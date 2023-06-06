Україна у твіттері "привітала" ООН з днем російської мови

Офіційний акаунт України у Twitter "привітав" Організацію об’єднаних націй з днем російської мови. Організація досі не спромоглася відреагувати на підрив російськими військами Каховської ГЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис на офіційному акаунті України у твіттері.

Зранку, 6 червня, коли вже з'явилися повідомлення про підрив Каховської ГЕС, ООН опублікувала твіт про те, що сьогодні відзначається день російської мови.

Офіційна сторінка України привітала ООН з днем російської мови, додавши до публікації фотографію підтопленої зали Генасамблеї ООН.

Пізніше ООН опублікувала твіт, у якому підрив Каховської дамби названо "руйнуванням" та жодним чином не згадано російську агресію.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей. ДСНС опублікувала перелік безпечних місць для евакуації мешканців Херсонщини та вивозить людей з підтоплених територій. Особливо сильно постраждав лівий берег Дніпра.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила.

Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику. Також підрив ГЕС обговорили на засіданні Ставки.

Кремль заявив, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.