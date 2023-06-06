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Через підрив Каховської ГЕС страждають і тварини: МВС закликає громадян подбати про улюбленців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок підриву Каховської ГЕС страждають і тварини, які перебували на прибережних територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У МВС закликають громадян подбати про своїх домашніх улюбленців. 

"Відпустіть з ланцюгів, випустіть з кліток або, за можливості, візьміть із собою. Дайте нашим меншим братам шанс на порятунок", - йдеться в повідомленні. 

За даними ЗМІ, в окупованій Новій Каховці затопило парк розваг "Казкова діброва", там знаходиться зоопарк. Доля птахів та тварин невідома.

Також у мережі публікують фото з тваринами, які постраждали внаслідок підриву ГЕС російськими загарбниками.


Через підрив Каховської ГЕС страждають і тварини: МВС закликає громадян подбати про улюбленців 01
Через підрив Каховської ГЕС страждають і тварини: МВС закликає громадян подбати про улюбленців 02

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.

Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.

За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідками підриву Каховської ГЕС може бути осушення водосховища, зараження води та зникнення флори і фауни, - науковець

Автор: 

тварини (465) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+32
ruskie ubljudki. shob vy v svoem govne tak tonuli !!🤬
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06.06.2023 14:09
+27
Как я люблю вас, одноразовых москальских ботов Зарегился - высрался - получил бан и в мусорник. Романтика резиноизделия №2
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06.06.2023 14:12
+26
Мені найбільше тваринок шкода, вони беззахисні і ни в чому не винні , не винні, що люди вибрали Зе, розмінували Чонгар і допустили орків. Не винні, що в нас ******** сусіди. Якщо хозяєва втекли, а тварин не відпустили з хлівів і ланцюгів, не випустили з клітин- це живодери.
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06.06.2023 14:17
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Реєстрація 4 червня.
Бот.
Відео з 2 вибухами вночі є в сотнях каналів.
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06.06.2023 14:09 Відповісти
Сотни тысяч тонн бетонных монолитов, вылитых как единое с бетонной подложкой шириной в сотни метров - "она упала". Где вас таких тупых берут?
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06.06.2023 14:16 Відповісти
Где сама по себе была разрушена полностью цельнолитая жбетонная монолитная плотина ГЭС? Причем с очень малым уровнем напора - всего 16 метров. Ну и?
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06.06.2023 14:21 Відповісти
пшов нах кацап
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06.06.2023 14:22 Відповісти
На Каховській ГЕС продовжується детонація вибухівки. ВIДЕО Джерело:
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06.06.2023 14:30 Відповісти
Это рвут мины под водой в прибрежной полосе. Такой напор воды ворочает огромные валуны, которые и подрывают мины.
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06.06.2023 14:36 Відповісти
Де ви такі ублюдські нікчеми беретеся?!
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06.06.2023 14:25 Відповісти
Не ображай виборців Верховного - на нари підеш!
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06.06.2023 14:31 Відповісти
Про таких бабуся казала Ти йому сци в очі, а воно - дощ іде. Найгірше, що навіть війна не зменшила кількість цих нєвсьотакадназначно
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06.06.2023 15:51 Відповісти
Все просто, Керування спамом - Спам.
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06.06.2023 14:16 Відповісти
Застосовують ту ж саму тактику, що й після збиття Боїнга. Масове вкидання версій - одна дурніша другої. Я впевнений, що ми ще почуємо про Яроша, який прилетів на космічному крейсері рептилоїдів та розстріляв ту дамбу з бойових лазерів.
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06.06.2023 14:17 Відповісти
Там, говорят, его визитка плавала Днепром. Уже сачком выловили.
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06.06.2023 14:38 Відповісти
Как я люблю вас, одноразовых москальских ботов Зарегился - высрался - получил бан и в мусорник. Романтика резиноизделия №2
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06.06.2023 14:12 Відповісти
Иди уже, резиноизделие. Пока у админов еще руки не добрались.
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06.06.2023 14:19 Відповісти
Помаши всім рукою і скажи-всім допобачення.
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06.06.2023 14:21 Відповісти
Ви усі в кацапії - примітивні довбойоби, бо гіршого лайна, ніж ви, брудні рашисти, у світі немає, не було і зовсім скоро вже не буде.
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06.06.2023 14:31 Відповісти
Ще на москальських каналах пишуть про біолабораторії, смерть Залужного, українську атомну бомбу, 150000 знищених хаймарсів... список можна продовжувати
