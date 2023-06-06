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Підрив Каховської ГЕС росіянами прирівнюється до застосування зброї масового знищення, - глава МЗС Чехії Ліпавський

каховка

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський заявив, що підрив Каховської ГЕС прирівнюється до застосування зброї масового знищення.

Про це міністр повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Росія продовжує розширювати межі своєї агресії. Атака на дамбу в Новій Каховці над житловими кварталами прирівнюється до застосування зброї масового знищення проти цивільного населення. Ця жорстокість буде засуджена і покарана!" - наголосив він.

Також читайте: Зеленський провів термінове засідання РНБО: Доручено провести евакуацію з районів ризику

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.

Президент Володимир Зеленський ініціював через підрив екстрене засідання РНБО.

За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За тиждень до підриву Каховської ГЕС Росія дозволила не розслідувати аварії на об’єктах, - The Insider

Автор: 

Ліпавський Ян (105) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+17
І які ж будуть дії, коли застосовується зброя масового ураження? ООН буде глибоко стурбовано, РадБез - буде заблоковано. Всі інші скажуть - який поганий вчинок.
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06.06.2023 11:49
+13
І ???
Де знищення Чорноморського флоту??!
Чи що там союзники обіцяли??!
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06.06.2023 11:45
+11
***** на крим, він якось обходився без води 8 років. Це удар по нашій території яка отримувала практично всю воду з водосховища, ця проблема, скоріше катасрофа, на роки....
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06.06.2023 11:55
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І ???
Де знищення Чорноморського флоту??!
Чи що там союзники обіцяли??!
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06.06.2023 11:45 Відповісти
список тих, хто тебе відлайкав можна заносити до списку невиліковних імбіцилів!
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06.06.2023 11:50 Відповісти
Ага, хай вносять після тебе і довбойоба, який маніпулює фактами і перекручює інфу про знищення чорноморського флоту у випадку використання ядерки.
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06.06.2023 11:53 Відповісти
лови, дебільнуте з відсутньою памʼяттю:

https://tsn.ua/svit/rosiysku-armiyu-bude-znischeno-borrel-povidomiv-yak-svit-vidpovist-na-yadernu-ataku-rf-po-********-2179348.html

https://fakty.com.ua/ua/svit/20220926-spopelyty-vse-ugrupovannya-rf-v-********-chym-mozhut-vidpovisty-ssha-na-yaderni-pogrozy-putina/

https://opk.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D0%BE%D1%87%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%86%D1%80%D1%83-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B2-%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%8E-%D0%B1%D1%83%D0%B4/

то що...
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06.06.2023 11:56 Відповісти
"Підрив Каховської ГЕС росіянами прирівнюється до застосування зброї масового знищення, - глава МЗС Чехії Ліпавський"

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F

"Я́дерна збро́я - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F зброя масового ураження ..."

"США можуть знищити весь Чорноморський флот РФ та російські бази у тимчасово окупованому Криму в разі застосування ядерної зброї Росією"

"Видання CNN із посиланням на високопосадовця з https://tsn.ua/ato/yaderniy-udar-rf-mayzhe-napevno-sprovokuye-fizichnu-vidpovid-chinovnik-nato-2178706.html НАТО повідомило, що ядерний удар з боку РФ "майже напевно" викличе "фізичну відповідь" з боку союзників і, можливо, з боку Альянсу."

"Високий представник ЄС запевнив, що "будь-яка атака проти України знайде свою відповідь - не ядерну, але потужну"

