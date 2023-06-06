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Центр затопленої окупантами Нової Каховки. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксований рівень підтоплення однієї з центральних вулиць Нової Каховки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно адміністративну будівлю, що підтоплена по ручки вхідних дверей. Повз вхід до будівлі пропливає пара лебедів. На флагштоках адмінприміщення ще висить російський прапор.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Каховська ГЕС повністю під водою: "Пірсу просто немає. Рівень води зрівнявся з каховським морем". ВIДЕО

Автор: 

вибух (4461) Нова Каховка (180) підтоплення (196) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+65
По лебедям , уткам и тп тоже есть вопросы. Плавни Днепра = гнездовья птиц. Если птенцы ещё маленькие в гнёздах и не могут плавать то им хана. Также показывали видео с бобрами на улицах... Ни людям ни животным житья нет от кацапья задротного
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06.06.2023 11:33
+45
Чому всі так радіють за "змиті мінні поля" ? Там не цунамі, а плавний підйом води- міни як були, так там і залишаться, тільки під шаром мулу, що ще ускладнить майбутнє розмінування...
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06.06.2023 11:35
+44
лебеді, напевне ще не розуміють катастрофи... іначе б позривали триколірні ганчірки...
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06.06.2023 11:29
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лебеді, напевне ще не розуміють катастрофи... іначе б позривали триколірні ганчірки...
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06.06.2023 11:29 Відповісти
в отличии от местных продажных коллаборантов
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06.06.2023 11:32 Відповісти
Початок Лєбєдіного озера. Оркам - приготуватися. Тепер ніхто нічого не скаже - Зачєм нацисти підірвали керченський міст?
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06.06.2023 12:55 Відповісти
скорей бы
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06.06.2023 13:11 Відповісти
Сами себя по сути затопили......там ещё все минные поля смоет шо они полгода укладывали.Разминировали нам на будущее територию)
Кста теперь обстрел Херсона артой и градами станет не возможен.....сами от нашей територии артиллерию отсунули.
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06.06.2023 11:32 Відповісти
Чому всі так радіють за "змиті мінні поля" ? Там не цунамі, а плавний підйом води- міни як були, так там і залишаться, тільки під шаром мулу, що ще ускладнить майбутнє розмінування...
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06.06.2023 11:35 Відповісти
Там не идеально ровная поверхность шоб 'плавно' подымалось тем более левый берег в низменности и поток будет сверху ...значит произойдёт смыв верхнего слоя почвы.Прибавь сюда куски деревьев и прочий мусорплавающий мусор шкрябающий по дн.....Поэтому таки да...минные поля ,большую часть смоет.
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06.06.2023 11:42 Відповісти
Важко прогнозувати наслідки.Міни не дірьмо,що його просто змиє.Щось здетонує,щось знесе в балки і там пориє гілками і мілом,а щось змуле на місці.Нічого доброго в тому нема.Це створить купу проблем ні чім не меньшу.
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06.06.2023 13:46 Відповісти
+100500
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07.06.2023 00:42 Відповісти
радіють, по тупості...
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06.06.2023 12:07 Відповісти
Ви вважаєте , що то абсолютно герметичні міни й в їх ТНТ аж ніяк не реагує на вологість й тим більш -- тиск води ?!

Вчить фізику й хімію . Будь який звичайний підрив це ланцугова реакція окисення ...
В вологість гальмує такі реакції й таким чином взривний матеріал тупо й повільно вигаряє й някої ланцюгової реакції не наступає .

Є СНІПи по пожежі та вибухобезпеці . Я 20 років тому працював з газопроводами , але ж досі пом"ятаю таку норму , що метан вибухонебеспечний лише при концентраціях 5-15% .
Тобто , коли його в закритому приміщенні меньше 5% або його занадто 15% -- він тупо згорить але не вибухне .
Але це газ . А тверді небеспечні матеріали йще більш примхливі до зміни концетрації .

