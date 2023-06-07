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Мінагрополітики (1513) збитки (1375) Каховська ГЕС (565)

Поля на півдні можуть перетворитися на пустелі через знищення Каховської ГЕС, - Мінагрополітики

гес

Поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі через знищення окупантами Каховської ГЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України

У повідомленні зазначається: "Техногенна катастрофа зупинить водопостачання 31 системи зрошення полів Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей.

У 2023 році на правому березі Дніпра працюють лише 13 зрошувальних систем. Терористичний акт на Каховській ГЕС фактично залишив без джерела води 94% зрошувальних систем в Херсонській, 74% – в Запорізькій та 30% – в Дніпропетровській областях.

Також читайте: Кабмін створив штаб із ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС, - Шмигаль

Знищення Каховської ГЕС призведе до того, що поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі. Без Каховського водосховища постраждають не лише аграрії та водокористувачі, а й джерела питного водопостачання населених пункті".

 За попередніми оцінками міністерства, будуть затоплені орієнтовно 10 тисяч га сільськогосподарських земель на правобережжі Херсонщини. В декілька разів більше – на лівому березі області, який зараз перебуває під окупацією.

У міністерстві повідомляють, що детальна інформація буде відома найближчими днями, після аналізу даних та знімків про розмір затоплення.

Негативні наслідки знищення Каховської ГЕС також будуть і для рибного господарства. Як зазначають у Мінагрополітики, вже фіксується загибель риб, а внаслідок падіння рівня води ікра висохне на змілілих ділянках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підрив Каховської ГЕС може спричинити дисбаланс в енергосистемі, - Міненерго

Окрім того, винесена з потоком води фауна водосховища у заплави, що утворилися нижче греблі Каховської ГЕС, також загине. Оскільки в подальшому при зниженні "повеневої" хвилі, ці біоресурси опиняться на суходолі.

Ще однією проблемою стане потрапляння і загибель прісноводної риби та інших біоресурсів у солоні води Чорного моря. В свою чергу і чорноморська фауна від масивного напливу прісної води також може загинути.

Внаслідок знищення ГЕС збитки для рибної галузі від загибелі лише дорослих особин можуть сягнути 95 тисяч тонн або близько 4 млрд грн. Всього, за попередніми розрахунками, збитки від загибелі усіх біоресурсів складуть до 10,5 млрд. грн.

У міністерстві додають, що негативні наслідки спустошення водних біоресурсів будуть прослідковуватись протягом кількох років поспіль, навіть при заповненні ложа Каховського водосховища найближчим часом.

У Мінагрополітики наголосили, що усі дані наведені лише за попередніми оцінками.

Також читайте: Щонайменше 1335 будинків на правобережній Херсонщині затоплені, - ОВА

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Топ коментарі
+19
А сколько диких животных погибло на островах и в прибрежных плавнях не сосчитает никто. Нелюди ...
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07.06.2023 00:55
+14
і не буде скумбрії по 8...
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07.06.2023 01:25
+13
Для цього потрібен мир,як будувати під ракетами?
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07.06.2023 00:56
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Не могут, а будут бесплодной степью без Днепровской воды. И снова вылезут солончаки.
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07.06.2023 00:52 Відповісти
не лише цибуля здорожчає...
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07.06.2023 01:07 Відповісти
і не буде скумбрії по 8...
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07.06.2023 01:25 Відповісти
будуть помідори по 500
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07.06.2023 06:34 Відповісти
Будет хуже. Так как люди уже влезли в экосистему разрушив её годами использования.
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07.06.2023 04:14 Відповісти
А шо там нового про торговлю украинским зерном?

» Коридор» работает исправно?

Стратегические запасы продолжают вывозиться из страны?