здохні мразь
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06.06.2023 12:09 Відповісти
Просто взірець корисного для України коменту. Еталон. Шедевр, так би мовити.
А по суті- орки свій хід зробили, ставки підняли. Який буде хід наш та союзників?
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06.06.2023 11:54 Відповісти
Не треба так емоційно, нам потрібна холодна голова. Тут справа не в обіцяному наступі - контрнаступі. Орки перейшли до тактики випаленої землі. Тобто, фактично визнали свою неспроможність перемогти і втримати ці території, воюючи конвенціальною зброєю. Що далі - підрив охолоджувачів на Заес чи сховища відпрацьованого палива?
На мою думку це більше інформаційна операція, меседж заходу, про те що вони таки їбануті і будуть впиратися, поки ***** не здохне.
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06.06.2023 12:15 Відповісти
Так, тут ти правий, але в них яєць не вистачить з ядеркою гратись. А як і вистачить, то все одно у нас тільки один шлях - шлях до перемоги, бо інакше ганебна рабська смерть.
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06.06.2023 12:17 Відповісти
Чем ?!!
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06.06.2023 11:59 Відповісти
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06.06.2023 11:49 Відповісти
І які ж будуть дії, коли застосовується зброя масового ураження? ООН буде глибоко стурбовано, РадБез - буде заблоковано. Всі інші скажуть - який поганий вчинок.
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06.06.2023 11:49 Відповісти
ООН привітає з днем російського нахрюка
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06.06.2023 11:52 Відповісти
вип'ють не міндальний латте, а капучіно у нью-йоркських кавярнях. а ну і так - діплі дістьорбанс заявлятью
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06.06.2023 11:56 Відповісти
Крым останется без воды. Твари убегают из Крыма.
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06.06.2023 11:49 Відповісти
Їм набраних запасів на 3 роки вистачить. Наслідки будуть розгрібати українці після деокупації.
Господарства Херсонської і Запорізької обл тепер залишиться без води, фермери теж і це проблема
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06.06.2023 11:53 Відповісти
А может и нет. Потребление сейчас возрастёт стократно. Каждый владелец хоть какого клочка земли начнет запасаться цистернами. Плюс лето только началось, а жар уже крепкнький. Запасы быстро растают
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06.06.2023 11:56 Відповісти
які запаси ??? для пиття хіба що....
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06.06.2023 12:03 Відповісти
какие нахер 3 года.2 недельки максимум,вон уже крысчане частично без воды в керчи....3года,вот это ты мечтатель)
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06.06.2023 11:57 Відповісти
Серерокрымский канал никогда не снабжал ЮБК + Симферополь водой, и Керчь в т.ч. А основная вата как раз там. Так что им пи.уй.
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06.06.2023 12:16 Відповісти
***** на крим, він якось обходився без води 8 років. Це удар по нашій території яка отримувала практично всю воду з водосховища, ця проблема, скоріше катасрофа, на роки....
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06.06.2023 11:55 Відповісти
Проблема води на крисі кацапському вирішена.
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06.06.2023 11:57 Відповісти
ще не тікають. Води їм на літо вистачить. Тікать почнуть коли ЗСУ зайдуть спочатку в Пологи, а потім переріжуть залізничну колію з Волновахи на Токмак, бо в цей же момент буде нанесений удар по мосту. І тоді у кацапів почнуться у кого гонки на моторних човнах, у кого регата, а у кого просто заплив на пет-тарі.
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06.06.2023 12:07 Відповісти
і що далі?
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06.06.2023 11:54 Відповісти
Люди планеты, может уже стоит вмешаться в войну!?
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06.06.2023 11:55 Відповісти
А скільки дивізій мають "Люді планєти"?
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06.06.2023 11:59 Відповісти
у китайців і індусів більше всього є дивізій.
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06.06.2023 12:09 Відповісти
А люди планети до "папріколу", "хотьпаржом", "хуженєбудіт", "какаяразніца" і т.д. не дотичні. Ми самі собі нагадили, а люди планети приберіть?
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06.06.2023 12:09 Відповісти
Повідомлення у твітер - це навіть не офіційна заява МЗСу Чехії. Це особиста думка приватної особи Яна Ліпавського. При умові, що повідомлення дійсно написав Ян Ліпавський.
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06.06.2023 11:56 Відповісти
В Вашингтоне ещё пять утра. Подождём реакцию
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06.06.2023 12:06 Відповісти
