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армія рф (16162) Каховська ГЕС (565)

205 бригада РФ в жовтні 2022-го: Дамбу замінували, її підірвуть в разі просування противника. Цинічно, але це війна. СКРИНШОТ

гес,каховська

У телеграм-каналі 205 окремої мотострілецької бригади РФ, яка, за словами Данілова, підірвала Каховську ГЕС, ще в жовтні минулого року писали про мінування дамби та готовність знищити її в разі просування ЗСУ.

Відповідний пост досі доступний на каналі бригади, повідомляє Цензор.НЕТ. Допис було опубліковано 21 жовтня 2022 року, коли росіяни отримали від свого командування наказ відійти на лівий берег Дніпра.

"Є підтверджена інформація про замінування нами дамби та її підрив в разі неконтрольованого просування противника", - йдеться дописі.

Автор допису наводить цитату з плану операції та свою оцінку: "Крайній розвиток ситуації - підрив дамби. Вогневі позиції облаштовують поза зоною затоплення. ... Цинічно, згоден. Але це війна, і рішення з урахуванням цього".

Читайте: Підірвати Каховську ГЕС наказав Путін, - Данілов

Автор допису також вказує, що, за його оцінкою, дамбу буде підірвано з імовірністю 70%. Та радить цивільним мешканцям евакуюватися.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що саме 205 мотострілецька бригада РФ здійснила підрив Каховської ГЕС.

Також читайте: Підрив Каховської ГЕС: російські війська відійшли на 5-15 км від Дніпра, обстріли Херсону не припиняються, - ОК "Південь"

205 бригада РФ в жовтні 2022-го: Дамбу замінували, її підірвуть в разі просування противника. Цинічно, але це війна 01
205 бригада РФ в жовтні 2022-го: Дамбу замінували, її підірвуть в разі просування противника. Цинічно, але це війна 02
205 бригада РФ в жовтні 2022-го: Дамбу замінували, її підірвуть в разі просування противника. Цинічно, але це війна 03
205 бригада РФ в жовтні 2022-го: Дамбу замінували, її підірвуть в разі просування противника. Цинічно, але це війна 04

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила. Через підрив ГЕС затопило зоопарк у Новій Каховці, майже всі тварини загинули.

Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливостіпідірвати ГЕС. В Міноборони нагадують, що росіяни ретельно готувалися до цього підриву. За повідомленням американських ЗМІ, розвідка США має дані, що підтверджують провину Росії в підриві. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.

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Топ коментарі
+27
Дамбу замінували, її підірвуть в разі просування противника. Цинічно, але це війна.

Цинічніше те, що наші зрадники відкрили рашистам шлях до дамби.
От це вже цинізм найвищого ступеню
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07.06.2023 16:01
+17
Ну саме головне шо про це як завжди всі давно знали... і всьо так неажидана случілась...
Вчора на "марафонах" якесь недолуге втирало шо то кацапи "нє хатєлі падривать всю дамбу , проста напугать хатєлі, адин пральот взарвать, но уже как палучілаь так і палучілась...." - плять, може ще "панять і прастіть"?
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07.06.2023 15:59
+15
Ага, всі під Києвом. І Чонгар чомусь розмінований, і тероборона без зброї... Дохрена тих всіх чомусь, тільки все то людські життя. Багато, багато життів... Зато ж, курва, шашликів насмажили, на лижах в Буковелі покатались, на Сейшелах віддихнули, ****...
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07.06.2023 16:11
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«Випалена земля» - вони завжди так "воювали":

https://****.gov.ua/pres-centr/novyny/vypalena-zemlya-24-veresnya-1941-roku-nkvd-ta-chervonoarmiyci-pochaly-znyshchuvaty-hreshchatyk

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треба було мати хоч якусь клепку в головi, перед тим як лiзти загляти в очко х#йлу
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07.06.2023 15:56 Відповісти
Немного офф-топ, но такая "новость " заслуживает внимания.
https://fakeoff.org/freak-show/fake-dnya-shoygu-unichtozhil-vsu-odnim-lish-slovom FAKE дня: Шойгу уничтожил ВСУ одним лишь словом!
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07.06.2023 15:57 Відповісти
Ну саме головне шо про це як завжди всі давно знали... і всьо так неажидана случілась...
Вчора на "марафонах" якесь недолуге втирало шо то кацапи "нє хатєлі падривать всю дамбу , проста напугать хатєлі, адин пральот взарвать, но уже как палучілаь так і палучілась...." - плять, може ще "панять і прастіть"?
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07.06.2023 15:59 Відповісти
Дамбу замінували, її підірвуть в разі просування противника. Цинічно, але це війна.

Цинічніше те, що наші зрадники відкрили рашистам шлях до дамби.
От це вже цинізм найвищого ступеню
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07.06.2023 16:01 Відповісти
Ага, всі під Києвом. І Чонгар чомусь розмінований, і тероборона без зброї... Дохрена тих всіх чомусь, тільки все то людські життя. Багато, багато життів... Зато ж, курва, шашликів насмажили, на лижах в Буковелі покатались, на Сейшелах віддихнули, ****...
показати весь коментар
07.06.2023 16:11 Відповісти
Пілять! Та ти ж з ОПи! дЄрьмак, то ти? Шифруєшся? До речі, а де Баканов? В СІЗО чи на фронті?
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07.06.2023 16:15 Відповісти
-це подоляк гнида
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07.06.2023 16:25 Відповісти
вын малює нові карти мінних полів!
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07.06.2023 17:03 Відповісти


