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росія (63568) Маляр Ганна (525) Каховська ГЕС (565)

Ворог ретельно готувався до підриву Каховської ГЕС, - Маляр

маляр,ганна

Окупанти ретельно, в декілька етапів готувалися до підриву Каховської гідроелектростанції.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти

"Цю інформацію ще зарано оприлюднювати, тому що ще розбираються. Але можна сказати, що це дії, які були вчинені не в один етап. Вони готувалися", - зазначила Маляр. 

Вона додала, що це і екологічна катастрофа, і гуманітарна, і що її наслідки торкнуться всіх. 

 "І є ще проблема, що там підтоплені ділянки військових частин, військових підрозділів Російської Федерації. І там можуть підмиватися заміновані території, поля. Можуть бути неконтрольовані вибухи. Зараз вже є повідомлення, що вони там є. Чи буде це заважати деокупації або руху Збройних сил України? Як говорять наші ЗСУ, їм не заважатиме ця ситуація реалізовувати плани, які стоять перед ЗСУ", - наголосила вона. 

Дивіться: Олешки на Херсонщині майже повністю затоплено через підрив Каховської ГЕС. ВIДЕО

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей. ДСНС опублікувала перелік безпечних місць для евакуації мешканців Херсонщини та вивозить людей з підтоплених територій. Особливо сильно постраждав лівий берег Дніпра.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила.

Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику. Також підрив ГЕС обговорили на засіданні Ставки.

