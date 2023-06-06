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ООН (3272) Україна (5684) Каховська ГЕС (565)

Україна у твіттері "привітала" ООН з днем російської мови

оон

Офіційний акаунт України у Twitter "привітав" Організацію об’єднаних націй з днем російської мови. Організація досі не спромоглася відреагувати на підрив російськими військами Каховської ГЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис на офіційному акаунті України у твіттері. 

Зранку, 6 червня, коли вже з'явилися повідомлення про підрив Каховської ГЕС, ООН опублікувала твіт про те, що сьогодні відзначається день російської мови.

Україна у твіттері привітала ООН з днем російської мови 01

Офіційна сторінка України привітала ООН з днем російської мови, додавши до публікації фотографію підтопленої зали Генасамблеї ООН. 

Україна у твіттері привітала ООН з днем російської мови 02

Пізніше ООН опублікувала твіт, у якому підрив Каховської дамби названо "руйнуванням" та жодним чином не згадано російську агресію. 

Україна у твіттері привітала ООН з днем російської мови 03

Також читайте: ООН не засуджує підрив Каховської ГЕС через вплив РФ, - голова зовнішньополітичного комітету ВР Мережко

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей. ДСНС опублікувала перелік безпечних місць для евакуації мешканців Херсонщини та вивозить людей з підтоплених територій. Особливо сильно постраждав лівий берег Дніпра.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила.

Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику. Також підрив ГЕС обговорили на засіданні Ставки.

Кремль заявив, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.
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Топ коментарі
+29
Так если они начнут назывтьа все своими именами, то где ж они тогда "хачеваться будут".
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06.06.2023 18:02
+21
Чого очікувати від організації, що дає право висловлюватися ********* гітлеру? І мало того, що не робить жодних кроків, щоб його покарати, так ще дає покерувати. Зараз додадуть Білорусь в раду безпеки, і взагалі все буде чудово
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06.06.2023 18:04
+19
Не дивно. Весь ОП спілкується російською.
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06.06.2023 18:04
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Так если они начнут назывтьа все своими именами, то где ж они тогда "хачеваться будут".
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06.06.2023 18:02 Відповісти
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06.06.2023 18:03 Відповісти
Гарний тролінг👍
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06.06.2023 18:03 Відповісти
Не дивно. Весь ОП спілкується російською.
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06.06.2023 18:04 Відповісти
Офіційна сторінка України привітала ООН з днем російської мови, додавши до публікації фотографію підтопленої зали Генасамблеї ООН Джерело:
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06.06.2023 18:08 Відповісти
А что, ОПа все делает правильно? Гордится количеством убитых украинских детей?
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06.06.2023 18:31 Відповісти
Сначала в суть, а потом писать. Сложно тугим повторять.
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06.06.2023 18:43 Відповісти
Леша, ссцуть в песок. Пора бы выучить. Давай, оправдывай ОПу, тебе же за это платят. Интересны твом аргументы (ну если ты знаешь такое понятие).
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06.06.2023 18:46 Відповісти
"Не дивно. Весь ОП спілкується російською." Еще вопросы ссунь?
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06.06.2023 18:47 Відповісти
"ссунь" даже в русском языке нет. И это, Леша, тебя не делает эрудитом. Ну напрягись что-ли, давай что-то серьезнее в поддержку ОПы.

"А им еще лайки ставят за обгаживания ОП." Аргументируй, тьфу, забыл что это слово тебе незнакомо, расскажи за что тебе платит Подоляк?
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06.06.2023 19:05 Відповісти
А ви тут за адвоката ОП, чи як?
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06.06.2023 19:14 Відповісти
вони ним і думають
мізки то срасєйські
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06.06.2023 18:10 Відповісти
Чого очікувати від організації, що дає право висловлюватися ********* гітлеру? І мало того, що не робить жодних кроків, щоб його покарати, так ще дає покерувати. Зараз додадуть Білорусь в раду безпеки, і взагалі все буде чудово
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06.06.2023 18:04 Відповісти
Да-да, это ООН и НАТО нам навязали в Президенты гундосого четырежды уклонистя, парня, который веселил рабссиян в саунах мацквы в 2015 году, который шутил про эбонитовые палочки для вырабатывания электричества, выбивая его из патриотов на Майдане? Который прячет в Украине своего спонсора Коломойского от американского правосудия? Ну еще расскажите что этот гундосый поц не имеет миллионных офшоров за границей...
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06.06.2023 18:36 Відповісти
каким образом это снимает ответственность с ссученой оон и ее поздравление с днем русского языка??
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07.06.2023 00:59 Відповісти
Які твої пропозиції?
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06.06.2023 21:36 Відповісти
Даже в таких случаях украинцы не теряют чувство юмора
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06.06.2023 18:05 Відповісти
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06.06.2023 18:05 Відповісти
Какая разніца, какую воду піть?!!
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06.06.2023 18:17 Відповісти
Это опять сделали барыги на крови.
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06.06.2023 18:43 Відповісти
Там первое слово "Упаковка 6 штук", все нормально с водой. И Труха это же зашквар )))
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06.06.2023 20:23 Відповісти
так вони по одній стоять. Де упаковка в 6 шт ?
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06.06.2023 20:30 Відповісти
кацапи ведуть твітер оон? серйозно?