Ум, есть?!
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07.06.2023 15:47 Відповісти
Возможно заместо ГЕС построить обычную дамбу и тогда всё будет не так апокалиптично? Это по крайней мере гораздо дешевле и быстрее.
Не думаю, что в 21 веке государства могут быть не способны не допустить опустынивания территорий, владея такими большими водными ресурсами как Днепр.
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07.06.2023 00:54 Відповісти
Для цього потрібен мир,як будувати під ракетами?
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07.06.2023 00:56 Відповісти
Ну а я разве говорю, что строительство завтра начнётся? Всё-таки осушение этих территорий не мгновенный процесс и вполне обратимый.

Это если линия разграничения как сейчас останется и закрепится на долгие годы - тогда да, никто не сможет договориться о таком строительстве, обладая разными берегами. И росссосия просто очередной чемодан без ручки получила, сухопутный коридор станет бесполезным.
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07.06.2023 01:02 Відповісти
А какая разница? Каховская ГЭС и есть дамба с мостом, дорогой и отверстиями для слива воды и работы гидроагрегатов. Пока снова будет наполняться водохранилище - можно достроить и саму ГЭС

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07.06.2023 00:59 Відповісти
А толку её строить заново, абы було? Генерация э.энергии там мизерная, больше года оккупации украинская энергосистема могла прожить без неё и даже без ЗАЭС.
Учитывая, что население так и продолжит сокращаться, это лишняя трата денег.
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07.06.2023 01:05 Відповісти
який сенс будувати "дамбу" ? плотина ж не тільки ЕЕ генерує, а ще багато функцій виконує.
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07.06.2023 01:08 Відповісти
Дамбу надо естественно, я не про неё, а про новую ГЭС поверх неё.
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07.06.2023 01:10 Відповісти
Добре що у вашому розумінні є дамбою ?
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07.06.2023 01:12 Відповісти
Дамба, плотина, не суть важно. Главное сохранить функцию водохранилища и оросительных систем, электричество - то уже такое. Для этого она и нужна, не?
Целесообразно ли её превращать в ГЭС - это пусть энергетики решают.
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07.06.2023 01:20 Відповісти
будувати таку греблю без машинної зали можуть лише еканамісти які закінчували трускавецьку бурсу.
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07.06.2023 01:24 Відповісти
Ну звиняйте, я не инженер и не претендовал на роль эксперта. Выразил своё дилетантское мнение, основной посыл которого - что хоронить эти территории ещё рано.

А какие там особенности строения будущего сооружения(которое наверняка будет и катастрофы не случится) - тут я действительно понятия не имею. Не нужно агриться.
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07.06.2023 01:35 Відповісти
Це тільки після перемоги України і деокупації Криму
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07.06.2023 06:28 Відповісти
- син шльондри
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07.06.2023 10:05 Відповісти
Уже решили. До войны при поддержке **** проектировали Каховскую ГЭС 2 на этой-же плотине. И даже место выделили и вроде как сроки начала стройки определили.

