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Новини Відео Війна
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Олешки на Херсонщині майже повністю затоплено через підрив Каховської ГЕС. ВIДЕО

Через підрив Каховської ГЕС місто Олешки на Херсонщині пішло під воду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, місцеві жителі зараз публікують страшні кадри затоплення міста. Так зараз виглядає дорога в районі Олешок у напрямку до Криму.

Тимчасово окуповані Олешки зараз виглядають так.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Греби, братан, там люди!": українці на гумовому човні під обстрілами допомагають евакуювати людей на Херсонщині. ВIДЕО

Автор: 

Олешки (59) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+12
Логика конечно же "гениальная".... если прийдет какой то русский окупант, и к примеру кого то изнасилует или убьет то виноват будет постраждавшый потому что за кого то там по твоему мнению проголосовал? И ты будешь еще этому и рад? ***** чувак, что у тебя в голове вообще происходит? Как ты вообще живешь с такими мыслями?
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06.06.2023 20:29
+9
Війна йшла вже 8 рік і ескалації її у 2022 Україна могла уникнути, але цього не дозволив вибір 2019. Тільки недолугі дії влади, яка за 3,5 року зруйнувала державне управління та займалася лише відпочинком на курортах призвели до ескалації війни в 2022, бо ху-ло вирішило, що вже Україна достатньо ослаблена і полізло, а в Україні на той час навіть штатні підрозділи ЗСУ не були укомплектовані на 100 відсотків, як того вимагає процес підготовки до війни, про мобілізаційне розгортання мова взагалі не йшла, бо хтось міг втратити гроші щоденно.
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06.06.2023 21:15
+8
М-да, "логика конечно же "гениальная"" (цитата, орфографія збережена)
Раз "была бы в любом случае", то можна було 3 роки "заглядывать в глаза", "осуществлять разведение", зупинити ракетні програми, не закуповувати зброю, снаряди, патрони, підривати обороноздатність ЗС ... і багато-багато іншого!
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06.06.2023 21:14
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06.06.2023 19:37 Відповісти
Напоминаю, что Ху#ло объявило оккупированные территории "своими".
Так что они могут это повторить и в мааац-кве реке, чему мы будем аплодировать стоя.
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06.06.2023 19:47 Відповісти
валік, якщо я і дурак, то оочно не більший, ніж ти. "про горє" людей попереджали, на пальцях, для дурнів пояснювали, а вони казали, "чта хужє нє будєт". так, у людей горе, й це дуже шкода, але є така річ, як "причинно-наслідковий зв'язок". от лише це. йще про одне важливе: завдяки таким людям - яким зараз у каховці справді зле - могло бути так само, якщо не гірше, у києві, у чернігові, у сумах, etc.
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06.06.2023 21:07 Відповісти
Логика конечно же "гениальная".... если прийдет какой то русский окупант, и к примеру кого то изнасилует или убьет то виноват будет постраждавшый потому что за кого то там по твоему мнению проголосовал? И ты будешь еще этому и рад? ***** чувак, что у тебя в голове вообще происходит? Как ты вообще живешь с такими мыслями?
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06.06.2023 20:29 Відповісти
Не мешайте прегоженскому тролю, зарабатывать ru.бл...и!!!
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06.06.2023 21:20 Відповісти
чувак, слава Богу з головою у мене іще досить непогано. для "нєпанятлівих" спробую пояснити:
1. я не радію горю цих людей
2. я вважаю, що існує причинно-наслідковий зв'язок між діями людини та наслідками, які вона у результаті цих дій одержує
3. про ймовірність великої, жорстокої війни всіх людей загалом, й наше нещасне (ЗЛОщасне!!) кервіництво попереджали зазлдалегідь ("копайте окопи", казали нам у жовтні 2021 року - міністр кулеба)
4. попри все, люди воліли ржати на концертах кварталу й захплватися "класним пацанчікам"...
5. похмілля виявилося важким - води багато, але полегкости вона не приносить
6. й останнє - щодо того, як живу, - встаю вночі, дивлюся на кацапські ракети, які проілтають над головою, інколи думаю про таких саме кацапомовних, як і ти, бажаю їм (й таким, як ти) всього найкращого...
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06.06.2023 21:22 Відповісти
"я вважаю, що існує причинно-наслідковий зв'язок між діями людини та наслідками, які вона у результаті цих дій одержує" --- причинно-наслідковий звязок існує ще з 1991 року,коли усі,включаючи навіть і тебе чи твоїх рідних жили як жили,і голосували за того хто був при владі в Україні котра привела країну до такого стану, тому по такому тупому прицнипу можна і тобі навішати різних собак на шию.

