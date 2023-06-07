Підірвати Каховську ГЕС наказав Путін, - Данілов
Російські військові здійснили підрив Каховської ГЕС 6 червня за вказівкою російського диктатора Володимира Путіна.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланнаям на РБК-Україна.
Він зазначив, що росіяни підірвали Каховську ГЕС тією вибухівкою, яку вони заклали заздалегідь - у вересні-жовтні 2022 року.
Секретар РНБО вважає, що підрив провели за вказівкою Москви.
"Команда на цей терористичний акт видавалася з Кремля, із кабінету Путіна. На інших рівнях такі вказівки не віддаються. Це не рівень батальйону, дивізії, це не рівень навіть ситуації, пов’язаної із Шойгу", - сказав він.
Данілов також заявив, що окупанти підірвали греблю через очікування на український контрнаступ. До того ж, перед підривом вони підняли рівень води на Каховській ГЕС.
"Вони всі очікують наш контрнаступ. Більш того вони максимально підняли рівень (води. - Ред.). Він був 18.16 метрів, вони його підняли більш як 19 метрів. Накопичили свідомо, щоб більше шкоди створити під час підриву", - додав він.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.
У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.
Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.
В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила. Через підрив ГЕС затопило зоопарк у Новій Каховці, майже всі тварини загинули.
Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику.
За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливості підірвати ГЕС. В Міноборони нагадують, що росіяни ретельно готувалися до цього підриву. За повідомленням американських ЗМІ, розвідка США має дані, що підтверджують провину Росії в підриві.
Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.
Будь ласка, зачекайте...
Одужання Захиснику.
//Римське право...
- Хто? Треба долучати ЦРУ щоб дізнатися?
Або твій шеф ЗеЙобик?!
Тепер зелена шобла може спати спокійно. Нікого не посадять!
Так, зелені гниди 73 %?
А генерал Буданов ніякими розвідданними не ділився?! Чи з ним ніхто теж не поділився!
За здачу Півдня разом з Каховською ГЕС та її підрив відповідальний виключно путін.
Даю наводку адмінам на цього ворога.
Denis Danilov
@DenisDanilovL
Как я уже не раз писал, Антонио https://twitter.com/hashtag/%D0%93%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%88?src=hashtag_click #Гутерриш продолжает качественную работу на россию. После сокрытия информации и прекращения следствия по Оленовке, лоббирования аммиакопровода в интересах друзей путина, сокрытия отсутствия оснований для нахождения рф в https://twitter.com/hashtag/%D0%9E%D0%9E%D0%9D?src=hashtag_click #ООН и найма себе в офис генерала СВР, и агентов русских спецслужб, он решил представить отчёт о погибших 8983 мирных гражданах Украины. Мало того, что эта цифра преуменьшена в десятки раз, так ещё и причины смертей просто не указаны, нет ни одного слова о том, что это армия россии убивает мирное население Украины. "Территория, контролируемая правительством: 7600 случаев (3576 погибших и 4024 раненых). Территория, контролируемая Вооруженными силами российской федерации и связанными с ней вооруженными группами: 2136 случаев (486 погибших и 1650 раненых)". Из этих слов, напротив, складывается впечатление, что в зоне, контролируемой русскими террористами, безопаснее. В конце бюрократы из ООН добавляют, "что цифры приуменьшены, так как у групп нет доступа к Мариуполю, Северодонецку и т.д." Но почему нет доступа - не указано! Возможно, если бы оккупанты не убивали мирное население, они бы и мониторинговые миссии ООН пускали? Но у Гутерриша и его подчиненных на этот счёт другое мнение. Самое ужасное во всём этом - то, что от Украины нет ответа на этот бред. Где срочное выступление Кулебы в связи с сокрытием Гутерришом правды о войны с элементами геноцида, которую ведёт рф, или хоть какой-то ответ нашего МИДа? Гутерриш, по старой ООНовской традиции (заложенной ещё первым генсеком ООН - Элджером Хиссом), продался кремлю. Мне кажется, что в конце концов, он закончит, так-же как Хисс, его будут судить и посадят в тюрьму. Найти другое объяснение его поведению, кроме того, что он агент кремля, невозможно.
Вчера утром, после докладов ***** о разрушении дамбы Каховской ГЭС, у ***** во время совещания с представителями руководства силового и военного блоков разыгралась настоящая детективная история: "А, кто это сделал?"
Во-первых, о происшествии ***** доложили через пять часов, не осмелившись его будить. Во-вторых, руководство военного блока к этому времени не смогли сформировать единую позицию и давали ***** противоречивую информацию, от удара ВСУ до технических проблем на дамбе. Примерно такой же сумбур царил и во время совещания, пока секретарь собеза лаптєй Патрушев не взял слово и не прояснил ситуацию. Возможность подрыва Каховской ГЭС, рассматривалась давно и ***** действительно давал распоряжение подготовить такую операцию, НО отмашки к её реализации не было. Более того, в последнее время, по линии Совбеза, президента предупреждали о негативных последствиях реализации этого плана. Патрушев заявил, что инициатива по проведению этой операции с разрушением Каховской ГЭС, принадлежит одному бравому, злоупотреблявшему накануне алкоголем, генералу, который утверждает, что согласовал свои действия с Суровикиным, а тот якобы с Герасимовым. Сами Суровикин и Герасимов категорически отрицают сам факт согласования с ними каких-либо действий на Каховской ГЭС. Во время обсуждения ситуации и поиска ответственных, один из представителей руководства военного блока обращаясь к *****, практически с претензией, заявил, что если ***** требует результаты на фронте, и при этом не хочет вникать в подробности, то надо положиться на руководство военного блока и дать возможность действовать, а не ограничивать во всем. Не смотря на заявление Патрушева, военные так и не признали своей причастности к инциденту. В конечном итоге ***** решил, что преимуществ от разрушения Каховской ГЭС немало, хоть есть и негативные последствия, но надо действовать по обстоятельствам. При этом строго предупредил военное руководство согласовывать впредь с ним подобные операции.