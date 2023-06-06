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Новини
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Критичний рівень води в Дніпрі очікуємо близько 11 ранку, - Херсонська облрада

каховська

За розрахунками, вода в Дніпрі після підриву окупантами Каховської ГЕС досягне критичного рівня близько 11 ранку.

Про це в ефірі телеканалу Еспресо повідомив голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі відбувся підрив греблі Каховської ГЕС. На зараз ми маємо стрімке підвищення рівня води в річці Дніпро та у протоках. Вода прибуває, але прибуває повільно. Близько 11 ранку очікуємо підняття критичного рівня води. У Херсоні, в мікрорайоні Корабел, прогнозується до 3-3,5 метрів підняття рівня води", - зазначив Самойленко.

Дивіться: Підрив Каховської ГЕС: У водосховищі стрімко падає рівень води, - Нікопольська РВА. ВIДЕО

Голова Херсонської обласної ради також додав, що населені пункти Херсонщини готуються до евакуації.

"Є населені пункти на високому березі, тому евакуація може бути у сусідні села, щоб перечекати повінь. Закликаю усіх містян бути обережними та уникати місць, де є енергосистеми, щоб у разі підтоплення не було ураження струмом", - наголосив Самойленко.

Читайте: Ситуація на Запорізькій АЕС після підриву Каховської ГЕС контрольована, - Енергоатом

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. У Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем.

Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.

Автор: 

Дніпро (3273) Каховська ГЕС (566) Херсонська область (5747)


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Топ коментарі
+5
Ось що таке "русский мир" це варвари які самі не вміють жити і іншим не дають .
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06.06.2023 08:57
+5
Ну що довпойопи73%, як вам сєріал? Хужє нє будєт? Хоть паржом?
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06.06.2023 09:05
+4
Ну що дочекалися???
Тепер КонтрНаступ
Коли США нададуть
Військові Човни....
Хай би їм грець😡😡😡
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06.06.2023 08:57
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Ось що таке "русский мир" це варвари які самі не вміють жити і іншим не дають .
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06.06.2023 08:57 Відповісти
Ну що дочекалися???
Тепер КонтрНаступ
Коли США нададуть
Військові Човни....
Хай би їм грець😡😡😡
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06.06.2023 08:57 Відповісти
А який до речі, зараз критичний рівень любові в людей до "руzzкого міру"

згадалось трішки з нашої історії, про це не варто забувати.

Листівка "Три сорти українців"

Друкована роздатка, Чорний піар

2004 р.

Україна

Кампанія 2004 року стала найбруднішою та найнапруженішою з моменту здобуття Україною незалежності. Під час неї вперше була задіяна технологія штучного розколу країни, зокрема за мовною ознакою. Чого лише був вартий сумнозвісний "креатив" політтехнологів штабу Віктора Януковича - картинка й відеоролик про "три сорти", на які українців нібито ділять Віктор Ющенко та його соратники.

Команда Януковича виставляла опонентів у різко негативному світлі, вдаючись до маніпуляцій. В агітках на підтримку провладного кандидата "помаранчеві" асоціювалися з агресією та насильством, тоді як сам Янукович був показаний рятівником і захисником жителів Півдня і Сходу.
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06.06.2023 08:58 Відповісти
Зараз пропагандон подоляк разом із своєю бооофермою розганяє подібний тезис, що є два сорти людей в Україні: "нормальні" і скажені "порохоботи". ригівська школа для подоляка не даремно пройшла.
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06.06.2023 09:07 Відповісти
Ну "порохоботи" ще мають історичну пам'ять, а "болото" воно і є "болото"
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06.06.2023 09:09 Відповісти
Так від кого кацапи охороняли ЗАЕС? Тепер треба всю планету рятувати від кацапів!
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06.06.2023 09:02 Відповісти
Ну що довпойопи73%, як вам сєріал? Хужє нє будєт? Хоть паржом?
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06.06.2023 09:05 Відповісти
Обдрыстовичь же говорил что Херсон на высоком берегу и ему ничего не грозит?
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06.06.2023 09:09 Відповісти
Так а в чому він сказав неправду? Обдристовичу дійсно нічого не загрожує. Невже Ви думали він Херсон мав на увазі?
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06.06.2023 09:20 Відповісти
Там есть микрорайон Остров, остальному Херсону не особо грозит.
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06.06.2023 11:12 Відповісти
 
 