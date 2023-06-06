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Рятувальники та поліція евакуюють людей із підтоплених територій на Херсонщині. ВIДЕО

Рятувальники та поліція евакуюють людей із підтоплених територій на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти рятувальних робіт опубліковані в мережі. На записі поліцейські та рятувальники допомагають евакуювати із небезпечних місць маломобільних літніх людей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ОК "Південь" про затоплення Херсонщини: Лівий берег постраждав набагато більше, на правому критичних станів не зафіксовано, але вода піднімається

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МВС (3503) евакуація (2318) ДСНС (5117) Каховська ГЕС (566)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею тебе, Господи, вони зневажили
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06.06.2023 14:35 Відповісти
Чорне шосте червня 2023 року навіки увійшло в історію України...
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06.06.2023 14:40 Відповісти
 
 