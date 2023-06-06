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тварини (432) Нова Каховка (179) Каховська ГЕС (565)

Через підрив ГЕС в окупованій Новій Каховці затопило зоопарк, загинули майже всі тварини. ВIДЕО

У тимчасово окупованій Новій Каховці внаслідок підриву ГЕС та затоплення загинули усі тварини в зоопарку "Казкова діброва".

Про це у Facebook повідомляє UAnimals, передає Цензор.НЕТ.

"Ми поспілкувалися з керівництвом зоопарку "Казкова діброва", що в окупованій Новій Каховці. нам підтвердили, що зоопарк повністю затоплено і врятуватися могли лише лебеді та качки.

Людина, з якою ми говорили (не називаємо ім'я з міркувань безпеки), сказала: "Ми всіма силами намагалися зберегти зоопарк в окупації. Тепер його більше не існує", - йдеться в повідомленні.

До трагедії у "Казковій Діброві" проживали мавпи, єноти, віслюк, поні, нутрії, різноманітні птахи, дикобрази, бабаки, черепахи та багато інших видів.

Також у мережу потрапили кадри з лебедями

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зрадник Сальдо на фоні затопленої Нової Каховки: "Люди спокійно пересуваються вулицями". ВIДЕО

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей. ДСНС опублікувала перелік безпечних місць для евакуації мешканців Херсонщини та вивозить людей з підтоплених територій. Особливо сильно постраждав лівий берег Дніпра.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила.

Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику. Також підрив ГЕС обговорили на засіданні Ставки.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Через підрив Каховської ГЕС страждають і тварини: МВС закликає громадян подбати про улюбленців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+67
Бажаю КОЖНОМУ мацкалю повторити долю цих невинних тварин!
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06.06.2023 17:01
+47
Єнота, ****, вони рятували. А потім ***** перебили весь зоопарк в іншому місці. І таких місць безліч.
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06.06.2023 17:01
+39
ООН і всілякі зелені мовчать, їм нічого не жме? Екологією переймаються тільки «а раптом Україна піде в наступ», от тоді буде стихійно лихо, бо помре багато кацапів! А зараз все нормально, де міжнародні захисники тварин і людей від кацапів? Язики в дупі! Відмічають день кацапського языка.
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06.06.2023 17:07
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Бажаю КОЖНОМУ мацкалю повторити долю цих невинних тварин!
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06.06.2023 17:01 Відповісти
І не тільки мацкалю, але й тому, хто в турборежимі 4 останні роки наближав весь цей п..дець, що ми зараз маємо!
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06.06.2023 17:08 Відповісти
І його виборцям. Повтікали до німеччин, австрій, норвегій і в них "всьо харашо, харчуют, мєдіціна бєсплатная" (мої знайомі)
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06.06.2023 17:41 Відповісти
Типові виборці зебіла .Ми думали, що тільки у нас такі шайбонуті знайомі . шлють з Германії , по вайберу , по 130 світлин з одного супермаркету , всі полички з продуктами фоткають , наче у нас такого не бачили . Мріють залишитися назавжди , але німецька мова для них занадто важка , як і рідна українська .
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06.06.2023 18:17 Відповісти
Єнота, ****, вони рятували. А потім ***** перебили весь зоопарк в іншому місці. І таких місць безліч.
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06.06.2023 17:01 Відповісти
Нежить кацапська.
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06.06.2023 17:03 Відповісти
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06.06.2023 17:04 Відповісти
Немає вже слів…це якісь антилюди
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06.06.2023 17:05 Відповісти
ООН і всілякі зелені мовчать, їм нічого не жме? Екологією переймаються тільки «а раптом Україна піде в наступ», от тоді буде стихійно лихо, бо помре багато кацапів! А зараз все нормально, де міжнародні захисники тварин і людей від кацапів? Язики в дупі! Відмічають день кацапського языка.
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06.06.2023 17:07 Відповісти
Росія - країна фашистів і нацистів.
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06.06.2023 17:08 Відповісти
Ну і де ці всі Грети і інші прибацані еко-активісти? Язика в дупу засунули? Як великі джипи, так у них це небезпека екології, а як кацапи одну за іншою еко-катастрофи роблять, то вони завалили ******* і мовчать!
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06.06.2023 17:10 Відповісти
золоті слова про гретку - дорога моя людина!!!
трильони витрачаються на озброєння, що може знищити світ по десять раз - а гретки крічать про пакєтікі пластікові, су-ка...
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06.06.2023 17:46 Відповісти
Народ да бросьте кипеть этой шушерой. Они грантоеды---такой бизнес. А реально прикрывают большой бизнес за подачку в теме экологии провести проверки при строительстве, агропроизводстве итд с целью что мол не нарушит экобаланс и прочие речки заросли. банальное лицемерие всех сторон.
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06.06.2023 17:58 Відповісти
Та навіть до початку повномасштабного вторгнення хто був найбільшими забруднювачами на планеті? Звісно ж, кацапи, китайози і індуси! Але еко-фріки їх не чіпали, а *********** до влади країн ЄС і США, де і електромобілі стимулюють, і еко-стандарти постійно роблять жорсткішими! Я не думаю, що їх прям спонсорували кацапи чи китайці, просто вони сцикливі і розуміють, що від ЄС чи США їм не прилетить...
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06.06.2023 18:31 Відповісти
Она здесь: https://www.instagram.com/gretathunberg/ Можете обратитьс напрямую
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06.06.2023 23:54 Відповісти
Я так бачу, там уже і так їй уїв за комір накидали...
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06.06.2023 23:59 Відповісти
Де міжнародні організації типу захистники тварин та інші??? не чути реакції. Хоча то природньо. Всі вони як Амнесті Інтернешенел та Червоний хрест на "підсосі" в кацапів.
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06.06.2023 17:11 Відповісти
Вся эта звездобратия "спасает планету", не меньше... Куда им до каховских ГЭС и разрушенных украинских городов? Только я бы не сказал что активисты на подсосе у кацапов. Правильнее - и активисты, и кацапы финансируются неоглобалистами. Активисты - как отвлекалово от текущего уничтожения капитализма на Западе, а паРаша - как самая большая обезьяна с гранатой, полностью контролируемая соросами-швабами. Их ударная сила, а заодно и крупнейший отвлекающий фактор от усилий по установлению мирового правительства и уничтожения капитализма.
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06.06.2023 17:27 Відповісти
💯!
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06.06.2023 17:43 Відповісти
У США ранок тільки почався.
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06.06.2023 18:37 Відповісти
Грете некогда, сейчас она во главе группы экоактивистов занята более важным делом - составляют судебный иск к правительству Швеции за недостаточные усилия по сохранению климата.
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06.06.2023 17:16 Відповісти
Гретта тунберг, эта ******** надеюсь уже ж выступила с обеспокоеностью или только защищать кацапский газ эта **** может вонючая?
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06.06.2023 17:15 Відповісти
вона тільки по предоплаті газпрома озвучує ротом їхні методички, так же як і купа інших організацій, куплених рснею
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06.06.2023 17:26 Відповісти
Зелений PZDC
Шкода всіх загиблих тварин, кацапів не шкода
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06.06.2023 17:17 Відповісти
підари кацапські...
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06.06.2023 17:18 Відповісти
Преступление международного масштаба. Капец как хочется чтобы каждый рашист сдох точно так же, как и он радовался смертям украинских граждан, а особо одаренные рашистские твари сдохли как эти несчастные животные в зоопарке.
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06.06.2023 17:23 Відповісти
Смерть и разрушения - это природа "русского мира". Куда бы эта мразь ни приходила, везде кровь, смерть, несчастья и полное разрушение. Русский Мир - рак на теле земли.