Піхотні міни ніхто не виготовляє абсолютно герметичними й за кілька годин перебування під шаром води вона заповниться водою . Бо навіть метр води це додатковий тиск в 10% атмосфер .
Бо 10 м стовб -- це рівна одна додаткова атмосфера . А дощі не створюють тиск .
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06.06.2023 12:27 Відповісти
Ні не так.По перше противопехотні міни дуже часто є герметичні,а по друге міни разраховані стояти під дощами і в багнюці ,і зберегають при тому можливість вибухати.А тротил,дуже часто,стає ще більш вибухонебезпечним із за довгого лежання в землі.
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06.06.2023 13:53 Відповісти
Ви плутаєте зовсім різні умови . Багнюка -- так . Дощ - розумово .

Але а ні багнюка , а ні дощ не є факторами водяного тиску . Це з точки зору гидравліки -- зовсім інші вимоги герметичності .
Може як матеріал - триністротолуол й не руйнує свій фізико-калоїдний (а тим більш хімічний) склад . Але є йще підриватель . Є багто іншіх елементів , які чутливі (тобто погіршують свої характеристики) в наслідку довгого находження під водяним тиском .
Тобто володазний костюм це трошкі інша річ за дощовий комбінезон байкера .

Й головне , Ви не враховуєте знов таки , що міни можуть бути небеспечними , коли підліток їх відкопах від шару мулу . Але поки вона під шаром в хоча б 10 см вона стає абсолютно марною для стримування піхотного прориву .
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06.06.2023 14:51 Відповісти
Та ну да.100 см. води мєга тиск.
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06.06.2023 21:53 Відповісти
Саме так -- 1х1х1м води важить тонну .
Й саме така приблизно висота морський хвиль була у цунамі в Індонезії ... але там уся енергія була в радіусі в епіцентрі хвилі до 50 км .

Ви плутаєте жидку рідину з газами де прокачки великих об"ємів газу потребується тиск в 100 атм. (10МПа) . В магістральних нафтопроводах тиск в рази меньший . А водогінні труби вони в домах десь так в дюйм , тобто Ду25 (мм) по такій трубі тиск в 1.1 атм. спромоній підняти воду на 80 метрів . Два дюйма (Ду50) це вже міжмережні труби ...
Подивиться як "працює" пловець кролем або батрефляїст . Як різко вони крутять головою й б"ються окулярами о поверню води ... Гумовий фіксатор це витримує , але достаньо провцю нирнути на метр в басейні ... й дуже повільно як фіксатор не витримує . У маски гумовий фіксатор в 5 разів товший за окулярний ...
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06.06.2023 22:51 Відповісти
Площа міни?

Невже метр на метр?

Особливо, піхотної. ))))
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07.06.2023 00:46 Відповісти
Ви плутаєте принципи Блеза Паскаля з законом Архімеда (або навіть Гука) .
Йще в 17 столітті Паскаль ввів таке поняття як тиск й стверджував , що цей тиск діє в усіх напрямках й не залежить від розмірів (тобто й площі , й маси , й об"єму) того тіла , на яке він діє .
Це з розділу т.з. "механіки суцільних середовищ" . Вода найбільш типове таке середовище .
Й саме Паскаль встановив , що тиск в таких середовищах залежить від висоти т.з. стовпа , тобто від глибини .
Це відомий факт , що 10м воняного стовба -- це одна атмосфера . Або у ртуті -- 762 мм . 1 атм. в побуті або ... (у сопраматі - це один кгс\см2 , або 0.1МПа у пневматиці)
Якщо ми розглядали принципи (роз)герметизації то тут площі ніякого значення не мають -- а виключно тиск .
Площа міни (й тобто помноженна на висоту) впливає на її архімедову силу (тобто -- який об"єм води її виштовхує)
Проща має значення в Сопраматі (принципи якого саме той Роберт Гук й заклав) .
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07.06.2023 12:31 Відповісти
Для розрахунку тиску на одну міну
метр-на-метр-на-метр тоді замало.
Беріть вже площу всієї водойми та її глибину - і буде вам тиск з усіх напрямків.
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07.06.2023 23:06 Відповісти
Ну почуйте уважно .
В моєму дипломі фігурує петрохімія , бо я по спеціалізації суміжник хіміків .
Але ж достаньо здорового глузу не сперічатися з хімікама по швидкості процесу
каталітичного крейкінгу ...
А в Вас скорійше нема технічної бази - тому Ви виглядаєте дуже глупо .
Ви навіть не розумієте до кінця яким з моїх тверджень Ви спробуєте суперечити .
Ну хто Вам й де писав , що від надлишкового тиску в 1.1атм мина може вибухнути ?
Розумово , що ні .
Тут йщла мова , що піхотні міни ніхто не виробляє з розрахунку , що вони будуть перебувати
десь під шаром води . Й тому такі міни під впливом перебування під водою значно зменшують свої ТТХ ,
бо вода просучуєтся в усі унутрішні деталі , частину яких нейтралізує .
Крім зміни дислокації . Крім того , що значний шар мулу просто їх нейтралізує з точки зору їх головного
функціоналу . Бо в такому вигляді вони перестають бути протипіхотними й становляться "протипідлітковими" ,
"протирибатськими" , "протикупальницькими" . Тобто для переліченних категорій (пілітків, рибалок, купальників)
вони йще більш загрозливі , бо непрогрозованні . Бо міна така стає небеспечною тільки коли її хтось викопає з
шару мула ...
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08.06.2023 12:57 Відповісти
Перечитайте ваші пости - суцільна демагогія. На вас 'тисне з усіх боків'.

