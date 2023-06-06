Щонайменше 1335 будинків на правобережній Херсонщині затоплені, - ОВА

Щонайменше 1335 будинків на правобережній Херсонщині затоплені через підрив російськими військами Каховської гідроелектростанції.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін на своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"На цю годину відомо про 1335 будинків на правобережжі, які опинились під водою; на лівому березі частково затоплені Піщане, Стара Збурівка, Козачі Лагері, Кардашинка, Кринки, Гола Пристань та Олешки. Повністю затоплені Корсунка та Дніпряни", - повідомив Прокудін.

Він зазначив також, що станом на 18:00 евакуювали 1364 людини, з мікрорайону (Херсону. - Ред.) "Острів" евакуювали 1221 містянина.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей. ДСНС опублікувала перелік безпечних місць для евакуації мешканців Херсонщини та вивозить людей з підтоплених територій. Особливо сильно постраждав лівий берег Дніпра.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила.

Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику. Також підрив ГЕС обговорили на засіданні Ставки.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.