Через підрив Каховської ГЕС страждають і тварини: МВС закликає громадян подбати про улюбленців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок підриву Каховської ГЕС страждають і тварини, які перебували на прибережних територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У МВС закликають громадян подбати про своїх домашніх улюбленців.

"Відпустіть з ланцюгів, випустіть з кліток або, за можливості, візьміть із собою. Дайте нашим меншим братам шанс на порятунок", - йдеться в повідомленні.

За даними ЗМІ, в окупованій Новій Каховці затопило парк розваг "Казкова діброва", там знаходиться зоопарк. Доля птахів та тварин невідома.

Також у мережі публікують фото з тваринами, які постраждали внаслідок підриву ГЕС російськими загарбниками.







Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.

Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.

За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

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