Ви клеїте все до купи:
- цунамі в Індонезії,
- багнюку та дощ,
- Архімеда та Паскаля,
- вагу кубометра в морі,
- хімію та сопромат..........

Про що мова була? Про змиті мінні поля і чому міни не вибухають при зануренні?

Бовтаєтесь як кубометр у морі, колишній хімік.
Архімедів, Паскалів, як і Ньютонів та інших Біо-Саваро-Лапласів не доречно згадувати 'в суе'.
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13.06.2023 21:17 Відповісти
Elvic Vic
Уявіть собі, ТНТ аж ніяк не реагує на вологість на відміну від, скажімо, селітряних ВР.
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06.06.2023 14:05 Відповісти
Йще одна деталька .
Ви так міркуєте про мінні поля нібито міни це універсальних вибухоматеріал , який підірветься будь де й трохи так забуваєте , що ось піхотна міна підривається виключно в межах певного тиску на певні її ділянки й аж ніяк інакше . Тобто від кота чи зайця вона не підірветься й під танком теж .
А танкова міна не підірветься під людиною .

А тут на ці міни діє шар води , шар мулу , шар каменюк .
Та достаньо шар в 5 додаткових сантиметрів мулу й тиск на міну зменьшується в рази й таким чином непрохідне міне поле перетвоюється "в маловерогідне в соло поодиноких мін" .

Півторюю -- вчить фізику !
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06.06.2023 12:46 Відповісти
І знов таки.Міни занесени мулом нікуди не зникають.Но значно складніше стає розмінувати цю теріторію.Що робить їх ще більш небезпечнійшемі.А з часом ця небезпека тільки зростає.Старі міни і снаряди які лежат в землі значно небезпечнійшию,чім зберегающієся на складі.
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06.06.2023 14:04 Відповісти
Небо синє , а сонце жовте !
Не кажіть банальності . Я підтримав тільки те ствердження , що орки зробили цим злочином й собі велику каку . Це саме так . Бо відтепер в них нема а ні надійних мап (миних полів) , а ні часу для нового мінування . Поки вони будуть контролювати підтопленні теріторії відтепер 99% "неочікуємих" віпадків підриву будуть саме в них .
До речі , історій підриву від старого ********** купа . Це так , але тільки від того , що перебувало в під землею (й не глибоко) , або на поверхні .
Історій підриву неглибиного ********** , але яке перебувало під водою певний час майже не існує .

Етичні питання , питання беспеки громадян я тут не розлядаю .

