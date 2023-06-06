Олешки на Херсонщині майже повністю затоплено через підрив Каховської ГЕС. ВIДЕО

Через підрив Каховської ГЕС місто Олешки на Херсонщині пішло під воду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, місцеві жителі зараз публікують страшні кадри затоплення міста. Так зараз виглядає дорога в районі Олешок у напрямку до Криму.

Тимчасово окуповані Олешки зараз виглядають так.

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