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07.06.2023 01:26 Відповісти
ГЭС не поверх, а ниже. Турбины работают от давления на перепаде высот. И воду стока все-равно нужно сбрасывать через плотину вниз, так почему не с пользой?
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07.06.2023 01:14 Відповісти
Ну як мізерна? Не думаю що зовсім мала.Але якщо відбудовувати то по новим технологіям і з новими турбінами.Така електроенергія сама екологічно чиста не можна нехтувати таким.
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07.06.2023 01:11 Відповісти
Это дороже, а прибыли сомнительны. К тому же явно не по силам ни украинским инженерам, ни экономике.
Я не рассматриваю оптимистические варианты, где нам по доброте душевной и столько денег подарят, и сами построят западные правительства.
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07.06.2023 01:15 Відповісти
Ви певно гуманітарій. Просто засипати дзюрку камінням не вийде, Дніпро це не струмочок, все рівно потрібно буде будувати споруди для регулювання скиду води, адже для цього в першу чергу і був побудований каскад "дамб" гребель на Дніпрі. І так спочатку будується ******, йде наповнення водою і паралельно добудовуються машинні зали ГЕС.
Раджу на ютубі поглянути документалки про греблі, так для загального розвитку.
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07.06.2023 01:20 Відповісти
Да и Днепровские пороги нужно будет снова закрыть. А то хана судоходству по Днепру от Херсона до Киева
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07.06.2023 01:22 Відповісти
Трошки не так. Спочатку будують відвід води, щоб рівень був низьким. Потім будують одночасно греблю і машинні зали насухо. Коли вони готові, відвід води перекривають наглухо і водосховище заповнюється. Так, загально).
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07.06.2023 03:08 Відповісти
Кто вам это сказал? А новые ГАЭС кто строил, марсиане?
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07.06.2023 01:21 Відповісти
Да, Там была устаревшая технология самих турбин. Все-таки это 50-е годы. Генераторы модернизировали, но конструкцию самих турбин и водоводов не изменить. Если сделать по новым разработкам - КПД вырастет.
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07.06.2023 01:19 Відповісти
Не скажите. В среднем 1.420 млн.квт. в год она давала. Это совсем не мизер и это была чистая энергия. А без воды на юге не будет урожаев и за пару лет там исчезнет растениеводство как класс. Летние температуры там бывают более 40 в тени и без воды там ничего не вырастет.
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07.06.2023 01:12 Відповісти
1420, а то подумають, що 1 млн. Потужність, як у хорошої теплової станції. І на шару.
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07.06.2023 05:58 Відповісти
має ж бути хоч якийсь розвиток, а хіба він без електроенергії можливий...павербанки й ті треба якось заряджати...електротранспорт також...частка вуглеводнів в енергобалансі економіки має скоротитися ж...
штучного інтелекта й того треба чимось заживити
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07.06.2023 01:12 Відповісти
Спочатку середньовічну орду треба загнуздати, а вже потім повертатись у 21 сторіччя.
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07.06.2023 01:00 Відповісти
Держави можуть, але не це все вот все
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07.06.2023 01:22 Відповісти
А сколько диких животных погибло на островах и в прибрежных плавнях не сосчитает никто. Нелюди ...
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07.06.2023 00:55 Відповісти
рашисты начали накрывать щебекино фосфором - https://www.youtube.com/shorts/vznBuWkcXew
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07.06.2023 00:57 Відповісти
Піпец
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07.06.2023 01:23 Відповісти
Вони з 14 року його використовують
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07.06.2023 03:24 Відповісти
Рашистську наволоч це більш ніж влаштовує - Україна отримає величезні збитки, а рашисти завдяки зростанню цін на пшеницю отримуватимуть надприбутки та продовжать продовольчий шантаж.
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07.06.2023 00:59 Відповісти
Ціни на пшеницю рвонули миттєво сьогодні.
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07.06.2023 01:02 Відповісти
А в том то и суть их "спецоперации". Когда Украина вернет свои оккупированные территории, РФ все равно будет в выигрыше. Большая часть промышленности, инфраструктуры уничтожена. Экономика существует за счет западной поддержки. Миллионы беженцев... Украина откинута на десятки лет назад в развитии. А РФ по сути ничего и не потеряла. Производство все работает, экономика тоже, за счет огромных ресурсов. А бабы еще нарожают, это мелочи...
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07.06.2023 01:16 Відповісти
Не зовсім так.Україна отримуватиме підтримку і ******* технології+ ринки збуту.Сша та Європа буде допомогати і Україна може швидко відновитися.******* заводи будують за пів року рік.Головне обладнання.Росія ж навпаки втратила ринки доступ до технології і свій вплив.Ссср мав багато заводів всі вроді працювали але була срака як пам'ятаєш ґ
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07.06.2023 01:36 Відповісти
США рано или поздно станет не до Украины/Европы. У них намечается конфликт с Китаем из-за Тайваня. Да, заводы можно построить быстро... Но вот только захочет ли кто то строить их на опасной территории? Я в этом сомневаюсь. Да, горячая фаза войны рано или поздно закончится и какое то там "мирное соглашение" будет подписано. Но все уже понимают, что соглашения с РФ ничего не стоят.
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07.06.2023 01:53 Відповісти
Ніколи нас не кинуть,бо ми є надією цівілізованого світу,що варвари - рашисти залишаться у межах своїх кордонів
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07.06.2023 05:36 Відповісти
В ісраїлі хтось же будує "заводи".
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07.06.2023 06:09 Відповісти
Миру не буде поки ми не вийдемо на кордони 1991 року
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07.06.2023 06:29 Відповісти
Це абсолютно не гарантія настання миру. Мир може настати тільки якщо у Кремлі, тим, чи іншим чином, зміниться політичний режим.
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07.06.2023 06:54 Відповісти
Це так але першочергове завдання вибити їх звідси щоб вони не гадили на нашій землі, а там і братись за зміну керівництва
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07.06.2023 07:29 Відповісти
Бабы ещё не нарожают. У РФ, как и у нас, отрицательная демография. Пусть и не такая катастрофическая. Им бы их законные территории удержать до конца века, а не соседям подсирать, тратя огромные ресурсы на это.
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07.06.2023 01:38 Відповісти
Захід має зрозуміти що вони мають справу з дияволом, чистим злом, абсолютним злом. Й тоді вони почнуть воювати, а до цих пір будуть біль та муки
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07.06.2023 03:17 Відповісти
Именно так и будет. Ранее это все было поле, но люди разорали его. И теперь в отсутствии воды почву просто унесет ветром и вместо черноземов будет пустыня.
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07.06.2023 04:13 Відповісти
Відновимо!
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07.06.2023 05:37 Відповісти
Чому не в СІЗО ті, хто віддавав накази розміновувати Чонгар?
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07.06.2023 06:07 Відповісти
Бо зрада керувалась з самого верху, а далі по ланцюгу Бубєнчік-міністри/апарат бонівтіка/СБУ/РНБО-...
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07.06.2023 06:13 Відповісти
Наіщо використовувати ядерную зброю, якщо можна підірвати Каховську ГЕС, щоб потім вибухнула Запорізька АЕС? Ось так і роблять непрямі удари, нагадує "іх там нєтов" і господінов "какая разніца".
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07.06.2023 06:11 Відповісти
Мають бути судові позови держави Україна проти росії і окремо людей які втратили майно, здоров'я, близьких проти кацапні. Хай ці підери сплачують сотні мільярдів доларів репарацій 🤬
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07.06.2023 06:36 Відповісти
Натомість екосистема нижнього Дніпра увійде до своєї норми створеною природою.