Я підтримую таку думку , що зараз й з точки зору військової доцільності очевидно , що у рептілоїдів один генерал дав наказ мінувати , а інших підривати дамбу що під час неминучього наступу ЗСУ додасть в рази панічних настроїв у їх військових .
Бо міни вони встановлювали проти ЗСУ , а підриватися будуть від цих мін в рази більше їх орки !
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06.06.2023 16:44 Відповісти
Відкрию вам велику таємницю.Тільки нікому не кажить.Ні яких карт мінування не існує.Мінують всі кому захочется,де захочется і стільки на скільки вистачить мін і наснаги.
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06.06.2023 22:37 Відповісти
обожнюю коли хтось несе нісенітницю а потім завершує свій спіч - ВЧИТЬ ФІЗІКУ))))

якби ви хоч трошки щось знали про міни, чи фізику, чи хоч трохи поцікавилися кейсами пост-воєнних розмінувань, то не городили б всю цю маячню, що мінні поля буде змито і це дуже гарно.

Нічого гарного в цьому немає. Міни це зброя, яка розроблена щоб витримувати вологу, воду та час. Досі трапляються вибухи *********** ще з Другої Світової. Окрім того що міни пороспорошує бо більш великим територіям в хаотичному порядку - нічого з ними не станеться, на жаль.

Вчіть фізику!
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06.06.2023 14:49 Відповісти
"Історія розмінувань" - це щось на кшалт боротьби туповатої принцеси Діани за заборону "піхотних мін" . Яке відношення ця білетристика має до фізики ?!
Фізика вивчає такі явища , як тиск , як швидкість як прискорення . Й там нема такої "категорії" як "гарно" чи "погано" .

Мінні поля ставлять військові з чіткої ціллю й це має певну ціну працєзатрат. Було стверження що данний злочин орків настільки тупий , що на 90% нівелює зроблену самими ж орками працю .

Не дорівнюйте міни які на київщині мерзота втановлювала в дітячих кімнатах й міні поля , які будували заради стримування й сповільнення наступу ЗСУ .

Й тому з точки зору Діани піхотна міна яку змило на 50000 метрів від міста встановлення й яку закопало під півметровим шаром мулу йще більше небеспечна . Але як для піхоти (а не для мирних громадян) поки вона під шаром мулу -- вона тимчасово в непрацюючьому стані .

