УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12352 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
5 278 29
розвідка (3804) росія (63568) Каховська ГЕС (565)

Ні в кого, крім РФ, не було технічної можливості підірвати Каховську ГЕС, - ГУР МО

юсов

Зважаючи на інженерні особливості споруди, ні в кого, крім окупантів, не було фізичної можливості та засобів, щоб здійснити такий підрив.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телеканалу FREEДОМ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

"Збір даних триває постійно. Є сьогодні величезна кількість публічної інформації, яка незаперечно доводить, що саме РФ причетна до цього теракту. Навіть якщо ми подивимося на хронологію реакцій пропагандистів, "офіційних осіб" рашистського режиму щодо сьогоднішніх подій, - там видно: спочатку нічого не відбувається, потім - відбувається, але частково, а потім - винна Україна, але вони дуже тішаться, що острови, на яких нібито базувалися наші захисники, затоплено", - зазначив Юсов.

Він також наголосив, що "зважаючи на інженерні особливості споруди, ні в кого, крім окупантів, не було фізичної можливості та засобів, щоб здійснити такий підрив".

"Ми вже говорили, що Україна публічно поінформувала і за іншими каналами партнерів про те, що готується мінування і можливий підрив. Це не спонтанний акт, це теракт, який готувався дуже довго", - заявив Юсов.

Він додав, що Сили безпеки і оборони України "прораховували" різні варіанти поведінки російських терористів, зокрема можливість підриву Каховської ГЕС.

Читайте також: Україна у твіттері привітала ООН з днем російської мови

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

В регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем.

Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
а де фейсбукер будьонов подівся?
показати весь коментар
06.06.2023 18:32
+9
Это они за парашный биомусор оправдываться пытаются?
Всем понятно, что это сделали вонючие лапти, и никто другой.
показати весь коментар
06.06.2023 18:40
+8
Буданов хвалився, що має контакти серед кремлівських, а тут провал із ровідкою на ближчих територіях. Зрозуміло, що москалі винні, подія могла бути непередбачуваною. Просто, Буданову треба менше базікати.
показати весь коментар
06.06.2023 18:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а де фейсбукер будьонов подівся?
показати весь коментар
06.06.2023 18:32 Відповісти
На Сейшелах, у відрядженні, був лист дєрьмака начальнику погранзастави.
показати весь коментар
06.06.2023 18:42 Відповісти
раССеянские черти-*********** - должны исчезнуть с политической карты мира, как независимое и единое государство. террористам-андрофагам нет места на планете Земля. Проклята раССея и ее зоотечественники. Аминь.
показати весь коментар
06.06.2023 18:33 Відповісти
Это они за парашный биомусор оправдываться пытаются?
Всем понятно, что это сделали вонючие лапти, и никто другой.
показати весь коментар
06.06.2023 18:40 Відповісти
Буданов хвалився, що має контакти серед кремлівських, а тут провал із ровідкою на ближчих територіях. Зрозуміло, що москалі винні, подія могла бути непередбачуваною. Просто, Буданову треба менше базікати.
показати весь коментар
06.06.2023 18:43 Відповісти
Ну да, з єрмаком!
показати весь коментар
06.06.2023 19:08 Відповісти
Так, технічна можливість підірвати ГЕС була тільки в орків; але, окрім технічної можливості, потрібна ще організаційна. І от організували цей підрив на пару з касапами ЄрЗе разом з 73/43%зебілами, які разом допустили до окупації не тільки Каховської ГЕС, Запрорізької АЕС та міст-супутників...
показати весь коментар
06.06.2023 18:44 Відповісти
Від ночі могли і здобути фото та відео моменту підриву. Хоч одна камера наших спостережних постів чи дронів була направлена на геc
показати весь коментар
06.06.2023 18:45 Відповісти
Взагалі це єдина переправа через річку на півдні, найближча в Запоріжжі. Тож за ним мали слідкувати з кількох дронів 24/7.
показати весь коментар
06.06.2023 19:03 Відповісти
Там могло бути саморуйнування,так є фото з супутника як за кілька днів до, чомусь обвалилася дорога через плотину,так чи ні,але все одно тільки дії рашки довели до цієї катастрофи.
показати весь коментар
06.06.2023 20:08 Відповісти
Цілком можливо, що все є, просто беруть паузу на кілька днів, щоб русня висрала усі свої версії. А там ще буде і Грім-2, і ШтормШадоу, і СУ-24 з бетонобійними ФАБами. Ось побачите, просто методичку підари поки не можуть сформувати, бо скоріш за все хотіли зробити невелике "подтоплєніє боєвіков ВСУ на островах" і самі не очікували, що дамба по ***** піде.
показати весь коментар
06.06.2023 23:15 Відповісти
ці долбог
раї ще і ролик випускали де тринділи що навіть патріот це сховище не розбере)
показати весь коментар
06.06.2023 18:54 Відповісти
чисто технічно одна міна не те що ракета могла підірвати закладену вибухівку,
Нагадаю КИЇВ. 29 червня. УНН. У Демидові, Київська область, вибухнув міст через річку Ірпінь. Як повідомила нардеп Ольга Василевська-Смаглюк, попередньо - через влучання блискавки здетонував тротиловий заряд
показати весь коментар
06.06.2023 19:08 Відповісти
а вибухівки в этом случае должно быть десятки тонн , но по видео взрыва прилетов не было , взрыв произошёл изнутри
показати весь коментар
06.06.2023 19:19 Відповісти
Сотник впервые откровенно об Украине
https://www.youtube.com/watch?v=fr576I1FBwY
показати весь коментар
06.06.2023 19:15 Відповісти
Хай міністерство оборони України НЕ КЛЕЄ ДУРНЯ....!!!!
Куди поділася ДОКУМЕНТАЦІЯ військово-фортифікаційного оборонного водного рубіжу ДНІПРОВСЬКИЙ КАСКАД, по річці ДНІПРО, котрий будували багато років і маскували під ГЕС...!!!
Каховська ГЕС так само, як Кременчукська, Каневська і Києвське море та ДніпроГЕС були спланованими спорудами подвійного призначення і входили у військово-фортифікаційну структуру ссср під назвою "північна хвиля" а потім були перейменовані в "южний каскад"...!!!
В роки ЗАЛІЗНОГО ЗАНАВІСУ, ссср планували під час війни та бойових дій з блоком НАТО підірвати усі ГЕС дніпровського каскаду та втопити увесь південь УКРАЇНИ в котрий мали б зайти війська НАТО...!!!
Українцям ПІВДНЯ, Херсонської та Миколаївської областей треба остерігатися та бути готовими до іншої пошесті неприємностей, яких може накоїти підороси своїми розробками біологічної зброї з Новосібірска з сибірськими москітами та з малярійними комарами і це тільки початок...!!!
Що ще ця мерзопакістна підороська мерзота може накоїти в УКРАЇНІ...!!!
Міністерство оборони України, Уряд та УСІ ЕПІДЕМОЛОГІЧНІ служби мають бути негайно задіяні і має бути запрошена міжнародна ЕПІДЕМОЛОГІЧНА та МЕДИЧНА підтримка країн світу, які вже стикалися з такими загрозами, високої атмосферної температури та високої % вологи повітря котра для мошкари, москітів і комарів це просто рай, що дає їм швидко розмножуватися та розносити усяку заразу...!!!
УСЕ НАСЕЛЕННЯ ПІВДНЯ МАЄ БУТИ НЕГАЙНО ПРОЇНФОРМОВАНО ТА ПРОІНСТРУКТОВАНО, як діяти і що робити в тих чи інших умовах і як ВДЯГАТИСЯ, щоб зашкодити укусам комарів, сибірських москітів та інших комах...!!!
показати весь коментар
06.06.2023 19:15 Відповісти
вася ты неделю не какал ?
показати весь коментар
06.06.2023 19:20 Відповісти
тупенький кімнатний кацапомордик треба історію ДОКУМЕНТАЛЬНУ вчити, а не візчати з какою в писку...!!!
показати весь коментар
06.06.2023 21:33 Відповісти
Оце тебе "потьорло", Тьоркін...
показати весь коментар
06.06.2023 20:08 Відповісти
ТЕЛЕПНЮ жовторотий...!!!ісорію треба вчити, а не корчити з себе тупого вумніка...!!!
показати весь коментар
06.06.2023 21:27 Відповісти
Припини істерити, мамкіна поця. Навчись спілкуватися з людьми, бо інакше станеш жертвою генно модифікованих мурашок
показати весь коментар
07.06.2023 09:08 Відповісти
Це то зрозуміло! Але не зрозуміло у кого за посадою була можливість здати цю станцію?
показати весь коментар
06.06.2023 19:17 Відповісти
у кого ?
показати весь коментар
06.06.2023 19:21 Відповісти
тактика у русни такая - мы ******** бойтесь нас , ну ничего фашистов вылечили и рашистов вылечим
показати весь коментар
06.06.2023 19:24 Відповісти
Навіщо ще й оправдовуватись .? Зрозуміло ж що це зробила русня .
Бо жодної причини - робити це ЗСУ , не було .
показати весь коментар
06.06.2023 19:25 Відповісти
І ці елементарні речі треба пояснювати бо на на заході лунають висловлювання на кшталт -- "а зачєм ето расіі?"
показати весь коментар
06.06.2023 19:49 Відповісти
А хто це недавно патякав, що кацапам вибухівки бракує ГЕС підірвати?
показати весь коментар
06.06.2023 20:13 Відповісти
будений???
показати весь коментар
06.06.2023 20:46 Відповісти
разведки у нас нет короче. ******ть такое событие...
показати весь коментар
07.06.2023 00:57 Відповісти
 
 