"про ймовірність великої, жорстокої війни всіх людей загалом, й наше нещасне (ЗЛОщасне!!) кервіництво попереджали зазлдалегідь ("копайте окопи", казали нам у жовтні 2021 року - міністр кулеба)" --- повір,якщо б ніхто до війни не готувався, то кацапи би київ за 3 дня дійсно взяли,тому це тупа маніпуляція.

"попри все, люди воліли ржати на концертах кварталу й захплватися "класним пацанчікам"..." --- ідіотизм ) люди навіть зараз наприклад на заході живуть як і жили раніше, ходять на дні народження,справляють весілля,відмічають ювілеї і так далі, твій висер про концерти це просто пук в болото, коли сказати немає чого

"й останнє - щодо того, як живу, - встаю вночі, дивлюся на кацапські ракети, які проілтають над головою, інколи думаю про таких саме кацапомовних, як і ти, бажаю їм (й таким, як ти) всього найкращого..." --- не треба тільки тут з себе страждальця великого робити, сидить він і встає біднятко вночі і дивиться як над головою пролітають ракети, так ціла країна живе, і ніхто не скиглить,нікого не ображає,не радіє горю і так далі,видно ти просто гівно таке особливе.

"інколи думаю про таких саме кацапомовних, як і ти, бажаю їм (й таким, як ти) всього найкращого..." --- тобто ти по тому що хтось на російській щось скаже уже починаєш якісь свої висновки робити і бажати їм чогось поганого? Так ти виявляється крім того що кровожадний ще і тупенький,тому що на російській пів армії говорить і воює, а ти тільки по тому фактору що говориш українською себе поставив вище інших? Так це самий тупий аргумент котрий можна привести,тому що є купу україномовних котрі за взятки змилися за границю і там собі відпочивають так сказати і є купу російськомовних котрі уже загинули за Україну і з яких є багато тих кому дали героя України,тому справа не в мові,а в тому що людина робить для країни, якщо ти сидиш своєю безкорисною сракою на своєму пропердженому дивані говориш українською,але для України від тебе толку 0, то нахрен ти такий потрібне,яка з тебе користь? А якщо ти наприклад говориш на російській,але чи воюєш і знищуєш ворогів,чи займаєшся волонтерством чи ще якимось речами котрі допомагають в боротьбі з кацапами то це в сотні разів корисніше ніж сидіти на дивані. І таких російськомовних багато,як і україномовних,тому тут не треба кукарікати про те,що якщо ти на українській говориш то ти король,а хтось на російській то він гівно, це ще раз показує твою тупість,тому що людину оцінюють в теперішні часи по тому що вна робить і по її справах,а не по мові.
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07.06.2023 09:10 Відповісти
неособливе лайно, аби закінчити з тобою, тупою непотрібною зеленню, цю дискусію, скажу лише одне - я не скиглю й не жаліюся.
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07.06.2023 09:46 Відповісти
Ну і пішов нахер недолугий непотріб,який із себе нічого не представляє і який в своєму житті сидячи на своєму пропердженому дивані і палець об палець заради своєї країни не вдарив,а тепер сидить тут натомість і розказує хто в чому винен і хто не винен
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07.06.2023 09:49 Відповісти
тупе недолуге лайно, сподіваюся, що ти здохнеш незабаром - такий непотріб просто не повинен існувати. здохни, падло
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07.06.2023 10:01 Відповісти
"аби закінчити з тобою" --- ти гівно осляче навіть слова свого дотримати не в стані, сам сказав,що дискусію закінчуєш,а за 5 хвилин знову плакса прибігаєш і починаєш далі рюмсати тут, гівно є гівно, сам це прекрасно доказуєш
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07.06.2023 10:04 Відповісти
на *** іди, підар зелений. але краще - здохни.
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07.06.2023 10:05 Відповісти