Ви плуєте війну з небеспекою від таких подарунків орків післявоєну .
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06.06.2023 16:17 Відповісти
Дубль; Тут деякі вважають себе "розумними" та розповіли що затоплення мін принесе "безпеку" від них, але чомусь військові фахівці ВПЕВНЕННІ У ПРОТИЛЕЖНОМУ - "У зоні підтоплення, яка виникла внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС, зростає небезпека від вибухонебезпечних предметів, які опинилися під водою. Про це 6 червня https://t.me/ministry_of_defense_ua/7662 повідомили в Міністерстві оборони." Тож йди "Elvic Vic" та посперечайся ТАМ!
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06.06.2023 16:22 Відповісти
Ви не тільки повний неук в технічних справах , але йще читати не вмієте .
Й спробуєте опонувати тому , що ніхто не стверджував .
Тут спочатку ніхто не заперечував небезпеку цивільного населення. Йшлося про тупість орків, які цим підривом "на зло кондуктору купили собі квиток і пішли пішки". Тому що саме вони перші ж масово підриватимуться від власних мін. З іншого боку - багато ділянок, які вони вважали захищеними від настання ЗСУ, стануть вільними від мін. І це Вам особливо ніхто ніколи не скаже. Тому що міністерства не встановлюють правду, воно має пострахувати свою дупу навіть від такої події ймовірність якої є мікроскопічною. Тим більше на коні життя дітей, які копають, пірнають та стрибають усюди. Ось для них це в рази небезпечніше
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06.06.2023 17:31 Відповісти
Схоже "Elvic Vic" не дружить не тільки з фізикою, за знання якої йому КОЛ, а й з мізками взагалі, бо не включає навіть логіку!
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06.06.2023 16:18 Відповісти
Щей покійницю ображає. Нічого святого, токмо гроші
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07.06.2023 02:25 Відповісти
Попередня новина: "".
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06.06.2023 11:37 Відповісти
І це саме відповідь на дурість Гуменік яка запевняла що херсонцям "полегшає"! А як же, від РСЗО та гаубиць які стріляють на відстань 20 та 40 км, не кажучи вже про "Смерчі" та "Урагани" й плануючі бомби до 120 км!!!
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06.06.2023 16:01 Відповісти
Щойно Херсон обстріляли артилерією.
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06.06.2023 11:37 Відповісти
вистрілюють су ки снаряди, бо евакуація їх не можлива...
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06.06.2023 12:09 Відповісти
Отстреливают шо осталось так как эвакуировать технику уже не смогут.
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06.06.2023 12:22 Відповісти
По лебедям , уткам и тп тоже есть вопросы. Плавни Днепра = гнездовья птиц. Если птенцы ещё маленькие в гнёздах и не могут плавать то им хана. Также показывали видео с бобрами на улицах... Ни людям ни животным житья нет от кацапья задротного
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06.06.2023 11:33 Відповісти
Рашисты всех сожрут. Не долго етим лебедям и уткам плавать
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06.06.2023 11:44 Відповісти
Каченята вже мають впевнено плавати в цю пору
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06.06.2023 12:10 Відповісти
від цього гнилого рашизма нема життя ні людям ні звірам. курви кончені
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06.06.2023 12:50 Відповісти
Лебеди...
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06.06.2023 11:36 Відповісти
Тепер човни найактуальніший засіб пересування на Херсонщині.
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06.06.2023 11:39 Відповісти
Символічне лебедине озеро. Поки на окупованій росісьою території, але в найближчому майбутньому і на самому росіському кремлі.
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06.06.2023 11:41 Відповісти
это знак
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07.06.2023 02:01 Відповісти
зато тряпка росийская висит на здании
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06.06.2023 11:42 Відповісти
На 12 секунде видим символ рузгого мира. Затопленные дома, и рашистские триколоры. Черед пару лет начнут деревья на крышах и из окон домов расти. Все как в абхазии и ли других местах куда дошел рузгиймир. Представьте что рашисты хотели сделать со всей Украиной если бы им ето позволили или если бы мы пошли на просьбы Европы и США и перестали сопротивляться и пошли на кампрамисы.
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06.06.2023 11:42 Відповісти
А еще можно представить, что всего этого могло и не быть, если бы зеленые твари не разминировали Чонгар, не зарубили оборонные программы и не начали уничтожать Армию. Может *уйло и не решился бы на широкомасштабную войну, или по крайней мере не захватили бы Энергодар с ЗАЭС, Херсон...
Не будет Украине покоя, пока будет так много зебаранов всю историю предающих кровавую борьбу патриотов с рашистскими оккупантами.
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06.06.2023 11:57 Відповісти
Слово заминировать не всегда означает круглые мины на дороге. В данном случае имеется ввиду, что после 2014 года там были в опоры мостов заложена взрывчатка, а Зе ее убрал.
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06.06.2023 12:27 Відповісти
Який жах! До закінчення війни, ніхто не буде цю ГЕС ремонтувати, а щоб ії відновити, це мінімум не 1 рік. Тому з затопленими містами та селами можна попрощатися!
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06.06.2023 13:21 Відповісти
її взагалі неможливо "відновити", її треба будувати наново!
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06.06.2023 13:59 Відповісти
То так.
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06.06.2023 14:06 Відповісти
Це справжнє обличчя "високорозвиненої ******** цивілізації" яка повністю віддалась Дияволу.
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06.06.2023 11:51 Відповісти
Люди з залешанських болот ніколи не були цивілізацієй
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06.06.2023 12:05 Відповісти
А що ж там в селах?
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06.06.2023 11:58 Відповісти
Там PZDC імені вови зеленського
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06.06.2023 12:03 Відповісти
Точніше імені Слуг народу, Вова-- ведучий реаліті шоу, а хтось пише шутки, сценарій все як в 95 кварталі
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06.06.2023 12:11 Відповісти
Вода може зійде в русло Дніпра, але катастрофа маштабні + кацапам ще 100 млрд $ платити репарацій державі Україна.
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06.06.2023 12:02 Відповісти
Середньовічні дикуни кацапопітекі
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06.06.2023 12:03 Відповісти
Странно шо орки не выводили масмово военную технику и прочее с города перед подрывом....наши бы такое заметили сразу....получается они затопили город вместе со всем своим добром?
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06.06.2023 12:06 Відповісти
А может Буданов в Израиль к Абдристовичу поехал на недельку отвязаться и на тибе...
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06.06.2023 12:12 Відповісти
Кто на ком куда поехал? поспись алкашня болотная.
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06.06.2023 12:18 Відповісти
Ой, пассия Абристовича абиделась?
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06.06.2023 12:56 Відповісти
мне странно почему все разведки молчали. Такие вещи они должны были знать
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07.06.2023 02:02 Відповісти
Кто ещё хочет "русского мира"?
Ватаны? Сепарня?
Как вам "русский мир"?
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06.06.2023 12:10 Відповісти
тупому бидлу скажуть що то хахли чи америкоси....
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06.06.2023 12:22 Відповісти
Це не лікується. Хіба, що депортацією в паРашу
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06.06.2023 12:59 Відповісти
Во всём виноват зеленский и его зеленые твари!!
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06.06.2023 12:13 Відповісти
Може він за це нагороду отримав. Героя(росії?)
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06.06.2023 12:57 Відповісти
Те що Зеленський винен у більш ніж багатьох злочинах не викликає питань, але яким чином це виправдовує рашистів?! Вони "ні до чого"???!!!
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06.06.2023 16:15 Відповісти
Русский флаг и лебединое озеро.
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06.06.2023 12:19 Відповісти
Ось вам і Венеція
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06.06.2023 12:25 Відповісти
Собі у власному місті таку "Венецію" бажаєш?! То звертайся до кацапів, вони допоможуть!
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06.06.2023 16:13 Відповісти
Символічно шо там ще памятник леніну стоїть.
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06.06.2023 12:44 Відповісти
ВІДНОВИЛИ під час окупації. Треба за новинами слідкувати!!!
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06.06.2023 16:12 Відповісти
А все через недороблений закон, де чітко не прописали,щоб такі памятники після демонтажу знищувались,а не тримались в дурнуватих музеях чи ще десь.
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06.06.2023 16:52 Відповісти
теперь для Крыма воды не будет, но видимо кацапам и не надо
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06.06.2023 13:20 Відповісти
Вони схоже із Кримом вже розпрощалися, і його стан їх не турбує!
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06.06.2023 16:11 Відповісти
без паники пару дней и вода уйдет... ***** быдло масса радуется. Справедливости ради пару плотин взорвать на русне...
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06.06.2023 13:40 Відповісти
Реально дні Ноя наступили

