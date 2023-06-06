Список безпечних місць для евакуації жителів Херсонщини, яким загрожує підтоплення. ПЕРЕЛІК
Рятувальники Херсонщини публікують список безпечних районів, куди можуть евакуюватися мешканці берегової лінії річок Дніпро та Кошова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
"Закликаємо громадян, що мешкають уздовж берегової лінії річок Дніпро та Кошова, прямувати в безпечні райони:
- жителям смт Антонівка піднятися до вулиць Горького та Антонівської;
- жителям Дніпровського району піднятися до вулиці Херсонської (в район площі В’ячеслава Чорновола), шосе В’ячеслава Чорновола та вулиці Перекопської;
- жителям Суворовського району піднятися до вулиць Гімназичної, Соборної та Грецької;
- жителям Корабельного району, у тому числі Карантинного острова, піднятися до вулиці Качельної (вище площі Корабелів) та вулиці Полтавської;
- жителям Карантинного острова, якщо неможливо буде евакуюватися на безпечну територію, піднятися на рівень третього поверху будівель;
- жителям селища Зимівник піднятися в район міського цвинтаря;
- жителям смт Комишани піднятися до вулиці Центральної;
- жителям селища Приозерного піднятися вище вулиці Білозерської", - йдеться в повідомленні.
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