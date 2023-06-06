Підрив Каховської ГЕС може спричинити дисбаланс в енергосистемі, - Міненерго
Підрив Каховської ГЕС позначиться на рівні води на інших українських гідроелектростанціях, це може спричинити дисбаланс в енергосистемі.
Про це повідомив Міністр енергетики Герман Галущенко під час засідання Міжнародної консультативної ради високого рівня, передає Цензор.НЕТ.
Попри те, що станція після окупації не видавала електроенергії в систему, прорив порушив цілісність усього гідровузла. Тому наразі є ризик, що гідроенергетика, яка балансувала українську енергосистему, не зможе працювати на необхідну потужність.
Галущенко додав, що Україна розраховує на підтримку партнерів та збільшення пропускних спроможностей для нарощування імпорту електроенергії до 2 ГВт.
Крім того, підрив вивів з ладу не тільки саму ГЕС, а й об'єкти енергоінфраструктури, які затопило. Йдеться про мережі, генеруючі потужності, лінії електропередачі. Це потребуватиме колосальних ресурсів, і Україна розраховуватиме на підтримку партнерів у цьому питанні.
"Єврокомісарка Кадрі Сімсон зазначила, що європейська сторона готова підтримати Україну у питанні збільшення імпорту електроенергії, а також посилити тиск на росію", – йдеться в повідомленні.
Також міністр енергетики США Дженніфер Ґренгольм своєю чергою наголосила, що Сполучені Штати будуть продовжувати підтримку України на всіх рівнях і готові надати додаткову допомогу у зв’язку з катастрофою на Каховській ГЕС.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.
У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей. ДСНС опублікувала перелік безпечних місць для евакуації мешканців Херсонщини та вивозить людей з підтоплених територій. Особливо сильно постраждав лівий берег Дніпра.
Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила.
Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику. Також підрив ГЕС обговорили на засіданні Ставки.
Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.
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Мова йде про те що зараз стрімко падає рівень води нижче "Дніпрогеса" що загрожує його нормальному функціонуванню і всьому каскаду ГЕС на Дніпрі.
ГЕС працює на перепаді від верхнього б'єфу до нижньої точки турбіни гідроагрегату, після якої вода скидається у відкриту водойму. Якщо нижній б'єф нижче цієї точки, то абсолютно байдуже, де він є.
Прогуляйтеся до найближчої ГЕС і подивіться що і як.
Саме так, ГЕС працює на перепаді, точніше на напорі. Якщо перепад між верхнім та нижнім б'єфами буде занадто великий, виникає таке явище як кавітація, якщо тобі відомо що це таке.
Щоб побудувати нову станцію, замість зруйнованої російською армією Каховської гідроелектростанції, потрібно від $800 млн до $1 млрд.
Про це сказав керівник «Укргідроенерго» Ігор Сиротa.
Обьясните мне пожалуйста, каким образом подрыв единственной гэс ниже каховского водохранилища может повлиять на другие гэс, которые находятся гораздо выше каховского моря? Как например, это может повлиять на днепрогэс? Да вообще никак. Боже, кто вообще ставит этих клоунов на эти должности? Оно же вообще не в теме.