І зіпсулась земля перед Божим лицем, і наповнилась земля насильством. І бачив Бог землю, і ось зіпсулась вона, кожне бо тіло зіпсуло дорогу свою на землі. І промовив Господь до Ноя: Прийшов кінець кожному тілу перед лицем Моїм, бо наповнилась земля насильством від них. І ось Я винищу їх із землі. (Буття 6:11-13)

Бо так само, як за днів до потопу всі їли й пили, женилися й заміж виходили, аж до дня, коли Ной увійшов до ковчегу, і не знали, аж поки потоп не прийшов та й усіх не забрав, так буде і прихід Сина Людського. (Вiд Матвiя 24:38,39)
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06.06.2023 15:38 Відповісти
Тут деякі вважають себе "розумними" та розповіли що затоплення мін принесе "безпеку" від них, але чомусь військові фахівці ВПЕВНЕННІ У ПРОТИЛЕЖНОМУ - "У зоні підтоплення, яка виникла внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС, зростає небезпека від вибухонебезпечних предметів, які опинилися під водою. Про це 6 червня https://t.me/ministry_of_defense_ua/7662 повідомили в Міністерстві оборони."
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06.06.2023 16:08 Відповісти
Сюр якийсь.
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06.06.2023 16:28 Відповісти
всі тваринки зоопарку,крім гусочок і лебедів,загинули
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06.06.2023 17:45 Відповісти
 
 