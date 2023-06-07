Поля на півдні можуть перетворитися на пустелі через знищення Каховської ГЕС, - Мінагрополітики
Поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі через знищення окупантами Каховської ГЕС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України
У повідомленні зазначається: "Техногенна катастрофа зупинить водопостачання 31 системи зрошення полів Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей.
У 2023 році на правому березі Дніпра працюють лише 13 зрошувальних систем. Терористичний акт на Каховській ГЕС фактично залишив без джерела води 94% зрошувальних систем в Херсонській, 74% – в Запорізькій та 30% – в Дніпропетровській областях.
Знищення Каховської ГЕС призведе до того, що поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі. Без Каховського водосховища постраждають не лише аграрії та водокористувачі, а й джерела питного водопостачання населених пункті".
За попередніми оцінками міністерства, будуть затоплені орієнтовно 10 тисяч га сільськогосподарських земель на правобережжі Херсонщини. В декілька разів більше – на лівому березі області, який зараз перебуває під окупацією.
У міністерстві повідомляють, що детальна інформація буде відома найближчими днями, після аналізу даних та знімків про розмір затоплення.
Негативні наслідки знищення Каховської ГЕС також будуть і для рибного господарства. Як зазначають у Мінагрополітики, вже фіксується загибель риб, а внаслідок падіння рівня води ікра висохне на змілілих ділянках.
Окрім того, винесена з потоком води фауна водосховища у заплави, що утворилися нижче греблі Каховської ГЕС, також загине. Оскільки в подальшому при зниженні "повеневої" хвилі, ці біоресурси опиняться на суходолі.
Ще однією проблемою стане потрапляння і загибель прісноводної риби та інших біоресурсів у солоні води Чорного моря. В свою чергу і чорноморська фауна від масивного напливу прісної води також може загинути.
Внаслідок знищення ГЕС збитки для рибної галузі від загибелі лише дорослих особин можуть сягнути 95 тисяч тонн або близько 4 млрд грн. Всього, за попередніми розрахунками, збитки від загибелі усіх біоресурсів складуть до 10,5 млрд. грн.
У міністерстві додають, що негативні наслідки спустошення водних біоресурсів будуть прослідковуватись протягом кількох років поспіль, навіть при заповненні ложа Каховського водосховища найближчим часом.
У Мінагрополітики наголосили, що усі дані наведені лише за попередніми оцінками.
Будь ласка, зачекайте...
» Коридор» работает исправно?
Стратегические запасы продолжают вывозиться из страны?
Ум, есть?!
Не думаю, что в 21 веке государства могут быть не способны не допустить опустынивания территорий, владея такими большими водными ресурсами как Днепр.
Это если линия разграничения как сейчас останется и закрепится на долгие годы - тогда да, никто не сможет договориться о таком строительстве, обладая разными берегами. И росссосия просто очередной чемодан без ручки получила, сухопутный коридор станет бесполезным.
Учитывая, что население так и продолжит сокращаться, это лишняя трата денег.
Целесообразно ли её превращать в ГЭС - это пусть энергетики решают.
А какие там особенности строения будущего сооружения(которое наверняка будет и катастрофы не случится) - тут я действительно понятия не имею. Не нужно агриться.
Я не рассматриваю оптимистические варианты, где нам по доброте душевной и столько денег подарят, и сами построят западные правительства.
Раджу на ютубі поглянути документалки про греблі, так для загального розвитку.
штучного інтелекта й того треба чимось заживити
Чорним ледарям в Африці доведеться напружитися звичайно і почати працювати тому що імпорт продовольства з України зменшиться
Щоб спорудити дамбу через Дніпро, за 5 років (з 1951 по 1956) довелося перемістити 50 мільйонів кубометрів грунту і направити течію ріки в нове русло. Уже в 1955 році почалося заповнення водосховища. Цій події передувала драматична епопея переселення в степові райони Херсонщини мешканців селищ, розташованих уздовж Дніпра. Відповідно до проекту, з місць затоплення потрібно було відселити жителів 27 сіл. Селян змушували розбирати хати та рубати сади. Це робили для того, щоб дно майбутнього водоймища було рівним.
Олександр Довженко, який був у цих місцях перед затопленням писав у своєму щоденнику: «Ніякої роз'яснювальної роботи не проводилося. Просто заходили в двори, обміряли, записували і кожному індивідуально повідомляли про затоплення... Більш того, всім, хто не встиг переселитися в певний термін, заявляли: «Якщо до такого-то числа не переїдеш, попереджаємо - будемо ламати будинок бульдозером, незалежно від того, живеш ти в ньому чи ні». Люди змушені були підкоритися...»
Зрештою, під водою опинилося 257 тисяч гектарів знищених унікальних Дніпровських плавнів, тисячі гектарів орної землі і велика кількість не досліджених археологічних та історичних пам'яток.
Повністю Каховська ГЕС була прийнята в промислову експлуатацію 19 жовтня 1959 року.