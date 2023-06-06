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Росіяни вже понад рік як замінували Каховську ГЕС, - розвідка

гес,каховська

Російські окупанти вже двічі мінували Каховську ГЕС - одразу після захоплення і в квітні 2022 року.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

"6 червня 2023 року близько 2.30 ночі російські окупанти здійснили підрив греблі Каховського водосховища", - йдеться у повідомленні.

Там наголосили, що підрив є актом екоциду та воєнним злочином, який створює небезпеку для громадян України в населених пунктах нижче Каховського водосховища і посилює загрозу ядерної катастрофи.

Дивіться: Каховська ГЕС повністю під водою: "Пірсу просто немає. Рівень води зрівнявся з каховським морем". ВIДЕО

"Нагадуємо, що Головне управління розвідки повідомляло про проведення основних робіт із замінування одразу після захоплення Каховської ГЕС. В квітні минулого року здійснено додаткове мінування шлюзів та опор. На самій греблі було встановлено тентовані вантажівки з вибухівкою", - йдеться у повідомленні.

У розвідці додали, що путінський режим намагається таким чином ускладнити дії українських сил безпеки і оборони.

Також читайте: Клименко про підрив Каховської ГЕС: Вже евакуйовано 742 особи. Деякі дороги розмиває

В ГУР пообіцяли, що цей теракт стане доказом у міжнародному трибуналі.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

В регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем.

Президент Володимир Зеленський ініціював  екстрене засідання РНБО.

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Топ коментарі
+1
ЧП, *****...
Ні, все-таки, кацап - це воістину прокляте створіння.
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06.06.2023 11:49
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виглядає так, що наші все ще сподіваются на здоровий глузд у кацапів і те що вони мінували, означало... ну я не знаю... що кацапи хочуть там розводити фіалки?
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06.06.2023 11:20 Відповісти
Коли я казав, що не треба недооцінювати підступність цих істот і що вони не просто так влаштували цирк з двома дронами над кремлем, мені казали, що гірше вже не буде, кацапи мов і так нас ракетами обстрілюють.
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06.06.2023 11:24 Відповісти
ЗАЭС на очереди.
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06.06.2023 11:28 Відповісти
ты шо дурак ?
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06.06.2023 11:34 Відповісти
Ты дебил?
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06.06.2023 11:37 Відповісти
Ну разве можно так? Извинись сейчас же перед дядей!
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06.06.2023 11:41 Відповісти
сабака лаяла на дядю фраера 🐕
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06.06.2023 11:43 Відповісти
щас посмотрю шо там рос СМИ пишут
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06.06.2023 11:37 Відповісти
Держи нас в курсе
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06.06.2023 11:38 Відповісти
кругом пишкт - https://ria.ru/20230606/ges-1876416732.html ЧП на ГЭС
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06.06.2023 11:40 Відповісти
ЧП, *****...
Ні, все-таки, кацап - це воістину прокляте створіння.
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06.06.2023 11:49 Відповісти
Почти вся Каховская ГЭС ушла под воду
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06.06.2023 11:46 Відповісти
Рік знали,а де буданов був?Вибачай катострофа,важливі справи були-піар на тв,а сьогодні ау,де ти?
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06.06.2023 12:00 Відповісти
А были опубликованы разведданные? Это был бы отличный тык в морду рэфии в Гааге. Чтобы перебить любые попытки обвинить в подрыве Украину.
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06.06.2023 12:08 Відповісти
Вони хворі з лишньою хромосомою та вузькощелепні і ця хвороба спадкова
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06.06.2023 15:02 Відповісти
ЗАЭС тоже заминирована уже давно!
Каховскую ГЭС не захватили вовремя - видим последствия.
Не захватим ЗАЭС вовремя, знаете, что будет?
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06.06.2023 15:08 Відповісти
 
 