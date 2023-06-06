Через підрив ГЕС в окупованій Новій Каховці затопило зоопарк, загинули майже всі тварини. ВIДЕО
У тимчасово окупованій Новій Каховці внаслідок підриву ГЕС та затоплення загинули усі тварини в зоопарку "Казкова діброва".
Про це у Facebook повідомляє UAnimals, передає Цензор.НЕТ.
"Ми поспілкувалися з керівництвом зоопарку "Казкова діброва", що в окупованій Новій Каховці. нам підтвердили, що зоопарк повністю затоплено і врятуватися могли лише лебеді та качки.
Людина, з якою ми говорили (не називаємо ім'я з міркувань безпеки), сказала: "Ми всіма силами намагалися зберегти зоопарк в окупації. Тепер його більше не існує", - йдеться в повідомленні.
До трагедії у "Казковій Діброві" проживали мавпи, єноти, віслюк, поні, нутрії, різноманітні птахи, дикобрази, бабаки, черепахи та багато інших видів.
Також у мережу потрапили кадри з лебедями
Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.
У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей. ДСНС опублікувала перелік безпечних місць для евакуації мешканців Херсонщини та вивозить людей з підтоплених територій. Особливо сильно постраждав лівий берег Дніпра.
Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила.
Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику. Також підрив ГЕС обговорили на засіданні Ставки.
Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.
Будь ласка, зачекайте...
трильони витрачаються на озброєння, що може знищити світ по десять раз - а гретки крічать про пакєтікі пластікові, су-ка...
Шкода всіх загиблих тварин, кацапів не шкода
Интересно что неомарксисты-глобалисты, правящие миром, даже толком не осудили преступление. Всё вопят что "трампизм" это самая большая угроза миру. А кацапизм, само собой, нет.
Могли хотя бы двери пооткрывать , чтоб животные спасались сами как могли , а так …, утонуть в клетке это страшная смерть .
Что цирк, что зоопарк - это издевательство над животными даже в мирное время …😢😡