Центр затопленої окупантами Нової Каховки. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксований рівень підтоплення однієї з центральних вулиць Нової Каховки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно адміністративну будівлю, що підтоплена по ручки вхідних дверей. Повз вхід до будівлі пропливає пара лебедів. На флагштоках адмінприміщення ще висить російський прапор.
Топ коментарі
+65 Відділ охорони ґрунтів
показати весь коментар06.06.2023 11:33
+45 Red_Sky_On
показати весь коментар06.06.2023 11:35
+44 Панас Стець #551129
показати весь коментар06.06.2023 11:29
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кста теперь обстрел Херсона артой и градами станет не возможен.....сами от нашей територии артиллерию отсунули.
Вчить фізику й хімію . Будь який звичайний підрив це ланцугова реакція окисення ...
В вологість гальмує такі реакції й таким чином взривний матеріал тупо й повільно вигаряє й някої ланцюгової реакції не наступає .
Є СНІПи по пожежі та вибухобезпеці . Я 20 років тому працював з газопроводами , але ж досі пом"ятаю таку норму , що метан вибухонебеспечний лише при концентраціях 5-15% .
Тобто , коли його в закритому приміщенні меньше 5% або його занадто 15% -- він тупо згорить але не вибухне .
Але це газ . А тверді небеспечні матеріали йще більш примхливі до зміни концетрації .
Піхотні міни ніхто не виготовляє абсолютно герметичними й за кілька годин перебування під шаром води вона заповниться водою . Бо навіть метр води це додатковий тиск в 10% атмосфер .
Бо 10 м стовб -- це рівна одна додаткова атмосфера . А дощі не створюють тиск .
Але а ні багнюка , а ні дощ не є факторами водяного тиску . Це з точки зору гидравліки -- зовсім інші вимоги герметичності .
Може як матеріал - триністротолуол й не руйнує свій фізико-калоїдний (а тим більш хімічний) склад . Але є йще підриватель . Є багто іншіх елементів , які чутливі (тобто погіршують свої характеристики) в наслідку довгого находження під водяним тиском .
Тобто володазний костюм це трошкі інша річ за дощовий комбінезон байкера .
Й головне , Ви не враховуєте знов таки , що міни можуть бути небеспечними , коли підліток їх відкопах від шару мулу . Але поки вона під шаром в хоча б 10 см вона стає абсолютно марною для стримування піхотного прориву .
Й саме така приблизно висота морський хвиль була у цунамі в Індонезії ... але там уся енергія була в радіусі в епіцентрі хвилі до 50 км .
Ви плутаєте жидку рідину з газами де прокачки великих об"ємів газу потребується тиск в 100 атм. (10МПа) . В магістральних нафтопроводах тиск в рази меньший . А водогінні труби вони в домах десь так в дюйм , тобто Ду25 (мм) по такій трубі тиск в 1.1 атм. спромоній підняти воду на 80 метрів . Два дюйма (Ду50) це вже міжмережні труби ...
Подивиться як "працює" пловець кролем або батрефляїст . Як різко вони крутять головою й б"ються окулярами о поверню води ... Гумовий фіксатор це витримує , але достаньо провцю нирнути на метр в басейні ... й дуже повільно як фіксатор не витримує . У маски гумовий фіксатор в 5 разів товший за окулярний ...
Невже метр на метр?
Особливо, піхотної. ))))
Йще в 17 столітті Паскаль ввів таке поняття як тиск й стверджував , що цей тиск діє в усіх напрямках й не залежить від розмірів (тобто й площі , й маси , й об"єму) того тіла , на яке він діє .
Це з розділу т.з. "механіки суцільних середовищ" . Вода найбільш типове таке середовище .
Й саме Паскаль встановив , що тиск в таких середовищах залежить від висоти т.з. стовпа , тобто від глибини .
Це відомий факт , що 10м воняного стовба -- це одна атмосфера . Або у ртуті -- 762 мм . 1 атм. в побуті або ... (у сопраматі - це один кгс\см2 , або 0.1МПа у пневматиці)
Якщо ми розглядали принципи (роз)герметизації то тут площі ніякого значення не мають -- а виключно тиск .
Площа міни (й тобто помноженна на висоту) впливає на її архімедову силу (тобто -- який об"єм води її виштовхує)
Проща має значення в Сопраматі (принципи якого саме той Роберт Гук й заклав) .
метр-на-метр-на-метр тоді замало.
Беріть вже площу всієї водойми та її глибину - і буде вам тиск з усіх напрямків.
В моєму дипломі фігурує петрохімія , бо я по спеціалізації суміжник хіміків .
Але ж достаньо здорового глузу не сперічатися з хімікама по швидкості процесу
каталітичного крейкінгу ...
А в Вас скорійше нема технічної бази - тому Ви виглядаєте дуже глупо .
Ви навіть не розумієте до кінця яким з моїх тверджень Ви спробуєте суперечити .
Ну хто Вам й де писав , що від надлишкового тиску в 1.1атм мина може вибухнути ?
Розумово , що ні .
Тут йщла мова , що піхотні міни ніхто не виробляє з розрахунку , що вони будуть перебувати
десь під шаром води . Й тому такі міни під впливом перебування під водою значно зменшують свої ТТХ ,
бо вода просучуєтся в усі унутрішні деталі , частину яких нейтралізує .
