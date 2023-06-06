Підрив Каховської ГЕС росіянами прирівнюється до застосування зброї масового знищення, - глава МЗС Чехії Ліпавський
Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський заявив, що підрив Каховської ГЕС прирівнюється до застосування зброї масового знищення.
Про це міністр повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Росія продовжує розширювати межі своєї агресії. Атака на дамбу в Новій Каховці над житловими кварталами прирівнюється до застосування зброї масового знищення проти цивільного населення. Ця жорстокість буде засуджена і покарана!" - наголосив він.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.
Президент Володимир Зеленський ініціював через підрив екстрене засідання РНБО.
За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.
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Де знищення Чорноморського флоту??!
Чи що там союзники обіцяли??!
https://tsn.ua/svit/rosiysku-armiyu-bude-znischeno-borrel-povidomiv-yak-svit-vidpovist-na-yadernu-ataku-rf-po-********-2179348.html
https://fakty.com.ua/ua/svit/20220926-spopelyty-vse-ugrupovannya-rf-v-********-chym-mozhut-vidpovisty-ssha-na-yaderni-pogrozy-putina/
https://opk.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D0%BE%D1%87%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%86%D1%80%D1%83-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B2-%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%8E-%D0%B1%D1%83%D0%B4/
то що...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F
"Я́дерна збро́я - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F зброя масового ураження ..."
"США можуть знищити весь Чорноморський флот РФ та російські бази у тимчасово окупованому Криму в разі застосування ядерної зброї Росією"
"Видання CNN із посиланням на високопосадовця з https://tsn.ua/ato/yaderniy-udar-rf-mayzhe-napevno-sprovokuye-fizichnu-vidpovid-chinovnik-nato-2178706.html НАТО повідомило, що ядерний удар з боку РФ "майже напевно" викличе "фізичну відповідь" з боку союзників і, можливо, з боку Альянсу."
"Високий представник ЄС запевнив, що "будь-яка атака проти України знайде свою відповідь - не ядерну, але потужну"
здохні мразь
А по суті- орки свій хід зробили, ставки підняли. Який буде хід наш та союзників?
На мою думку це більше інформаційна операція, меседж заходу, про те що вони таки їбануті і будуть впиратися, поки ***** не здохне.
Господарства Херсонської і Запорізької обл тепер залишиться без води, фермери теж і це проблема
піздець в першу чергу для нас, це кінець сг підприємствам на величезній території на довгі роки, тобто до відбудови греблі.....
Кацапи добре розуміють що роблять. Це ж не зелупи які па прікому розмінували чогнар та не підривали мости перед кацапопідарами при вторгненні.
Росія має вимерти і стати пустинним радіактивним болотом.
Руський був у Русі.