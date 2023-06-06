Зеленський провів термінове засідання РНБО: Доручено провести евакуацію з районів ризику
Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО у зв’язку із підривом окупантами Каховської ГЕС.
Про це Зеленський повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадує, що цієї ночі о 02:50 російські терористи здійснили внутрішній підрив конструкцій Каховської ГЕС. У зоні підтоплення близько 80 населених пунктів.
"Доручено провести евакуацію з районів ризику та забезпечити питною водою всі міста й села, які забезпечувалися водою з Каховського водосховища. Робимо все, щоб врятувати людей. Задіяні всі служби, військові, Уряд, Офіс", - зазначив Зеленський.
За його словами, на засіданні РНБО погоджено комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти Росію до відповідальності за цей теракт. До жорсткої відповідальності.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.
Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.
За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.
За даними "Укргідроенерго", Каховську ГЕС повністю зруйновано внаслідок підриву машинної зали зсередини. Станція відновленню не підлягає. За фактом підриву Каховської ГЕС Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження за статтею екоцид.
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Все ждали пока он доручит?
К подрыву должны были быть готовы на месте и начать эвакуацию сразу после подрыва, не ожидая каких либо доручень от бенэвтика. Опять про@бали?
Всі служби мають чіткі протоколи дій на цей випадок і без РНБО розбируться.
Чиможе він свій кортеж і велосипед відправив на Херсонщину задля пришвидшення евакуації? Хтось щось чув?
Писец, а если на заэс будет подрыв? Будем ждать пока они утром проснуться и проведут заседание?
По идее их должны были поднять по тревоге сразу после подрыва.