Це радує ) Що недолуге уйобіще згоріло і продовжує палати
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07.06.2023 10:09 Відповісти
ігарь, якщо "я", то "здох", якщо "падло", то "здохло"
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06.06.2023 21:26 Відповісти
Не хотілось би писати про регіт саме на цій сумній гілці , навіть про гомеричний регіт , але певний й дуже нав"язливий снобізн певної секти свідків "сивочолого" по відношенню до секти "ЗЕклоунади" визиває "гомерічну печію" (назовем це так) ... По по суті різниця між ними одна й дуже косметична -- в особистості "гетьмана" тобто середньовічного абсолютного монарха .
Розуміння , що в 21 столітті не повинно бути місця абсолютизму -- жодного . Як й розуміння того , що за 6 разів й 30 років вже було достатньо часу зрозуміти , що питання не в особистості , а в прагненні будь кого до абсолютизму й копіюванні ***** !
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06.06.2023 22:01 Відповісти
так, шановний, цілком згодний із вами, але маю підозру, що "секти" криголама й блазня сприймають себе, як цілковитий абсолют, носіїв навищого знання; й це - сумно (й трагічно, що довела сьогодні доба).
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06.06.2023 22:14 Відповісти
"Валенин" це називається взаємозв'язок - прична=наслідок. Їх попереджали, що будуть наслідки, не можна зЕленого упиря у владу впускати. Зараз можна скільки завгодно ображати (обзивати дураком), але наступили наслідки.
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06.06.2023 20:34 Відповісти
Война была бы в любом случае, поэтому эта мантра с методички что если бы не выбрали зеленого упыря то было бы все хорошо это лапша для полезных идиотов, была бы президентом кто либо другой, Порошенко или кто либо, война все равно была бы
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06.06.2023 20:37 Відповісти
М-да, "логика конечно же "гениальная"" (цитата, орфографія збережена)
Раз "была бы в любом случае", то можна було 3 роки "заглядывать в глаза", "осуществлять разведение", зупинити ракетні програми, не закуповувати зброю, снаряди, патрони, підривати обороноздатність ЗС ... і багато-багато іншого!
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06.06.2023 21:14 Відповісти
Війна йшла вже 8 рік і ескалації її у 2022 Україна могла уникнути, але цього не дозволив вибір 2019. Тільки недолугі дії влади, яка за 3,5 року зруйнувала державне управління та займалася лише відпочинком на курортах призвели до ескалації війни в 2022, бо ху-ло вирішило, що вже Україна достатньо ослаблена і полізло, а в Україні на той час навіть штатні підрозділи ЗСУ не були укомплектовані на 100 відсотків, як того вимагає процес підготовки до війни, про мобілізаційне розгортання мова взагалі не йшла, бо хтось міг втратити гроші щоденно.
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06.06.2023 21:15 Відповісти
Андрій ви тут нічого не докажете . Пофарбують вас ще в зелений колір. А потім ще й заблокують. Безтолку
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06.06.2023 21:55 Відповісти
Ціково чи тепер голосуватимуть за ЖОПОБЛОКИ і вітренчиху?!
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06.06.2023 21:06 Відповісти
Сьогодні всі обліковки 2019+, 2022, 2023 приховано (інколи маскуючись, а переважно - ні) волають "ну причЁм здесь Зеленский"
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06.06.2023 21:19 Відповісти
Ймовірно ,що все вирішується у Вашингтоні...Як раніше у ммааскві. Попереднікі продавалися кремлю, теперішній байдену. Тільки різниця - велика. Так, простий народ страдав завжди, але країна не рушилася. А тепер країни не має і не буде.
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07.06.2023 09:08 Відповісти
 
 