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Я читаю: 0

Реєстрація: 27.05.2023

І де ти був, Жора, цілий рік?
Чому мовчав?
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07.06.2023 19:37 Відповісти
Згідно досягнутих в Омані домовленостей...
https://t.me/BerezaJuice/32794 хто вийшов, той вийшов...
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07.06.2023 16:09 Відповісти
а Я вам о чем с утра говорю -У русни подрыв ГЭС произошел не по плану ,план был взорвать когда ВСУ зайдут на левый берег , а получилось что насрали сами себе -

покурили где надо сидя на взрывчатке

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07.06.2023 16:04 Відповісти
І у 1941 русскії підірвали Дніпрогес і відразу звинуватили у тому німців, при чому жоден німець не постраждав, але було знищено тисячі українців.
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07.06.2023 16:05 Відповісти
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07.06.2023 16:07 Відповісти
взрыв у русни был не по плану ,вон в сети сколько видео как русня с оружием вплавь выбираются с воды
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07.06.2023 16:11 Відповісти
https://tyzhden.ua/tom-kuper-moskva-ne-poperedyla-pro-******-damby-navit-hauliajtera-novoi-kakhovky/ Том Купер: «Москва не попередила про підрив дамби навіть гауляйтера Нової Каховки»
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07.06.2023 16:14 Відповісти
а Я о чем
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07.06.2023 16:15 Відповісти
Реєстрація 27 травня 2023. Зєлєбот.
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07.06.2023 16:32 Відповісти
ага
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07.06.2023 16:35 Відповісти
Я не за Зелю и не за Петю ,Я за Справедливость
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07.06.2023 16:38 Відповісти
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08.06.2023 08:31 Відповісти
взрыв случился из за разгильдяйства и пьянства русни
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07.06.2023 16:16 Відповісти
Точно! Потрібно ці два фактори усунути - і "все піде як треба"
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08.06.2023 08:33 Відповісти
Людяність - те, що відрізняє нас від росіян, і українці щоразу це доводять
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07.06.2023 16:21 Відповісти
"Підрив дамби стався в 2.50 і лише в 8.30 на офіційному каналі Зеленського, його "міністр пропаганди" подляк виклав повідомлення, потім англомовну версію у Твітері. В той час, кацапи та їх посіпаки не спали." Лапін.
Ostap Yarysh:
Консервативний ведучий Такер Карлсон, з яким нещодавно розірвали співпрацю FOX News, опублікував перший епізод свого відеоблогу. В ньому він розповідає про те, що це Україна підірвала Каховську ГЕС.
Відео повне маніпуляцій та викривлень. Однак за 6 годин - понад 38 млн переглядів, і вони ростуть з якоюсь неймовірною швидкістю. Коли я закінчу писати цей допис, їх, мабуть, буде ще більше.
Серед інших, відео поширили до себе Ілон Маск, консервативні американські блогери з мільйонною аудиторією, MAGA-республіканці в Конгресі, і (сюрприз) представник Росії в ООН.
Водночас дехто намагається розігнати тезу, що неясно, хто відповідальний за руйнування Каховської ГЕС. Може, це росіяни, може українці, а можливо, дамба прорвалась сама.
Ось вам супутникові знімки, ось думка якогось експерта, а ось розмите відео з телеграму, а ось заява анонімного посадовця з минулого року. А взагалі, ніхто не знає, що сталось насправді.
Все це дуже нагадує мені той інформаційний шум, який Росія та її прихильники намагались створити після збиття MH17.
Поширити десятки різних версій та спекуляцій, заплутати, напустити туману, щоб врешті люди в ньому загубились й втратили розуміння, що правда, а що ні.
І так виглядає, що ці зусилля зараз дуже активізувались - особливо на англомовну аудиторію. Інформаційна боротьба триває. UPD:
Поки писав, відео Такера Карлсона зібрало додатковий мільйон переглядів.
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07.06.2023 16:46 Відповісти
у тебя в голову шум ,есть видео взрыва , взрыв произошел изнутри и точка
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07.06.2023 16:53 Відповісти
У тармпістів карслона з маском.
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07.06.2023 17:00 Відповісти
Правильно розумію що наша влада знала, що з вирогідністю 70% дамбу підірвут, що вона замінована, що це питання часу лише - і тому підрив дамби був повністю неочікуваною подією?
От цинічні покидьки... Скільки часу мали підготувати евакуацію, відпрацювати все похвилинно...
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07.06.2023 21:51 Відповісти
Существует версия, что москальня не планировала такой большой поток воды, когда разрушала плотину. Но что поток вышел из под контроля.
Это не имеет никакого значения.

По аналогии Чернобыль москальня осуществила не планируя его. Но они делали заведомо рискованный эксперимент на нашей территории, а не у себя. Хотя и у них были такие же АЭС.

Голод 1933 года брехливая москальня тоже утверждала, что украинцы сами себе его сделали. Хотя хорошо известно, что все проводили 25-тысячники (передове рабочие) посланные из москвы и ленинграда в каждое село. Под их командованием и участием шло все до мелочей, в том числе поиск "припрятанных" продуктов в домах и дворах селян. Именно они указывали местным алкашам где штырем сунуть и т.п.
Москальня для нас всегда была большущим злом. И кацап открывает рот только чтобы нахально набрехать.
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08.06.2023 11:03 Відповісти
ты глупый человек. а на территории России, что не было голодомора и подобных действий?
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08.06.2023 14:43 Відповісти
прежде, чем рот открывать, нужно подумать.
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08.06.2023 14:44 Відповісти
 
 