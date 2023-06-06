Ні в кого, крім РФ, не було технічної можливості підірвати Каховську ГЕС, - ГУР МО
Зважаючи на інженерні особливості споруди, ні в кого, крім окупантів, не було фізичної можливості та засобів, щоб здійснити такий підрив.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телеканалу FREEДОМ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Збір даних триває постійно. Є сьогодні величезна кількість публічної інформації, яка незаперечно доводить, що саме РФ причетна до цього теракту. Навіть якщо ми подивимося на хронологію реакцій пропагандистів, "офіційних осіб" рашистського режиму щодо сьогоднішніх подій, - там видно: спочатку нічого не відбувається, потім - відбувається, але частково, а потім - винна Україна, але вони дуже тішаться, що острови, на яких нібито базувалися наші захисники, затоплено", - зазначив Юсов.
Він також наголосив, що "зважаючи на інженерні особливості споруди, ні в кого, крім окупантів, не було фізичної можливості та засобів, щоб здійснити такий підрив".
"Ми вже говорили, що Україна публічно поінформувала і за іншими каналами партнерів про те, що готується мінування і можливий підрив. Це не спонтанний акт, це теракт, який готувався дуже довго", - заявив Юсов.
Він додав, що Сили безпеки і оборони України "прораховували" різні варіанти поведінки російських терористів, зокрема можливість підриву Каховської ГЕС.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.
В регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.
Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем.
Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.
Будь ласка, зачекайте...
Всем понятно, что это сделали вонючие лапти, и никто другой.
раї ще і ролик випускали де тринділи що навіть патріот це сховище не розбере)
Нагадаю КИЇВ. 29 червня. УНН. У Демидові, Київська область, вибухнув міст через річку Ірпінь. Як повідомила нардеп Ольга Василевська-Смаглюк, попередньо - через влучання блискавки здетонував тротиловий заряд
https://www.youtube.com/watch?v=fr576I1FBwY
Куди поділася ДОКУМЕНТАЦІЯ військово-фортифікаційного оборонного водного рубіжу ДНІПРОВСЬКИЙ КАСКАД, по річці ДНІПРО, котрий будували багато років і маскували під ГЕС...!!!
Каховська ГЕС так само, як Кременчукська, Каневська і Києвське море та ДніпроГЕС були спланованими спорудами подвійного призначення і входили у військово-фортифікаційну структуру ссср під назвою "північна хвиля" а потім були перейменовані в "южний каскад"...!!!
В роки ЗАЛІЗНОГО ЗАНАВІСУ, ссср планували під час війни та бойових дій з блоком НАТО підірвати усі ГЕС дніпровського каскаду та втопити увесь південь УКРАЇНИ в котрий мали б зайти війська НАТО...!!!
Українцям ПІВДНЯ, Херсонської та Миколаївської областей треба остерігатися та бути готовими до іншої пошесті неприємностей, яких може накоїти підороси своїми розробками біологічної зброї з Новосібірска з сибірськими москітами та з малярійними комарами і це тільки початок...!!!
Що ще ця мерзопакістна підороська мерзота може накоїти в УКРАЇНІ...!!!
Міністерство оборони України, Уряд та УСІ ЕПІДЕМОЛОГІЧНІ служби мають бути негайно задіяні і має бути запрошена міжнародна ЕПІДЕМОЛОГІЧНА та МЕДИЧНА підтримка країн світу, які вже стикалися з такими загрозами, високої атмосферної температури та високої % вологи повітря котра для мошкари, москітів і комарів це просто рай, що дає їм швидко розмножуватися та розносити усяку заразу...!!!
УСЕ НАСЕЛЕННЯ ПІВДНЯ МАЄ БУТИ НЕГАЙНО ПРОЇНФОРМОВАНО ТА ПРОІНСТРУКТОВАНО, як діяти і що робити в тих чи інших умовах і як ВДЯГАТИСЯ, щоб зашкодити укусам комарів, сибірських москітів та інших комах...!!!
Бо жодної причини - робити це ЗСУ , не було .