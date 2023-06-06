Росіяни вже понад рік як замінували Каховську ГЕС, - розвідка

Російські окупанти вже двічі мінували Каховську ГЕС - одразу після захоплення і в квітні 2022 року.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

"6 червня 2023 року близько 2.30 ночі російські окупанти здійснили підрив греблі Каховського водосховища", - йдеться у повідомленні.

Там наголосили, що підрив є актом екоциду та воєнним злочином, який створює небезпеку для громадян України в населених пунктах нижче Каховського водосховища і посилює загрозу ядерної катастрофи.

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"Нагадуємо, що Головне управління розвідки повідомляло про проведення основних робіт із замінування одразу після захоплення Каховської ГЕС. В квітні минулого року здійснено додаткове мінування шлюзів та опор. На самій греблі було встановлено тентовані вантажівки з вибухівкою", - йдеться у повідомленні.

У розвідці додали, що путінський режим намагається таким чином ускладнити дії українських сил безпеки і оборони.

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В ГУР пообіцяли, що цей теракт стане доказом у міжнародному трибуналі.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

В регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем.

Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.