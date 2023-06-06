Рятувальники та поліція евакуюють людей із підтоплених територій на Херсонщині. ВIДЕО

Рятувальники та поліція евакуюють людей із підтоплених територій на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти рятувальних робіт опубліковані в мережі. На записі поліцейські та рятувальники допомагають евакуювати із небезпечних місць маломобільних літніх людей.

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