Кремль заявив, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.
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Топ коментарі
+22
Ну почему же никакой реакции? Зеленая русня вполне своевременно Чонгар разминировала и бригады отвела.
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06.06.2023 19:46
+19
Розкажи як ти готувалась до цього, про цей теракт було відомо з жовтня 2022
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06.06.2023 19:37
+14
А ви до чого готувалися, підараси зелені? Здали, гниди, південь, ще й смердючі свої ротяки зараз розкривають.
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06.06.2023 19:52
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06.06.2023 19:35 Відповісти
Розкажи як ти готувалась до цього, про цей теракт було відомо з жовтня 2022
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06.06.2023 19:37 Відповісти
Например, о пробитии сухопутного коридора в, Крым кацапы говорили еще с 2015. И ни реакции, ни эрекции.
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06.06.2023 19:41 Відповісти
Ну почему же никакой реакции? Зеленая русня вполне своевременно Чонгар разминировала и бригады отвела.
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06.06.2023 19:46 Відповісти
эрекция только у тебя...\от ляшки начинается...\
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06.06.2023 20:03 Відповісти
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06.06.2023 20:10 Відповісти
жаба лупоглаза достала з висерами
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06.06.2023 19:39 Відповісти
виру брать кровью с московитов Сегодня в Приютном Запорожской области уничтожено гнездо орков, в котором, по сообщениям, проживало 200 орков
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06.06.2023 19:41 Відповісти
так, значно ретельніше, аніж твій їбанутий шеф у спортивних кальсонах готувався до навали кацапів...
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06.06.2023 19:42 Відповісти
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06.06.2023 19:51 Відповісти
просто нет слов культурных что бы применить к этому ...к этой.......
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06.06.2023 20:11 Відповісти
А ви до чого готувалися, підараси зелені? Здали, гниди, південь, ще й смердючі свої ротяки зараз розкривають.
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06.06.2023 19:52 Відповісти
і північ і схід теж хотіли
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06.06.2023 20:06 Відповісти
та схоже , там кацапня зелених партньорів трохи наібала! але, хто їх там розбере, виродків...
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06.06.2023 20:13 Відповісти
А що в цей час робила влада щоб запобігти/протидіяти підриву дамби? Соплі жували і чекали...
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06.06.2023 19:53 Відповісти
Щось забагато для одного дня. Греблю підірвали... Аміакопровід підірвали, який Агрохімія приаттачив до зернового зговору (бо мало вкрав до того). А землі - хана, бо вже не родитиме ні на Харківщині, а ні на Херсонщині.
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06.06.2023 20:03 Відповісти
головне зерно відпрвити до африки....
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06.06.2023 20:08 Відповісти
Аміак - це добриво, рослини можуть його безпосередньо засвоювати навіть із повітря. Та й на тварин і людей аміак швидше чинить подразнюючу дію, а не отруює. Пам'ятайте, у фільмах, панночка непритомна впала, і їй під ніс флакон нашатиря. І вона така одразу до тями приходить. Нашатир - це розчин аміаку у воді.
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06.06.2023 21:15 Відповісти
это понятно что готовились, на то они и орки срать везде где появятся. Но как готовились вы к их встрече, касательно юга? Может минные поля или взорванные мосты?
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06.06.2023 20:09 Відповісти
А Елдак нормальный мужик? Да, Мазилка?
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06.06.2023 20:20 Відповісти
Гугл Транслейт не может перевести твою галиматью
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06.06.2023 20:40 Відповісти
ну да чтоб взорвать ГЭС нада десятки тонн взрывчатки или одну атомную бомбу
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06.06.2023 20:39 Відповісти
у них было предостаточно времени завести туда необходимое количество взрывчатки.
Больше года на том направлении их никто не тревожил, делали что хотели.
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06.06.2023 21:24 Відповісти
Формально дополнение к Женевской конвенции запрещает нам вести боевые действия на плотинах, возле АЭС и вообще везде, где это может привести к техногенным или экологическим катастрофам. Поэтому вести там боевые действия мы не могли, не испортив отношения с Западом.
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06.06.2023 21:31 Відповісти
плевать оккупантам на женевские конвенции. Они всеми этими расписульками успешно подтираются уже не один год.
ВСУ обвязана по рукам и ногам обязательствами перед союзниками, всякой другой этикой и моралью.
Оккупанты не связаны ничем и будут устраивать и дальше всяки бяки.
Стопудов они и на Запорожской АЭС чего нибудь отчебучат. Надо готовиться к худшему.
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06.06.2023 21:38 Відповісти
Уровень воды в Новой Каховке поднялся на 10 м после разрушения плотины
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06.06.2023 20:45 Відповісти
то что русня завезла взрывчатку на ГЭС всем известно , а взрыв у них наверное произошел не по плану , кто то покурил там где надо
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06.06.2023 20:58 Відповісти
шо то мне за ЗАЭС сцыкотно и там могут покурить там где не надо
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06.06.2023 21:00 Відповісти
Так уже известно, что они там заминировали всё, что можно, и что нельзя. Думаю, что подрыв ЗАЭС уже можно считать неизбежным. Это же кацапье, они или крадут, или ломают.
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06.06.2023 21:29 Відповісти
Такой взрыв невозможно устроить, просто покурив где не надо. Там достаточно сложная система подрыва зарядов, чтобы обеспечить одновременное обрушение нескольких несущих конструкций. И уж потом создается как-бы лавина разрушений, которая доламывает то, что в ином случае бы устояло. Если бы кто-то случайно подорвал один из зарядов, в плотине максимум появилась бы одна небольшая дырка, через которую сифонила бы вода. А то, что видно на видео - это грамотная работа роты саперов и просто офигенное количество взрывчатки.
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06.06.2023 21:26 Відповісти
эти ублюдки и на Запорожской АЭС чего нибудь отчебучат.
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06.06.2023 21:23 Відповісти
А ви так само ретельно приховували це від людей, які знову, як в Бучі, Ірпіні та сотнях, тисячах міст та сіл виявились неготовими до порятунку.
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06.06.2023 21:34 Відповісти
Ворог ретельно готувався до підриву Каховської ГЕС, - Маляр Джерело: так чому зелена шобла не готувалась до цієї трагедії?
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06.06.2023 22:27 Відповісти
А зелені готувалися? Чи в них на думці знову були шашлики?
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06.06.2023 23:17 Відповісти
 
 