Центр затопленої окупантами Нової Каховки. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксований рівень підтоплення однієї з центральних вулиць Нової Каховки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно адміністративну будівлю, що підтоплена по ручки вхідних дверей. Повз вхід до будівлі пропливає пара лебедів. На флагштоках адмінприміщення ще висить російський прапор.

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