Рятувальники та поліція евакуюють людей із підтоплених територій на Херсонщині. ВIДЕО
Рятувальники та поліція евакуюють людей із підтоплених територій на Херсонщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти рятувальних робіт опубліковані в мережі. На записі поліцейські та рятувальники допомагають евакуювати із небезпечних місць маломобільних літніх людей.
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Чайка Київ
показати весь коментар06.06.2023 14:35 Відповісти Мені подобається 16
Алекс S. Pоман
показати весь коментар06.06.2023 14:40 Відповісти Мені подобається 10
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