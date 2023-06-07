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Підірвати Каховську ГЕС наказав Путін, - Данілов

гес,каховська

Російські військові здійснили підрив Каховської ГЕС 6 червня за вказівкою російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланнаям на РБК-Україна.

Він зазначив, що росіяни підірвали Каховську ГЕС тією вибухівкою, яку вони заклали заздалегідь - у вересні-жовтні 2022 року.

Секретар РНБО вважає, що підрив провели за вказівкою Москви.

"Команда на цей терористичний акт видавалася з Кремля, із кабінету Путіна. На інших рівнях такі вказівки не віддаються. Це не рівень батальйону, дивізії, це не рівень навіть ситуації, пов’язаної із Шойгу", - сказав він.

Данілов також заявив, що окупанти підірвали греблю через очікування на український контрнаступ. До того ж, перед підривом вони підняли рівень води на Каховській ГЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти на Херсонщині не пускають волонтерів у села, де мешканці сидять на дахах, - росЗМІ. ФОТО

"Вони всі очікують наш контрнаступ. Більш того вони максимально підняли рівень (води. - Ред.). Він був 18.16 метрів, вони його підняли більш як 19 метрів. Накопичили свідомо, щоб більше шкоди створити під час підриву", - додав він.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила. Через підрив ГЕС затопило зоопарк у Новій Каховці, майже всі тварини загинули.

Також читайте: Поля на півдні можуть перетворитися на пустелі через знищення Каховської ГЕС, - Мінагрополітики

Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливості підірвати ГЕС. В Міноборони нагадують, що росіяни ретельно готувалися до цього підриву. За повідомленням американських ЗМІ, розвідка США має дані, що підтверджують провину Росії в підриві.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.

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Топ коментарі
+41
Андрій Антоненко, якого ув'язнив зеля намагаючись задобрити срасіян, отримав поранення на війні.
Одужання Захиснику.
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07.06.2023 15:29
+17
Дожилися, що святкуємо і такі перемоги...


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07.06.2023 15:30
+16
А розмінувати перешийок, відпустити вагнеровців, призначити руzмразоту до силових органів, посадити патріотів тощо
- Хто? Треба долучати ЦРУ щоб дізнатися?
Або твій шеф ЗеЙобик?!
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07.06.2023 15:40
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Андрій Антоненко, якого ув'язнив зеля намагаючись задобрити срасіян, отримав поранення на війні.
Одужання Захиснику.
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07.06.2023 15:29 Відповісти
Менше треба язиками ляпати було. А то як баби на лавках, все розпатякують.
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07.06.2023 15:29 Відповісти
вівсьоврьоті винні британці та американці.
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07.06.2023 15:30 Відповісти
І Порошенко з Кличком!
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07.06.2023 15:31 Відповісти
...іксперд, блеать
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07.06.2023 15:30 Відповісти
Дожилися, що святкуємо і такі перемоги...


