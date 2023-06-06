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Зеленський (22411) евакуація (2242) Каховська ГЕС (565)

Зеленський провів термінове засідання РНБО: Доручено провести евакуацію з районів ризику

зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО у зв’язку із підривом окупантами Каховської ГЕС.

Про це Зеленський повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що цієї ночі о 02:50 російські терористи здійснили внутрішній підрив конструкцій Каховської ГЕС. У зоні підтоплення близько 80 населених пунктів.

"Доручено провести евакуацію з районів ризику та забезпечити питною водою всі міста й села, які забезпечувалися водою з Каховського водосховища. Робимо все, щоб врятувати людей. Задіяні всі служби, військові, Уряд, Офіс", - зазначив Зеленський.

За його словами, на засіданні РНБО погоджено комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти Росію до відповідальності за цей теракт. До жорсткої відповідальності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Центр затопленої окупантами Нової Каховки. ВIДЕО

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.

Також дивіться: Підрив Каховської ГЕС: У водосховищі стрімко падає рівень води, - Нікопольська РВА. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.

За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

За даними "Укргідроенерго", Каховську ГЕС повністю зруйновано внаслідок підриву машинної зали зсередини. Станція відновленню не підлягає. За фактом підриву Каховської ГЕС Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження за статтею екоцид.

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Топ коментарі
+14
Одне гівнокомандуюче розмінувавши кримський перешийок наробило стільки горя.
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06.06.2023 12:04
+10
А без його найвеличнішого доручення ніхто б і пальцем не поворухнув? 3,14здець якийсь...
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06.06.2023 11:42
+10
А без Зе і сонце не сходить, шо за цирк
Всі служби мають чіткі протоколи дій на цей випадок і без РНБО розбируться.
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06.06.2023 11:43
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А без його найвеличнішого доручення ніхто б і пальцем не поворухнув? 3,14здець якийсь...
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06.06.2023 11:42 Відповісти
Евакуації ідуть повним ходом, а воно прокинулися тільки. Написала на його сторінці свою світлину.
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06.06.2023 11:51 Відповісти
И все?
Все ждали пока он доручит?
К подрыву должны были быть готовы на месте и начать эвакуацию сразу после подрыва, не ожидая каких либо доручень от бенэвтика. Опять про@бали?
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06.06.2023 11:42 Відповісти
А без Зе і сонце не сходить, шо за цирк
Всі служби мають чіткі протоколи дій на цей випадок і без РНБО розбируться.
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06.06.2023 11:43 Відповісти
а раньше эти жители не хотели эвакуироваться?
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06.06.2023 11:43 Відповісти
Яке вчасне доручення! Після того, як та евакуація вже йде кілька годин...
Чиможе він свій кортеж і велосипед відправив на Херсонщину задля пришвидшення евакуації? Хтось щось чув?
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06.06.2023 11:43 Відповісти
Видимо это дурацкое заседание СНБО было нужно зеледенту для введения его в курс событий и он благословил уже и так начавшуюся эвакуацию. Про подрыв Каховской ГЭС стало известно ночью и все службы уже были подняты по тревоге. Что, никто не сообщил этому кловану о подрыве? Или он не захотел будить членов СНБО? Или ждал инструкций из кремля?
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06.06.2023 11:50 Відповісти
Его зЕличество почивать изволили. Не будить же их по такому поводу... Чай не 41 млн баксов из "Привата" арестовали.
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06.06.2023 12:16 Відповісти
чекаємо що керівники місцеві та ДСНС що почали евакуацію без найвеличнішого рішення та засідання РНБО будуть відсторонені а ДБР оголосить підозри
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06.06.2023 11:52 Відповісти
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06.06.2023 11:54 Відповісти
И все???
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06.06.2023 11:44 Відповісти
Трясця, а ООН не стурбувалось. Не оголосило "стихійно лихо". Навіть не намагається співчувати. Вони "дуже зайняті справами миру во всем мире". І як московітського представника в ООН нагородити премією за розвиток дружби у всьому світі.
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06.06.2023 11:44 Відповісти
Не до того їм. У ООНів сьогодні день хукйляндської мови.
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06.06.2023 11:46 Відповісти
Треба запросити допомогти євакуаціі Війська НАТО. Нехай кацапи вдавятся від злоби
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06.06.2023 11:44 Відповісти
Де Буданов??
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06.06.2023 11:44 Відповісти
На пляжі, в Криму.
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06.06.2023 11:58 Відповісти
обілечує бажаючих на Лазурний берег, Не заважайте йому працювати. А то в воєнкома Одещини є вілла на Середземному морі а в Буданова немає. Це неподобство!
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06.06.2023 11:59 Відповісти
Кошти виділили . В Києві на бомбосховища виділили 1.2 млд . -- освоіли мізер -- решту вернули ?.
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06.06.2023 11:44 Відповісти
Ось це вже серйозно!
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06.06.2023 11:47 Відповісти
Хмурим брови, надуваем щёки, ещё больше не бреемся (за делами некогда)...
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06.06.2023 11:47 Відповісти
І що вирішили ? Не думаю що така організація як РНБО потерпілих заселить в Конче-Заспу в пусті маєтки мільйонерів
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06.06.2023 11:47 Відповісти
Навіщо у маєтки? Державні дачі є. Оті, від яких зЕ відмовитись обіцяло...
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06.06.2023 12:18 Відповісти
Воно багато чого обіцяло Добре пам'ятаю "я никому ничего не должен" Шкода що73 % глухих не почули
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06.06.2023 14:56 Відповісти
Вот интересно, почему рнбо случилось вот только сейчас а не ночью, сразу после подрыва? Сладко спали?
Писец, а если на заэс будет подрыв? Будем ждать пока они утром проснуться и проведут заседание?
По идее их должны были поднять по тревоге сразу после подрыва.
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06.06.2023 11:48 Відповісти
Одне гівнокомандуюче розмінувавши кримський перешийок наробило стільки горя.
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06.06.2023 12:04 Відповісти
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06.06.2023 12:09 Відповісти
А у відповідь ''жахнути'' рішення не прийняли? Щоб не було ескалації. Чи оманські договорняки не дозволяють?
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06.06.2023 12:10 Відповісти
«Проста нада пєрєстать стрілять»
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06.06.2023 12:13 Відповісти
В оригіналі не "пересТать", а "пересРать" - помилка коректора або набірника у друкарні.
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06.06.2023 12:21 Відповісти
дурилка картонная, суровый карапуз, аниматор-имитатор
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06.06.2023 12:34 Відповісти
Кончений дебіл. Щоб мамка Рима тебе у свій час, теюе, суку, на кропиву висцяла!
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06.06.2023 14:53 Відповісти
Коли вже терміновий народний трибунал збереться ?
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06.06.2023 16:11 Відповісти
 
 