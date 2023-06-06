Ні в кого, крім РФ, не було технічної можливості підірвати Каховську ГЕС, - ГУР МО

Зважаючи на інженерні особливості споруди, ні в кого, крім окупантів, не було фізичної можливості та засобів, щоб здійснити такий підрив.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телеканалу FREEДОМ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Збір даних триває постійно. Є сьогодні величезна кількість публічної інформації, яка незаперечно доводить, що саме РФ причетна до цього теракту. Навіть якщо ми подивимося на хронологію реакцій пропагандистів, "офіційних осіб" рашистського режиму щодо сьогоднішніх подій, - там видно: спочатку нічого не відбувається, потім - відбувається, але частково, а потім - винна Україна, але вони дуже тішаться, що острови, на яких нібито базувалися наші захисники, затоплено", - зазначив Юсов.

Він також наголосив, що "зважаючи на інженерні особливості споруди, ні в кого, крім окупантів, не було фізичної можливості та засобів, щоб здійснити такий підрив".

"Ми вже говорили, що Україна публічно поінформувала і за іншими каналами партнерів про те, що готується мінування і можливий підрив. Це не спонтанний акт, це теракт, який готувався дуже довго", - заявив Юсов.

Він додав, що Сили безпеки і оборони України "прораховували" різні варіанти поведінки російських терористів, зокрема можливість підриву Каховської ГЕС.

Читайте також: Україна у твіттері привітала ООН з днем російської мови

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

В регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем.

Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.