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енергетика (2483) Галущенко (503) Міненерго (1380) Каховська ГЕС (565)

Підрив Каховської ГЕС може спричинити дисбаланс в енергосистемі, - Міненерго

галущенко

Підрив Каховської ГЕС позначиться на рівні води на інших українських гідроелектростанціях, це може спричинити дисбаланс в енергосистемі.

Про це повідомив Міністр енергетики Герман Галущенко під час засідання Міжнародної консультативної ради високого рівня, передає Цензор.НЕТ. 

Попри те, що станція після окупації не видавала електроенергії в систему, прорив порушив цілісність усього гідровузла. Тому наразі є ризик, що гідроенергетика, яка балансувала українську енергосистему, не зможе працювати на необхідну потужність.

Галущенко додав, що Україна розраховує на підтримку партнерів та збільшення пропускних спроможностей для нарощування імпорту електроенергії до 2 ГВт.

Крім того, підрив вивів з ладу не тільки саму ГЕС, а й об'єкти енергоінфраструктури, які затопило. Йдеться про мережі, генеруючі потужності, лінії електропередачі. Це потребуватиме колосальних ресурсів, і Україна розраховуватиме на підтримку партнерів у цьому питанні.

"Єврокомісарка Кадрі Сімсон зазначила, що європейська сторона готова підтримати Україну у питанні збільшення імпорту електроенергії, а також посилити тиск на росію", – йдеться в повідомленні.

Також міністр енергетики США Дженніфер Ґренгольм своєю чергою наголосила, що Сполучені Штати будуть продовжувати підтримку України на всіх рівнях і готові надати додаткову допомогу у зв’язку з катастрофою на Каховській ГЕС.

Також читайте: США мають розвіддані, які підтверджують провину Росії в підриві Каховської ГЕС, - NBC

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей. ДСНС опублікувала перелік безпечних місць для евакуації мешканців Херсонщини та вивозить людей з підтоплених територій. Особливо сильно постраждав лівий берег Дніпра.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила.

Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику. Також підрив ГЕС обговорили на засіданні Ставки.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.
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Топ коментарі
+35
Каховська Гес рік не працювала, а тепер у цих *** зелених фахівців дисбаланс. **** одні професіонали, вони хоч на електриків колись училися, чи енергетиків, зброд жуликів-аферистів, паразитів на шиї в українського народу.
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06.06.2023 20:38
+27
ви якось протверезійте і визначиться-- зранку-ні-зараз да.. мабуть мало тарфі підняли... сцуки підарастичні
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06.06.2023 20:37
+15
Думали цілий день,ті знайшли причину як збагатити чергового ахметова ще на пару мільярдів ?
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06.06.2023 20:41
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ви якось протверезійте і визначиться-- зранку-ні-зараз да.. мабуть мало тарфі підняли... сцуки підарастичні
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06.06.2023 20:37 Відповісти
Власне, саме так і буде - зараз почнеться чергове ниття про необхідність ще більше підняти тарифи на електроенергію та воду. Вони вже і повірку лічильників відновили (хоча її було відмінено до припинення військового стану і трьох місяців після нього). Коли рашисти були під столицею трохи запанікували, а тепер зрозуміли, що лоханулися і можна продовжувати грабунок населення і під час війни.
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06.06.2023 20:49 Відповісти
А який взагалі привід не проводити повірку лічильників та інших приладів, як було цілий рік? Щоб знищити Держстандарт? Ви в темі, щоб сусолити?
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06.06.2023 23:50 Відповісти
По-перше, багатьох людей просто фізично не має на місці (відповідно, їм нараховуватимуть тариф без лічильника), по-друге, відбувається ця "перевірка" стандартно - приходить людина з водоканалу чи облгазу дивиться на пломбу і здирає гроші. По-факту, ніхто нічого не перевіряє і не перевіряв.
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07.06.2023 00:06 Відповісти
Мені смішно з Ваших познань. Ви живете тільки категорією двох лічильників. А є дуже багато чого, що повинно повірятися. І читайте офіційний документ-постанову 440 від 07.04.2023р кабміну. Потім поговоримо.
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08.06.2023 12:32 Відповісти
Какая может быть проверка сейчас в стране, где около 9 млн.человек вынужденно находятся в бегах за границей и около 7 млн. человек внутренне перемещенные лица? Что можно проверять, например, в Херсоне? Кому нужен этот фарс?
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07.06.2023 00:25 Відповісти
Читайте мою відповідь вище.
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08.06.2023 12:33 Відповісти
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06.06.2023 20:57 Відповісти
ахметка под крильцев клована жидовського почне доїть населення знов) 73% лайна ботів пукніть!
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06.06.2023 21:29 Відповісти
Каховська Гес рік не працювала, а тепер у цих *** зелених фахівців дисбаланс. **** одні професіонали, вони хоч на електриків колись училися, чи енергетиків, зброд жуликів-аферистів, паразитів на шиї в українського народу.
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06.06.2023 20:38 Відповісти
там одни КОШЕРНЫЕ АНАЛЫ а ПРОФИ ДАВНО ********* С УКРАИНЫ...
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06.06.2023 20:39 Відповісти
А внимательно почитать? Он говорит про проблемы на других ГЭС, которые выше находятся.
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06.06.2023 20:42 Відповісти
Какие проблемы на ГЭС выше по течению? Они пропускают воды столько, сколько запланировано. Каховская ГЭС и юг Херсонской области уже почти год как оторваны от нашей энергосистемы, даже ЛЭП подорваны.
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06.06.2023 20:49 Відповісти
можливо, можуть бути якісь обмеження по скиду води у каскаді ГЕС.
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06.06.2023 20:58 Відповісти
Физик учили, закон сообщающихся сосудов?)
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06.06.2023 21:01 Відповісти
Тут же річь йде не про енергосистему, а про рівні води. Уявлення що ГЕС лише пропускає скрізь себе воду дещо спрощене. Для функціонування гідрогенераторів важливий як рівень води верхнього б'єфу, так і рівень нижнього б'єфу.
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06.06.2023 21:26 Відповісти
Нижній б'єф упав у прірву. Що змінилося для гідроагрегатів, які встановлені на позначці мінус 17 метрів від верхнього б'єфу? Тут, схоже, "фахівці" з цвілим мозком хочуть розказати, що якщо не регулювати скиди "верхніх" ГЕС Каховською, то можливе підтоплення територій нижче Каховки. Та навряд чи це є принциповим після повного затоплення після підриву греблі. А з огляду на те, що Каховська ГЕС раніше працювала і скидала воду, що не викликало жодних підтоплень на Херсонщині, то нам натягають сову на зелений глобус ахметова.
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06.06.2023 22:32 Відповісти
Які ще підтоплення, та ахметов?

