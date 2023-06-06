Критичний рівень води в Дніпрі очікуємо близько 11 ранку, - Херсонська облрада
За розрахунками, вода в Дніпрі після підриву окупантами Каховської ГЕС досягне критичного рівня близько 11 ранку.
Про це в ефірі телеканалу Еспресо повідомив голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Вночі відбувся підрив греблі Каховської ГЕС. На зараз ми маємо стрімке підвищення рівня води в річці Дніпро та у протоках. Вода прибуває, але прибуває повільно. Близько 11 ранку очікуємо підняття критичного рівня води. У Херсоні, в мікрорайоні Корабел, прогнозується до 3-3,5 метрів підняття рівня води", - зазначив Самойленко.
Голова Херсонської обласної ради також додав, що населені пункти Херсонщини готуються до евакуації.
"Є населені пункти на високому березі, тому евакуація може бути у сусідні села, щоб перечекати повінь. Закликаю усіх містян бути обережними та уникати місць, де є енергосистеми, щоб у разі підтоплення не було ураження струмом", - наголосив Самойленко.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. У Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.
Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем.
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Листівка "Три сорти українців"
Друкована роздатка, Чорний піар
2004 р.
Україна
Кампанія 2004 року стала найбруднішою та найнапруженішою з моменту здобуття Україною незалежності. Під час неї вперше була задіяна технологія штучного розколу країни, зокрема за мовною ознакою. Чого лише був вартий сумнозвісний "креатив" політтехнологів штабу Віктора Януковича - картинка й відеоролик про "три сорти", на які українців нібито ділять Віктор Ющенко та його соратники.
Команда Януковича виставляла опонентів у різко негативному світлі, вдаючись до маніпуляцій. В агітках на підтримку провладного кандидата "помаранчеві" асоціювалися з агресією та насильством, тоді як сам Янукович був показаний рятівником і захисником жителів Півдня і Сходу.