Крім зміни дислокації . Крім того , що значний шар мулу просто їх нейтралізує з точки зору їх головного
функціоналу . Бо в такому вигляді вони перестають бути протипіхотними й становляться "протипідлітковими" ,
"протирибатськими" , "протикупальницькими" . Тобто для переліченних категорій (пілітків, рибалок, купальників)
вони йще більш загрозливі , бо непрогрозованні . Бо міна така стає небеспечною тільки коли її хтось викопає з
шару мула ...
Ви клеїте все до купи:
- цунамі в Індонезії,
- багнюку та дощ,
- Архімеда та Паскаля,
- вагу кубометра в морі,
- хімію та сопромат..........
Про що мова була? Про змиті мінні поля і чому міни не вибухають при зануренні?
Бовтаєтесь як кубометр у морі, колишній хімік.
Архімедів, Паскалів, як і Ньютонів та інших Біо-Саваро-Лапласів не доречно згадувати 'в суе'.
Уявіть собі, ТНТ аж ніяк не реагує на вологість на відміну від, скажімо, селітряних ВР.
Ви так міркуєте про мінні поля нібито міни це універсальних вибухоматеріал , який підірветься будь де й трохи так забуваєте , що ось піхотна міна підривається виключно в межах певного тиску на певні її ділянки й аж ніяк інакше . Тобто від кота чи зайця вона не підірветься й під танком теж .
А танкова міна не підірветься під людиною .
А тут на ці міни діє шар води , шар мулу , шар каменюк .
Та достаньо шар в 5 додаткових сантиметрів мулу й тиск на міну зменьшується в рази й таким чином непрохідне міне поле перетвоюється "в маловерогідне в соло поодиноких мін" .
Півторюю -- вчить фізику !
Не кажіть банальності . Я підтримав тільки те ствердження , що орки зробили цим злочином й собі велику каку . Це саме так . Бо відтепер в них нема а ні надійних мап (миних полів) , а ні часу для нового мінування . Поки вони будуть контролювати підтопленні теріторії відтепер 99% "неочікуємих" віпадків підриву будуть саме в них .
До речі , історій підриву від старого ********** купа . Це так , але тільки від того , що перебувало в під землею (й не глибоко) , або на поверхні .
Історій підриву неглибиного ********** , але яке перебувало під водою певний час майже не існує .
Етичні питання , питання беспеки громадян я тут не розлядаю .
Я підтримую таку думку , що зараз й з точки зору військової доцільності очевидно , що у рептілоїдів один генерал дав наказ мінувати , а інших підривати дамбу що під час неминучього наступу ЗСУ додасть в рази панічних настроїв у їх військових .
Бо міни вони встановлювали проти ЗСУ , а підриватися будуть від цих мін в рази більше їх орки !
якби ви хоч трошки щось знали про міни, чи фізику, чи хоч трохи поцікавилися кейсами пост-воєнних розмінувань, то не городили б всю цю маячню, що мінні поля буде змито і це дуже гарно.
Нічого гарного в цьому немає. Міни це зброя, яка розроблена щоб витримувати вологу, воду та час. Досі трапляються вибухи *********** ще з Другої Світової. Окрім того що міни пороспорошує бо більш великим територіям в хаотичному порядку - нічого з ними не станеться, на жаль.
Вчіть фізику!
Фізика вивчає такі явища , як тиск , як швидкість як прискорення . Й там нема такої "категорії" як "гарно" чи "погано" .
Мінні поля ставлять військові з чіткої ціллю й це має певну ціну працєзатрат. Було стверження що данний злочин орків настільки тупий , що на 90% нівелює зроблену самими ж орками працю .
Не дорівнюйте міни які на київщині мерзота втановлювала в дітячих кімнатах й міні поля , які будували заради стримування й сповільнення наступу ЗСУ .
Й тому з точки зору Діани піхотна міна яку змило на 50000 метрів від міста встановлення й яку закопало під півметровим шаром мулу йще більше небеспечна . Але як для піхоти (а не для мирних громадян) поки вона під шаром мулу -- вона тимчасово в непрацюючьому стані .
Ви плуєте війну з небеспекою від таких подарунків орків післявоєну .
Й спробуєте опонувати тому , що ніхто не стверджував .
Тут спочатку ніхто не заперечував небезпеку цивільного населення. Йшлося про тупість орків, які цим підривом "на зло кондуктору купили собі квиток і пішли пішки". Тому що саме вони перші ж масово підриватимуться від власних мін. З іншого боку - багато ділянок, які вони вважали захищеними від настання ЗСУ, стануть вільними від мін. І це Вам особливо ніхто ніколи не скаже. Тому що міністерства не встановлюють правду, воно має пострахувати свою дупу навіть від такої події ймовірність якої є мікроскопічною. Тим більше на коні життя дітей, які копають, пірнають та стрибають усюди. Ось для них це в рази небезпечніше
Не будет Украине покоя, пока будет так много зебаранов всю историю предающих кровавую борьбу патриотов с рашистскими оккупантами.
Ватаны? Сепарня?
Как вам "русский мир"?
І зіпсулась земля перед Божим лицем, і наповнилась земля насильством. І бачив Бог землю, і ось зіпсулась вона, кожне бо тіло зіпсуло дорогу свою на землі. І промовив Господь до Ноя: Прийшов кінець кожному тілу перед лицем Моїм, бо наповнилась земля насильством від них. І ось Я винищу їх із землі. (Буття 6:11-13)
Бо так само, як за днів до потопу всі їли й пили, женилися й заміж виходили, аж до дня, коли Ной увійшов до ковчегу, і не знали, аж поки потоп не прийшов та й усіх не забрав, так буде і прихід Сина Людського. (Вiд Матвiя 24:38,39)