Русня не люди, це біосміття. Вони все своє жалюгідне існування були такими виродками. Але все, що ці виродки зараз творять на нашому півдні це лише наслідок. Причина в тому, що південь москалям був просто зданий, бо офісна влада готувалась до "шашличков", готували пускати на Чонгар "шаттли" про що звітувала Верещук да два дні до початку вторгнення. Хто дав команду позмінувати Чонгар, який був замінований у 2014 році ? Ці люди й досі на посадах та в кріслах сидять та по телеку тепер в "патріотів "грають.
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06.06.2023 12:07 Відповісти
це самий дінамічний сезон "Слуги народа", який зібрав грандіозну аудиторію глядачів з усього світу, а тим, хто сидить в перших рядах навіть не треба стереоокуляри, бо і без них можуть втопитися прямо у себе на подвір'ї або навіть отримати контузію від вибуху.
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06.06.2023 12:18 Відповісти
Цікава думка, але висновок ЯКИЙ ? ..... На очах Європи цілу країну беруть терористи (кремлівські) у заручники. В якій країні світу влада діє так, начебто справа звільнення заручників в руках самих заручників? Треба тільки дати їм зброю. І все гаразд. Гинути спецпризначенці не будуть. Все, як заручники намагаються визволити себе, будемо показувати на великих екранах. Будемо цокотіти зубами, критикувати за помилки, співчувати рідним, які поруч заливаються у сльозах, і всім заручникам, яким не пощастило. Це ж БАНАЛЬНА СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНУ. Ми не вкрали, не взяли заручників, ми тільки постоїмо на ШУХЄРЄ. Трясця, з ДЕМОКРАТІЇ глумляться всі ті, які себе "ВВАЖАЮТЬ ЩИРИМИ ДЕМОКРАТАМИ". ХТО вони насправді ??? Вирішувати всім у Європі та США. Вирішувати дітям оцих "демократів".
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06.06.2023 12:09 Відповісти
Коли в Африці різанина, вони теж повинні вписуватись?
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06.06.2023 12:20 Відповісти
що, Афріку вони теж наїбали з "гарантіями в обмін на ядерну зброю"?
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06.06.2023 12:40 Відповісти
Ви зомбаки ще довго будете про ту ЯЗ писати...На нас напав основний підписант та той кому були передані всі запаси.
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06.06.2023 14:00 Відповісти
завали хліборізку! тут хтось бажав почути твою срану думку?
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06.06.2023 14:33 Відповісти
А десь в Меморандумі було згадано про участь збройних сил гарантів? Ні? Ну то вони нам дають допомогу технікою.
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06.06.2023 14:16 Відповісти
оружие нормальное тоже не дали, или не в том кол-ве
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07.06.2023 01:58 Відповісти
Дивно, що вони це зробили, попри те, що наслідки й для них не зовсім добрі. Не буде води в Криму,ий свою рершу лінію оборони на лівому березі теж затопили. Не знали, чи їм пофігу?
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06.06.2023 12:27 Відповісти
пф, кинуть пару труб у воду і будуть качати воду в Крим, вона і до того качалась насосами якщо що.
піздець в першу чергу для нас, це кінець сг підприємствам на величезній території на довгі роки, тобто до відбудови греблі.....
Кацапи добре розуміють що роблять. Це ж не зелупи які па прікому розмінували чогнар та не підривали мости перед кацапопідарами при вторгненні.
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06.06.2023 14:05 Відповісти
Болотяні рашистські п*дораси знову брешуть, для них це норма
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06.06.2023 12:27 Відповісти
Кацапські виродки знову брешуть що це ЗСУ обстріляли Каховську ГЕС
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06.06.2023 12:31 Відповісти
абсолютно точно! Это и есть оружие массового поражения, с уничтожением инфраструктуры, природы и людей.
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06.06.2023 12:49 Відповісти
К чему бы это подрыв не приравнивался для адекватного ответа Украине западные партнеры ничего не дадут, а эти заявления как минеральная вода ни пользы ни вреда
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06.06.2023 12:51 Відповісти
Еще одна тряпка выразила дежурное беспокойство.
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06.06.2023 13:04 Відповісти
Час відповідати симетрично та стократно і тисячократно.

Росія має вимерти і стати пустинним радіактивним болотом.
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06.06.2023 13:14 Відповісти
а що в ООН, а в ООН день руського язика, а в НАТО, а там обурені, а в МАГАТЕ, - ЗАС поки не погрожує, всім танцювати та співати, ***.
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06.06.2023 14:08 Відповісти
Російского, точнійше - російської мови, а не РУСЬкого!
Руський був у Русі.
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06.06.2023 16:13 Відповісти
тоді мацковскої
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07.06.2023 12:48 Відповісти
 
 