Мова йде про те що зараз стрімко падає рівень води нижче "Дніпрогеса" що загрожує його нормальному функціонуванню і всьому каскаду ГЕС на Дніпрі.
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07.06.2023 06:50 Відповісти
Не розповсюджуйте дурниць. Нижче ДніпроГЕСа рівень води ПРИРОДНІЙ. Так само, як і на усіх ГЕС на Дніпрі.
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07.06.2023 13:40 Відповісти
Як може бути природнім рівень води на річці де цілий каскад ГЕС? Нижче Дніпрогеса той рівень води який пропустив скрізь себе Дніпрогес - не беручі до увазі малі притоки Дніпра.
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07.06.2023 18:18 Відповісти
Жоден дурень не підпиратиме верхнім б'єфом "нижньої" ГЕС нижній б'єф "верхньої". Хіба що зЕлений йолоп у себе в макітрі таке учудить. Візьміть СТАРІ мапи русел Дніпра і порівняйте з новими (після побудови ГЕС).
ГЕС працює на перепаді від верхнього б'єфу до нижньої точки турбіни гідроагрегату, після якої вода скидається у відкриту водойму. Якщо нижній б'єф нижче цієї точки, то абсолютно байдуже, де він є.
Прогуляйтеся до найближчої ГЕС і подивіться що і як.
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07.06.2023 20:11 Відповісти
А регулювання рівнів на каскаді відбувається саме по собі .

