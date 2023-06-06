УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11815 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 623 41
Данілов (1259) Каховська ГЕС (565)

Результати засідання Ставки: ніщо і ніхто, жоден росіянин не зупинить звільнення України, час якого настав, - Данілов

олексій,данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував підрив Каховської ГЕС російськими загарбниками.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Підрив росіянами Каховської ГЕС – це принципово новий етап російської агресії. Відбувся повний та остаточний демонтаж усієї фальшивої ідеологічної кремлівської конструкції: "звільнення України", "боротьба з нацистами", "ураження виключно військових об’єктів" та решти суто пропагандистських та брехливих тез. росія ввійшла в етап повного відкидання будь-яких солов’їно-симоньянівських "фігових листків" і відкритого декларування своєї справжньої мети – знищення України, вбивства українців, руйнації економіки і структур життєзабезпечення населення. У передчутті неминучості зникнення росії та путіна з історії фальшиві маски більше не потрібні.

P.S. Коротко про результати засідання Ставки: ніщо і ніхто, жоден росіянин не зупинить звільнення України, час якого настав", - зазначив він.

Також читайте: Глава МЗС Литви Ландсбергіс про підрив Каховської ГЕС: Терористи не зупиняються, якщо їх не зупинити

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.

Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.

За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

Читайте також: Росіяни вже понад рік як замінували Каховську ГЕС, - розвідка

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+32
показати весь коментар
06.06.2023 11:25
+20
Наше "гниддя" яке готувалося здать Україну Путіну - стало "суперпатріотами"!!!
показати весь коментар
06.06.2023 11:27
+19
попи$діли й розішлись
показати весь коментар
06.06.2023 11:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тільки не гарячкуйте. Дійте за планом. Ніщо і ніяк ззовні не повинно впливати на військові операції !!!
показати весь коментар
06.06.2023 11:24 Відповісти
Сурми заграли ?.
показати весь коментар
06.06.2023 11:25 Відповісти
попи$діли й розішлись
показати весь коментар
06.06.2023 11:25 Відповісти
показати весь коментар
06.06.2023 11:25 Відповісти
🤢🤮 поки що все виглядає так, що ми рухаємося на повному ходу в напрямку використання по Київу ЯО
показати весь коментар
06.06.2023 11:26 Відповісти
За*юбали зі своєю п*здьожжю.
показати весь коментар
06.06.2023 11:26 Відповісти
Наше "гниддя" яке готувалося здать Україну Путіну - стало "суперпатріотами"!!!
показати весь коментар
06.06.2023 11:27 Відповісти
Все пам'ятаємо. І всіх.
показати весь коментар
06.06.2023 11:42 Відповісти
Так, але ми в меншості(, а владу формує більшість
показати весь коментар
06.06.2023 12:33 Відповісти
Перспективи туманні, проте сподіваємось на краще.
показати весь коментар
06.06.2023 16:58 Відповісти
Я оптимист. Когда мне кто-то говорит, что хуже уже не будет, я отвечаю: " будет, будет!"
показати весь коментар
06.06.2023 17:04 Відповісти
Мачить мразей болотных и не останавливатся!!!
Чтобы не волали западные *****...давить гадину до конца!
показати весь коментар
06.06.2023 11:27 Відповісти
Перепрошую. Особисто Ви, скільки вже гадів задавили? Скільки мразоти болотної замочили? )
показати весь коментар
06.06.2023 11:48 Відповісти
Не заважай ! Він допомогає балаболити Данілову !
показати весь коментар
06.06.2023 12:13 Відповісти
Ааа... Зрозуміло. Пам'ятаю я одного Піховшека, теж балабол був знатний. Це часом не родич його? )))

показати весь коментар
06.06.2023 12:20 Відповісти
Какая атвратітельная рожа!
показати весь коментар
06.06.2023 12:34 Відповісти
Повторює слова Бандери.
показати весь коментар
06.06.2023 11:29 Відповісти
95й рулить. Вын що хочеш, скаже, аби у корита до останнього триматись.
показати весь коментар
06.06.2023 11:32 Відповісти
А мали би про екологію, водопостачання, ЗАЕС, чітке керівництво ліквідації наслідків повені мати розмову, а не гасла придумувати.
показати весь коментар
06.06.2023 11:29 Відповісти
Там Херсон накривають вогнем. .яка відповідь? Словесна від ставки...
показати весь коментар
06.06.2023 11:29 Відповісти
Коротко про результати засідання Ставки: ніщо і ніхто, жоден росіянин не зупинить звільнення України, час якого настав", - зазначив він.

Короче, ни о чём. Пламенное бла-бла-бла.
показати весь коментар
06.06.2023 11:29 Відповісти
Можна було зупинити вторгнення на Чонгарі, але Данілов вирішив що чорний одяг краще зупиняє кацапню.
показати весь коментар
06.06.2023 11:31 Відповісти
Про все державний зрадник домовився ще в Омані.
показати весь коментар
06.06.2023 11:34 Відповісти
" Он сказал: Поєхалі! Он взмахнул рукой.."
показати весь коментар
06.06.2023 11:37 Відповісти
По ходу, у них нет никакого плана. Мог бы для виду пригрозить ***** и его клике, но даже этого не сделал.
показати весь коментар
06.06.2023 11:37 Відповісти
Оце і усе? Гора народила мишу - н@хєра було збиратись? Але по#уй...
показати весь коментар
06.06.2023 11:38 Відповісти
Будемо чесними самі з собою. Ніхто в новинах не стане озвучувати конкретні прийняті рішення.
показати весь коментар
06.06.2023 11:45 Відповісти
Так що людям робити? там мільйон людей без води скоро залишиться.
показати весь коментар
06.06.2023 11:39 Відповісти
Кави попили, похизувалися модним вбранням типа "військово-тактично-патріотичного". Сподіваюся, що щось обговорили, окрім погоди і заяв пресі, наприклад, порядок евакуації населення, мінімізації екологічного впливу, тощо. Хоча, судячі зі заяви - просто попили кави та похизувалися модним тактично-військово-патріотичним одягом.
показати весь коментар
06.06.2023 11:40 Відповісти
вы собрались чтобы это сказать????????? зе дно полное
показати весь коментар
06.06.2023 11:40 Відповісти
Блд! Та скільки ж можна?!!

показати весь коментар
06.06.2023 11:45 Відповісти
В дупу ваші лозунги, лжепатріоти. Якби не народ та ЗСУ, то вже б все здали.
показати весь коментар
06.06.2023 11:49 Відповісти
дебилов как всегда в своем репертуаре...
показати весь коментар
06.06.2023 11:54 Відповісти
Прикмета - якщо зелена пошесть щось настирливо обіцяє - результату не буде. Нажаль.
показати весь коментар
06.06.2023 12:11 Відповісти
По посиланню намагався зайти: "Гмм… такої сторінки не існує. Спробуйте пошукати щось інше."
показати весь коментар
06.06.2023 12:20 Відповісти
Про що це він? «Жоден росіянин не зупинить звільнення України».
показати весь коментар
06.06.2023 12:29 Відповісти
ща дебілов набере повний рот гівна і плюне в портрет путлера
показати весь коментар
06.06.2023 13:51 Відповісти
П.И.З.Д.У. Н.
показати весь коментар
06.06.2023 14:02 Відповісти
Мабуть зоотехнік щось знає он як його понесло
показати весь коментар
06.06.2023 14:59 Відповісти
 
 