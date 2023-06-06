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Херсонщина (5364) Каховська ГЕС (565)

Херсонська ОВА про підтоплення населених пунктів: 16 тисяч людей на правобережжі у критичній зоні

гес,каховська

Військова адміністрація та всі служби в тому числі ДСНС та поліція о 5 ранку підняті по тривозі через підрив дамби Каховської ГЕС.

Про це повідомлив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Зібрана комісія ТЕП та НС, поставлені завдання. Відбувається евакуація населення. Всі старости і голови громад поінформовані і збирають населення у визначених точках збору. В кожній громаді створено окремий штаб, який відповідає за свою територію", - йдеться у повідомленні.

За словами Прокудіна, станом на 07:30 повністю або частково затоплені такі населені пункти: Тягинка, Львове, Одрадокам’янка Бериславського району, Іванівка, Микільське Токарівка, Понятівка, Білозерка, мікрорайон Острів міста Херсона Херсонського району. Ми розуміємо що будуть підтоплені ще інші населені пункти, готові до цього", - додає він.

Близько 16 тисяч людей на правобережжі Херсонщини у критичній зоні.

Нині організовано евакуацію мешканців даних населених пунктів автобусами до Херсона, далі до Миколаєва і звідти до Хмельницького, Одеси, Кропивницького, Києва та інших.

О 12.00 на залізничному вокзалі з Херсону вирушить евакуаційний потяг до Миколаєва.

Також читайте: Критичний рівень води в Дніпрі очікуємо близько 11 ранку, - Херсонська облрада

"Слідкуйте тільки за офіційною інформацією та зберігайте спокій!", - звертається очільник ОВА до мешканців регіону.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.

Також дивіться: Підрив Каховської ГЕС: У водосховищі стрімко падає рівень води, - Нікопольська РВА. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.

За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

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Якщо влада не стримала ворога підривом і мінуванням мостів, то ворог це зробить з часом сам
Можна бути владою і срати зелениною.
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06.06.2023 09:11 Відповісти
Может хоть сейчас у нас и в Европе поймут что дальше играть в поддавки с росийскими нацистами и о чем то дагаваривацца ето вылазит боком. И полностью уничтожение РФ ето не каприз Украины а просто необходимость ради спасения человечества. Нуно валить крымский мост, севастопольскую бухту и всю инфраструктуру работающую на рашистскую армию. И притом быстро
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06.06.2023 09:16 Відповісти
Ну что, кацапы подписали себе приговор. Украину это не остановит. Но теперь уже абсолютно ясно что твари понимают что Крым им не удержать.
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06.06.2023 09:23 Відповісти
 
 