Чорним ледарям в Африці доведеться напружитися звичайно і почати працювати тому що імпорт продовольства з України зменшиться
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07.06.2023 07:55 Відповісти
КАХОВСЬКА ГЕС

Щоб спорудити дамбу через Дніпро, за 5 років (з 1951 по 1956) довелося перемістити 50 мільйонів кубометрів грунту і направити течію ріки в нове русло. Уже в 1955 році почалося заповнення водосховища. Цій події передувала драматична епопея переселення в степові райони Херсонщини мешканців селищ, розташованих уздовж Дніпра. Відповідно до проекту, з місць затоплення потрібно було відселити жителів 27 сіл. Селян змушували розбирати хати та рубати сади. Це робили для того, щоб дно майбутнього водоймища було рівним.

Олександр Довженко, який був у цих місцях перед затопленням писав у своєму щоденнику: «Ніякої роз'яснювальної роботи не проводилося. Просто заходили в двори, обміряли, записували і кожному індивідуально повідомляли про затоплення... Більш того, всім, хто не встиг переселитися в певний термін, заявляли: «Якщо до такого-то числа не переїдеш, попереджаємо - будемо ламати будинок бульдозером, незалежно від того, живеш ти в ньому чи ні». Люди змушені були підкоритися...»

Зрештою, під водою опинилося 257 тисяч гектарів знищених унікальних Дніпровських плавнів, тисячі гектарів орної землі і велика кількість не досліджених археологічних та історичних пам'яток.

Повністю Каховська ГЕС була прийнята в промислову експлуатацію 19 жовтня 1959 року.
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07.06.2023 08:38 Відповісти
 
 