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06.06.2023 14:13 Відповісти
Де не чули? На кацапії? Я в Миколаєві теж не чув.
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06.06.2023 14:15 Відповісти
Йди на ***,придурок кацапський.
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06.06.2023 14:17 Відповісти
То ти вибуху не чув ?
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06.06.2023 14:18 Відповісти
Paramon, nahooy idi kacap ******
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06.06.2023 14:20 Відповісти
Парамоша,йди на ***,дарагой.
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06.06.2023 14:21 Відповісти
ruskie ubljudki. shob vy v svoem govne tak tonuli !!🤬
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06.06.2023 14:09 Відповісти
Відійдіть від оленя. Вини гинуть від стресу.
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06.06.2023 14:10 Відповісти
Тварини страждають через тих, хто здав південь України без бою та сидить в Генштабі.
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06.06.2023 14:15 Відповісти
Воно ДАВНО має висіти за шию на БанЬковій, як не на Хрещатику, а кііфлянцям все "не на часі". І от пояснити худобі, що за кермом наркошизік неможливо - воно вона "накривається одіялком" й ховається від "жахів"...
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06.06.2023 14:35 Відповісти
Я так і знав, що знайдуться деякі індивідами, жадібність яких обійдеться тваринам смертю....
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06.06.2023 14:15 Відповісти
Мені найбільше тваринок шкода, вони беззахисні і ни в чому не винні , не винні, що люди вибрали Зе, розмінували Чонгар і допустили орків. Не винні, що в нас ******** сусіди. Якщо хозяєва втекли, а тварин не відпустили з хлівів і ланцюгів, не випустили з клітин- це живодери.
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06.06.2023 14:17 Відповісти
Згоден на 100%, хто-хто, а тваринки ні в чому не винні, а страждають так само.... Людей жаль навіть більше, але вони якось можуть собі допомогти, а чим допоможе собі той олень на бетоні?..
ЩОБ ВИ ВИЗДИХАЛИ, КАКЦАПНЯ! БАЖАНО, ЩОБ В МУКАХ, СВОЛОТА!!!
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06.06.2023 14:31 Відповісти
100%. ДЕЯКІ "НАШІ" ТАКІ САМІ ЖИВОДЕРИ, ЯК І КАКЦАПИ.... Он фото бачив із закритою свинкою - 10 секунд не знайшлось, щоб відкрити, поки свою сраку рятував, виродок??? Вибачте за капс, то випадково.
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06.06.2023 14:58 Відповісти
Так свинку дуже шкода, це показово про її "хазяїна"
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06.06.2023 15:02 Відповісти
Треба у відповідь щось підірвати москалям. Теж якусь ГЕС. Сволота й%бана.
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06.06.2023 14:19 Відповісти
у них і так все рушиться.
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06.06.2023 14:20 Відповісти
мало рушиться,треба якомога більше!
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06.06.2023 14:23 Відповісти
treba 2 bombi - na moskvu i na piter. reshto mozhlive betonom zaliti🤬
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06.06.2023 14:21 Відповісти
вы представляете какой визг поднимет оон? это только в нашем случае они языки в ж*пу засунули. А за русских ого-го какой вой начнется
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07.06.2023 01:36 Відповісти
Як що привязана на ціпок біля будки, то ій смерть, радує ?
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06.06.2023 14:22 Відповісти
Тю,дурень. Я до останнього надіюся,що українці не такі обмежені. І ти мене не зіб'єш з цієї надії
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06.06.2023 14:37 Відповісти
Ти ж тупиш в коментах.... Маю надію, а не надіюсь.
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06.06.2023 14:39 Відповісти
Наведи приклад. Що тобі не сподобалося?
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06.06.2023 14:40 Відповісти
Щось мені здалось по твоїм постам що тобі пофіг на собак які охороняють подвіря на ціпках.
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06.06.2023 14:45 Відповісти
Тварини, мабуть, краще за людей, особливо таких ,як ти
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06.06.2023 14:31 Відповісти
Дай Бог щоб тварини не загинули, кацуапам пофінг навіть на самих себе, вони гірше за тварин....
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06.06.2023 14:21 Відповісти
Бо вони не тварини, вони - потвори, генетичне сміття.
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06.06.2023 14:24 Відповісти
Нажаль це так - покоління московитів які виросли на споживанні горілки мають генетичні відхилення у гіршу сторону
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06.06.2023 14:42 Відповісти
чума на всіх кацапів!
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06.06.2023 14:33 Відповісти
Амінь, всіх хто підтримує війну проти України і окупацію українських територій.
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06.06.2023 14:47 Відповісти
А Крыскин мостик все еще стоит? Вроде как координаты его известны
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06.06.2023 14:56 Відповісти
 
 