Интересно что неомарксисты-глобалисты, правящие миром, даже толком не осудили преступление. Всё вопят что "трампизм" это самая большая угроза миру. А кацапизм, само собой, нет.
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06.06.2023 17:24 Відповісти
русня не люди.
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06.06.2023 17:24 Відповісти
ЗЕЛЯ! Де ответка! Де хоч якийсь ляпас тим ******* кацапам га? Чи тебе амери за шкірку тримають? Так і скажи.
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06.06.2023 17:26 Відповісти
Звiсно тримають...
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06.06.2023 17:29 Відповісти
Оскільки в Новій Каховці звільнились клітки, то по просьбі трудящих можна помістити туди нових тваринок - Путіна,Пригожина, Шойгу, Герасимова та іншу звірину. Аншлаг гарантовано...
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06.06.2023 17:26 Відповісти
Українці, не мовчіть! Треба хоч сторінку гамноООН в Твіттері зірвати!
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06.06.2023 17:28 Відповісти
А ось тваринок я їм не прощу
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06.06.2023 17:30 Відповісти
Ось рів з крокодилами готовий
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06.06.2023 17:35 Відповісти
Нє даждьотесь по Дніпру. Рів з крокодилами буде по Дону.
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06.06.2023 17:53 Відповісти
Хоча хотілось, кнєшно, по волзі, но ми "дагаварімся где-то пасерединє" як заповідав нам наш вождь і учитель. Так що все-таки Дон.
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06.06.2023 17:55 Відповісти
Більших у#******, ніж кляті кацапи, на світі немає.
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06.06.2023 17:41 Відповісти
Кацапские твари, шоб вы повыздыхували все, я знаю так говорить нельзя, но я думаю Бог простит
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06.06.2023 17:42 Відповісти
Тоді кажіть, щоб вони смерті не діждали. Щоб їм так боліло і вони бажали смерті як блага, а вона б не приходила.
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06.06.2023 17:50 Відповісти
Неужели нельзя было эвакуировать зоопарк ?????
Могли хотя бы двери пооткрывать , чтоб животные спасались сами как могли , а так …, утонуть в клетке это страшная смерть .
Что цирк, что зоопарк - это издевательство над животными даже в мирное время …😢😡
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07.06.2023 12:14 Відповісти
Зая. Рашистам- нелюдям наплевать на людей. Зоопарк на их временно оккупированной территории. Вы думаете, что рашисты будут беспокоиться о зоопарке? Присоединяюсь к Вашей позиции о цирках, где плеть для дрессировки. Зоопарки - клетки для рожденных в неволе, или принудительно. Это ужас. 21 век, можно и виртуально увидеть все богатства Мира
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07.06.2023 13:47 Відповісти
Ютуб -канал " Херсон Наш" , видео: спасатели стариков и собак.
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07.06.2023 13:33 Відповісти
 
 