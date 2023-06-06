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МВС (3468) Херсонщина (5364) Каховська ГЕС (565)

Список безпечних місць для евакуації жителів Херсонщини, яким загрожує підтоплення. ПЕРЕЛІК

херсонщина

Рятувальники Херсонщини публікують список безпечних районів, куди можуть евакуюватися мешканці берегової лінії річок Дніпро та Кошова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Закликаємо громадян, що мешкають уздовж берегової лінії річок Дніпро та Кошова, прямувати в безпечні райони:

- жителям смт Антонівка піднятися до вулиць Горького та Антонівської;
- жителям Дніпровського району піднятися до вулиці Херсонської (в район площі В’ячеслава Чорновола), шосе В’ячеслава Чорновола та вулиці Перекопської;
- жителям Суворовського району піднятися до вулиць Гімназичної, Соборної та Грецької;
- жителям Корабельного району, у тому числі Карантинного острова, піднятися до вулиці Качельної (вище площі Корабелів) та вулиці Полтавської;
- жителям Карантинного острова, якщо неможливо буде евакуюватися на безпечну територію, піднятися на рівень третього поверху будівель;
- жителям селища Зимівник піднятися в район міського цвинтаря;
- жителям смт Комишани піднятися до вулиці Центральної;
- жителям селища Приозерного піднятися вище вулиці Білозерської", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Підрив Каховської ГЕС росіянами прирівнюється до застосування зброї масового знищення, - глава МЗС Чехії Ліпавський

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.

Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.

За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

Читайте: На Каховську ГЕС відправили рятувальників і техніку з Києва

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Топ коментарі
+9
"За провал підготовки до вторгнення ворога 24 лютого 2022 року..." (с.) покараний наріт, який вибрав собі того бідосіка і його слуг. Але, на жаль, разом з тими дебілами покараними вийшли і всі ми решта...
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06.06.2023 12:44
+8
83.02% виборців у Херсонській області негативно ставилися до п'ятого президента України, тому десять років поспіль віддавали свої голоси на виборах мера Херсона з 2002 по 2012 роки за ворога України, колаборанта Володимира Сальдо, сподіваючись, що «Русский мир»» принесе їм щастя та благополуччя.

Цей проросійський чиновник свого часу на російських телеканалах різко критикував учасників Євромайдану, активно захищав двічі судимого шапкокрада білоруса Віктора Януковича та публічно закликав Володимира Люциферовича «навести лад у Києві». Він був також серед тих депутатів, які голосували за так звані ганебні «диктаторські закони» 16 січня 2014 року.

І «Русский мир» прийшов на танках у Херсонську область. Після окупації Херсона бурятами, якутами, калмиками та тувинцями зрадника було призначено Головою окупаційної адміністрації обласного центру.

Бідосік допоміг обнульонишу виконати його восьмирічну мрію: пробити сухопутний коридор до окупованого Криму, забезпечити кримську ядерну базу дніпровською водою та заблокувати прохід суден до українських портів на Азові і в Одесу. За провал підготовки до вторгнення ворога 24 лютого 2022 року ніхто з відповідальних осіб за безпеку країни не покараний,



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06.06.2023 12:40
+6
да потому что тебя ИгорёшаL все ждали...\спасибо вам...\
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06.06.2023 12:10
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Чому тільки зараз, чому вночі не почалась евакуація?
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06.06.2023 12:03 Відповісти
да потому что тебя ИгорёшаL все ждали...\спасибо вам...\
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06.06.2023 12:10 Відповісти
Потому что власть у нас такая, ********, это и так было очевидно что такое будет, решите вопрос раньше, а не по факту, так же будет и с атомной станцией!!!
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06.06.2023 12:20 Відповісти
Миша, гоните своих **********, гоните ***** вместе с шоблой, в Гаагу! Там точно, поросёнощенка свинособаки не разорвут, полная гарантия!!!
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06.06.2023 13:33 Відповісти
ПНХ!!!
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06.06.2023 13:46 Відповісти
Де йще залишилась райони імені катів (суворівский район ... пля) ?!
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06.06.2023 12:07 Відповісти
Вибори Президента України 2010, Херсонська область: Янукович - 40.4%, Тігіпко - 15.5%, Тимошенко - 19.3%. Ну як вам, херсонці, руzкій мір?
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06.06.2023 12:31 Відповісти
83.02% виборців у Херсонській області негативно ставилися до п'ятого президента України, тому десять років поспіль віддавали свої голоси на виборах мера Херсона з 2002 по 2012 роки за ворога України, колаборанта Володимира Сальдо, сподіваючись, що «Русский мир»» принесе їм щастя та благополуччя.

Цей проросійський чиновник свого часу на російських телеканалах різко критикував учасників Євромайдану, активно захищав двічі судимого шапкокрада білоруса Віктора Януковича та публічно закликав Володимира Люциферовича «навести лад у Києві». Він був також серед тих депутатів, які голосували за так звані ганебні «диктаторські закони» 16 січня 2014 року.

І «Русский мир» прийшов на танках у Херсонську область. Після окупації Херсона бурятами, якутами, калмиками та тувинцями зрадника було призначено Головою окупаційної адміністрації обласного центру.

Бідосік допоміг обнульонишу виконати його восьмирічну мрію: пробити сухопутний коридор до окупованого Криму, забезпечити кримську ядерну базу дніпровською водою та заблокувати прохід суден до українських портів на Азові і в Одесу. За провал підготовки до вторгнення ворога 24 лютого 2022 року ніхто з відповідальних осіб за безпеку країни не покараний,



показати весь коментар
06.06.2023 12:40 Відповісти
"За провал підготовки до вторгнення ворога 24 лютого 2022 року..." (с.) покараний наріт, який вибрав собі того бідосіка і його слуг. Але, на жаль, разом з тими дебілами покараними вийшли і всі ми решта...
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06.06.2023 12:44 Відповісти
Скільки тварин загине..
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06.06.2023 13:51 Відповісти
Я б про кацапів так не казав, та не співчував. Назвемо їх росіяни-дикуни
Для історії.
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06.06.2023 14:23 Відповісти
Найстрашніше це зараз те, що тисячі сімей з дітьми залишилися на вулиці. Так тваринок шкода, але в першу чергу потрібно рятувати людей. Бо якщо, недай Боже замість дитини хтось врятує двох цуценят...
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06.06.2023 14:26 Відповісти
Президент Володимир Зеленський ініціював .....йтм,як героїчно....
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06.06.2023 14:55 Відповісти
 
 