якщо оон *********** вони хоч це засудять чи скажуть саме розвалилось
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06.06.2023 18:06 Відповісти
Якщо виживуть
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06.06.2023 18:08 Відповісти
Всьо чотко!
Вродє как: Гітлєра асуждаєм, но с сємєйним праздніком как жи ж єво нє паздравить-та???
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06.06.2023 18:06 Відповісти
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06.06.2023 18:06 Відповісти
Я хоч і російськомвний вдома (серед російськоязичних членів своєї сімї), але все одно вважаю, що не треба було підтримувати такий день.
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06.06.2023 18:07 Відповісти
А чому Ви не переходите на українську? Без стьобу, просто цікаво
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06.06.2023 18:09 Відповісти
а у россии что - монополия на русский? так же как у англии на английский? или это вера что если не будет русскоязычных, то они не придут нас спасать? грузии это н помогло.
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07.06.2023 01:01 Відповісти
Ви дуже вузько мислите! До чого тут монополія? Чим більше ми дистанціємося від потвор, тим більш вірогідність виживання самобутності нації. Чи чому вони перш за все нищать все, що написано українською? Чому міста, таблички переписують? Українці повинні думати про майбутні покоління, а не бидлувати какаяразніца
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07.06.2023 11:08 Відповісти
они будут уничтожать все вокруг себя, хоть на иврите это будь написано. Хватит мыслить примитивно
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07.06.2023 22:58 Відповісти
Примітивно мислите Ви, бо не розумієте значення мови в самобутності і житті нації. І я не тільки про орків. Як(що) ознайомитеся з важливістю даної складової, а ще почитаєте історію української мови і її шлях - тоді поговоримо.
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07.06.2023 23:12 Відповісти
Офіційна сторінка України привітала ООН з днем російської мови, додавши до публікації фотографію підтопленої зали Генасамблеї ООН Джерело:
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06.06.2023 18:09 Відповісти
Якщо там сидить від ху.....лобаду до цього часу лисий пітарас, то що можна сказати про цю організацію.
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06.06.2023 18:09 Відповісти
А чому такі засудження ООН? А в ОПі на якій мові спілкуються? А що то за партія, яка все гальмує і гальмує розвиток української мовим і робить всі умови для розвитку російської? Телеканал "Фрідом" на якій мові віщає і годує українців за держаний кошт? Спочатку тут розберітесь, а потім будете вчити ООН, вони дивляться на вас, а у вас "хахли" замахнулися на "русакий мир", їх пушкіна...
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06.06.2023 18:12 Відповісти
А ти в ОПі працюєш, що достомінно знаєш, якою мовою /а не "на якій"/ там спілкуються?
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07.06.2023 06:31 Відповісти
Не спішіть коментувати, не відкривши фото в повний розмір.
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06.06.2023 18:13 Відповісти
жирний мінус цензору, можна було скрін твіту дати, а не посилання в самій статті.
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06.06.2023 18:18 Відповісти
В ООН розуміють, що 20$ є 20$!!!!! А інше, не на часі !!! Тому, що порядні…
Пильнуймо Україну для власних онуків, бо у працівників ООН, свої онуки є!!,
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06.06.2023 18:15 Відповісти
В Белгородской области погибли три срочника из Свердловской области

В машину с солдатами из 43-й железнодорожной бригады 1 июня попал снаряд, пишет http://e1.ru/ E1.ru . Три человека погибли, семь - ранены, двое их них находятся в тяжелом состоянии.
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06.06.2023 18:24 Відповісти
в задачі запитується скільки солдат поїде на дембель ?
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06.06.2023 18:32 Відповісти
Як там всі опєчялєни... 😁
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06.06.2023 18:33 Відповісти
Кинбурнская коса может стать островом из-за подрыва Каховской ГЭС
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06.06.2023 18:36 Відповісти
Оккупированные Олешки затопило полностью
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06.06.2023 18:38 Відповісти
18:03

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2023/06/6/7163165/ Финляндия высылает девять российских "дипломатов"
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06.06.2023 18:44 Відповісти
ООН это сборище коррупционеров - бездельников, которые ничем, кроме осваивания бюджета не занимаются. Колоссальные деньги улетают в никуда...
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06.06.2023 19:11 Відповісти
Ось так рашисти "привітали" так званих російськомовних українців які ніяк не хочуть позбутися мови терористів і вбивць
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06.06.2023 19:23 Відповісти
Рассейскава (т.н. рузкава) азика в прыроде не сущесфует, это суржик мардвань в пириводе с мардовскава диалект. Прыдуман херомпидером и сонькай праституткай на базе староболгарского. А свой мастосраный мардва уже давно пахерила. ПС. Так шо праснуем день похери мардовскава.
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06.06.2023 20:21 Відповісти
подобається коли любителі жерти російське лайно згадують російськомовних на фронті.

а що ж ви, с**и, не згадуєте що російськомовні зруйнували каховську гес, ******** дитсадки, церкви, школи та лікарні?

і чого всі закривають що що російськомовні наводять ракети та шахеди на наших дітей?

незручна правда?
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06.06.2023 22:02 Відповісти
а що тут коментувати як у найвищому органі ООН у РБ досі приймає участь країна-терорист рф..
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06.06.2023 22:13 Відповісти
Слюнявое оон!!
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06.06.2023 22:50 Відповісти
Лига Наций должна сама очиститься от шайки кремля! Террорист не должен быть в составе Лиги Наций.
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07.06.2023 07:13 Відповісти
 
 