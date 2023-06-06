Україна у твіттері "привітала" ООН з днем російської мови
Офіційний акаунт України у Twitter "привітав" Організацію об’єднаних націй з днем російської мови. Організація досі не спромоглася відреагувати на підрив російськими військами Каховської ГЕС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис на офіційному акаунті України у твіттері.
Зранку, 6 червня, коли вже з'явилися повідомлення про підрив Каховської ГЕС, ООН опублікувала твіт про те, що сьогодні відзначається день російської мови.
Офіційна сторінка України привітала ООН з днем російської мови, додавши до публікації фотографію підтопленої зали Генасамблеї ООН.
Пізніше ООН опублікувала твіт, у якому підрив Каховської дамби названо "руйнуванням" та жодним чином не згадано російську агресію.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.
У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей. ДСНС опублікувала перелік безпечних місць для евакуації мешканців Херсонщини та вивозить людей з підтоплених територій. Особливо сильно постраждав лівий берег Дніпра.
Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила.
Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику. Також підрив ГЕС обговорили на засіданні Ставки.
Кремль заявив, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.
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"А им еще лайки ставят за обгаживания ОП." Аргументируй, тьфу, забыл что это слово тебе незнакомо, расскажи за что тебе платит Подоляк?
мізки то срасєйські
якщо оон *********** вони хоч це засудять чи скажуть саме розвалилось
Вродє как: Гітлєра асуждаєм, но с сємєйним праздніком как жи ж єво нє паздравить-та???
Пильнуймо Україну для власних онуків, бо у працівників ООН, свої онуки є!!,
В машину с солдатами из 43-й железнодорожной бригады 1 июня попал снаряд, пишет http://e1.ru/ E1.ru . Три человека погибли, семь - ранены, двое их них находятся в тяжелом состоянии.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2023/06/6/7163165/ Финляндия высылает девять российских "дипломатов"
а що ж ви, с**и, не згадуєте що російськомовні зруйнували каховську гес, ******** дитсадки, церкви, школи та лікарні?
і чого всі закривають що що російськомовні наводять ракети та шахеди на наших дітей?
незручна правда?