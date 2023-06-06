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Підрив Каховської ГЕС: Офіс Генпрокурора розпочав провадження за статтею "екоцид". ФОТО

За фактом підриву Каховської ГЕС розпочато кримінальне провадження за статтею "екоцид".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"За даними слідства, 6 червня 2023 близько 03:00 години російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. В результаті цього відбувається підняття урізу води та затоплення населених пунктів поблизу річки Дніпро", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці вживають заходи для встановлення масштабів руйнування. Проводяться першочергові дії для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора.

Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами екоциду та порушення законів і звичаїв війни (ст. 441, ч. 1 ст. 438 КК України).

Підрив Каховської ГЕС: Офіс Генпрокурора розпочав провадження за статтею екоцид 01
Підрив Каховської ГЕС: Офіс Генпрокурора розпочав провадження за статтею екоцид 02

Також дивіться: Населені пункти Херсонщини вже підтоплює. У районі Острів на вулиці помітили бобрів. ВIДЕО

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.

Президент Володимир Зеленський ініціював через підрив екстренне засідання РНБО.

За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

Читайте: Херсонська ОВА про підтоплення населених пунктів: 16 тисяч людей на правобережжі у критичній зоні

Автор: 

Офіс Генпрокурора (3258) екоцид (21) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+17
Екоцид почався з приходом до влади "Студія КралВрал - 95"
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06.06.2023 09:29
+10
генпокуратура має розпочати розслідування із тих, хто розмінував чонгар. допити, слідчі дії, etc. можно починати вже сьогодні: відстань між різницькою і банковою невелика...
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06.06.2023 09:37
+9
Офіс гейпрокурвора не хоче спершу відкрити кримінальну справу за здачу Півдня України президентом і його оточенням?
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06.06.2023 09:37
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"У перші години повномасштабного російського вторгнення влада не була готова підривати мости та інші інфраструктурні об'єкти, аби зупинити або уповільнити окупаційну армію.
"Перші кілька годин думали..."
У цьому зізнався радник керівника ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю "https://fakty.ua/406508-my-ni-pri-kakih-obstoyatelstvah-ne-pojdem-na-ustupki-rossii---mihail-podolyak Фактам ".

Вони "думали"...
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06.06.2023 09:25 Відповісти
Він тобі ще не таке розкаже, щоб за зраду не притягнули до відповідальності
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06.06.2023 09:30 Відповісти
Екоцид почався з приходом до влади "Студія КралВрал - 95"
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06.06.2023 09:29 Відповісти
Вельми влучно..
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06.06.2023 09:40 Відповісти
Офіс гейпрокурвора не хоче спершу відкрити кримінальну справу за здачу Півдня України президентом і його оточенням?
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06.06.2023 09:37 Відповісти
генпокуратура має розпочати розслідування із тих, хто розмінував чонгар. допити, слідчі дії, etc. можно починати вже сьогодні: відстань між різницькою і банковою невелика...
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06.06.2023 09:37 Відповісти
Виходить, що є як таємний генпрокурор, так і його офіс.
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06.06.2023 09:38 Відповісти
Генпрокуратара кончена Займайтесь серйозними справами під боком в Києві, а не фантастичними
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06.06.2023 09:39 Відповісти
Вже знайшли та покарали нелюдей які впустили орків на південь і не тільки України,чи ще неначасі ?
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06.06.2023 09:47 Відповісти
Ну й що? Зараз д'єрмак занесе великі гроші від *уйла і суди все ''порєшают'' , ще й ЗСУ зроблять виним.
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06.06.2023 09:48 Відповісти
кацапские ******,будьте вы прокляты!
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06.06.2023 10:49 Відповісти
потоплены
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06.06.2023 10:57 Відповісти
интересно - когда вода выйдет с водохранилища Днепр вернется к своим берегам ?
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06.06.2023 10:56 Відповісти
Ну, какие кацапы все -таки ***...тые! Подорвали плотину, а как с водой для Крыма? Было бы очень хорошо, если бы наши расхер..ли крымский мост нах..й, от слова насовсем ( как говорит уважаемый полковник Роман Свитан - ,,порвали на молекулы''), а затем аккуратно слили воду из водохранилища в горах. И, пусть кацапье начинает пить морскую воду!
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06.06.2023 12:18 Відповісти
--- На адекватну відповідь( а тим більше під орудою ЗЕ--ПОЛІТИКА - РОКУ) сподіватися НЕ доводиться..Особливо на руйнацію такого потрібного рашо--потворам керчинського мосту... І надалі провадиться політика замирення. Пригадуються кадри. як на обслугу рашистської гаубиці ( яка вела обстріл наших укріплень ) наші влучно гепнули по їх тупих макітрах пітардою...і всі вони .ошелешені (але живі ) розбігалися в ростіч...

А позавчора на ТВ--новинах коментували нашестя безпілотників на колиску рашизму ( кремлівську резиденцію ліліПУТІНА...Ї Наша телеведуча так інтригуючи відмітила: -- Доречно відмітити. що заряди безпілотників несли чисто симвлічний заряд . тобто до -200гр. І мали продемонструвати : --- І ми можемо...якщо захочемо ... (Мовляв :-- Ду...май...те ! )

Так що політика задобрення. зазирання в ліліПУТІНСЬКІ зеньки ( НЕ дай боже розгнівити карлушу) продовжується!?
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06.06.2023 14:57 Відповісти
 
 