про замінування нами дамби та її підрив в разі неконтрольованого просування противника", - йдеться дописі.
Автор допису наводить цитату з плану операції та свою оцінку: "Крайній розвиток ситуації - підрив дамби. Вогневі позиції облаштовують поза зоною затоплення. ... Цинічно, згоден. Але це війна, і рішення з урахуванням цього".
Автор допису також вказує, що, за його оцінкою, дамбу буде підірвано з імовірністю 70%. Та радить цивільним мешканцям евакуюватися.
Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що саме 205 мотострілецька бригада РФ здійснила підрив Каховської ГЕС.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.
У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.
Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.
В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила. Через підрив ГЕС затопило зоопарк у Новій Каховці, майже всі тварини загинули.
Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику.
За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливостіпідірвати ГЕС. В Міноборони нагадують, що росіяни ретельно готувалися до цього підриву. За повідомленням американських ЗМІ, розвідка США має дані, що підтверджують провину Росії в підриві. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини.
Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.
Будь ласка, зачекайте...
https://****.gov.ua/pres-centr/novyny/vypalena-zemlya-24-veresnya-1941-roku-nkvd-ta-chervonoarmiyci-pochaly-znyshchuvaty-hreshchatyk
https://2plus2.ua/zateryannyj-mir/novyny/******-legendarnoi-dniproges-u-41-mu-navischo-radyanska-vlada-vbila-ponad-150-tisyach-svoih-gromadyan
треба було мати хоч якусь клепку в головi, перед тим як лiзти загляти в очко х#йлу
https://fakeoff.org/freak-show/fake-dnya-shoygu-unichtozhil-vsu-odnim-lish-slovom FAKE дня: Шойгу уничтожил ВСУ одним лишь словом!
Вчора на "марафонах" якесь недолуге втирало шо то кацапи "нє хатєлі падривать всю дамбу , проста напугать хатєлі, адин пральот взарвать, но уже как палучілаь так і палучілась...." - плять, може ще "панять і прастіть"?
Цинічніше те, що наші зрадники відкрили рашистам шлях до дамби.
От це вже цинізм найвищого ступеню
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Реєстрація: 27.05.2023
І де ти був, Жора, цілий рік?
Чому мовчав?
https://t.me/BerezaJuice/32794 хто вийшов, той вийшов...
покурили где надо сидя на взрывчатке
Ostap Yarysh:
Консервативний ведучий Такер Карлсон, з яким нещодавно розірвали співпрацю FOX News, опублікував перший епізод свого відеоблогу. В ньому він розповідає про те, що це Україна підірвала Каховську ГЕС.
Відео повне маніпуляцій та викривлень. Однак за 6 годин - понад 38 млн переглядів, і вони ростуть з якоюсь неймовірною швидкістю. Коли я закінчу писати цей допис, їх, мабуть, буде ще більше.
Серед інших, відео поширили до себе Ілон Маск, консервативні американські блогери з мільйонною аудиторією, MAGA-республіканці в Конгресі, і (сюрприз) представник Росії в ООН.
Водночас дехто намагається розігнати тезу, що неясно, хто відповідальний за руйнування Каховської ГЕС. Може, це росіяни, може українці, а можливо, дамба прорвалась сама.
Ось вам супутникові знімки, ось думка якогось експерта, а ось розмите відео з телеграму, а ось заява анонімного посадовця з минулого року. А взагалі, ніхто не знає, що сталось насправді.
Все це дуже нагадує мені той інформаційний шум, який Росія та її прихильники намагались створити після збиття MH17.
Поширити десятки різних версій та спекуляцій, заплутати, напустити туману, щоб врешті люди в ньому загубились й втратили розуміння, що правда, а що ні.
І так виглядає, що ці зусилля зараз дуже активізувались - особливо на англомовну аудиторію. Інформаційна боротьба триває. UPD:
Поки писав, відео Такера Карлсона зібрало додатковий мільйон переглядів.
От цинічні покидьки... Скільки часу мали підготувати евакуацію, відпрацювати все похвилинно...
Это не имеет никакого значения.
По аналогии Чернобыль москальня осуществила не планируя его. Но они делали заведомо рискованный эксперимент на нашей территории, а не у себя. Хотя и у них были такие же АЭС.
Голод 1933 года брехливая москальня тоже утверждала, что украинцы сами себе его сделали. Хотя хорошо известно, что все проводили 25-тысячники (передове рабочие) посланные из москвы и ленинграда в каждое село. Под их командованием и участием шло все до мелочей, в том числе поиск "припрятанных" продуктов в домах и дворах селян. Именно они указывали местным алкашам где штырем сунуть и т.п.
Москальня для нас всегда была большущим злом. И кацап открывает рот только чтобы нахально набрехать.