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07.06.2023 15:30 Відповісти
То не перемога, то іншим шляхом парєшалі
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08.06.2023 10:08 Відповісти
це йому єрмак розказав?
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07.06.2023 15:31 Відповісти
Гогілашвілі шепнув на вушко Буданову, а той вже далі розповів Данілову...
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07.06.2023 15:44 Відповісти
Ветеринар , что **** , с Москвы приехал ???
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07.06.2023 19:09 Відповісти
это ему Буденый рассказал?
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07.06.2023 15:31 Відповісти
Винний той, хто був на місці злочину...
//Римське право...
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07.06.2023 15:33 Відповісти
А це падло там ніби і було , нещодавно...
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07.06.2023 15:34 Відповісти
гигант мысли ****!
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07.06.2023 15:34 Відповісти
Льошка,а хто наказав її здати 24.02.22 ? Чого ти Льошка так вперто приховуєш?
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07.06.2023 15:34 Відповісти
А розмінувати перешийок, відпустити вагнеровців, призначити руzмразоту до силових органів, посадити патріотів тощо
- Хто? Треба долучати ЦРУ щоб дізнатися?
Або твій шеф ЗеЙобик?!
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07.06.2023 15:40 Відповісти
Тепер вже "какаяразніца" хто дав той наказ і з якого кабінету рабсії. ((( Хто здав Південь країни??? Хоча президент "...для себе знає" (с).
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07.06.2023 15:41 Відповісти
Пане Данілов, а чи правда, що Ваші діти в Маямі..? Чи то так путлєровське ІПСО ?
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07.06.2023 15:43 Відповісти
Та в нього взагалі немає дітей, тільки внуки
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07.06.2023 15:49 Відповісти
вікіпєдія так не думає... Та не хвилюйтесь. то ж певно ІПсо..ПЕВНО
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07.06.2023 16:23 Відповісти
О! Нарешті знайшли винуватого!
Тепер зелена шобла може спати спокійно. Нікого не посадять!
Так, зелені гниди 73 %?
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07.06.2023 15:45 Відповісти
Голова РНБО Данілов демонструє незаурядні здібності до логічного мислення!

А генерал Буданов ніякими розвідданними не ділився?! Чи з ним ніхто теж не поділився!
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07.06.2023 15:47 Відповісти
За підрив українських військових складів у 2015 був відповідальний виключно Порошенко.
За здачу Півдня разом з Каховською ГЕС та її підрив відповідальний виключно путін.
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07.06.2023 15:51 Відповісти
Зеля держит вокруг себя идиотов , даже ребенок знает что это было внеплановое ЧП
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07.06.2023 15:51 Відповісти
Зареєстрований 27 травня 2023 р. Зєлєбот.
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07.06.2023 16:38 Відповісти
ні, це ольгінський бот.
Даю наводку адмінам на цього ворога.
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07.06.2023 17:03 Відповісти
Надо найти кто делал расчеты и закладывал взрывчатку, это пехота сделать не может, а только инженерные войска и главное найти кто дал команду, доказать с фактами и объявить всему миру, а то дойдет так, что еще нас и обвинят.
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07.06.2023 15:52 Відповісти
по плану должны были взорвать когда ВСУ зайдут на левый берег , но у русни получилось как всегда
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07.06.2023 15:54 Відповісти
У 1941 з Дніпрогесом було якось підозріло так само.
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07.06.2023 16:35 Відповісти
Снабжение Крыма водой стало невозможным от слова «совсем»
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07.06.2023 15:52 Відповісти
Ну 8 років там теж не було води
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07.06.2023 16:02 Відповісти
Якось піх7й хто надав наказ, треба зрівняти з землею той кримський міст та повернути Маріуполь щоб ****** нікуди було тікати
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07.06.2023 15:54 Відповісти
Новина дня , **** ! ...
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07.06.2023 16:04 Відповісти
Епта Данилов капитан очевидность... А может заодно расскажешь, что путлер напал потому что зеледент увидел мир в глазах этого маньяка?
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07.06.2023 16:07 Відповісти
та не може бути, о це розумний данілов
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07.06.2023 16:09 Відповісти
Це йде суд над ділами безбожників із ссср. ******** же атеїстам потрібно приготовитись, вас чекає такаж участь. Під сонцем нема нічого нового.
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07.06.2023 16:12 Відповісти