Саме так, ГЕС працює на перепаді, точніше на напорі. Якщо перепад між верхнім та нижнім б'єфами буде занадто великий, виникає таке явище як кавітація, якщо тобі відомо що це таке.
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07.06.2023 21:47 Відповісти
Розкажи мені , розумнику, про різницю між перепадом і напором. І розкажи ще про кавітацію, коли після турбіни вода скидається у відкритий стік.
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07.06.2023 21:58 Відповісти
То що там з мапами, розумнику, порівняв? Яка ГЕС верхнім б'єфом підпирає нижній попередньої?
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07.06.2023 22:02 Відповісти
Да ти шо
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06.06.2023 23:36 Відповісти
А внимательно почитать - фізику?
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06.06.2023 20:49 Відповісти
Зкурили за школою.
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07.06.2023 13:42 Відповісти
ця гес у мирній час працювала у пиках- ранковий 2 години та вечірній 2 години бо бракувало води. але зелені гниди казатимуть про нестачу електрики і що треба піднімать тариф на неї.
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06.06.2023 22:21 Відповісти
Та насрати на ГЕС. Через рік в тих краях пустеля буде, а не сільгоспрай, як було. От в чому питання. ***** планомірно нищить Україну. І йому це вдається дуже добре під офігєнні озабочєнності всього світу.
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06.06.2023 23:54 Відповісти
понятно вам уже мало по 2-64 за 1 квт час хотим есче поднять тарифы а не боитесь пилять где то еще ***** дамбу не я понимаю Россия путин но наши родимые пятна во власти с ними ****** как... не ******** БЫ ЧОНГАР И ВЗОРВАЛИ ТО ЧТО НАДО....и было бы-- то что-- есть сегодня.. я понимаю пляшем от реальности того что состоялась-- но почему мы забываем что альтернатива и иные варианты были-- а их полный игнор и предательство даже и не попытались по иному...
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06.06.2023 20:38 Відповісти
Альтернатива была - не прое-вать кой-кому выборы.
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06.06.2023 23:56 Відповісти
Начинается
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06.06.2023 20:40 Відповісти
Думали цілий день,ті знайшли причину як збагатити чергового ахметова ще на пару мільярдів ?
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06.06.2023 20:41 Відповісти
Під шумок підіймуть ще тариф для населення на дві гривні і все буде добре, але тут суть на в тарифах, а суть в заробітних платах в ЄС люди можуть платити і 6-8 грн. за кіловат, коли заробітна плата 60 тис.
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06.06.2023 20:41 Відповісти
"Підрив Каховської ГЕС напряму не вплинув на ситуацію в енергосистемі країни. Загроз для стабільності електропостачання немає. Виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів." (С)
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06.06.2023 20:42 Відповісти
герману галущенко, та котіну давно світить державна зрада, а воно ще шось коментує
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06.06.2023 20:43 Відповісти
Давай вже і мене до лав цих
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06.06.2023 23:37 Відповісти
Відбудова Каховської ГЕС коштуватиме до 1 мільярда доларів і триватиме 5 років - «Укргідроенерго».
Щоб побудувати нову станцію, замість зруйнованої російською армією Каховської гідроелектростанції, потрібно від $800 млн до $1 млрд.

Про це сказав керівник «Укргідроенерго» Ігор Сиротa.
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06.06.2023 20:50 Відповісти
А герман галущенко где получил образование? В Трускавце на курсах? Сразу видно
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06.06.2023 20:52 Відповісти
Не тільки в Трускавці, "зелені" ще проходили курст в Буковелі і міжнародному виші(для них) в Омані.
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06.06.2023 20:55 Відповісти
А ось ще один "герой"

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06.06.2023 21:00 Відповісти
ще один ***** "хуже нє будєт".
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06.06.2023 21:05 Відповісти
Які виборці такий і міністр.Як прорив греблі в Новій Каховці може позачитись на рівні води на ГЕС котрі зняходяться вище по течії?ЦЕ ЖАХ."Підрив Каховської ГЕС позначиться на рівні води на інших українських гідроелектростанціях, це може спричинити дисбаланс в енергосистемі. Джерело:
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06.06.2023 21:02 Відповісти
Ничего, учитывая что количество людец в Украине стремительно сокращается, электричества для оставшихся должно хватать. Тем более за границу продаём.
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06.06.2023 21:07 Відповісти
А это точно министр энергетики? Он больше похоже на продавца из ларька.
Обьясните мне пожалуйста, каким образом подрыв единственной гэс ниже каховского водохранилища может повлиять на другие гэс, которые находятся гораздо выше каховского моря? Как например, это может повлиять на днепрогэс? Да вообще никак. Боже, кто вообще ставит этих клоунов на эти должности? Оно же вообще не в теме.
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06.06.2023 21:18 Відповісти
Ахмєт мєчтає щє про одну яхту...Бо якесь хєрло сказало що треба новий тариф на світло на 3 помножить...
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06.06.2023 21:19 Відповісти
а кормить по дороге никто не обещал...
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07.06.2023 01:50 Відповісти
Повышение тарифов может поднять уровень воды? Думаю может - тогда повышайте.
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06.06.2023 22:11 Відповісти
Невже треба бути настільки тупим, щоб не зрозуміти - якщо ГЕС, які знаходяться вище Каховської, не будуть постійно скидати воду, то Дніпро нижче фактично обміліє. Далі завдання для фахівців, який об'єм води потрібно скидати щоденно, щоб Дніпро знаходився в потрібних межах.
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06.06.2023 22:21 Відповісти
Кому і чому скидати? Там все затоплено. Ще скидати?
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06.06.2023 23:40 Відповісти
А куди вона дінеться? Її скидали, скидають і будуть скидати. Дніпро не пропаде. А от вожосховища і поливних земель не буде.
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07.06.2023 00:00 Відповісти
Ахмєтов копняка дав, типу - ти что молчіш ****?, лярди мімо пропливают, і Галущенко стрепенувся.
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06.06.2023 22:22 Відповісти
 
 