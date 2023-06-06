"Підрив Каховської ГЕС росіянами прирівнюється до застосування зброї масового знищення, - глава МЗС Чехії Ліпавський"

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський заявив, що підрив Каховської ГЕС прирівнюється до застосування зброї масового знищення.

Про це міністр повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Росія продовжує розширювати межі своєї агресії. Атака на дамбу в Новій Каховці над житловими кварталами прирівнюється до застосування зброї масового знищення проти цивільного населення. Ця жорстокість буде засуджена і покарана!" - наголосив він.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.

Президент Володимир Зеленський ініціював через підрив екстрене засідання РНБО.

За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

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