Denis Danilov

@DenisDanilovL

Как я уже не раз писал, Антонио https://twitter.com/hashtag/%D0%93%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%88?src=hashtag_click #Гутерриш продолжает качественную работу на россию. После сокрытия информации и прекращения следствия по Оленовке, лоббирования аммиакопровода в интересах друзей путина, сокрытия отсутствия оснований для нахождения рф в https://twitter.com/hashtag/%D0%9E%D0%9E%D0%9D?src=hashtag_click #ООН и найма себе в офис генерала СВР, и агентов русских спецслужб, он решил представить отчёт о погибших 8983 мирных гражданах Украины. Мало того, что эта цифра преуменьшена в десятки раз, так ещё и причины смертей просто не указаны, нет ни одного слова о том, что это армия россии убивает мирное население Украины. "Территория, контролируемая правительством: 7600 случаев (3576 погибших и 4024 раненых). Территория, контролируемая Вооруженными силами российской федерации и связанными с ней вооруженными группами: 2136 случаев (486 погибших и 1650 раненых)". Из этих слов, напротив, складывается впечатление, что в зоне, контролируемой русскими террористами, безопаснее. В конце бюрократы из ООН добавляют, "что цифры приуменьшены, так как у групп нет доступа к Мариуполю, Северодонецку и т.д." Но почему нет доступа - не указано! Возможно, если бы оккупанты не убивали мирное население, они бы и мониторинговые миссии ООН пускали? Но у Гутерриша и его подчиненных на этот счёт другое мнение. Самое ужасное во всём этом - то, что от Украины нет ответа на этот бред. Где срочное выступление Кулебы в связи с сокрытием Гутерришом правды о войны с элементами геноцида, которую ведёт рф, или хоть какой-то ответ нашего МИДа? Гутерриш, по старой ООНовской традиции (заложенной ещё первым генсеком ООН - Элджером Хиссом), продался кремлю. Мне кажется, что в конце концов, он закончит, так-же как Хисс, его будут судить и посадят в тюрьму. Найти другое объяснение его поведению, кроме того, что он агент кремля, невозможно.
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07.06.2023 16:32 Відповісти
хтоб сумнівався, на кацапії даже пердять з дозволу *****.
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07.06.2023 16:37 Відповісти
https://t.me/generalsvr/1629 Генерал СВР :
Вчера утром, после докладов ***** о разрушении дамбы Каховской ГЭС, у ***** во время совещания с представителями руководства силового и военного блоков разыгралась настоящая детективная история: "А, кто это сделал?"
Во-первых, о происшествии ***** доложили через пять часов, не осмелившись его будить. Во-вторых, руководство военного блока к этому времени не смогли сформировать единую позицию и давали ***** противоречивую информацию, от удара ВСУ до технических проблем на дамбе. Примерно такой же сумбур царил и во время совещания, пока секретарь собеза лаптєй Патрушев не взял слово и не прояснил ситуацию. Возможность подрыва Каховской ГЭС, рассматривалась давно и ***** действительно давал распоряжение подготовить такую операцию, НО отмашки к её реализации не было. Более того, в последнее время, по линии Совбеза, президента предупреждали о негативных последствиях реализации этого плана. Патрушев заявил, что инициатива по проведению этой операции с разрушением Каховской ГЭС, принадлежит одному бравому, злоупотреблявшему накануне алкоголем, генералу, который утверждает, что согласовал свои действия с Суровикиным, а тот якобы с Герасимовым. Сами Суровикин и Герасимов категорически отрицают сам факт согласования с ними каких-либо действий на Каховской ГЭС. Во время обсуждения ситуации и поиска ответственных, один из представителей руководства военного блока обращаясь к *****, практически с претензией, заявил, что если ***** требует результаты на фронте, и при этом не хочет вникать в подробности, то надо положиться на руководство военного блока и дать возможность действовать, а не ограничивать во всем. Не смотря на заявление Патрушева, военные так и не признали своей причастности к инциденту. В конечном итоге ***** решил, что преимуществ от разрушения Каховской ГЭС немало, хоть есть и негативные последствия, но надо действовать по обстоятельствам. При этом строго предупредил военное руководство согласовывать впредь с ним подобные операции.
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07.06.2023 16:59 Відповісти
Сон рябої кобили
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07.06.2023 19:35 Відповісти
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07.06.2023 17:01 Відповісти
Посилаючись на кацап-бізнес-консалтинг цензор продовжує піаріти чмо.
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08.06.2023 10:12 Відповісти
 
 