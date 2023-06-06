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розвідка (3804) США (20980) Каховська ГЕС (565)

США мають розвіддані, які підтверджують провину Росії в підриві Каховської ГЕС, - NBC

гес,каховська

Влада Сполучених Штатів Америки має розвідувальні дані, які підтверджують, що Росія підірвала Каховську гідроелектростанцію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

"Уряд США має в своєму розпорядженні розвідувальні дані, які схиляються у бік Росії як винуватця підриву дамби в Україні", - наводить видання слова двох американських чиновників і одного західного чиновника.

При цьому NBC уточнює, що адміністрація президента США Джо Байдена вже працює над тим, щоб розсекретити розвіддані та оприлюднити їх сьогодні, 6 червня.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей. ДСНС опублікувала перелік безпечних місць для евакуації мешканців Херсонщини та вивозить людей з підтоплених територій. Особливо сильно постраждав лівий берег Дніпра.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила.

Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику. Також підрив ГЕС обговорили на засіданні Ставки.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.

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Топ коментарі
+19
"где лендлиз?" - там, де Баканов.
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06.06.2023 20:27
+16
А є розвіддані коли вони повиздихають?
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06.06.2023 20:23
+14
Старик Байден, где лендлиз? Кто щас *******, что за него нужно платить - может смело идти на хер. По моему уже похер, нада или не нада, как-то плевать
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06.06.2023 20:25
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А є розвіддані коли вони повиздихають?
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06.06.2023 20:23 Відповісти
Коли ЗСУ їхприхлопнуть,як тарганів!!!
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06.06.2023 20:39 Відповісти
Авжеж, зомбована російська бидломаса саме на американські розвіддані чекає
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06.06.2023 20:24 Відповісти
Так вони ж готують справу не для бидломаси мордорської, а для кримінального суду.
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06.06.2023 20:29 Відповісти
Старик Байден, где лендлиз? Кто щас *******, что за него нужно платить - может смело идти на хер. По моему уже похер, нада или не нада, как-то плевать
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06.06.2023 20:25 Відповісти
"где лендлиз?" - там, де Баканов.
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06.06.2023 20:27 Відповісти
А куда Ваня пропал? Пошел добровольцем в батальон Монако?
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06.06.2023 20:30 Відповісти
Буданов пішов шукати і теж зник.
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06.06.2023 20:35 Відповісти
Не Баканов, а бакланов. Прохання не коверкати те прізвище.
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06.06.2023 20:31 Відповісти
кстати *******, сегодня на встрече с журналистами, один из писак жостка потралил, мол: "А вы в курсе кто из СБУ предатель? Вы уже это в своей голове увидели?" (намекая на Ивана Бакланова), тот сказал угу, я знаю что виноват охранник бомбоубежища
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06.06.2023 20:32 Відповісти
Дед думает шо может пропетлять? Нам нужна военная хунта и политический шантаж мирового сообщества. Не даете нам ф-16 сегодня - завтра мы бочку с отработанным ядерным топливом сольем в Черное море. Не надите на следующий - еще две бочки выльем, на третий три и так пока не кончатся. И уж поверьте в Черном и Средиземном уже никто купаться и греть пузики на пляже не будет. А потом эта жижа и в Атлантику потечет и посмотрим кто будет смеяться последний!!! А ****? мне насрать на планету раз на ней живут одни ******** безхребетные
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06.06.2023 20:40 Відповісти
Лично я без моря как-то переживу. ИМХО я и на озере норм могу отдохнуть
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06.06.2023 20:42 Відповісти
А что говорит гундосик? Старина Джо не Президент Украины.
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06.06.2023 20:51 Відповісти
Спршивал пачиму мы еще не в НАТА
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06.06.2023 20:52 Відповісти
не сумнівайтеся
Якщо воно виглядає, як качка, плаває, як качка, і кахкає, як качка, то це, імовірно, і є качка.
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06.06.2023 20:26 Відповісти
Та тут і розвідданні не особливо треба, треба проста логіка... ****** ГЕС - це кілька метрів бетону в товщину - її ні Хімарс, ні Сторм Шедоу не пошкодить толком навіть. Її можна прорвати або ядерною зброєю, або заклавши вибухівку всередині! Ядерний вибух ми не бачили...
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06.06.2023 20:26 Відповісти
Для доказових підстав звинувачення треба.
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06.06.2023 20:38 Відповісти
Это путлеру не надо. Его и так международном криминальном суде прогулы записывают. А вот ты, рашотроллик, за какую печеньку от ФСБ тут пишешь? Чтобы срок за изнасилование малолетки скостили? Так тебе к Пригожину умираит под Хаймерсами....
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06.06.2023 21:04 Відповісти
Ви розібрались, що і кому Ви написали?
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06.06.2023 21:11 Відповісти
Щоб не сприймати серьозну ту свинособачу маячню, достатньо згадати як ми возилися з антовновським мостом. Який врешті решт хоч і кульгавий але втримася від обвалу. А ту споруда на порядки міцніша за моста.
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06.06.2023 20:41 Відповісти
Отож, він прийняв купу Хаймарсів, але стояв...
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06.06.2023 20:43 Відповісти
Гадаю, слово "москаль" стане самою брудною лайкою в Україні.
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06.06.2023 20:27 Відповісти
А ще краще кацап!
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06.06.2023 20:32 Відповісти
Звісно, бо це ж є синоніми.
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06.06.2023 20:39 Відповісти
Їхні розвіддані - то точно не якісь аналітичні записки. Там, безсумнівно, залізобетонні докази.
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06.06.2023 20:36 Відповісти
У Кушнаря на каналі вже е відео підриву.

