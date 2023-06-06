Олешки на Херсонщині майже повністю затоплено через підрив Каховської ГЕС. ВIДЕО
Через підрив Каховської ГЕС місто Олешки на Херсонщині пішло під воду.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, місцеві жителі зараз публікують страшні кадри затоплення міста. Так зараз виглядає дорога в районі Олешок у напрямку до Криму.
Тимчасово окуповані Олешки зараз виглядають так.
Топ коментарі
+12 Андрій Саган
показати весь коментар06.06.2023 20:29
+9 Олександр Иванов
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+8 extrims70
показати весь коментар06.06.2023 21:14
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Так что они могут это повторить и в мааац-кве реке, чему мы будем аплодировать стоя.
1. я не радію горю цих людей
2. я вважаю, що існує причинно-наслідковий зв'язок між діями людини та наслідками, які вона у результаті цих дій одержує
3. про ймовірність великої, жорстокої війни всіх людей загалом, й наше нещасне (ЗЛОщасне!!) кервіництво попереджали зазлдалегідь ("копайте окопи", казали нам у жовтні 2021 року - міністр кулеба)
4. попри все, люди воліли ржати на концертах кварталу й захплватися "класним пацанчікам"...
5. похмілля виявилося важким - води багато, але полегкости вона не приносить
6. й останнє - щодо того, як живу, - встаю вночі, дивлюся на кацапські ракети, які проілтають над головою, інколи думаю про таких саме кацапомовних, як і ти, бажаю їм (й таким, як ти) всього найкращого...
"про ймовірність великої, жорстокої війни всіх людей загалом, й наше нещасне (ЗЛОщасне!!) кервіництво попереджали зазлдалегідь ("копайте окопи", казали нам у жовтні 2021 року - міністр кулеба)" --- повір,якщо б ніхто до війни не готувався, то кацапи би київ за 3 дня дійсно взяли,тому це тупа маніпуляція.
"попри все, люди воліли ржати на концертах кварталу й захплватися "класним пацанчікам"..." --- ідіотизм ) люди навіть зараз наприклад на заході живуть як і жили раніше, ходять на дні народження,справляють весілля,відмічають ювілеї і так далі, твій висер про концерти це просто пук в болото, коли сказати немає чого
"й останнє - щодо того, як живу, - встаю вночі, дивлюся на кацапські ракети, які проілтають над головою, інколи думаю про таких саме кацапомовних, як і ти, бажаю їм (й таким, як ти) всього найкращого..." --- не треба тільки тут з себе страждальця великого робити, сидить він і встає біднятко вночі і дивиться як над головою пролітають ракети, так ціла країна живе, і ніхто не скиглить,нікого не ображає,не радіє горю і так далі,видно ти просто гівно таке особливе.
"інколи думаю про таких саме кацапомовних, як і ти, бажаю їм (й таким, як ти) всього найкращого..." --- тобто ти по тому що хтось на російській щось скаже уже починаєш якісь свої висновки робити і бажати їм чогось поганого? Так ти виявляється крім того що кровожадний ще і тупенький,тому що на російській пів армії говорить і воює, а ти тільки по тому фактору що говориш українською себе поставив вище інших? Так це самий тупий аргумент котрий можна привести,тому що є купу україномовних котрі за взятки змилися за границю і там собі відпочивають так сказати і є купу російськомовних котрі уже загинули за Україну і з яких є багато тих кому дали героя України,тому справа не в мові,а в тому що людина робить для країни, якщо ти сидиш своєю безкорисною сракою на своєму пропердженому дивані говориш українською,але для України від тебе толку 0, то нахрен ти такий потрібне,яка з тебе користь? А якщо ти наприклад говориш на російській,але чи воюєш і знищуєш ворогів,чи займаєшся волонтерством чи ще якимось речами котрі допомагають в боротьбі з кацапами то це в сотні разів корисніше ніж сидіти на дивані. І таких російськомовних багато,як і україномовних,тому тут не треба кукарікати про те,що якщо ти на українській говориш то ти король,а хтось на російській то він гівно, це ще раз показує твою тупість,тому що людину оцінюють в теперішні часи по тому що вна робить і по її справах,а не по мові.
Розуміння , що в 21 столітті не повинно бути місця абсолютизму -- жодного . Як й розуміння того , що за 6 разів й 30 років вже було достатньо часу зрозуміти , що питання не в особистості , а в прагненні будь кого до абсолютизму й копіюванні ***** !
Раз "была бы в любом случае", то можна було 3 роки "заглядывать в глаза", "осуществлять разведение", зупинити ракетні програми, не закуповувати зброю, снаряди, патрони, підривати обороноздатність ЗС ... і багато-багато іншого!