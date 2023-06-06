Ворог ретельно готувався до підриву Каховської ГЕС, - Маляр

Окупанти ретельно, в декілька етапів готувалися до підриву Каховської гідроелектростанції.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

"Цю інформацію ще зарано оприлюднювати, тому що ще розбираються. Але можна сказати, що це дії, які були вчинені не в один етап. Вони готувалися", - зазначила Маляр.

Вона додала, що це і екологічна катастрофа, і гуманітарна, і що її наслідки торкнуться всіх.

"І є ще проблема, що там підтоплені ділянки військових частин, військових підрозділів Російської Федерації. І там можуть підмиватися заміновані території, поля. Можуть бути неконтрольовані вибухи. Зараз вже є повідомлення, що вони там є. Чи буде це заважати деокупації або руху Збройних сил України? Як говорять наші ЗСУ, їм не заважатиме ця ситуація реалізовувати плани, які стоять перед ЗСУ", - наголосила вона.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей. ДСНС опублікувала перелік безпечних місць для евакуації мешканців Херсонщини та вивозить людей з підтоплених територій. Особливо сильно постраждав лівий берег Дніпра.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила.

Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику. Також підрив ГЕС обговорили на засіданні Ставки.

Кремль заявив, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.