https://www.youtube.com/watch?v=Cx8r0I5ljsk
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06.06.2023 20:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Cx8r0I5ljsk https://www.youtube.com/watch?v=Cx8r0I5ljsk


1.10 сек.
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06.06.2023 20:43 Відповісти
Дякую! Подивився.
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06.06.2023 20:53 Відповісти
в германіі підпалили рейстаг... винувтий димитров.. підірвали каховку-- винуватий ... троцкий!!!???
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06.06.2023 20:39 Відповісти
Хоч хтось в правильному напрямку працює, бо наші гниди ні на що не здатні (крім розкрадань)
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06.06.2023 20:41 Відповісти
теперь действия террористов называются "провиною" ...
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06.06.2023 20:43 Відповісти
Провинились кацапы, но нельзя эксКАЛЛацию допустить
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06.06.2023 20:51 Відповісти
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06.06.2023 20:52 Відповісти
А в Усама бен Ладена в теракті 11 вересня, теж "провина" була...чи здочин ?
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06.06.2023 21:08 Відповісти
Та невже для цього потрібні ще й якісь розвіддані . ?? А включити логіку , не пробували ? Кацапи замінували греблю ще на початку війни , доступу до неї у ЗСУ не було впродовж всієї війни , хаймарсами її підірвати теж ніяк , бо для таких руйнувань треба підірвати одномоментно тон 10 - 20 вибухівки (= близько 400 зарядів ракети Хаймарс як мінімум , і мали вибухнути вони саме - всередині станції ), і як її ЗСУ могли туди закласти , - коли ****** весь час контролювалась кацапами . ???
А головне - НАВІЩО це ЗСУ .??? Жодних переваг знищення ГЕС нам не приносило . Навпаки - затримало наступ , якщо він звісно - планувався саме з правобережжя Дніпра .
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06.06.2023 21:14 Відповісти
То надайте ці данні гутерішному з ООН бо воно не знає що це зробили його друзі!!!!!!!
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06.06.2023 21:35 Відповісти
Давайте їх по швидше, бо вже є експерди, що дамба сама зруйнувалася.
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06.06.2023 21:36 Відповісти
Виродки кацапські!
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06.06.2023 22:21 Відповісти
Зате старшой розвідник Буданов ніяких розвідінних з цього не мав і не має!?
А навіщо, це ж його прямі професійні обов'язки.
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06.06.2023 23:15 Відповісти
Уряд США має в своєму розпорядженні розвідувальні дані, які схиляються у бік Росії як винуватця

а что, были другие варианты???
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07.06.2023 00:50 Відповісти
 
 